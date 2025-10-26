ETV Bharat / state

അടിമാലി മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണം ദേശീയപാത നിര്‍മാണത്തിലെ അശാസ്‌ത്രീയത? വൻ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാര്‍

ദേശീയപാത നിർമാണം തുടങ്ങിയത് മുതൽ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടുകാരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കമ്പനി മണ്ണെടുപ്പ് തുടർന്നിരുന്നതെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

Adimali Landslide (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 26, 2025 at 10:42 AM IST

2 Min Read
ഇടുക്കി: അടിമാലിക്കടുത്ത് ദേശീയപാത നിർമാണത്തിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരാള്‍ മരിച്ചതിനു പിന്നാലെ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രദേശവാസികൾ. നിലവില്‍ വീട് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്നും സുരക്ഷയില്ലെന്നും പ്രദേശവാസി ഷൈജു പറഞ്ഞു. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ ഇടപ്പെട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലതത്തേക്ക് മാറ്റിപാർപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം.

ദേശീയപാത നിർമാണം തുടങ്ങിയത് മുതൽ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായും ഷൈജു വ്യക്തമാക്കി. 40 കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം വേണമെന്നാണ് ഷൈജു പറയുന്നത്. മണ്ണെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അപകടത്തിൽ വീട് പൂർണമായി നഷ്‌ടപ്പെട്ട പ്രദേശവാസി പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ മെമ്പർ വന്ന് മാറി താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പോയതാണ്. പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ മണ്ണിനടിയിലാണ് വീടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മണ്ണിടിച്ചിൽ നടന്ന സ്ഥലം (ETV Bharat)

ദേശീയപാത നിർമാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയതയാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. നാട്ടുകാരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കമ്പനി മണ്ണെടുപ്പ് തുടർന്നിരുന്നത്. ദേശീയപാത നിർമാണത്തിനായി അനധികൃതമായി മണ്ണെടുത്തതാണ് നാൽപ്പത് അടിയുള്ള മൺതിട്ട രൂപപ്പെടാൻ കാരണമായത് എന്ന് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

എൻഎച്ച് നിർമാണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അപകടം ഉണ്ടായതെന്ന് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്‌റ്റിനും പറഞ്ഞു. അശാസ്ത്രീയമായ ദേശീയപാത നിർമാണമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ടിഎസ് സിദ്ദിഖും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി.

ഇന്നലെ രാത്രി പത്തരയോടെയാണ് ഇടുക്കി അടിമാലിയിലെ ലക്ഷം വീട് ഉന്നതിയിലെ ഇരുപതോളം വീടുകൾക്കു മുകളിലേക്ക് നാൽപത് അടി ഉയരമുള്ള മൺ തിട്ട ഇടിഞ്ഞു വീണത്. ഇന്നലെ രാത്രി വലിയ ശബ്‌ദം കേട്ടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ മണ്ണ് മുഴുവൻ താഴേക്ക് വരികയായിരുന്നുവെന്ന് സംഭവം ആദ്യം കണ്ട നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ചില വീടുകളിൽ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമെത്തിയ നാട്ടുകാർ ഇവരെയെല്ലാം സുരക്ഷിതമായി മാറ്റി. എന്നാൽ ബിജുവും സന്ധ്യയും കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബുകൾക്കടിയിൽ പെട്ടുപോയി.

ഇവരെത്തുന്ന സമയത്ത് ബിജുവിന് നേരിയ അനക്കമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്താന്‍ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നുവെന്നും ഉടന്‍ തന്നെ ജെസിബിയെയും മറ്റ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകരെയും വിളിച്ചറിയിച്ചെന്നും നാട്ടുകാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

'ഞങ്ങളെത്തിയപ്പോള്‍ വീടിൻ്റെ മേല്‍ക്കൂര ഇടിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. ചെല്ലുമ്പോള്‍ ബിജുവിന് നേരിയ അനക്കമുണ്ടായിരുന്നു. സന്ധ്യയുടെ കഴുത്ത് തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. ചോദിച്ചപ്പോള്‍ മറുപടി നല്‍കി. മൂന്ന് നാല് ദിവസമായി ഇവിടെ പണി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും മണ്ണ് നീക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരുന്നില്ല. ഇന്നലെ ഉച്ചയായപ്പോള്‍ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ മേല്‍ ഭാഗത്ത് വിള്ളലുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം മെമ്പറെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും മാറ്റിതാമസിപ്പിച്ചു. ബിജുവിൻ്റെ തറവാട് ഇതിനടുത്താണ്. തറവാട്ടില്‍ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി വീട്ടിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും മണ്ണിടിഞ്ഞു', നാട്ടുകാരില്‍ ഒരാള്‍ പറഞ്ഞു.

ഇവരെ പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും ബിജുവിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സന്ധ്യയെ വിദഗ്‌ദ ചികിത്സയ്ക്കായി എറണാകുളം രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സന്ധ്യയുടെ കാലുകള്‍ക്ക് ഗുരുതര പരിക്കുണ്ട്. കാലിലെ രക്തക്കുഴലിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ചിരിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്. ഇടത്തേ കാലിലേക്ക് രക്തയോട്ടം വളരെ കുറവാണ്. സന്ധ്യയ്ക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായി വരുമെന്നാണ് വിവരം.

