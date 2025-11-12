ETV Bharat / state

'പാലാ'പ്പള്ളി പുതുപ്പള്ളി...ചുവപ്പണിഞ്ഞ് ശക്തരുടെ തട്ടകങ്ങള്‍ ; എന്തൊക്കെയാണ് കോട്ടയത്തു നടക്കുന്നത്

കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസ് കെ മാണി ഗ്രൂപ്പിനെ ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് എത്തിച്ചതു വഴി കോട്ടയത്ത് നിലശക്തമാക്കിയ എല്‍ഡിഎഫിനെയാണ് 2020 ല്‍ കണ്ടത്. അപ്പോഴും യുഡിഎഫും ബിജെപിയും ജില്ലയില്‍ പ്രതീക്ഷ കൈവെടിയുന്നില്ല.

PUTHUPPALLY GO TO LEFT LDF UDF KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
local self govt election 2020 kottayam (Etv Bharat graphics)
കോട്ടയം ജില്ല കേരള കോണ്‍ഗ്രസുകളുടെ തട്ടകമാണ്. അവിടെ എന്നും കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരാണ്. മുന്‍കാല ചരിത്രങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ വളരും തോറും പിളരുകയും പിളരും തോറും വളരുകയും ചെയ്യുന്ന കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ സ്വാധീനം എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കാണാം. ഇതിന് പുറമെ ജില്ലയിലെ ഭൂരിപക്ഷ വിഭാഗമായ ക്രൈസ്‌തവര്‍ ഇടതിനോട് ഇടഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ ഇവിടെ കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുന്നത് പള്ളികളും പട്ടക്കാരും പിന്നെ കേരള കോണ്‍ഗ്രസുകളുമാണെന്ന് സാരം. ക്രൈസ്തവ സഭകളെ ഒപ്പം നിര്‍ത്താനുള്ള നീക്കത്തില്‍ യുഡി എഫിനും എല്‍ ഡി എഫിനുമൊപ്പം ബിജെപിയും കൂടി രംഗത്തെത്തിയതോടെ കോട്ടയത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇത്തവണ പൊടിപാറുമെന്നുറപ്പാണ്.

Also Read; വലത്തൊഴിഞ്ഞ് ഇടതു മാറി രണ്ടില ചേര്‍ത്ത് ചുവന്ന ഇടുക്കി ; കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് തൊടുപുഴയും

2005 മുതലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല്‍ മാണി കോണ്‍ഗ്രസും ജേക്കബ് വിഭാഗവും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ യുഡിഎഫിന് ഗുണകരമായി. എന്നാല്‍ 2020ല്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പ് ഇടതുമുന്നണിക്കൊപ്പമെത്തിയതോടെ കാര്യങ്ങള്‍ മാറിമറിഞ്ഞു. ഇടത് മുന്നണിക്ക് എത്തി നോക്കാന്‍ പോലും ആകാതിരുന്ന പലയിടത്തും അവര്‍ കരുത്തുകാട്ടി.

കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2010 മുതല്‍ ഇങ്ങനെ

2010ല്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് മാണിഗ്രൂപ്പില്‍ നിന്നുള്ള നിര്‍മ്മല ജിമ്മിയാണ് കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. 23 ഡിവിഷനില്‍ 10 ഉം കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തമാക്കി. ഒന്‍പത് സീറ്റുകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസും നേടി. നാല് സീറ്റുകള്‍ ഇടതുമുന്നണി നേടി. ഇതില്‍ മൂന്നും സിപിഎം സ്വന്തമാക്കിയപ്പോള്‍ സിപിഐയ്ക്ക് ഒരു സീറ്റ് കിട്ടി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2015ല്‍ കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്‍ ഐക്യജനാധിപത്യമുന്നണിയുടെ തേരോട്ടമായിരുന്നു. അധ്യക്ഷനായത് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പില്‍ നിന്നുള്ള അഡ്വ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ കുളത്തുങ്കല്‍ ആയിരുന്നു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഡിവിഷനില്‍ നിന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനവിധി തേടിയത്. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്നുള്ള ജെസി മോള്‍ മനോജ് ഉപാധ്യക്ഷ ആയി. ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെ നാടായ പുതുപ്പള്ളി ഡിവിഷനില്‍ നിന്നാണ് ജെസി മോള്‍ ജയിച്ചെത്തിയത്.

Also Read: കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ആറ് സീറ്റുകളാണ് 22 അംഗ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയില്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പ് നേടിയത്. എട്ട് സീറ്റുകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേടി. എട്ട് സീറ്റുകള്‍ ഇടതുമുന്നണി സ്വന്തമാക്കി. ഇതില്‍ ആറ് സീറ്റുകള്‍ സിപിഎം സ്വന്തമാക്കിയപ്പോള്‍ ഒരു സീറ്റ് സിപിഐയും ഒരു സീറ്റ് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എസും നേടി.

എന്നാല്‍ 2020ല്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പ് ഒപ്പം കൂടിയതോടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇടതുമുന്നണി കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി. പതിനാല് ഡിവിഷനുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി ആയിരുന്നു കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഇടതിന്‍റെ തേരോട്ടം. നാല് സീറ്റുകള്‍ മാണി ഗ്രൂപ്പ് നേടിയപ്പോള്‍ സിപിഎം ആറ് സീറ്റ് നേടി കരുത്ത് കാട്ടി. സിപിഐയ്ക്ക് മൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ നേടാനായി. അധ്യക്ഷ പദവി വനിതയ്ക്ക് നീക്കി വച്ചിരുന്നതിനാല്‍ സിപിഎമ്മും സിപിഐയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ അധ്യക്ഷ പദവി പങ്കിട്ടു.

PUTHUPPALLY GO TO LEFT LDF UDF kerala local body election 2025
local self govt election 2020 kottayam (ETV Bharat graphics)

അഞ്ച് സീറ്റുകളാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേടിയത്. കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു സീറ്റ് കിട്ടി. ആര്‍ജെഡിയും ഒരു സീറ്റ് നേടി. പൂഞ്ഞാര്‍ മുന്‍ എംഎല്‍എ പി സി ജോര്‍ജിന്‍റെ കെജെപിയില്‍ നിന്ന് മകന്‍ ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചു.

