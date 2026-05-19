33 വര്ഷത്തെ സേവനം, ഒടുവില് പടിയിറങ്ങുന്നത് 13 ലക്ഷത്തിന്റെ പുത്തന് കാറില്; ഒരു സ്നേഹം തുളുമ്പും യാത്രയയപ്പ്
പ്രഥമ അധ്യാപകനെ ഞെട്ടിച്ച് നാട്ടുകരും സഹപ്രവര്ത്തകരും. സ്കൂളിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പണിയെടുത്ത അധ്യാപകന് സ്നേഹസമ്മാനമായി ‘മാരുതി ബ്രസ’ കാര്. പുതിയ കാറില് മടങ്ങുമെന്ന് ബെന്നി.
Published : May 19, 2026 at 11:24 PM IST
കാസർകോട് : "എല്ലാവരും കൂടി എന്തോ സർപ്രൈസ് ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്നു അറിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഉപഹാരങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ടെന്നു അവരോട് പറഞ്ഞു . പക്ഷെ അവർ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകളഞ്ഞു". സ്കൂളിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപർക്ക് സാധാരണ വിദ്യാർഥികളും സഹപ്രവർത്തകരും കൂടി യാത്രയയപ്പും സ്നേഹ സമ്മാനവും നൽകാറുണ്ട്.
എന്നാൽ ചെമ്മനാട് വെസ്റ്റ് ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ പി ടി ബെന്നി തനിക്ക് കിട്ടിയ സമ്മാനം കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി. 13 ലക്ഷത്തിൻ്റെ പുതു പുത്തൻ കാറാണ് അധ്യാപകന് പി ടി എ യും നാട്ടുകാരും സ്നേഹ സമ്മാനമായി നൽകിയത്. സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷികാഘോഷത്തിനൊപ്പം നടന്ന വിരമിക്കൽ ചടങ്ങിലാണ് ‘മാരുതി ബ്രസ’ കാറിൻ്റെ താക്കോൽ സമ്മാനിച്ചത്.
മെയ് 31 ന് സ്കൂളില് യാത്ര പറയുന്നത് ഈ കാറിൽ ആണെന്ന് ബെന്നി മാഷ് പറയുമ്പോൾ ചുറ്റും നിന്നവർക്കെല്ലാം സന്തോഷം. സ്ഥലപരിമിതിയും ഭൗതികസാഹചര്യക്കുറവും കാരണം വീർപ്പു മുട്ടിയ സർക്കാർ വിദ്യാലയത്തെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തവും കൊണ്ട് ഒന്നാമതെത്തിച്ചത്തിനുള്ള സമ്മാനമായിരുന്നു ഈ കാർ . പി ടി എയും ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റികളും നാട്ടുകാരും അടങ്ങുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് കാർ നൽകിയതിന് പിന്നിൽ .
33 വർഷത്തെ സേവനത്തിനുശേഷം മെയ് 31നാണ് കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി മണിക്കടവ് സ്വദേശിയായ പി ടി ബെന്നി വിരമിക്കുന്നത്.
പുതിയ സ്കൂള്
2019 ജൂൺ ആറിനാണ് ബെന്നി ചെമ്മനാട് വെസ്റ്റ് സ്കൂളിലെത്തിയത്. മുൻപ് മറ്റു ചില വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴുണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പി ടി എ ബെന്നിയെ സമീപിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് സേവനം മാറ്റാൻ അഭ്യർഥിക്കുകയായിരുന്നു. കോവിഡ് കാലത്ത് ഉൾപ്പെടെ 21 മാസം അദ്ദേഹം പ്രധാന അധ്യാപകൻ്റെ ചുമതല വഹിച്ചു. പിന്നീട് ഇവിടെത്തന്നെ പ്രധാന അധ്യാപകനായി സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടി. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പടിയിറങ്ങണം എന്ന് കരുതി എത്തിയതായിരുന്നു ബെന്നി. പിന്നെ എങ്ങോട്ടും പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
582 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയമായിരുന്നെങ്കിലും കാറ്റും വെളിച്ചവും കിട്ടാത്ത ഇടുങ്ങിയ ക്ലാസ് മുറികൾ, കളിസ്ഥലം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, ഭൂരിഭാഗവും അതിഥി അധ്യാപകർ തുടങ്ങിയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം പുതിയ കെട്ടിടം നിർമിക്കാൻ ബെന്നി അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുടെ സഹായത്തോടെ 10 സെൻ്റ് ഭൂമി കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും തീരദേശ നിയന്ത്രണ നിയമം പുലിവാലായതിനാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പോലും നടന്നില്ല. ഇതിനിടെ പി.ടി.എ., മദർ പി.ടി.എ., എസ്.എം.സി. കമ്മിറ്റികളെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും കോർത്തിണക്കി അക്കാദമിക നിലവാരം ഉയർത്താൻ നടത്തിയ പരിശ്രമം ഫലം കണ്ടു.
ഇതോടെ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം 582ൽ നിന്ന് 856ലെത്തി. 274 കുട്ടികൾ കൂടിയപ്പോൾ ഭൗതിക സാഹചര്യക്കുറവ് തലവേദനയായി. ഒൻപത് ക്ലാസുകൾ ചെമ്മനാട് ജമാ അത്ത് മദ്രസയിലേക്കും പ്രീപ്രൈമറിയുടെ നാല് ക്ലാസുകൾ പുതിയ പള്ളി മദ്രസയിലേക്കും മാറ്റി. പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റി. ചെമ്മനാട് പഞ്ചായത്ത്, സർവശിക്ഷാ അഭിയാൻ, അധ്യാപക രക്ഷാകർതൃ സമിതി എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ വിദ്യാലയത്തിലെ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും മൂന്നുനിലകളായി ഉയർത്തി. ക്ലാസുകളെല്ലാം സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിലാക്കി.
ഇപ്പോൾ 690 കുട്ടികളും 21 ഡിവിഷനും 25 സ്ഥിരം അധ്യാപകരും ഈ ഹരിതവിദ്യാലയത്തിലുണ്ട്. ചെമ്മനാട് വെസ്റ്റ് യു.പി. സ്കൂൾ ലാൻഡ് പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റിയും മുൻ മന്ത്രി സി ടി അഹമ്മദലി അധ്യക്ഷനായ ചെമ്മനാട് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയും ചെമ്മനാട് പഞ്ചായത്തും ചേർന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിദ്യാലയത്തിനരികെ അടുത്തിടെ 10 സെൻ്റ് ഭൂമി വാങ്ങി. 1.38 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമിക്കാനുള്ള നടപടി പൂർത്തിയായിവരികയാണ്.
ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ്
പതിനഞ്ചു വർഷം പഴക്കമുള്ള റിസ്റ്റ്സ് കാറാണ് ബെന്നി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹോൺ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ശബ്ദം വരുന്ന കാർ മാറ്റണമെന്ന് സഹപ്രവർത്തകർ എന്നും കളിയാക്കും. പക്ഷെ വണ്ടി മാറ്റാൻ ബെന്നി തയ്യാറായില്ല. ഇതിലായിരുന്നു യാത്ര മുഴുവൻ. കണ്ണൂരിൽ ആണ് തറവാട് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ കാസർകോട് ജില്ലക്കാരനാണ് ബെന്നി. എന്നാല് സ്കൂളിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നത്തിന് ലഭിച്ച സ്നേഹസമ്മാനം ബെന്നിയുടെ ഓര്മകളില് എന്നും ഉണ്ടാകും.
