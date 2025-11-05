ETV Bharat / state

മേയറും മേയറാവാനിരുന്നവരും തോറ്റമ്പിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; 2020 തിരുവനന്തപുരത്തിന്‍റെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം ഇങ്ങനെ

2015ല്‍ കേവലം 43 സീറ്റുമായി ന്യൂനപക്ഷഭരണം നടത്തിയ ഇടതുമുന്നണി നില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും 52 സീറ്റുകളില്‍ ജയിച്ച് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഭരിക്കുന്നതുമാണ് 2020ല്‍ കണ്ടത്. ബിജെപി തരംഗം തടുക്കാനും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ ഒറ്റയക്കത്തിലേക്ക് ചുരുക്കാനും മുന്നണിക്കായി.

THIRUVANTHAPURAM DISTRICT LOCAL THREE TIER ELECTION THIRUVANTHAPURAM CORPORATION DISTRICT PANCHAYATH
local self govt election 2020 Thiruvananthapuram district (ETV Bharat graphics)
വി.മായാദേവി

തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി നേടുമോ? കോര്‍പ്പറേഷനിലും പഞ്ചായത്തുകളിലും ബിജെപി ഭരണം പിടിക്കുമോ? നഗരസഭയിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു 2020 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഏവരും ഉറ്റുനോക്കിയത് ഇതായിരുന്നു. 2015 മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ ചുവടുറപ്പിക്കാന്‍ അക്ഷീണ പരിശ്രമത്തിലായിരുന്നു ബിജെപി. 2015ല്‍ നഗരസഭയില്‍ രണ്ടാമത് എത്തിയതോടെ പ്രതീക്ഷകള്‍ പാരമ്യത്തിലായി.

പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുമ്പോള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപിയുടെ മേയറുണ്ടാകും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു 2020ല്‍ തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനിലും ജില്ലയിലും പാര്‍ട്ടി പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങിയത്. ഏത് വിധേനെയും നഗരസഭ പിടിച്ചേ പറ്റൂ, ഇതൊരു അഭിമാന പ്രശ്‌നമായി തന്നെ അവര്‍ ഏറ്റെടുത്തു. എന്നാല്‍ അവരുടെ സ്വപ്‌നം ഫലം കണ്ടില്ല. അക്ഷീണം ശ്രമിച്ചിട്ടും ബിജെപിക്ക് ഭരണം നേടാനായില്ല. കേവലം 35 സീറ്റിലൊതുങ്ങി അവരുടെ മുന്നേറ്റം. പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമെന്ന നിലയിലൊതുങ്ങേണ്ടി വന്ന ബിജെപിക്ക് സിപിഎമ്മില്‍ മേയറാകാന്‍ സാധ്യത കല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കരുത്തരേയും നിലവിലുള്ള മേയറെയും വീഴ്ത്താനായി എന്നതു മാത്രം ആശ്വാസമായി.

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ 2015 ല്‍ ഭരണമുണ്ടായിരുന്ന കല്ലിയൂരും വെങ്ങാനൂരുമായിരുന്നു 2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബിജെപി വലിയ പ്രതീക്ഷ പുലര്‍ത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ കല്ലിയൂര്‍ നിലനിര്‍ത്താനായ അവര്‍ക്ക് വെങ്ങാനൂര്‍ നഷ്‌ടമായി. പക്ഷേ ഫലം വന്നപ്പോള്‍ വേറെ ചില പഞ്ചായത്തുകളില്‍ക്കൂടി ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിയാകാന്‍ ബിജെപിക്ക് സാധിച്ചു. കരവാരം, മുദാക്കല്‍, കള്ളിക്കാട് അങ്ങിനെ നാലു പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ബിജെപി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി.

അഞ്ചു വര്‍ഷക്കാലാവധി തീരുമ്പോള്‍ പഞ്ചായത്തു ഭരണം കിട്ടിയ മൂന്നിടങ്ങളില്‍ ഒരിടത്ത് മാത്രമാണ് ബിജെപിക്ക് ഭരണം തുടരാനായത്. ആറ്റിങ്ങല്‍ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ കരവാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേതായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘാതം. ആകെയുള്ള 18 സീറ്റില്‍ 9 സീറ്റുമായി ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിയെന്ന നിലയില്‍ ഭരണം തുടങ്ങിയതായിരുന്നു ബിജെപി. എസ് ഷിബുലാലായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്.

ഭരണം നാലാം വര്‍ഷത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ രൂക്ഷമായത്. വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് സിന്ധു, ക്ഷേമ കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍ പേഴ്‌സണ്‍ തങ്കമണി എന്നിവര്‍ പദവിയും പഞ്ചായത്തംഗത്വവും ബിജെപി അംഗത്വവും രാജിവയ്ക്കു‌കയായിരുന്നു. അതോടെ ബിജെപിയുടെ അംഗബലം ഏഴായി ചുരുങ്ങി. പിന്നീട് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി അംഗങ്ങള്‍ രാജിവച്ച രണ്ടു സീറ്റുകളും സിപിഎം പിടിച്ചെടുത്തതോടെ സിപിഎമ്മിനും ഏഴ് അംഗങ്ങളായി. തുടര്‍ന്ന് വന്ന അവിശ്വസം പാസായതോടെ കരവാരത്തെ നാലു വര്‍ഷം നീണ്ട ബിജെപി ഭരണത്തിന് വിരാമമാവുകയായിരുന്നു.

2015 ലും ഭരണം കിട്ടിയ കല്ലിയൂരില്‍ 2020 ല്‍ ബിജെപിക്ക് കിട്ടിയത് 10 അംഗങ്ങളെയായിരുന്നു. ഇടതുമുന്നണിക്ക് 9, യുഡിഎഫിന് 2 . പ്രസിഡണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടു നിന്നതോടെ സ്വതന്ത്രന്‍റെ പിന്തുണയോടെ 10 അംഗങ്ങളുമായി തൊട്ടു മുന്‍ടേമിലേതുപോലെ കല്ലിയൂരില്‍ ബിജെപി ഭരണം തുടങ്ങി. മുന്‍ പ്രസിഡണ്ട് ചന്തു കൃഷ്‌ണ തന്നെ പ്രസിഡണ്ടായി. പാര്‍ട്ടി വിഭാഗീയത രൂക്ഷമായതോടെ ഭരണ സമിതിയില്‍ വിള്ളല്‍ വീണു തുടങ്ങി. ബിജെപി അംഗം വി സുധര്‍മ്മ വിമത പക്ഷത്തെത്തി. ബിജെപി വിമതയുടെയും വിപ്പ് ലംഘിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗത്തിന്‍റേയും പിന്തുണയോടെ ബിജെപി ഭരണസമിതിക്കെതിരായ അവിശ്വാസം പാസായി.

