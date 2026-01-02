ETV Bharat / state

'കോൺഗ്രസ്‌ സ്ഥാനാർഥി പണം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിച്ചു'; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി

കോൺഗ്രസ്‌ സ്ഥാനാർഥി പണം ഉപയോഗിച്ച് വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിച്ചെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം.

LOCAL BODY ELECTION 2025 K J SOMASEKHARAN CONGRESS BJP
Complaint seeking cancellation of election (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 2, 2026 at 9:19 AM IST

കാസർകോട്: കോൺഗ്രസ്‌ സ്ഥാനാർഥിക്കായി പ്രവർത്തിക്കാൻ മുസ്ലീം ലീഗ് പ്രാദേശിക നേതൃത്വം പണം വാങ്ങിയെന്ന കോൺഗ്രസ്‌ നേതാവിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആയുധമാക്കാൻ ബിജെപി. കോൺഗ്രസ്‌ സ്ഥാനാർഥി പണം ഉപയോഗിച്ച് വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിച്ചെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പുത്തിഗെ ഡിവിഷനിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി മണികണ്‌ഠ റായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് പരാതി നൽകി. പുത്തിഗെയിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച സോമശേഖരയിൽ നിന്ന് എൻമകജെ പഞ്ചായത്തിലെ നാല് വാർഡുകളിലേക്ക്‌ അമ്പതിനായിരം രൂപ വീതം വാങ്ങി എന്നായിരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തൽ.

സോമശേഖരയുടെ സഹോദരനും കോൺഗ്രസ്‌ നേതാവുമായ രാധാകൃഷ്‌ണൻ നായികിൻ്റെ ശബ്‌ദ സന്ദേശമാണ് പുറത്തുവന്നത്. ലീഗ് ജില്ലാ നേതൃത്വം വാങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പ്രാദേശിക നേതൃത്വം പണം വാങ്ങി. പണം വാങ്ങിയതിന് തെളിവ് ഉണ്ടെന്നും ശബ്‌ദ സന്ദേശത്തിൽ ഉണ്ട്.

അതേസമയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ.ജെ സോമശേഖരൻ ഇത്തരമൊരു ആരോപണത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നാണ് പ്രതികരിച്ചത്. താൻ ആർക്കും ഒരു രൂപ പോലും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് സോമശേഖരൻ വ്യക്തമാക്കിയത്.

തന്നെ ‘സങ്കിയാക്കി’ ചിത്രീകരിച്ചുവെന്ന ആരോപണവുമായി ലീഗ് പ്രവർത്തകൻ സമീൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ശബ്‌ദ സന്ദേശം ഇട്ടതെന്നായിരുന്നു രാധാകൃഷ്‌ണ നായിക്കിൻ്റെ വിശദീകരണം.

എന്നാൽ, പണം നൽകിയതിൻ്റെ തെളിവ് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിട്ടുമില്ല. എൻമകജെ പഞ്ചായത്തിൽ യു.ഡി.എഫിന് എട്ട് സീറ്റുകളാണുള്ളത്. ഇതിൽ നാല് സീറ്റ് കോൺഗ്രസിനും നാല് സീറ്റ് മുസ്ലീം ലീഗിനുമാണ്.

പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം ലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും വിട്ടുനൽകാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ്–ലീഗ് ബന്ധം വഷളായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി രാജിവച്ചെങ്കിലും ജില്ലാ നേതൃത്വം രാജി അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല.

ഇതിനിടെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ ശബ്‌ദ സന്ദേശം പുറത്തുവന്നത്. മൂന്ന് ലീഗ് നേതാക്കൾക്കു മാത്രമാണ് പ്രശ്‌നമെന്നും ലീഗുമായി പൊതുവെ തങ്ങൾക്ക് പ്രശ്‌നമില്ലെന്നും രാധാകൃഷ്‌ണൻ നായിക് പറഞ്ഞു. അതേസമയം പുത്തിഗെ ഡിവിഷനിലെ പ്രാദേശിക തർക്കം രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്–ലീഗ് ജില്ലാ നേതൃത്വം ഇടപെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