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നഗരമേഖലയില്‍ രണ്ട് പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ പിറന്ന കൊല്ലമാണ് 2015. ഈരാറ്റുപേട്ട, ഏറ്റുമാനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളായിരുന്നു അത്. ഈ രണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും 2015ല്‍ വലിയ രാഷ്‌ട്രീയ നാടകങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. ഈ രണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും അഞ്ച് വര്‍ഷം അഞ്ച് അധ്യക്ഷന്‍മാര്‍ വാണ കാഴ്‌ചയ്ക്കാണ് നാം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ രണ്ടര വർഷം ഭരിച്ച അധ്യക്ഷൻ മുതൽ മൂന്നു മണിക്കൂർ മാത്രം ഭരിച്ച അധ്യക്ഷനുമുണ്ട്. അവിശ്വാസപ്രമേയങ്ങളാണ് കോട്ടയത്തെ നഗര സഭകളില്‍ കഴിഞ്ഞ 5 വര്‍ഷവും അരങ്ങു തകര്‍ത്തത്. മുന്നണി ബന്ധങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള സഹകരണവും പിന്തുണയും പ്രകടമായപ്പോള്‍ പലേടത്തും അധ്യക്ഷന്മാര്‍ക്ക് പല തവണ കസേര നഷ്ടമായി.

ചങ്ങനാശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

2010ല്‍ 12 സീറ്റുകള്‍ നേടിയ ഇടതുമുന്നണി സ്വതന്ത്രരെ ഒപ്പം കൂട്ടി ചങ്ങനാശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഭരണം സ്വന്തമാക്കി. സ്വതന്ത്രനായി പനച്ചിക്കാവ് ക്ഷേത്രം ഡിവിഷനില്‍ നിന്ന് വിജയിച്ച സതീഷ് ഐക്കരയ്ക്ക് ഉപാധ്യക്ഷ സ്ഥാനവും നല്‍കി. സിപിഎമ്മിന്‍റെ കൃഷ്‌ണകുമാരി രാജശേഖരനായിരുന്നു അധ്യക്ഷ. 12 സീറ്റില്‍ പതിനൊന്നും സിപിഎമ്മിനും ഒരു സീറ്റ് സിപിഐയ്ക്കുമാണ് കിട്ടിയത്. പതിനൊന്ന് സ്വതന്ത്രരാണ് ചങ്ങനാശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ അന്ന് ജയിച്ച് കേറിയത്. യുഡിഎഫിന് പതിനാല് സീറ്റ് കിട്ടി. ഇതില്‍ ആറ് സീറ്റ് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പ് നേടി. എട്ട് സീറ്റ് കോണ്‍ഗ്രസിനായിരുന്നു.

2015ല്‍ കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസും യുഡിഎഫും കയ്യടക്കിയിരുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ചങ്ങനാശേരി. മാണി കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്നുള്ള സാജന്‍ ഫ്രാന്‍സിസ് അധ്യക്ഷയായി. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്നുള്ള ഷൈനി ഷാജി ആയിരുന്നു ഉപാധ്യക്ഷ. 37 സീറ്റുകളില്‍ 12 സീറ്റുകള്‍ സിപിഎം സ്വന്തമാക്കി. രണ്ട് സ്വതന്ത്രരും രണ്ട് ബിജെപിക്കാരും ഇവിടെ വിജയിച്ചു. 15 സീറ്റുകളില്‍ യുഡിഎഫിന്‍റെ തേരോട്ടമായിരുന്നു. ഇതില്‍ എട്ട് സീറ്റുകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേടിയപ്പോള്‍ ഏഴ് സീറ്റുകള്‍ മാണി കോണ്‍ഗ്രസ് നേടി.

ചങ്ങനാശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പതിനാല് സീറ്റുകള്‍ പിടിച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു 2020ല്‍ ഇടതിന്‍റെ തേരോട്ടം. യുഡിഎഫ് പതിമൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോള്‍ എന്‍ഡിഎ മൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ പിടിച്ചു. മറ്റുള്ളവര്‍ ഏഴ് സീറ്റും നേടി.

ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റി

2015ല്‍ പിറന്ന നവജാത ശിശുവാണ് ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റി.ഈരാറ്റു പേട്ടയിലെ രാഷ്ട്രീയം കോട്ടയത്തെ പൊതു രാഷ്ട്രീയ ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് തീര്‍ത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന് ഈ നഗരസഭയില്‍ വലിയ സ്വാധീനമില്ല. മുസ്ലീം ലീഗും എസ് ഡി പിഐയും വെല്‍ഫേര്‍ പാര്‍ട്ടിയുമൊക്കെ വാര്‍ഡുകളില്‍ ജയിച്ചു കയറുകയും ചെയ്യുന്നു.

2019 ല്‍ അതി നാടകീയ സംഭവങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയ നഗരസഭ കൂടിയാണ് ഈരാറ്റുപേട്ട. 2019 സെപ്റ്റംബറില്‍ ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഇടതു മുന്നണിയിലെ ലൈലാ പരീത് വെറും മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ചെയര്‍ പേഴ്സണ്‍ സ്ഥാനം രാജി വെച്ചത് ചരിത്രമായി. എസ് ഡി പി ഐ പിന്തുണയോടെ ചെയര്‍പേഴ്സണായത് രാഷ്ട്രീയമായി അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു രാജി. അന്ന് യുഡി എഫിന് പന്ത്രണ്ടും എല്‍ഡി എഫിന് പത്തും എസ് ഡി പിഐക്ക് നാലും പിസി ജോര്‍ജ്ജിന്‍റെ ജനപക്ഷത്തിന് രണ്ടും അംഗങ്ങളായിരുന്നു. ജനപക്ഷം വിട്ടു നിന്നപ്പോഴാണ് എസ് ഡി പിഐ ഇടതുമുന്നണിയെ പിന്തുണച്ചത്.

PUTHUPPALLY GO TO LEFT LDF UDF kerala local body election 2025
local self govt election 2020 kottayam (ETV Bharat graphics)

2015ല്‍ നാല് സീറ്റ് നേടിയ പി സി ജോര്‍ജിന്‍റെ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് സെക്കുലറിന്‍റെ സഹായത്തോടെ ഇടതുമുന്നണി ആദ്യം ഭരണം നേടി. പിന്നീട് പി സി ജോര്‍ജ് മുന്നണി വിട്ടതോടെ ഇടതിന് ഭരണം നഷ്‌ടമായി. പിന്നീട് എസ്‌ഡിപിഐയുടെ പിന്തുണയോടെ വിജയിച്ച അധ്യക്ഷനെ സിപിഎം രാജി വയ്‌പിച്ചു. പിന്നീട് അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിന്ന് എസ്‌ഡിപിഐ വിട്ടു നിന്നു. ഇതോടെ യുഡിഎഫിന് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു. ലീഗും കോണ്‍ഗ്രസും ഈരാറ്റുപേട്ടയില്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം പങ്കിട്ടു.