അപ്രതീക്ഷിതമായി ഭരണം പിടിച്ച കള്ളിക്കാട് പഞ്ചായത്തിലാണ് 2025 ല്‍ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുമ്പോഴും ബിജെപിക്ക് ഭരണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിഞ്ഞത്. ആകെയുള്ള 13 ല്‍ 6 സീറ്റുമായി പന്ത ശ്രീകുമാറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ ബിജെപി ഭരണം തുടങ്ങിയത്. ബിജെപിയിലെ ബിന്ദു രാജേഷ് വൈസ് പ്രസിഡണ്ടുമായി. മുദാക്കല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ 2015 ല്‍ ഒറ്റ സീറ്റ് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ബിജെപി 7 സീറ്റോടെ 2020 ല്‍ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായെങ്കിലും ഭരണം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ആദ്യം സിപിഎം നേതൃത്വത്തില്‍ സ്വതന്ത്രരുടെ പിന്തുണയോടെ ഇടതു മുന്നണിയാണ് ആദ്യം മുദാക്കല്‍ ഭരിച്ചത്. രണ്ടര വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ മുന്‍ ധാരണ പ്രകാരം സിപിഎം തങ്ങള്‍ക്ക് പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനം വച്ചു മാറിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് സിപിഐ സിപിഎമ്മുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞതോടെ കോണ്‍ഗ്രസ് പിന്തുണയില്‍ സിപിഐയിലെ പള്ളിയറ ശശി ഇവിടെ പ്രസിഡണ്ടാവുകയായിരുന്നു.

കോര്‍പ്പറേഷനില്‍

2015ല്‍ 100ല്‍ കേവലം 43 സീറ്റുമായി ന്യൂനപക്ഷ ഭരണകൂടമായിരുന്ന ഇടതുമുന്നണി തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ ഇക്കുറി നില മെച്ചപ്പെടുത്തി. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ 52 സീറ്റുകളില്‍ ജയിച്ചു കയറിയ അവര്‍ക്ക് ബിജെപി തരംഗം തടുക്കാനും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ ഒറ്റയക്കത്തിലേക്ക് ചുരുക്കാനും സാധിച്ചു. സിപിഎമ്മിന്‍റെ മേയര്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടത് ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഞെട്ടലായി.

നിലവിലെ മേയറായിരുന്ന സിപിഎമ്മിന്‍റെ മേയര്‍ കെ ശ്രീകുമാറിന്‍റെ പരാജയമായിരുന്നു ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. കരിക്കകം വാര്‍ഡില്‍ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി ഡിജി കുമാരനാണ് 116 വോട്ടുകള്‍ക്ക് കെ. ശ്രീകുമാറിനെ തോല്‍പ്പിച്ചത്. കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ ഇടതുമുന്നണി മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നതിനിടെ മേയര്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിമാരും നിലവിലെ മേയറും തോറ്റത് സിപിഎമ്മിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. 2015 ല്‍ മേയറായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തിന്‍റെ മേയര്‍ ബ്രോ വി കെ പ്രശാന്ത് 2019ല്‍ നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെയായിരുന്നു ശ്രീകുമാര്‍ മേയര്‍ ആയത്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് നഗര സഭ അധ്യക്ഷ പദവി വനിതയ്ക്ക് സംവരണം ചെയ്‌തിരുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് മുന്നണികളും സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ക്ക് പുറമെ പൊതുവാര്‍ഡുകളിലും വനിതകളെ രംഗത്തിറക്കിയിരുന്നു. എന്‍ഡിഎയും ഇടതുമുന്നണിയുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വനിതകളെ ഗോദയിലിറക്കിയത്. ഇരുമുന്നണികളും 57 സ്‌ത്രീകളെ വീതം രംഗത്ത് ഇറക്കി. ഇടതുമുന്നണിയുടെ സംവരേണതര വാര്‍ഡുകളില്‍ മത്സരിച്ച വനിതകളെല്ലാം തന്നെ നിലവില്‍ കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ ആയിരുന്നവരായിരുന്നു.

സിപിഎം മേയര്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചിരുന്ന മഹിളാ അസോസിയേഷന്‍ നേതാവ് എസ്.പുഷ്‌പലത നെടുങ്കാട് വാര്‍ഡില്‍ തന്നെയാണ് മത്സരിച്ചത്. മേയര്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചിരുന്ന എ ജി ഒലീന എകെജി സെന്‍റര്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുന്നുകുഴി വാര്‍ഡില്‍ നിന്നാണ് ജനവിധി തേടിയത്. ഫലം വന്നപ്പോള്‍ സിപിഎമ്മിന്‍റെ മേയര്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളായി ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നവര്‍ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു, ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി കരമന അജിത്തിനോടാണ് എല്‍ഡിഎഫിന്‍റെ മേയര്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി എസ് പുഷ്‌പലത തോറ്റത്. 184 വോട്ടുകള്‍ക്കായിരുന്നു പരാജയം. എ ജി ഒലീന യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി മേരി പുഷ്‌പത്തോടായിരുന്നു പരാജയപ്പെട്ടത്.

ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍ രാഖി രവികുമാറിനെ വഴുതയ്ക്കാട് വാര്‍ഡില്‍ തന്നെ സിപിഐ രംഗത്തിറക്കി. മുന്‍ സ്ഥിരംസമിതി അധ്യക്ഷ ഷാജിത നാസര്‍, കൗണ്‍സിലര്‍മാരായ ബിന്ദു ശ്രീകുമാര്‍, രാജിമോള്‍ എന്നിവര്‍ നിലവിലെ വാര്‍ഡുകളില്‍ തന്നെ ജനവിധി തേടി. തൊട്ടുമുമ്പത്തെ കൗണ്‍സിലിന്‍റെ അവസാന കാലത്ത് ബിജെപി വിട്ടുവന്ന എസ്.വിജയകുമാരി ഇടതു പിന്തുണയോടെ പാല്‍ക്കുളങ്ങരയിലും മത്സരിച്ചു.

