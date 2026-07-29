തായ്ലാന്റുകാരി വയനാട്ടിലും സൂപ്പർ ഹിറ്റ്; വിപണിയിൽ കിലോയ്ക്ക് 500 രൂപ, പുതിയ പ്രതീക്ഷയിൽ കർഷകർ
പുൽപ്പള്ളി പാലമൂലയിലെ ജോസഫ് മാസ്റ്ററുടെ വീട്ടിലാണ് വിദേശൻ പഴവർഗമായ ലോഗൻ കായ്ച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : July 29, 2026 at 8:41 PM IST
വയനാട്: വിദേശ പഴവർഗമായ ലോഗൻ വയനാടിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയിലും വിളയുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുൽപ്പള്ളി പാലമൂലയിലെ ജോസഫ് മാസ്റ്റർ. കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന വിത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ചെടികളാണ് ഇന്ന് വീട് നിറയെ കായ്ച് നിൽക്കുന്നത്. കണ്ടാൽ ആരും ഒന്നും കൊതിച്ചു പോവും ഈ പരദേശിയെ.
വളരെ ഉയരത്തിൽ ചുവന്ന വലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോഗൻ പഴങ്ങൾ പെട്ടന്ന് തന്നെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കും. നാട്ടിൽ എങ്ങും എളുപ്പം കിട്ടാത്ത ഈ വിദേശി പഴത്തെ കാണാനും ഒന്ന് രൂചിച്ച് നോക്കാനുമായി നിരവധി പേരാണ് ജോസഫ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
ഒമ്പത് വർഷം മുൻപ് കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ലോഗൻ പഴത്തിൻ്റെ വിത്ത് പാകിയാണ് ജോസഫ് മാസ്റ്റർ തൈ മുളപ്പിച്ചത്. സാധാരണ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ലോഗൻ സമൃദ്ധമായി വളരുന്നത്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പഴം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് തായ്ലാൻഡിലാണ്.
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തണൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ ഫലവൃക്ഷം നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മികച്ച വളർച്ച കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നതായി കുടുംബം പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി നല്ല വിളവാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വിപണിയിൽ കിലോയ്ക്ക് 500 രൂപ വരെ വില ലഭിക്കുന്നതായും ഇവർ പറയുന്നു.
കൊടൈക്കനാലിൽ പോയി വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ പഴം വാങ്ങിക്കുന്നത്. കഴിച്ചപ്പോൾ നല്ല രുചി തോന്നി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുരു നട്ടു പിടിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതി. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇവിടെ നട്ട് വളർത്തുന്നത്. ഇത് നട്ട് ആറ്, ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും പഴം കായ്ച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷമെല്ലാം വളരെ കുറവായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ പ്രാവശ്യം നിറയെ കായ്ച്ചുവെന്ന് ജോസഫ് മാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ മേരി പറഞ്ഞു.
വവ്വാലിൻ്റെയും കിളികളുടെയും അതിപ്രസരം കാരണമാണ് ഈ പഴങ്ങളെല്ലാം വലയിട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പഴം പറയ്ക്കാൻ സമയം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ നിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസിലായത്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പഴമാണ് ഇത്. കുറെ കായ്ച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ പഴം കൊടുക്കാനും പറ്റുമെന്ന് മേരി പറഞ്ഞു.
വിദേശ പഴവർഗങ്ങൾക്കും വയനാടിൻ്റെ മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും അനുയോജ്യമാണെന്നത്തിൻ്റെ തെളിവാണ് പുൽപ്പള്ളിയിലെ ഈ ലോഗൻ തോട്ടം. വ്യത്യസ്ത ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ താത്പര്യമുള്ള കർഷകർക്ക് പ്രചോദനമാണ് ജോസഫ് മാസ്റ്ററുടെ കൃഷി. ചെറുകിട കർഷകർക്കും അധിക വരുമാനം കണ്ടെത്താനുള്ള പുതിയ സാധ്യതയായി ലോഗൻ മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
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