2020ല്‍ ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഒമ്പത് യു ഡി എഫിന് വെല്‍ഫേര്‍ പാര്‍ട്ടിയും സ്വതന്ത്രരുമടക്കം 14 എസ് ഡി പിഐക്ക് 5 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു കക്ഷി നില. 28 അംഗ സഭയില്‍ ആര്‍ക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത അവസ്ഥ.ഏറ്റവും വലിയ മുന്നണിയെന്ന നിലയില്‍ യു ഡി എഫ് , മുസ്ലീം ലീഗ് അംഗം സുഹ്റ അബ്ദുല്‍ ഖാദറിനെ ചെയര്‍പേഴ്സണാക്കി ഭരണം തുടങ്ങി. ഒരു വര്‍ഷം തികയ്ക്കുന്നതിനിടെ ഇടതു മുന്നണി ചെയര്‍പേഴ്സണെതിരെ അവിശ്വാസം കൊണ്ടു വന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് വിമതയായ സ്വതന്ത്ര അംഗത്തിന്‍റെയും എസ് ഡി പിഐയുടേയും കൂടി പിന്തുണ നേടി ഇടതുമുന്നണി അവതരിപ്പിച്ച അവിശ്വാസം പാസായി. ചെ.ര്‍മാന്‍ പുറത്തായി. എന്നാല്‍ പുതിയ ചെയര്‍മാനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അടുത്തമാസം കൗണ്‍സില്‍ ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍ മല്‍സരിക്കാന്‍ ഇടതു മുന്നണി തയാറായില്ല. എസ് ഡി പിഐ പിന്തുണയോടെ ഭരണം വേണ്ടെന്ന് നിലപാടെടുത്തതോടെ മല്‍സരം യുഡി എഫും എസ് ഡി പിഐയും തമ്മിലായി. വീണ്ടും ലീഗിലെ സുഹ്റ അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍ ചെയര്‍പേഴ്സണായി.

ഏറ്റുമാനൂര്‍

2020ല്‍ ഏറ്റുമാനൂരില്‍ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് പതിനൊന്ന് സീറ്റ് കിട്ടി. ബിജെപി ആറ് സീറ്റുകള്‍ വീതം സ്വന്തമാക്കി.

2015 ൽ ജയിച്ച നാല് സ്വതന്ത്രരിൽ രണ്ടു പേർ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നേടിയിരുന്നു. ക്ഷേത്രനഗരിയിൽ 2015 ൽ അഞ്ച് സീറ്റിലാണ് എന്‍ഡിഎ വിജയിച്ചത്. 2015 ൽ അഞ്ച് സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസിന് (എം) ലഭിച്ചു.

കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി

കോട്ടയം നഗരസഭയും നാടകീയതക്ക് പിന്നില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച ടേമാണ് കടന്നു പോയത്. 2020 ല്‍ നഗര സഭയിലെ കക്ഷി നില യുഡി എഫ് 22, എല്‍ഡി എഫ് 22, ബിജെപി 8 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു. അധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍ ബിജെപിയുടെ എട്ട് അംഗങ്ങള്‍ വിട്ടു നിന്നു. ഇരുപക്ഷത്തും 22 അംഗങ്ങളായപ്പോള്‍ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ യുഡി എഫ് സ്വതന്ത്ര ബിന്‍സി സെബാസ്റ്റ്യന്‍ അധ്യക്ഷയായി. ഭരണം ഏതാനും മാസം പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ അധ്യക്ഷക്കെതിരെ ഇടതുമുന്നണി അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടു വന്നു. അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ ബിജെപി കൂടി പിന്തുണച്ചപ്പോള്‍ യുഡിഎഫ് അധ്യക്ഷ പുറത്തായി. എന്നാല്‍ പിന്നീട് അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഒരംഗത്തിന് അസുഖം കാരണം എത്താനാകാതെ വന്നതോടെ വീണ്ടും യുഡി എഫ് വിജയിച്ചു. യുഡി എഫ് സ്വതന്ത്ര ബിന്‍സി സെബാസ്റ്റ്യന്‍ അധ്യക്ഷയായി.

2015ല്‍ കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി യുഡിഎഫ് ആധിപത്യത്തിലായിരുന്നു. 28 സീറ്റുകളാണ് ഇവര്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്. 15 സീറ്റുകള്‍ ഇടതുമുന്നണി നേടി. അഞ്ച് സീറ്റുകള്‍ ബിജെപി കൊയ്‌തെടുത്തു. മൂന്ന് സ്വതന്ത്രരും വിജയിച്ചു.

പാലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി

2020ല്‍ പാലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി സ്വന്തമാക്കി. യുഡിഎഫ് എട്ട് സീറ്റ് നേടി. എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനായില്ല. മറ്റുള്ളവര്‍ ആറ് സീറ്റ് നേടി.

2015ല്‍ പാലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ എത്തി നോക്കാന്‍ പോലും ഇടതിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 26ല്‍ പതിനേഴ് സീറ്റുകളും അന്ന് യുഡിഎഫിലായിരുന്ന കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പ് തൂത്തുവാരി. മൂന്ന് സീറ്റില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിജയിച്ചു. അഞ്ച് സ്വതന്ത്രരും ജയിച്ചു കേറി. അന്ന് ബിജെപിയും ഒരു സീറ്റില്‍ ഇവിടെ വിജയിച്ചു.

PUTHUPPALLY GO TO LEFT LDF UDF kerala local body election 2025
local self govt election 2020 kottayam (ETV Bharat graphics)

2010ല്‍ പതിനാല് സീറ്റുകളാണ് കേരളകോണ്‍ഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പ് നേടിയത്. മാണിഗ്രൂപ്പില്‍ നിന്നുള്ള കുര്യാക്കോസ് പടവന്‍ ആയിരുന്നു അധ്യക്ഷനായത്. കോണ്‍ഗ്രസിന് രണ്ട് സീറ്റേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. എന്നിട്ടും ഉപാധ്യക്ഷ സ്ഥാനം കോണ്‍ഗ്രസിന് നല്‍കി. പാല വാര്‍ഡിലെ ഡോ.ചന്ദ്രികാദേവിയാണ് ഉപാധ്യക്ഷ ആയത്. എട്ട് സ്വതന്ത്രരാണ് 2010ല്‍ ഇവിടെ വിജയിച്ചത്. സിപിഎം ആകട്ടെ ഒരു സീറ്റ് കൊണ്ട് തൃപ്‌തിപ്പെട്ടു.

വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി

വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി പതിനൊന്ന് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് നേടി. ഇടതിന് എട്ട് സീറ്റേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. എന്‍ഡിഎ നാലും മറ്റുള്ളവര്‍ മൂന്നും സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി.

2015ല്‍ 26 അംഗ വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ ഒരു മുന്നണിക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായില്ല. ഏഴ് സീറ്റുകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേടി. രണ്ട് സീറ്റുകള്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്(എം) സ്വന്തമാക്കി. മൂന്ന് സ്വതന്ത്രര്‍ വിജയിച്ചു. 11 സീറ്റില്‍ വിജയിച്ച ഇടത് മുന്നണി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി. ഇതില്‍ ആറ് സീറ്റുകള്‍ സിപിഐയാണ് നേടിയത്. അഞ്ച് സീറ്റുകള്‍ സിപിഎമ്മും. ബിജെപി രണ്ട് സീറ്റില്‍ വിജയിച്ചു.

PUTHUPPALLY GO TO LEFT LDF UDF kerala local body election 2025
local self govt election 2020 kottayam (ETV Bharat graphics)

2010ല്‍ യുഡിഎഫ് തന്നെ ആയിരുന്നു വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും സ്വന്തമാക്കിയത്. 26 സീറ്റില്‍ 17ഉം സ്വന്തമാക്കി ആയിരുന്നു വൈക്കത്ത് യുഡിഎഫിന്‍റെ തേരോട്ടം. ഇവിടെ പക്ഷേ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നതും എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. യുഡിഎഫിന്‍റെ ഒരുസീറ്റൊഴികെ മുഴുവന്‍ സീറ്റുകളും നേടിയത് കോണ്‍ഗ്രസായിരുന്നു. ഒരു സീറ്റ് മാണി കോണ്‍ഗ്രസ് സ്വന്തമാക്കി.

ഒന്‍പത് സീറ്റുകള്‍ ഇടതുമുന്നണി നേടി. ഇതില്‍ നാല് സീറ്റുകള്‍ സിപിഐയാണ് സ്വന്തമാക്കിയതെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. അഞ്ച് സീറ്റുകള്‍ സിപിഎമ്മും നേടി.

മുനിസിപ്പാലിറ്റിഇടതുമുന്നണിഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിഎന്‍ഡിഎമറ്റുള്ളവര്‍
ചങ്ങനാശേരി 14 13 3 7
ഈരാറ്റുപേട്ട 6 8 0 14
ഏറ്റുമാനൂര്‍ 11 12 6 6
കോട്ടയം 21 21 8 2
പാലാ 12 8 0 6
വൈക്കം 8 11 4 3

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്

കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പതിനാല് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി പിടിച്ചു. ഏഴ് സീറ്റുകള്‍ യുഡിഎഫ് നേടി. എന്‍ഡിഎ അക്കൗണ്ട് തുറന്നില്ല. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്ഇടതുമുന്നണിഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിഎന്‍ഡിഎമറ്റുള്ളവര്‍
കോട്ടയം 14 7 0 1

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഇടതുമുന്നണിയുടെ തേരോട്ടമായിരുന്നു. ആകെയുള്ള പതിനൊന്ന് ബ്ലോക്കുകളില്‍ പത്തും ഇടതു മുന്നണി സ്വന്തമാക്കി. യുഡിഎഫിന് ഒരു സീറ്റേ നേടാനായുള്ളൂ. കോട്ടയത്തെ ഒരു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ പോലും താമര വിരിഞ്ഞില്ല.

ഈരാറ്റുപേട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നേടിയ ഏക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്. യുഡിഎഫ് എട്ട് സീറ്റ് നേടി ഇവിടെ അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ ഇടത് മുന്നണിക്ക് അഞ്ച് സീറ്റ് കിട്ടി. 2015ലും ഈ ബ്ലോക്ക് യുഡിഎഫിന് ഒപ്പം തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു. 2010ലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു.

ഏറ്റുമാനൂര്‍ ബ്ലോക്കില്‍ ഒന്‍പത് സീറ്റുമായാണ് ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തിയത്. യുഡിഎഫിന് നാല് സീറ്റ് കിട്ടി. 2015ല്‍ ഏറ്റുമാനൂര്‍ ബ്ലോക്ക് യുഡിഎഫാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. 2010ലും യുഡിഎഫിനൊപ്പം നില കൊണ്ട ബ്ലോക്കാണ് ഏറ്റുമാനൂര്‍.

കടുത്തുരുത്തിയില്‍ പത്ത് സീറ്റുമായാണ് ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തിയത്. മൂന്ന് സീറ്റ് യുഡിഎഫിന് കിട്ടി. 2015ലും ഇടതുമുന്നണി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജയിച്ച് കയറിയത്. 2010ല്‍ പക്ഷേ യുഡിഎഫിനൊപ്പമായിരുന്നു കടുത്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക്.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്കില്‍ ഇടതുമുന്നണി പതിനൊന്ന് സീറ്റുമായി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് മൂന്ന് സീറ്റ് കിട്ടിയപ്പോള്‍ ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. 2015ല്‍ യുഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കിയ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആയിരുന്നു ഇത്. 2010ലും യുഡിഎഫ് തന്നെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചത്.

ളാലം ബ്ലോക്കില്‍ ഏഴ് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് അഞ്ച് സീറ്റ് നേടി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. 2015ല്‍ യുഡിഎഫ് തൂത്തുവാരിയ ബ്ലോക്കായിരുന്നു ഇത്. 2010ലും യുഡിഎഫ് തന്നെ ആയിരുന്നു ളാലം ബ്ലോക്ക് പിടിച്ചത്. എന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ട് വനിതാ സംവരണ വാര്‍ഡുകളിലൊഴികെ മുഴുവന്‍ സീറ്റുകളിലും കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പാണ് വിജയിച്ചത്. വനിതാ സംവരണ ഡിവിഷനുകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസും നേടി.

മാടപ്പള്ളി ബ്ലോക്കില്‍ ഏഴ് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് അഞ്ച് സീറ്റ് കിട്ടി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. 2015ല്‍ യുഡിഎഫായിരുന്നു ഇവിടെ അധികാരത്തിലിരുന്നത്. 2010ലും യുഡിഎഫ് തന്നെ ആയിരുന്നു മാടപ്പള്ളി പിടിച്ചത്.