ബിജെപിയിലെ നാല് സിറ്റിങ് വനിതാ കൗണ്‍സിലര്‍മാരാണ് ജനറല്‍ വാര്‍ഡുകളില്‍ മത്സരിച്ചത്. ആര്‍.സി.ബീന അമ്പലത്തറയിലും ലക്ഷ്‌മി തൈക്കാടും രമ്യ രമേശ് മുട്ടടയിലും മത്സരിച്ചു. മുട്ടട പട്ടികജാതി സംവരണ വാര്‍ഡായിരുന്നു. ശ്രീവരാഹം കൗണ്‍സിലറായിരുന്ന മിനി ആര്‍. ഇതേ വാര്‍ഡില്‍ തന്നെയാണ് മത്സരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ സ്ഥാനാര്‍ഥികളായിരുന്ന ആതിരയെ കളിപ്പാന്‍കുളത്തും ജയ രാജീവിനെ കടകംപള്ളിയിലും മത്സരിപ്പിച്ചു. ബീമാപള്ളി ഈസ്റ്റില്‍ ഐവിയും മത്സരിച്ചു.

യുഡിഎഫ്. മൂന്ന് വനിതകളെയാണ് ജനറല്‍ വാര്‍ഡില്‍ മത്സരിപ്പിച്ചത്. മുസ്‌ലിം ലീഗിന്‍റെ കൗണ്‍സിലറായിരുന്ന സജീന ബിമാപള്ളി ഈസ്റ്റില്‍ തന്നെയാണ് രണ്ടാംവട്ടവും മത്സരിച്ചത്. ഇവിടെ എന്‍ഡിഎയും വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ രംഗത്തിറക്കി . ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരത്ത് സോയാ രാജേന്ദ്രനും തമ്പാനൂരില്‍ അനിതയുമാണ് യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി ജനവിധി തേടിയത്.

പേരൂര്‍ക്കടയില്‍ നിന്നു ജനവിധി തേടിയ ജമീലാ ശ്രീധര്‍ വിജയിച്ചത് സിപിഎമ്മിന് തെല്ല് ആശ്വാസമായി. സിപിഎം നേതാവ് എന്‍.ശ്രീധരന്‍റെ മകളായ ജമീല ഫോറന്‍സിക് ലബോറട്ടറി സയന്‍റിസ്റ്റായും പിന്നീട് അവിടത്തെ ഡയറക്‌ടറായും സേവനം അനുഷ്‌ഠിച്ചിരുന്നു. പിഎസ്‌സി മുന്‍ അംഗം കൂടിയായ ജമീല മേയറാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഫലം വന്നപ്പോള്‍ ഇടതുമുന്നണി 51 - ബിജെപി 34- ഐക്യ ജനാധിപത്യമുന്നണി 10 എന്നതായിരുന്നു അവസാന കക്ഷി നില.ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പരാജയം ഏറെ ദയനീയമായിരുന്നു. തങ്ങള്‍ ഒരു ശക്തിയല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അവര്‍ക്ക് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയില്‍ നിന്ന് പിന്‍വാങ്ങേണ്ടി വന്നത്.

Corporation seat tally (ETV Bharat graphics)

പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയര്‍

തിരുവനന്തപുരം തങ്ങളുടേത് തന്നെയെന്ന് ഇടതുമുന്നണി അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു. പക്ഷേ അവര്‍ക്ക് മേയര്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് പുതിയൊരു മുഖം കണ്ടെത്തേണ്ടി വന്നു. അങ്ങിനെയാണ് മുടവന്‍മുഗള്‍ വാര്‍ഡില്‍ നിന്ന് മല്‍സരിച്ച് ജയിച്ച ആര്യാ രാജേന്ദ്രനെ മേയര്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് സിപിഎം പരിഗണിച്ചത്. ബാലസംഘം സംസ്ഥാന ചുമതലക്കാരിയും എസ് എഫ് ഐ നേതാവുമായിരുന്നു ആര്യ . മേയറാകുമ്പോള്‍ കേവലം 21 വയസ്സു മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ആര്യ രാജേന്ദ്രന്‍ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയറായി. മഹാരാഷ്ട്രാ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്, കൊല്ലം മേയര്‍ സബിതാ ബീഗം എന്നിവരുടെ റെക്കാര്‍ഡുകള്‍ കടപുഴക്കിയാണ് ആര്യാ രാജേന്ദ്രന്‍ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയറെന്ന ബഹുമതി സ്വന്തമാക്കിയത്.

പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയര്‍മാരിവര്‍ (ETV Bharat)

സീറ്റ് നില ഇങ്ങനെ

ഇടതുമുന്നണി51
ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി10
എന്‍ഡിഎ34
മറ്റുള്ളവര്‍5

മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ ഇങ്ങനെ...

തിരുവന്തപുരം ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെല്ലാം ഇടതുമുന്നണി തൂത്തുവാരി. അതിനിടയിലും വര്‍ക്കല നഗരസഭയില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങള്‍ 2020 ല്‍ കണ്ടു. യുഡി എഫിനെ പിന്തള്ളി എന്‍ഡി എ അവിടെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായി. 12 സീറ്റോടെ ഇടതുമുന്നണി ഭരണം നേടിയെങ്കിലും 11 സീറ്റോടെ എന്‍ഡി എ തൊട്ടു പുറകിലെത്തി.യുഡിഎഫ് സീറ്റുകള്‍ ഏഴിലൊതുങ്ങിയപ്പോള്‍ 3 സീറ്റുകള്‍ മറ്റുള്ളവരും നേടി.

municipality seat tally (ETV Bharat graphics)

ആറ്റിങ്ങല്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ ഇടതുമുന്നണി 18 സീറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോള്‍ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ആറ് സീറ്റുകളേ നേടാനായുള്ളൂ. എന്‍ഡിഎ ഏഴ് സീറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി. നെടുമങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ ഇടതിന് 27 സീറ്റുകള്‍ കിട്ടി.യുഡിഎഫിന് എട്ട് സീറ്റുകളും എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് നാല് സീറ്റുകളുമേ നേടാനായുള്ളൂ. നെയ്യാറ്റിന്‍കരയില്‍ ഇടത് മുന്നണി പതിനെട്ട് സീറ്റുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ യുഡിഎഫിന് പതിനേഴ് സീറ്റുകള്‍ കിട്ടി. എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് ഒന്‍പത് സീറ്റുകളും .

മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇടതുമുന്നണിഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിഎന്‍ഡിഎ
ആറ്റിങ്ങല്‍ 18 6 7
നെടുമങ്ങാട് 27 8 4
നെയ്യാറ്റിന്‍കര 18 17 9
വര്‍ക്കല 12 7 11

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്

പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോള്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ തന്നെ ഇടതുമുന്നണി പിടിച്ചു. 35ല്‍ 20 സീറ്റുകളും സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതി ചേര്‍ത്ത് കൊണ്ടായിരുന്നു ഇടതിന്‍റെ തേരോട്ടം. യുഡിഎഫിന് കേവലം ആറ് സീറ്റ് കൊണ്ട് തൃപ്‌തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. എന്‍ഡിഎ ഒന്‍പത് സീറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി.

District panchayat seat tally (ETV Bharat graphics)
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
ഇടതുമുന്നണിഐക്യജനാധിപത്യമുന്നണിഎന്‍ഡിഎ
20 6 9

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ജില്ലയിലെ പതിനൊന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ പത്തിലും ഇടതുമുന്നണി വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടി അധീശത്വം ഉറപ്പിച്ചപ്പോള്‍ വെള്ളനാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടത് വലതു മുന്നണികള്‍ തുല്യത പാലിച്ചു. അതിയന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഒന്‍പത് സീറ്റും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് രണ്ട് സീറ്റും എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് രണ്ട് സീറ്റും ലഭിച്ചു.

ചിറയിന്‍കീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലാകട്ടെ ഇടതുമുന്നണി പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് കേവലം ഒരു സീറ്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു. എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് ഇവിടെ പച്ച തൊടാനായില്ല. പോത്തന്‍കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണി പത്ത് സീറ്റുകള്‍ നേടി. യുഡിഎഫ് മൂന്നും. ബിജെപിക്ക് ഇവിടെയും വിജയിക്കാനായില്ല.

കിളിമാനൂരില്‍ ഇടതുമുന്നണി ഒന്‍പത് സീറ്റുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ യുഡിഎഫ് ആറ് സീറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി. ഇവിടെയും താമരവിരിഞ്ഞില്ല. നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഇടതുമുന്നണി പതിനൊന്ന് സീറ്റും യുഡിഎഫ് ഒരു സീറ്റും സ്വതന്ത്രന്‍ ഒരു സീറ്റും സ്വന്തമാക്കി. നേമം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടത് മുന്നണി 11, യുഡിഎഫ് 1, എന്‍ഡിഎ നാല് എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നു സീറ്റ് നില.

പാറശാലയില്‍ ഇടതുമുന്നണി പന്ത്രണ്ടും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ഒന്നും സ്വതന്ത്രന്‍ ഒന്നും സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി. പെരുങ്കടവിളയില്‍ ഇടതുമുന്നണി പതിനൊന്നും ഐക്യജനാധിപത്യമുന്നണി മൂന്നും സീറ്റുകള്‍ വീതം സ്വന്തമാക്കി. വാമനപുരം ബ്ലോക്കില്‍ ഇടതുമുന്നണി പതിനാലും ഐക്യജനാധിപത്യമുന്നണി ഒരു സീറ്റും നേടി.

വര്‍ക്കലയില്‍ ഇടതുമുന്നണി പത്തും ഐക്യജനാധിപത്യമുന്നണി മൂന്നും സീറ്റുകള്‍ നേടി. വെള്ളനാട് ഇടത് വലത് മുന്നണികള്‍ എട്ട് സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍ഇടതുമുന്നണി ഐക്യജനാധിപത്യമുന്നണിഎന്‍ഡിഎമറ്റുള്ളവര്‍
അതിയന്നൂര്‍ 9 2 2 0
ചിറയിന്‍കീഴ് 12 1 0 0
പോത്തന്‍കോട് 10 3 0 0
കിളിമാനൂര്‍ 9 6 0 0
നെടുമങ്ങാട് 11 1 0 1
നേമം 11 1 4 0
പാറശാല 12 1 0 1
പെരുങ്കടവിള 11 3 0 0
വാമനപുരം 14 1 0 0
വര്‍ക്കല 10 3 0 0
വെള്ളനാട് 8 8 0 0

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍

ജില്ലയിലാകെ 73 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതില്‍ 54ലും ഇടതുമുന്നണി വ്യക്തമായ മേല്‍ക്കോയ്‌മ നേടി. പതിനാലെണ്ണം യുഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കി. നാല് പഞ്ചായത്തുകള്‍ എന്‍ഡിഎയും നേടി.

2015ല്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് ഭരണം ലഭിച്ചിരുന്നു. വിളവൂര്‍ക്കല്‍, വെങ്ങാനൂര്‍, കല്ലിയൂര്‍ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളായിരുന്നു അവ. എന്നാല്‍ വെങ്ങാനൂരും വിളവൂര്‍ക്കലും അവരെ 2020ല്‍ കൈവിട്ടു. കല്ലിയൂര്‍, കള്ളിക്കാട്, കരവാരം,മുദാക്കല്‍ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ എന്‍ഡിഎ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ അതിയന്നൂരില്‍ മാത്രമാണ് എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് വിജയിക്കാനായത്. ജില്ലാപഞ്ചായത്തില്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക സിറ്റിങ് സീറ്റ് നിലനിര്‍ത്താനും അവര്‍ക്കായില്ല. സിറ്റിങ് സീറ്റായിരുന്ന വെങ്ങാനൂരില്‍ ബിജെപി മുന്‍ ജില്ലാ അധ്യക്ഷനും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ എസ്‌ സുരേഷിനെയാണ് എന്‍ഡിഎ മത്സരരംഗത്തിറക്കിയത്. സുരേഷിന്‍റെ തോല്‍വി എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് കനത്ത ആഘാതമായി.

അമ്പൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഒന്‍പത് സീറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി യുഡിഎഫ് അധികാരം പിടിച്ചപ്പോള്‍ ഇടതിന് കേവലം മൂന്ന് സീറ്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഒരു സ്വതന്ത്രനും ഇവിടെ വിജയിച്ചു.

