റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാത്തതിൽ മേപ്പാടി-ചൂരൽമല റോഡ് ഉപരോധിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം; നവംബർ 30-നകം ആദ്യ ലെയർ ടാറിങ് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് എ.ഡി.എം
പത്ത് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും മേപ്പാടി-ചൂരൽമല റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാത്തതിൽ ജനകീയ സമര സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം നടന്നത്.
Published : October 25, 2026 at 10:22 AM IST
വയനാട്: നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് പത്ത് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും റോഡ് പണി പൂർത്തിയാകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വയനാട് മേപ്പാടി-ചൂരൽമല റോഡ് ഉപരോധിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം. ജനകീയ സമര സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉപരോധത്തെ തുടർന്ന് കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വാഹനങ്ങളുംഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞതോടെ മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ചു. ഒടുവിൽ നവംബർ 30-നകം ആദ്യ ലെയർ ടാറിങ് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് എ.ഡി.എം ഉറപ്പ് നൽകിയതോടെയാണ് സമരം അവസാനിച്ചത്.
നിർമ്മാണം തുടങ്ങി പത്ത് വർഷമായിട്ടും റോഡ് പണി എങ്ങുമെത്താത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെയാണ് ജനകീയ സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാർ റോഡ് ഉപരോധം ആരംഭിച്ചത്. സമരം തുടങ്ങി മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിഞ്ഞുനോക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് സ്ത്രീകളും പ്രായമായവരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാട്ടുകാർ റോഡിൽ കിടന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു.
നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അടിയന്തര ഇടപെടലുണ്ടായത്. തുടർന്ന് എ.ഡി.എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തര ചർച്ച നടന്നു. റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചുമതലയുള്ള ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി അധികൃതരും മേപ്പാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. നിർമ്മാണം വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിക്കാതെ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലായിരുന്നു പ്രദേശവാസികൾ.
ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നവംബർ 30-നുള്ളിൽ റോഡിൻ്റെ ആദ്യ ലെയർ ടാറിങ് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് എ.ഡി.എം രേഖാമൂലം ഉറപ്പ് നൽകി. നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന അധികൃതരുടെ ഉറപ്പിന്മേൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചൂരൽമല റോഡ് ഉപരോധം നാട്ടുകാർ താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചു. നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് 'ഒരു ദശകം കഴിഞ്ഞിട്ടും റോഡിൽ നിറയെ കുണ്ടും കുഴിയും' എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത്. ഇനിയും കാത്തിരിക്കാനാവില്ലയെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
പ്രതികരിച്ച് ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ
"കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷ കാലമായി ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസത്തിന് അറുതി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സമരം നടത്തിയത്. ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ എഡിഎം അടക്കമുള്ള ആളുകളുമായി ഞങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തി. ആ ചർച്ചയിൽ നവംബർ 30-നകം റോഡിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പിന് പുറത്താണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഈ റോഡിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രയാസം,റോഡ് നിർമാണം നടക്കണമെങ്കിൽ കെഎശ്ഇബിയുടെ പോസ്റ്റുകൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണമായിരുന്നു. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തിങ്കാളാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്" ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ പി ശിഹാബ് പറഞ്ഞു.
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