പള്ളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണി ഏഴ് സീറ്റുമായി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് ആറ് സീറ്റ് നേടി. 2015ല്‍ ഒരു സീറ്റൊഴികെ മുഴുവനും സ്വന്തമാക്കിയത് യുഡിഎഫ് ആയിരുന്നു. പള്ളം 2010ലും യുഡിഎഫ് തന്നെ സ്വന്തമാക്കി.

പാമ്പാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ പത്ത് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് നാല് സീറ്റ് നേടി. 2015ല്‍ പാമ്പാടി യുഡിഎഫിനൊപ്പമാണ് നില കൊണ്ടത്. 2010ലും യുഡിഎഫ് തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ മേല്‍ക്കൈ നേടിയത്.

ഉഴവൂര്‍ ബ്ലോക്കില്‍ പത്ത് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. രണ്ട് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടിയപ്പോള്‍ ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. 2015ല്‍ യുഡിഎഫിന് ഒപ്പം നിന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണിത്. 2015ല്‍ സിപിഎമ്മിന് ഒരു സീറ്റ് മാത്രം വിട്ടു കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള മുഴുവന്‍ സീറ്റിലും യുഡിഎഫിന്‍റെ തേരോട്ടമായിരുന്നു. 2010ലും യുഡിഎഫ് തന്നെ ആയിരുന്നു ഉഴവൂര്‍ ബ്ലോക്കിന്‍റെ സ്വന്തക്കാര്‍.

2020ല്‍ വൈക്കം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി പിടിച്ചു.യുഡിഎഫ് ഒരു സീറ്റ് നേടി. 2015ല്‍ മുഴുവന്‍ സീറ്റിലും ജയിച്ച് വൈക്കം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അക്ഷാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണി തൂത്തുവാരുരകയായിരുന്നു. 13 അംഗ ഭരണസമിതിയിലെ ഏഴ് സീറ്റുകള്‍ സിപിഐ നേടിയപ്പോള്‍ ആറ് സീറ്റുകള്‍ സിപിഎം സ്വന്തമാക്കി. 2010ലും ഇടതു മുന്നണിയുടെ സ്വന്തമായിരുന്നു വൈക്കം ബ്ലോക്ക്. 2010ല്‍ യുഡിഎഫിനൊപ്പം നിന്ന വാഴൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2015ലും 2020 ലും ഇടത് മുന്നണി സ്വന്തമാക്കി. വാഴൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണി പത്ത് സീറ്റുമായി അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ . യുഡിഎഫ് മൂന്ന് സീറ്റിലൊതുങ്ങി.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍ഇടതുമുന്നണിഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിഎന്‍ഡിഎമറ്റുള്ളവര്‍
ഈരാറ്റുപേട്ട 5 8 0 0
ഏറ്റുമാനൂര്‍ 9 4 0 0
കടുത്തുരുത്തി 10 3 0 0
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 11 3 0 1
ളാലം 7 5 0 1
മടപ്പള്ളി 7 5 0 1
പള്ളം 7 6 0 0
പാമ്പാടി 10 4 0 0
ഉഴവൂര്‍ 10 2 0 1
വൈക്കം 12 1 0 0
വാഴൂര്‍ 10 3 0 0

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍

2010 ല്‍ കോട്ടയത്തെ 71 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ഇടതുമുന്നണിയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. 22 പഞ്ചായത്തുകള്‍ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി നേടിയപ്പോള്‍ 43 പഞ്ചായത്തുകളാണ് ഇടതുമുന്നണിക്ക് സ്വന്തമാക്കാനായത്. രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകള്‍ എന്‍ഡിഎ നേടി. നാല് പഞ്ചായത്ത് മറ്റുള്ളവരും സ്വന്തമാക്കി.

അകലകുന്നം പഞ്ചായത്തില്‍ ആറ് സീറ്റുകളുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് അഞ്ച് സീറ്റ് കിട്ടിയപ്പോള്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനായില്ല. മറ്റുള്ളവര്‍ നാല് സീറ്റ് നേടി. ആര്‍പ്പൂക്കര പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണി ആറ് സീറ്റ് നേടിയപ്പോള്‍ പത്ത് സീറ്റുകളുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി.

അതിരമ്പുഴ പഞ്ചായത്തില്‍ പതിനഞ്ച് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് നാല് സീറ്റേ നേടാനായുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ മൂന്ന് സീറ്റ് നേടിയപ്പോള്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് സീറ്റൊന്നും നേടാനായില്ല. അയര്‍ക്കുന്നം പഞ്ചായത്തില്‍ പതിനൊന്ന് സീറ്റുമായാണ് യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലേറിയത്. ഇടതും എന്‍ഡിഎയും രണ്ട് സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി. മറ്റുള്ളവര്‍ അഞ്ച് സീറ്റ് സ്വന്തമാക്കി.

അയ്‌മനം പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണിയുടെ തേരോട്ടമായിരുന്നു. ഒന്‍പത് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. മൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ യുഡിഎഫ് നേടി.എന്‍ഡിഎ ഏഴ് സീറ്റ് നേടിയപ്പോള്‍ ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. ഭരണങ്ങാനം പഞ്ചായത്തില്‍ ആറ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് രണ്ട് സീറ്റ് ലഭിച്ചു. എന്‍ഡിഎ ഒരു സീറ്റ് നേടിയപ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ നാല് സീറ്റും സ്വന്തമാക്കി.

ചെമ്പ് പഞ്ചായത്തില്‍ ഒന്‍പത് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് നാല് സീറ്റ് പിടിച്ചു. മറ്റുള്ളവര്‍ രണ്ട് സീറ്റ് നേടിയപ്പോള്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനായില്ല. ചിറക്കടവ് പഞ്ചായത്തില്‍ പതിമൂന്ന് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് ഒരു സീറ്റ് നേടിയപ്പോള്‍ എന്‍ഡിഎ അഞ്ച് സീറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. ഒരു സീറ്റ് സ്വതന്ത്രനും കൊണ്ടു പോയി.

എലിക്കുളം പഞ്ചായത്തില്‍ ആറ് സീറ്റുമായി ഇടത് മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. മൂന്ന് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. എന്‍ഡിഎ രണ്ട് സീറ്റ് നേടിയപ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ അഞ്ച് സീറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. എരുമേലി പഞ്ചായത്തില്‍ പതിനൊന്ന് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് പത്ത് സീറ്റ് കിട്ടി. രണ്ട് സ്വതന്ത്രരും വിജയിച്ചു.