ആനാട് പഞ്ചായത്തിലാകട്ടെ ഇടതുമുന്നണി പതിനഞ്ച് സീറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി അധികാരത്തിലേറി. യുഡിഎഫിന് നാല് സീറ്റുകളേ നേടാനായൂള്ളൂ. അഞ്ചുതെങ്ങില്‍ ഇടതുമുന്നണി പത്ത് സീറ്റുകള്‍ നേടി. യുഡിഎഫിന് നാല് സീറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ.

ആണ്ടൂര്‍ക്കോണത്ത് ഇടതുമുന്നണി ഒന്‍പത് സീറ്റുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ യുഡിഎഫ് അഞ്ച് സീറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി. എന്‍ഡിഎ മൂന്ന് സീറ്റും നേടി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. അരുവിക്കരയില്‍ ഇടതുമുന്നണി 12 സീറ്റുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ യുഡിഎഫിന് ആറ് സീറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ. എന്‍ഡിഎ രണ്ട് സീറ്റും നേടി. ആര്യനാട്ട് ഇടതുമുന്നണി 12 സീറ്റും യുഡിഎഫ് അഞ്ച് സീറ്റും നേടി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.

ആര്യന്‍കോട് ഇടതുമുന്നണി പത്ത് സീറ്റിലും യുഡിഎഫ് നാല് സീറ്റിലും എന്‍ഡിഎ രണ്ട് സീറ്റിലും വിജയിച്ചു. അതിയന്നൂരില്‍ ഇടത് വലത് മുന്നണികള്‍ ആറ് വീതം സീറ്റിലും എന്‍ഡിഎ അഞ്ച് സീറ്റിലും വിജയിച്ചു. അഴൂരില്‍ ഇടതുമുന്നണി പതിനൊന്ന് സീറ്റിലും യുഡിഎഫ് മൂന്ന് സീറ്റിലും എന്‍ഡിഎ മൂന്ന് സീറ്റിലും വിജയിച്ചു. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.

ബാലരാമപുരത്ത് ഇടതുമുന്നണി പത്ത് സീറ്റിലും യുഡിഎഫ് രണ്ട് സീറ്റിലും എന്‍ഡിഎ ആറ് സീറ്റിലും മറ്റുള്ളവര്‍ രണ്ട് സീറ്റിലും വിജയിച്ചു. ചെമ്മരുതിയില്‍ ഇടതുമുന്നണി ഏഴ് സീറ്റിലും യുഡിഎഫ് അഞ്ച് സീറ്റിലും എന്‍ഡിഎ ആറ് സീറ്റിലും വിജയിച്ചു. ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയും വിജയിച്ചു. ചെങ്കല്‍ ഇടതുമുന്നണി അഞ്ച് സീറ്റിലും യുഡിഎഫ് പതിമൂന്ന് സീറ്റിലും വജയിച്ചു. മൂന്ന് സ്വതന്ത്രരും ഇവിടെ വിജയം കണ്ടു.

ചെറുന്നിയൂരില്‍ ഇടതുമുന്നണി ആറ് സീറ്റില്‍ വിജയിച്ചപ്പോള്‍ ഏഴ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരം പിടിച്ചു ഒരു സീറ്റ് എന്‍ഡിഎയും നേടി. ചിറയിന്‍കീഴ് ഇടതുമുന്നണി പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ യുഡിഎഫ് അഞ്ച് സീറ്റ് നേടി. എന്‍ഡിഎ രണ്ടും. ഇടവയില്‍ ഇടതുമുന്നണി പന്ത്രണ്ട് സീറ്റും യുഡിഎഫും എന്‍ഡിഎയും രണ്ട് സീറ്റുകള്‍ വീതവും നേടി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.

ഇലകമണില്‍ ഇടതുമുന്നണി ഏഴ് സീറ്റില്‍ വിജയിച്ച് അധികാരം പിടിച്ചു. യുഡിഎഫ് അഞ്ച് സീറ്റും എന്‍ഡിഎ നാല് സീറ്റും നേടി. കടക്കാവൂരില്‍ ഇടതുമുന്നണി എട്ട് സീറ്റും യുഡിഎഫ് അഞ്ച് സീറ്റും എന്‍ഡിഎ നാല് സീറ്റും നേടി. കടയ്ക്കാവൂരില്‍ ഇടതുമുന്നണി എട്ട് സീറ്റും യുഡിഎഫ് അഞ്ച് സീറ്റും എന്‍ഡിഎ മൂന്നും സീറ്റും നേടി.

കഠിനംകുളം പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണി പതിനാല് സീറ്റും യുഡിഎഫ് ആറ് സീറ്റും എന്‍ഡിഎ ഒരു സീറ്റും നേടി. കല്ലറയില്‍ ഇടതുമുന്നണി പതിനൊന്ന് സീറ്റും യുഡിഎഫ് അഞ്ച് സീറ്റും എന്‍ഡിഎ ഒരു സീറ്റും നേടി. കള്ളിക്കാട് പഞ്ചായത്തില്‍ എന്‍ഡിഎയാണ് ഭരണം പിടിച്ച്. ഇടതുമുന്നണി മൂന്ന് സീറ്റും യുഡിഎഫ് നാല് സീറ്റും എന്‍ഡിഎ ആറ് സീറ്റും പിടിച്ചു.

കല്ലിയൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലും എന്‍ഡിഎ വിജയിച്ചു. ഇടതുമുന്നണി ഒന്‍പത് സീറ്റുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ യുഡിഎഫ് രണ്ട് സീറ്റും എന്‍ഡിഎ പത്ത് സീറ്റും നേടി. കാഞ്ഞിരംകുളം പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണിയാണ് അധികാരത്തിലെത്തിയത്. ഇടത് വലത് മുന്നണികള്‍ ആറ് സീറ്റുകള്‍ വീതവും എന്‍ഡിഎയും സ്വതന്ത്രനും ഒരു സീറ്റ് വീതവും നേടി. സ്വതന്ത്രനെ ഒപ്പം കൂട്ടിയാണ് ഇടതിന് ഭരണം സാധ്യമായത്.

