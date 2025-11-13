ETV Bharat / state

"നീതിയില്ലെങ്കില്‍ നീ തീയാവുക", സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പോരാടാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയില്‍ ആശാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍

ഇടതുപക്ഷക്കാരായിരുന്ന രണ്ട് ആശാ പ്രവര്‍ത്തകരരാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളായി കോട്ടയത്ത് നിന്നും ജനവിധി തേടാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

Sindhu Raveendran, Jithika Joseph, Lathika Subhash (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 13, 2025 at 8:01 PM IST

കോട്ടയം: 'നീതിയില്ലെങ്കിൽ നീ തീയാവുക' എന്ന വാക്യം അനീതിക്കെതിരായ ശക്തമായ പ്രതിരോധത്തെയും പോരാട്ടത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വാക്യം അന്യായത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ തീവ്രമായ ഒരു പ്രതീകമാണ്. ഇവിടെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ആശാവര്‍ക്കര്‍മാര്‍ പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങുമ്പോള്‍ ഈ വാക്യവും കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടി വരും.

ഇടതുപക്ഷക്കാരായിരുന്ന രണ്ട് ആശാപ്രവര്‍ത്തകരാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോട്ടയത്ത് നിന്നും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളായി ജനവിധി തേടാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. കുറവിലങ്ങാട് സ്വദേശിനി സിന്ധു രവീന്ദ്രന്‍ യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥിയായും, പാലാ സ്വദേശിനി ജിതിക ജോസഫ് കോണ്‍ഗ്രസ് ടിക്കറ്റിലുമാണ് മത്സരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങി ആശാ പ്രവര്‍ത്തകർ (ETV Bharat)

തിരുവനന്തപുരത്ത് ആശാവര്‍ക്കര്‍മാരുടെ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവരാണ് ഇരുവരും. മെച്ചപ്പെട്ട വേതനവും ആനുകൂല്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ട് ആശാ വർക്കർമാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ നടത്തിയ 265 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന രാപ്പകൽ സമരം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തങ്ങളെ പരിഗണിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇടതു നയത്തില്‍ വിട്ടുനിന്ന് ഇവര്‍ വലതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം അണിനിരക്കുന്നത്. അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ തങ്ങള്‍ക്കും ചിലത് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന മനോഭവത്തില്‍ തന്നെയാണ് ഇവരും പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നത്.

കുറവിലങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത് 13 ആം വാര്‍ഡ് പള്ളിയമ്പ് സ്വദേശിനിയും സിപിഎം പള്ളിയമ്പ് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി എം ഇ രവീന്ദ്രൻ്റെ ഭാര്യയുമാണ് സിന്ധു രവീന്ദ്രന്‍. ആശമാരുടെ സമരത്തോട് സര്‍ക്കാര്‍ മുഖം തിരിച്ചു നിന്നതാണ് ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികയായിരുന്ന സിന്ധുവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചുവടുമാറ്റത്തിന് പ്രധാന കാരണം. യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന തനിക്ക് യുഡിഎഫിൻ്റെ പൂര്‍ണ പിന്തുണയുണ്ടെന്നാണ് സിന്ധു പറയുന്നത്.

പാലായില്‍ നിന്നുള്ള ആശാ പ്രവര്‍ത്തക ജിതികാ ജോസഫും ആശാ വർക്കർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയതിൽ ഒരാളാണ്. സമര നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പേരിലും ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജിനെ വിമര്‍ശിച്ചതിൻ്റെ പേരിലും ജോലിയില്‍ നിന്നും പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടയാളാണ് ജിതിക.

കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് (എം) പ്രവര്‍ത്തകയായിരുന്ന ജിതിക പാര്‍ട്ടിയുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ തുടര്‍ന്ന് പിന്നീട് ആര്‍ജെഡിയില്‍ ചേര്‍ന്നിരുന്നു. ആര്‍ജെഡി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കോണ്‍ഗ്രസിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നത്.

"വ്യക്തിപരമായി എൽഡിഎഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പല പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനാലാണ് ഞാൻ രാജി കൊടുത്ത് പാർട്ടി വിട്ടത്. മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജിനെതിരെ സംസാരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ജോലിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരുക്കുകയാണ്. കോടതി മുഖേന പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരികെ പ്രവേശിക്കാനാണ് കോട്ടയം ഡിപിഎം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്" എന്ന് ജിതിക ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

പാലാ നഗരസഭ ഒന്നാം വാര്‍ഡില്‍ ജിതികയെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് മണ്ഡലം കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മറ്റി. കോണ്‍ഗ്രസ് പാലാ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫീസില്‍ വച്ച് പ്രസിഡൻ്റ് തോമസുകുട്ടി നെച്ചിക്കാട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജിതികയെ പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു. വാര്‍ഡിലെ ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് അടുപ്പമുള്ള ആശാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളാകുമ്പോള്‍ വിജയം എളുപ്പമാകുമെന്നാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടല്‍.

എൽഡിഎഫിന് അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാർഥി

അതേസമയം, കോട്ടയം നഗരസഭയിലെ തിരുനക്കര വാർഡിൽ ലതികാ സുഭാഷ് മത്സരിക്കും. കോട്ടയം നഗരസഭയിൽ എൻസിപിയ്ക്ക് വിട്ടു നൽകിയ തിരുനക്കര 48-ാം വാർഡിൽ ലതികാ സുഭാഷ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കും. നഗര മാതാവാകാനായാണ് ലതികയെ എൻസിപി രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന മുന്നണി ചർച്ചയിലാണ് എൽഡിഎഫ് തിരുനക്കര വാർഡ് എൻസിപിയ്ക്കു വിട്ടു നൽകിയത്.

ഈ വാർഡിലാണ് ഇന്ന് ചേർന്ന എൻസിപി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി യോഗം ലതികാ സുഭാഷിനെ സ്ഥാനാർഥിയായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ഔദ്യോഗിക പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ എൻസിപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ് ലതികാ സുഭാഷ്.

എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളായ അഡ്വ.കെ അനിൽകുമാർ, ടി സി ബിനോയ്, രാജീവ് നെല്ലിക്കുന്നേൽ, സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ജി രാജീവ്, ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി അനീഷ് കുമാർ, വാർഡ് സെക്രട്ടറി അരുൺ കുമാർ, എൻസിപി നേതാക്കളായ സാബു മുരിക്കവേലി, ഗ്ളാഡ്സൺ ജേക്കബ്, ബാബു കപ്പക്കാലാ, ജോമി നടുവിലേപ്പറമ്പിൽ, അഡ്വ. രാജഗോപാൽ, അഡ്വ. ജോസ് ചെമ്പഴത്ത്, അഡ്വ.ഐക്ക് മാണി എന്നിവർ പത്രസമ്മേളത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അഡ്വ. ജോസ് ചെമ്പഴത്ത്, അഡ്വ.ഐക്ക് മാണി എന്നിവരും പത്രസമ്മേളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി.