കടനാട് പഞ്ചായത്തില്‍ അഞ്ച് സീറ്റ് നേടി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതുമുന്നണി നാല് സീറ്റ് നേടി. മറ്റുള്ളവര്‍ അഞ്ചും. കടപ്ലാമറ്റം പഞ്ചായത്തില്‍ ഏഴ് സീറ്റുമായി ഇടത് മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് മൂന്ന് സീറ്റ് കിട്ടിയപ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും മൂന്ന് സീറ്റ് ലഭിച്ചു. കടുത്തുരുത്തിയില്‍ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് ഏഴ് സീറ്റ് കിട്ടി.

കല്ലറ പഞ്ചായത്തില്‍ നാല് സീറ്റുമായി ഇടത് മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ്, എന്‍ഡിഎ, മറ്റുള്ളവര്‍ മൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി. കാണാക്കാരിയില്‍ ഇടതുമുന്നണി എട്ട് സീറ്റുമായി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് നാല് സീറ്റും എന്‍ഡിഎ ഒരു സീറ്റും സ്വന്തമാക്കി. മറ്റുള്ളവര്‍ രണ്ട് സീറ്റ് നേടി.

കങ്ങഴ പഞ്ചായത്തില്‍ പത്ത് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. മൂന്ന് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. ഒരു സീറ്റ് എന്‍ഡിഎ സ്വന്തമാക്കി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില്‍ പതിനൊന്ന് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് ഏഴ്‌ സീറ്റ് നേടി. രണ്ട് സീറ്റ് എന്‍ഡിഎയും മൂന്ന് സീറ്റ് മറ്റുള്ളവരും സ്വന്തമാക്കി.

കാരൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ആറ് സീറ്റുമായി ഇടത് മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് രണ്ട് സീറ്റ് നേടി. എന്‍ഡിഎ ഒരു സീറ്റും മറ്റുള്ളവര്‍ ആറ് സീറ്റും നേടി. കറുകച്ചാല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണി ഒന്‍പത് സീറ്റുമായി അധികാരത്തിലെത്തി. ഐക്യജനാധിപത്യമുന്നണിക്ക് അഞ്ച് സീറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ. എന്‍ഡിഎയെയും സ്വതന്ത്രനും ഓരോ സീറ്റുകള്‍ നേടി.

കിടങ്ങൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ അഞ്ച് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് മൂന്ന് സീറ്റ് നേടിയപ്പോള്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്കും അഞ്ച് സീറ്റ് ലഭിച്ചു. രണ്ട് സ്വതന്ത്രരും വിജയിച്ചു. കൂരോപ്പട പഞ്ചായത്തില്‍ ആറ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതുമുന്നണിക്ക് അഞ്ച് സീറ്റേ നേടാനായുള്ളൂ. എന്‍ഡിഎയും സ്വതന്ത്രരും മൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി.

കൂട്ടിക്കല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഏഴ് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് അഞ്ച് സീറ്റ് കിട്ടി. എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനായില്ല. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. കോരുത്തോട് പഞ്ചായത്തില്‍ ഏഴ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് നാല് സീറ്റ് കിട്ടി. രണ്ട് സ്വതന്ത്രരും വിജയിച്ചു.

കൊഴുവനാല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഒരു മുന്നണിക്കും അധികാരത്തിലെത്താനായില്ല. സ്വതന്ത്രരും മറ്റുള്ളവരും ചേര്‍ന്ന് ഏഴ് സീറ്റ് സ്വന്തമാക്കി, പഞ്ചായത്തും. ഇടത് മൂന്ന് സീറ്റ് നേടിയപ്പോള്‍ യുഡിഎഫ് രണ്ട് സീറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. എന്‍ഡിഎ ഒരു സീറ്റും നേടി. കുമരകം പഞ്ചായതതില്‍ ഒന്‍പത് സീറ്റ് നേടി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫും എന്‍ഡിഎയും മൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.

കുറവിലങ്ങാട് പഞ്ചായത്തില്‍ ആറ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് അഞ്ച് സീറ്റ് കിട്ടി. എന്‍ഡിഎ അക്കൗണ്ട് തുറന്നില്ല. മറ്റുള്ളവര്‍ മൂന്ന് സീറ്റ് പിടിച്ചു.

കുറിച്ചിയില്‍ പതിമൂന്ന് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് രണ്ട് സീറ്റ് നേടിയപ്പോള്‍ നാല് സീറ്റ് എന്‍ഡിഎ കൊണ്ടുപോയി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. മടപ്പള്ളിയില്‍ എട്ട് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് ആറ് സീറ്റ് കിട്ടി. എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് രണ്ട് സീറ്റും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് നാല് സീറ്റും കിട്ടി.

മണര്‍കാട് പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണി എട്ട് സീറ്റുകളുമായി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് അഞ്ച് സീറ്റും കിട്ടി. എന്‍ഡിഎയ്ക്കും മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും രണ്ട് സീറ്റുകള്‍ വീതം കിട്ടി. മണിമല പഞ്ചായത്തില്‍ പത്ത് സീറ്റുകളുമായാണ് ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തിയത്. യുഡിഎഫ് മൂന്ന് സീറ്റുകളും മറ്റുള്ളവര്‍ രണ്ട് സീറ്റും നേടി.

മാഞ്ഞൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഏഴ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് അഞ്ച് സീറ്റ് കിട്ടി. എന്‍ഡിഎ അക്കൗണ്ട് തുറന്നില്ല. മറ്റുള്ളവര്‍ ആറ് സീറ്റും നേടി. മരങ്ങാട്ടുപള്ളിയില്‍ ഒന്‍പത് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് രണ്ട് സീറ്റ് കിട്ടി. എന്‍ഡിഎ ഒരു സീറ്റ് നേടിയപ്പോള്‍ രണ്ട് സ്വതന്ത്രരും വിജയിച്ചു.

മറവന്‍തുരുത്തില്‍ എട്ട് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് ആറ് സീറ്റ് നേടി. ഒരു സീറ്റില്‍ സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. മീനച്ചില്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ അഞ്ച് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. രണ്ടിടത്ത് യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചു. എന്‍ഡിഎയും രണ്ട് സീറ്റുകള്‍ നേടി. നാല് സീറ്റ് മറ്റുള്ളവര്‍ നേടി.

മീനടം പഞ്ചായത്തില്‍ ഏഴ് സീറ്റുകളുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. നാല് സീറ്റുകളില്‍ ഇടതുമുന്നണി വിജയിച്ചു. താമര വിരിഞ്ഞില്ല. രണ്ട് സീറ്റില്‍ മറ്റുള്ളവരും വിജയിച്ചു. മേലുകാവ് പഞ്ചായത്ത് ആറ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കി. ഒരു സീറ്റ് ഇടത് മുന്നണി നേടി. മറ്റുള്ളവര്‍ ആറ് സീറ്റില്‍ വിജയിച്ചു.