കരകുളം പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടത് മുന്നണി പത്തൊന്‍പത് സീറ്റ് നേടി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് മൂന്ന് സീറ്റേ നേടാനായുള്ളൂ. എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് സീറ്റൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. കരവാരം പഞ്ചായത്ത് എന്‍ഡിഎ പിടിച്ചു. ഇടത് അഞ്ച് സീറ്റിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയപ്പോള്‍ യുഡിഎഫിന് രണ്ട് സീറ്റ് കൊണ്ട് തൃപ്‌തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. ഒന്‍പത് സീറ്റുകള്‍ നേടിയാണ് എന്‍ഡിഎ അധികാരം പിടിച്ചത്. രണ്ട് സീറ്റുകള്‍ സ്വതന്ത്രരും കൊണ്ടുപോയി.

കരോട് പഞ്ചായത്ത് യുഡിഎഫിന് നേടാനായി. ഇടത് മുന്നണിക്ക് അഞ്ച് സീറ്റ് കൊണ്ട് തൃപ്‌തിപ്പെടേണ്ടി വന്നപ്പോള്‍ യുഡിഎഫ് പത്ത് സീറ്റ് നേടി. എന്‍ഡിഎ രണ്ടും സ്വതന്ത്രന്‍ രണ്ടും സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി. കരുംകുളം പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. ഒന്‍പത് സീറ്റുകള്‍ നേടിയാണ് ഇടതുമുന്നണി അധികാരം സ്വന്തമാക്കിയത്. യുഡിഎഫ് ഏഴ് സീറ്റുകള്‍ നേടി. എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനായില്ല. രണ്ട് സ്വതന്ത്രര്‍ വിജയിച്ചു.

കാട്ടാക്കടയിലും ഇടത് തേരോട്ടമായിരുന്നു. പതിമൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കിയാണ് ഇടതുമുന്നണി അധികാരം പിടിച്ചത്. യുഡിഎഫിന് ഏഴ് സീറ്റുകള്‍ നേടാനായി. എന്‍ഡിഎ ഒരു സീറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. കിളിമാനൂരില്‍ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. പത്ത് സീറ്റുകള്‍ നേടിയായിരുന്നു യുഡിഎഫിന്‍റെ തേരോട്ടം. ഇടത് മുന്നണിക്ക് നാല് സീറ്റേ നേടാനായുള്ളൂ. എന്‍ഡിഎ ഒരു സീറ്റും നേടി.

കിഴുവിലം ഇടതുമുന്നണി പതിനൊന്ന് സീറ്റുമായി അധികാരത്തിലേറി. യുഡിഎഫിന് അഞ്ച് സീറ്റ് നേടാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ബിജെപിയും സ്വതന്ത്രരും രണ്ട് സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി. കൊല്ലയില്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടത് മുന്നണി ഒന്‍പത് സീറ്റുമായി അധികാരം പിടിച്ചു. യുഡിഎഫ് മൂന്ന് സീറ്റിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയപ്പോള്‍ എന്‍ഡിഎ നാല് സീറ്റ് സ്വന്തമാക്കി.

കോട്ടുകാല്‍ പഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി നേടി. രണ്ട് സീറ്റ് യുഡിഎഫും മൂന്ന് സീറ്റ് ബിജെപിയും രണ്ട് സീറ്റ് സ്വതന്ത്രരും നേടി. കുളത്തൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ യുഡിഎഫ് ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തി. ഒന്‍പതു സീറ്റുമായി ആയിരുന്നു യുഡിഎഫിന്‍റെ തേരോട്ടം. എല്‍ഡിഎഫ് ആറ് സീറ്റുകള്‍ നേടി. എന്‍ഡിഎ മൂന്നും സ്വതന്ത്രര്‍ രണ്ടും സീറ്റുകള്‍ വീതവും സ്വന്തമാക്കി.

കുന്നത്തുകാല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ പതിനാറു സീറ്റുകളുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരം പിടിച്ചു. യുഡിഎഫിന് മൂന്ന് സീറ്റും എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് രണ്ട് സീറ്റും കിട്ടി. കുറ്റിച്ചല്‍ പഞ്ചായത്തും ഇടത് മുന്നണി സ്വന്തമാക്കി. എട്ട് സീറ്റ് നേടി ഇടതുമുന്നണി അധികാരം ഉറപ്പിച്ചപ്പോള്‍ യുഡിഎഫും എന്‍ഡിഎയും മൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി.

മടവൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലും ഇടതുമുന്നണിയുടെ തേരോട്ടമായിരുന്നു. ഇടതുമുന്നണി ഏഴ് സീറ്റ് നേടി അധികാരം പിടിച്ചപ്പോള്‍ യുഡിഎഫിന് നാല് സീറ്റും എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് മൂന്ന് സീറ്റും കിട്ടി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. മലയിന്‍കീഴ്‌ പഞ്ചായത്തിലും ഇടതുമുന്നണി തന്നെ അധികാരത്തിലെത്തി. പതിനൊന്ന് സീറ്റ് നേടിയാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ ജയമെങ്കില്‍ യുഡിഎഫ് ആറ് സീറ്റും എന്‍ഡിഎ മൂന്ന് സീറ്റും നേടി.

മണമ്പൂരിലും ഇടതുമുന്നണി തന്നെയാണ് അധികാരത്തിലെത്തിയത്. അവര്‍ ഒന്‍പത് സീറ്റുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ യുഡിഎഫ് രണ്ടും എന്‍ഡിഎ അഞ്ചും സീറ്റുകള്‍ നേടി. മംഗലപുരം പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണി ഏഴും യുഡിഎഫ് നാലും എന്‍ഡിഎ മൂന്നും സ്വതന്ത്രര്‍ ആറും സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി.

മാണിക്കല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണി പതിനാലും യുഡിഎഫ് നാലും എന്‍ഡിഎ ഒന്നും സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി. രണ്ട് സ്വതന്ത്രരും വിജയം കണ്ടു. മാറനല്ലൂരില്‍ ഒന്‍പത് സീറ്റുകളുമായി ഇടത് മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് അഞ്ച് സീറ്റുകള്‍ നേടി. എന്‍ഡിഎ ഏഴ് സീറ്റുകളാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

മുദാക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ എന്‍ഡിഎ ഏഴ് സീറ്റുകളുമായി അധികാരം പിടിച്ചു. ഇടതു മുന്നണിക്ക് ആറ് സീറ്റും യുഡിഎഫിന് അഞ്ച് സീറ്റും ലഭിച്ചു. രണ്ട് സീറ്റില്‍ സ്വതന്ത്രര്‍ വിജയിച്ചു. നഗരൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണി ഏഴ് സീറ്റുകളുമായി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് ആറ് സീറ്റുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ എന്‍ഡിഎയെയും സ്വതന്ത്രരും രണ്ട് സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി.

നന്ദിയോട് പഞ്ചായത്തില്‍ പത്ത് സീറ്റുകളുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഏഴ് സീറ്റേ നേടാനായുള്ളൂ. എന്‍ഡിഎ ഒരു സീറ്റും നേടി. നാവായിക്കുളം പഞ്ചായത്തില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് ഒന്‍പത് സീറ്റ് നേടി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് എട്ട് സീറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കാനായി. എന്‍ഡിഎ അഞ്ച് സീറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി.

നെല്ലനാട് പഞ്ചായത്ത് യുഡിഎഫ് നേടി. എട്ട് സീറ്റുകളുമായാണ് യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലേറിയത്. ഇടതുമുന്നണിക്ക് അഞ്ച് സീറ്റുകള്‍ കൊണ്ട് തൃപ്‌തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. എന്‍ഡിഎ ഒന്നും സ്വതന്ത്രര്‍ രണ്ടും സീറ്റുകളില്‍ വിജയിച്ചു.

ഒറ്റശേഖരമംഗലത്ത് ഏഴ് സീറ്റുകളുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതുമുന്നണിക്ക് മൂന്ന് സീറ്റുകളേ കിട്ടിയുള്ളൂ. എന്‍ഡിഎ നാല് സീറ്റുകളിലും വിജയിച്ചു. ഒറ്റൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ എട്ട് സീറ്റുകളുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് രണ്ടും എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് മൂന്നും സീറ്റുകള്‍ കിട്ടി.

പള്ളിച്ചല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണിക്ക് പതിനാറ് സീറ്റുകള്‍ കിട്ടി. യുഡിഎഫിന് നാല് സീറ്റും എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് മൂന്ന് സീറ്റുകളുമേ നേടാനായുള്ളൂ. പള്ളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണിക്ക് എട്ട് സീറ്റും യുഡിഎഫിന് അഞ്ച് സീറ്റും കിട്ടി. പനവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഏഴ് സീറ്റും യുഡിഎഫിന് മൂന്ന് സീറ്റും എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് രണ്ട് സീറ്റും കിട്ടി. മറ്റുള്ളവര്‍ മൂന്ന് സീറ്റ് സ്വന്തമാക്കി.

പാങ്ങോട് പഞ്ചായത്തില്‍ എട്ട് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് ഏഴ് സീറ്റും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് നാല് സീറ്റും കിട്ടി. പാറശാലയില്‍ പതിനഞ്ച് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് എട്ട് സീറ്റും നേടി. പഴയകുന്നുമ്മേല്‍ ഇടതുമുന്നണി പതിനാല് സീറ്റും യുഡിഎഫ് മൂന്ന് സീറ്റും നേടി.

പെരിങ്ങമല പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടത് വലത് മുന്നണികള്‍ ഏഴ് സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി. എന്‍ഡിഎ ഒരു സീറ്റും മറ്റുള്ളവര്‍ നാല് സീറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കി. സ്വതന്ത്രന്‍റെ സഹായത്തോടെ ഇടതുമുന്നണി ഭരണം പിടിച്ചു. പെരുങ്കടവിള പഞ്ചായത്ത് ഏഴ് സീറ്റുകളുമായി ഇടതുമുന്നണി ഭരണം പിടിച്ചു. യുഡിഎഫ് മൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ നേടി. എന്‍ഡിഎ നാല് സീറ്റുകളും മറ്റുള്ളവര്‍ രണ്ട് സീറ്റും നേടി.

പൂവച്ചല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണി ഒന്‍പത് സീറ്റുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍യു യുഡിഎഫ് ഏഴ് സീറ്റും എന്‍ഡിഎ ആറ് സീറ്റും മറ്റുള്ളവര്‍ ഒരു സീറ്റും നേടി. പൂവാര്‍ പഞ്ചായത്ത് പത്ത് സീറ്റുകളുമായി ഇടതുമുന്നണി പിടിച്ചു. യുഡിഎഫിന് ഒരു സീറ്റ് നേടാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. എന്‍ഡിഎയും മറ്റുള്ളവരും രണ്ട് സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി.

പോത്തന്‍കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പത്ത് സീറ്റുമായി ഇടത് മുന്നണി നേടി. യുഡിഎഫ് മൂന്ന് എന്‍ഡിഎ നാല് മറ്റുള്ളവര്‍ ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നു സീറ്റ് നില.

പുളിമാത്ത് പഞ്ചായത്ത് പത്ത് സീറ്റുകളുമായി യുഡിഎഫ് നേടി. ഇടതിന് ഇവിടെ ഏഴ് സീറ്റേ നേടാനായുള്ളൂ. എന്‍ഡിഎ രണ്ട് സീറ്റും നേടി. പുല്ലംപാറ പഞ്ചായത്തില്‍ പത്ത് സീറ്റുകളുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരം പിടിച്ചു. യുഡിഎഫ് നാല് സീറ്റ് നേടി. എന്‍ഡിഎ ഒന്നും.

തിരുപുറം പഞ്ചായത്തില്‍ ആറ് സീറ്റുകളുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി.ഇടതുമുന്നണിക്ക് നാല് സീറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ. എന്‍ഡിഎയും മറ്റുള്ളവരും രണ്ട് സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി. തൊളിക്കോട് പഞ്ചായത്തില്‍ ഒന്‍പത് സീറ്റുകളുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരം പിടിച്ചു. യുഡിഎഫിന് അഞ്ച് സീറ്റുകള്‍ കിട്ടി. എന്‍ഡിഎയും മറ്റുള്ളവരും ഓരോ സീറ്റുകളും നേടി.

ഉഴമലയ്ക്കല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ എട്ട് സീറ്റുകളുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് അഞ്ച് സീറ്റുകള്‍ നേടി. എന്‍ഡിഎ രണ്ട് സീറ്റുകളും നേടി. ഏഴ് സീറ്റുകളുമായി വക്കം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യുഡിഎഫ് നേടി. ഇടതിന് രണ്ട് സീറ്റുകളേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. എന്‍ഡിഎ അഞ്ച് സീറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി.