മൂന്നിലവില്‍ എട്ട് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഒരു സീറ്റ് ഇടത് മുന്നണിക്ക് കിട്ടി. നാല് സീറ്റ് മറ്റുള്ളവരും സ്വന്തമാക്കി. മുളക്കുളം പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടത് വലത് മുന്നണികള്‍ ഏഴ് സീറ്റുകള്‍ വീതം സ്വന്തമാക്കി. ഒരു സീറ്റ് എന്‍ഡിഎ നേടി. രണ്ട് സീറ്റ് മറ്റുള്ളവരും പിടിച്ചു.

മുണ്ടക്കയം പഞ്ചായത്തില്‍ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. എട്ട് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് പിടിച്ചു. എന്‍ഡിഎ അക്കൗണ്ട് തുറന്നില്ല. ഒരു സീറ്റില്‍ സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. മുത്തോലി പഞ്ചായത്തില്‍ ആറ് സീറ്റുമായി എന്‍ഡിഎ അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതുമുന്നണിക്ക് അഞ്ച് സീറ്റ് കിട്ടി. യുഡിഎഫിന് രണ്ട് സീറ്റ് ലഭിച്ചു.

നെടുംകുന്നം പഞ്ചായത്തില്‍ ഒന്‍പത് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. മൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ ഇടത് മുന്നണി പിടിച്ചു. രണ്ട് സീറ്റുകള്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് കിട്ടി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. നീണ്ടൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഏഴ് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. അഞ്ച് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. എന്‍ഡിഎ സംപൂജ്യരായി. മൂന്ന് സീറ്റ് മറ്റുള്ളവര്‍ നേടി.

ഞീഴൂര്‍ എട്ട് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. നാല് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. എന്‍ഡിഎ അക്കൗണ്ട് തുറന്നില്ല. രണ്ട് സീറ്റ് മറ്റുള്ളവര്‍ കൊണ്ടുപോയി. പായിപ്പാട് പഞ്ചായത്തില്‍ ആറ് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. അഞ്ച് സീറ്റ് യുഡിഎഫും ഒരു സീറ്റ് എന്‍ഡിഎയും നേടി. നാല് സീറ്റ് മറ്റുള്ളവര്‍ കൊണ്ടുപോയി.

പള്ളിക്കത്തോട് പഞ്ചായത്ത് ആറ് സീറ്റുമായി എന്‍ഡിഎ സ്വന്തമാക്കി. ഇടതുമുന്നണി നാലും യുഡിഎഫ് രണ്ടും സീറ്റുകള്‍ പിടിച്ചു. ഒരു സീറ്റില്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വിജയിച്ചു. പാമ്പാടി പഞ്ചായത്തില്‍ പതിനൊന്നു സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. എട്ട് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് പിടിച്ചു. ഒരു സീറ്റ് സ്വതന്ത്രനും കൊണ്ടു പോയി.

പനച്ചിക്കാട് പഞ്ചായത്തില്‍ പത്ത് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഏഴ് സീറ്റ് ഇടതുമുന്നണി നേടി. അഞ്ച് സീറ്റ് എന്‍ഡിഎ സ്വന്തമാക്കി. ഒരു സീറ്റില്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വിജയിച്ചു. പറന്തോട് പഞ്ചായത്തില്‍ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. മൂന്ന് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. നാല് സീറ്റ് മറ്റുള്ളവരും.

പൂഞ്ഞാര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ആറ് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. മൂന്ന് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. നാല് സീറ്റ് മറ്റുള്ളവരും. പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കരയില്‍ ഇടത് വലത് മുന്നണികള്‍ നാല് സീറ്റ് വീതം നേടിയപ്പോള്‍ ആറ് സീറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയ മറ്റുള്ളവര്‍ ചേര്‍ന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഭരിച്ചു. മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെ നാടായ പുതുപ്പള്ളിയില്‍ കാല്‍നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി.ഒന്‍പത് സീറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി ആയിരുന്നു ഇടതുമുന്നണിയുടെ തിരിച്ച് വരവ്. യുഡിഎഫ് ആറ് സീറ്റുകളും ബിജെപി മൂന്ന് സീറ്റുകളും നേടി.

രാമപുരം പഞ്ചായത്തില്‍ എട്ട് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് അഞ്ച് സീറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ. എന്‍ഡിഎ മൂന്ന് സീറ്റ് പിടിച്ചു. മറ്റുള്ളവര്‍ രണ്ടും. ടി വി പുരം പഞ്ചായത്തില്‍ ഒന്‍പത് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. രണ്ട് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. ഒരു സീറ്റില്‍ എന്‍ഡിഎയും രണ്ട് സീറ്റില്‍ മറ്റുള്ളവരും വിജയിച്ചു.

തീക്കോയ് പഞ്ചായത്തില്‍ ഏഴ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് നാല് സീറ്റ് കിട്ടി. എന്‍ഡിഎ അക്കൗണ്ട് തുറന്നില്ല. മറ്റുള്ളവര്‍ രണ്ട് സീറ്റ് നേടി. തലനാട് പഞ്ചായത്തില്‍ അഞ്ച് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് നാല് സീറ്റ് കിട്ടി. എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് ഒന്നും നേടാനായില്ല. നാല് സീറ്റില്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ വിജയിച്ചു.

തലപ്പാലം പഞ്ചായത്തില്‍ ആറ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇവിടെ ഇടത് മുന്നണി സം'പൂജ്യ'രായി. മൂന്ന് സീറ്റ് എന്‍ഡിഎ നേടിയപ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ നാല് സീറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി. തലയാഴം പഞ്ചായത്തില്‍ ആറ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. അഞ്ച് സീറ്റ് ഇടതുമുന്നണി നേടി. ഒരു സീറ്റ് എന്‍ഡിഎയും മൂന്ന് സീറ്റ് മറ്റുള്ളവരും നേടി.

തലയോലപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണി ഏഴ് സീറ്റ് നേടി അധികാരത്തിലെത്തി. ആറ് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. രണ്ട് സീറ്റ് മറ്റുള്ളവരും. തിടനാട് പഞ്ചായത്തില്‍ ആറ് സീറ്റ് നേടിയ മറ്റുള്ളവര്‍ ചേര്‍ന്ന് ഭരണം പിടിച്ചു. ഇടത് മുന്നണി നാല് സീറ്റ് നേടിയപ്പോള്‍ യുഡിഎഫ് മൂന്ന് സീറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. ഒരു സീറ്റ് എന്‍ഡിഎയും പിടിച്ചു.