വാമനപുരം പഞ്ചായത്ത് ഏഴ് സീറ്റുകളുമായി ഇടതുമുന്നണി സ്വന്തമാക്കി. യുഡിഎഫിന് ആറും എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് രണ്ടും സീറ്റുകളും കിട്ടി. വെള്ളനാട് പഞ്ചായത്ത് പതിനൊന്ന് സീറ്റുകളുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതുമുന്നണിക്ക് അഞ്ച് സീറ്റ് കിട്ടി. എന്‍ഡിഎയും മറ്റുള്ളവരും ഓരോ സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി.

വെള്ളറട പഞ്ചായത്ത് പതിമൂന്ന് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് പിടിച്ചു. ഇടതിന് ഒന്‍പത് സീറ്റ് കിട്ടി. എന്‍ഡിഎ ഒരു സീറ്റും സ്വന്തമാക്കി. വെമ്പായം പഞ്ചായത്തില്‍ ഒന്‍പത് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് എട്ട് സീറ്റും എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് മൂന്ന് സീറ്റും കിട്ടി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.

വെങ്ങാനൂരില്‍ എട്ട് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് ഏഴ് സീറ്റ് ലഭിച്ചു. എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് അഞ്ചും. വെട്ടൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ പത്ത് സീറ്റുകളുമായി ഇടത് മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് നാല് സീറ്റ് കിട്ടി. വിളപ്പില്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണിക്ക് എട്ട് സീറ്റും യുഡിഎഫിന് നാല് സീറ്റും കിട്ടി. എന്‍ഡിഎ ഏഴ് സീറ്റ് നേടി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.

വിളവൂര്‍ക്കല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ആറ് സീറ്റുകളാണ് ഇവര്‍ നേടിയത്. ഇടതുമുന്നണി അഞ്ച് സീറ്റും നേടി. എന്‍ഡിഎയ്ക്കും ആറ് സീറ്റ് കിട്ടി. നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയായിരുന്നു യുഡിഎഫ് ഭരണം പിടിച്ചത്. 2015ല്‍ ഇവിടെ എന്‍ഡിഎ ഇതേ വിധത്തില്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയിരുന്നു. വിതുര പഞ്ചായത്തില്‍ ഒന്‍പത് സീറ്റുകളുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് ആറും എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് രണ്ടും സീറ്റുകള്‍ കിട്ടി.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ഇടതുമുന്നണിഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിഎന്‍ഡിഎമറ്റുള്ളവര്‍
അമ്പൂരി 3 9 0 1
ആനാട് 15 4 0 0
അഞ്ചുതെങ്ങ് 10 4 0 0
ആണ്ടൂര്‍ക്കോണം 9 5 3 1
അരുവിക്കര 12 6 2 0
ആര്യനാട് 12 5 0 1
ആര്യന്‍കോട് 10 4 2 0
അതിയന്നൂര്‍ 6 6 5 0
അഴൂര്‍ 11 3 3 1
ബാലരാമപുരം 10 2 6 2
ചെമ്മരുതി 7 5 6 1
ചെങ്കല്‍ 5 13 0 3
ചെറുന്നിയൂര്‍ 6 7 1 0
ചിറയിന്‍കീഴ് 12 5 2 0
ഇടവ 12 2 2 1
ഇലകമണ്‍ 7 5 4 0
കടക്കാവൂര്‍ 8 5 3 0
കഠിനംകുളം 14 6 1 0
കല്ലറ 11 5 1 0
കള്ളിക്കാട് 3 4 6 0
കല്ലിയൂര്‍ 9 2 10 0
കാഞ്ഞിരംകുളം 6 6 1 1
കരകുളം 19 3 0 1
കരവാരം 5 2 9 2
കരോട് 5 10 2 2
കരുംകുളം 9 7 0 2
കാട്ടാക്കട 13 7 1 0
കിളിമാനൂര്‍ 4 10 1 0
കിഴുവിലം 11 5 2 2
കൊല്ലയില്‍ 9 3 4 0
കോട്ടുകാല്‍ 12 2 3 2
കുളത്തൂര്‍ 6 9 3 2
കുന്നത്തുകാല്‍ 16 3 2 0
കുറ്റിച്ചല്‍ 8 3 3 0
മടവൂര്‍ 7 4 3 1
മലയിന്‍കീഴ്‌ 11 6 3 0
മണമ്പൂര്‍ 9 2 5 0
മംഗലപുരം 7 4 3 6
മാണിക്കല്‍ 14 4 1 2
മാറനല്ലൂര്‍ 9 5 7 0
മുദാക്കല്‍ 6 5 7 2
നഗരൂര്‍ 7 6 2 2
നന്ദിയോട് 7 10 1 0
നാവായിക്കുളം 9 8 5 0
നെല്ലനാട് 5 8 1 2
ഒറ്റശേഖരമംഗലം 3 7 4 0
ഒറ്റൂര്‍ 8 2 3 0
പള്ളിച്ചല്‍ 16 4 3 0
പള്ളിക്കല്‍ 8 5 0 0
പനവൂര്‍ 7 3 2 3
പാങ്ങോട് 8 7 0 4
പാറശാല 15 8 0 0
പഴയകുന്നുമ്മേല്‍ 14 3 0 0
പെരിങ്ങമല 7 7 1 4
പെരുങ്കടവിള 7 3 4 2
പൂവച്ചല്‍ 9 7 6 1
പൂവാര്‍ 10 1 2 2
പോത്തന്‍കോട് 10 3 4 1
പുളിമാത്ത് 7 10 2 0
പുല്ലംപാറ 10 4 1 0
തിരുപുറം 4 6 2 2
തൊളിക്കോട് 9 5 1 1
ഉഴമലയ്ക്കല്‍ 8 5 2 0
വക്കം 2 7 5 0
വാമനപുരം 7 6 2 0
വെള്ളനാട് 5 11 1 1
വെള്ളറട 9 13 1 0
വെമ്പായം 9 8 3 1
വെങ്ങാനൂര്‍ 8 7 5 0
വെട്ടൂര്‍ 10 4 0 0
വിളപ്പില്‍ 8 4 7 1
വിളവൂര്‍ക്കല്‍ 5 6 6 0
വിതുര 9 6 2 0