തിരുവാര്‍പ്പ് പഞ്ചായത്തില്‍ പതിനൊന്ന് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. അഞ്ച് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. ഒരു സീറ്റില്‍ എന്‍ഡിഎ വിജയിച്ചു. ഒരു സീറ്റില്‍ സ്വതന്ത്രനും. തൃക്കോടിത്താനം പഞ്ചായത്തില്‍ പതിനാല് സീറ്റ് നേടി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. മൂന്ന് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. ഒരു സീറ്റില്‍ എന്‍ഡിഎ വിജയിച്ചു. രണ്ട് സീറ്റില്‍ മറ്റുള്ളവരും.

ഉദയനാപുരം പഞ്ചായത്തില്‍ പത്ത് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. അഞ്ച് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. ഒരു സീറ്റില്‍ സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. ഒരു സീറ്റ് എന്‍ഡിഎയും സ്വന്തമാക്കി. ഉഴവൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടത് വലത് മുന്നണികള്‍ നാല് സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടിയപ്പോള്‍ അഞ്ച് സീറ്റുമായി മറ്റുള്ളവര്‍ അധികാരത്തിലെത്തി.

വാകത്താനം പഞ്ചായത്തില്‍ പത്ത് സീറ്റുകളുമായി ഇടത് മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. ഏഴ് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. മറ്റുള്ളവര്‍ മൂന്ന് സീറ്റും സ്വന്തമാക്കി. വാഴപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തില്‍ പതിമൂന്ന് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതുമുന്നണി ആറ് സീറ്റ് നേടി. രണ്ട് സീറ്റില്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ വിജയിച്ചു.

വാഴൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ പത്ത് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. മൂന്ന് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. മൂന്ന് സീറ്റില്‍ മറ്റുള്ളവരും വിജയിച്ചു. വെച്ചൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഏഴ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതുമുന്നണി ആറ് സീറ്റ് നേടി.

വെളിയന്നൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഒന്‍പത് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിനും എന്‍ഡിഎയ്ക്കും പച്ച തൊടാനായില്ല. നാല് സീറ്റ് മറ്റുള്ളവര്‍ നേടി. വെള്ളാവൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണി ഏഴ് സീറ്റുമായി അധികാരത്തിലെത്തി. രണ്ട് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. മൂന്ന് സീറ്റില്‍ എന്‍ഡിഎ വിജയിച്ചു. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.

വെള്ളൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ പതിനൊന്ന് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. അഞ്ച് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. വിജയപുരം പഞ്ചായത്തില്‍ പത്ത് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. എട്ട് സീറ്റില്‍ ഇടതുമുന്നണി വിജയിച്ചു. ഒരു സീറ്റ് എന്‍ഡിഎ നേടി.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ഇടതുമുന്നണിഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിഎന്‍ഡിഎമറ്റുള്ളവര്‍
അകലകുന്നം 6 5 0 4
ആര്‍പ്പൂക്കര 6 10 0 0
അതിരമ്പുഴ 4 15 0 3
അയര്‍ക്കുന്നം 2 11 2 5
അയ്‌മനം 9 3 7 1
ഭരണങ്ങാനം 2 6 1 4
ചെമ്പ് 9 4 0 2
ചിറക്കടവ് 13 1 5 1
എലിക്കുളം 6 3 2 5
എരുമേലി 10 11 0 2
കടനാട് 4 5 0 5
കടപ്ലാമറ്റം 7 3 0 3
കടുത്തുരുത്തി 12 7 0 0
കല്ലറ 4 3 3 3
കാണാക്കാരി 8 4 1 2
കങ്ങഴ 10 3 1 1
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 11 7 2 3
കാരൂര്‍ 6 2 1 6
കറുകച്ചാല്‍ 9 5 1 1
കിടങ്ങൂര്‍ 5 3 5 2
കൂരോപ്പട 5 6 3 3
കൂട്ടിക്കല്‍ 7 5 0 1
കോരുത്തോട് 4 7 0 2
കൊഴുവനാല്‍ 3 2 1 7
കുമരകം 9 3 3 1
കുറവിലങ്ങാട് 5 6 0 3
കുറിച്ചി 13 2 4 1
മടപ്പള്ളി 8 6 2 4
മണര്‍കാട് 8 5 2 2
മണിമല 10 3 0 2
മാഞ്ഞൂര്‍ 5 7 0 6
മരങ്ങാട്ടുപള്ളി 9 2 1 2
മറവന്‍തുരുത്ത് 8 6 0 1
മീനച്ചില്‍ 5 2 2 4
മീനടം 4 7 0 2
മേലുകാവ് 1 6 0 6
മൂന്നിലവ് 1 8 0 4
മുളക്കുളം 7 7 1 2
മുണ്ടക്കയം 12 8 0 1
മുത്തോലി 5 2 6 0
നെടുംകുന്നം 3 9 2 1
നീണ്ടൂര്‍ 7 5 0 3
ഞീഴൂര്‍ 8 4 0 2
പായിപ്പാട് 6 5 1 4
പള്ളിക്കത്തോട് 4 2 6 1
പാമ്പാടി 11 8 0 1
പനച്ചിക്കാട് 7 10 5 1
പറന്തോട് 12 3 0 4
പൂഞ്ഞാര്‍ 6 3 0 4
പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര 4 4 0 6
പുതുപ്പള്ളി 9 6 3 0
രാമപുരം 5 8 3 2
ടി വി പുരം 9 2 1 2
തീക്കോയ് 4 7 0 2
തലനാട് 5 4 0 4
തലപ്പാലം 0 6 3 4
തലയാഴം 5 6 1 3
തലയോലപ്പറമ്പ് 7 6 0 2
തിടനാട് 4 3 1 6
തിരുവാര്‍പ്പ് 11 5 1 1
തൃക്കോടിത്താനം 14 3 1 2
ഉദയനാപുരം 10 5 1 1
ഉഴവൂര്‍ 4 4 0 5
വാകത്താനം 10 7 0 3
വാഴപ്പള്ളി 6 13 0 2
വാഴൂര്‍ 10 3 0 3
വെച്ചൂര്‍ 6 7 0 0
വെളിയന്നൂര്‍ 9 0 0 4
വെള്ളാവൂര്‍ 7 2 3 1
വെള്ളൂര്‍ 11 5 0 0
വിജയപുരം 8 10 1 0

