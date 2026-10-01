നാലുവർഷത്തെ കുടിശിക 900 കോടി രൂപ; മരുന്ന് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ലോക്കൽ പർച്ചേസിന് അനുമതി നല്കി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്
മരുന്ന് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ലോക്കൽ പർച്ചേസിന് അനുമതി നൽകി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, 167ലധികം മരുന്നുകൾക്ക് ടെണ്ടർ വിളിക്കാൻ ആരുമെത്തിയില്ല
Published : October 1, 2026 at 5:57 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ മരുന്നുക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനായി സ്ഥാപന മേധാവികൾക്ക് ലോക്കൽ പർച്ചേസ് നടത്താനുള്ള അനുമതി നൽകി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രാദേശികമായി മരുന്ന് വാങ്ങാനും ലഭ്യമല്ലാത്ത മരുന്നുകൾ ജില്ലയിലെ മറ്റ് ആശുപത്രികളിലുണ്ടെങ്കിൽ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഇടപെട്ട് ശേഖരിക്കാനും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകി.
പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവക്കെതിരെയുള്ള മരുന്നുകൾക്കാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ക്ഷാമമുള്ളത്. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ നാലുവർഷമായി കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷന് (കെഎംഎസ്സിഎൽ) 900 കോടിയോളം രൂപ കുടിശിക നൽകാനുള്ളതിനാൽ ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കാതെ സ്വകാര്യ മരുന്നു കമ്പനികൾ മാറിനിന്ന്. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കെഎംഎസ്സിഎൽ ഇന്ന് അടിയന്തര ബോർഡ് യോഗം കൂടും.
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സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മരുന്നു വാങ്ങി നൽകിയ വകയിൽ കഴിഞ്ഞ നാലുവർഷമായി കെഎംഎസ്സിഎല്ലിന് നൽകാനുള്ള കുടിശിക തുക നൽകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്. ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരുന്നുകൾക്കായി കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിൽ ടെണ്ടർ കൊടുത്തെങ്കിലും മരുന്നെത്തിയില്ല. 167ലധികം മരുന്നുകൾക്ക് ടെണ്ടർ വിളിക്കാൻ ആരുമെത്തിയില്ല. കഴിഞ്ഞ നാലുമാസമായി സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദ്ദവും ചികിത്സിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ എത്തുന്നില്ല.
മരുന്നുക്ഷാമം അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. മുൻ സർക്കാർ കൊടുക്കാനുള്ള കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കുടിശികയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മരുന്ന് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. കുടിശിക നൽകി മരുന്നുകൾ സമയബന്ധിതമായി എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ, വൻകിട കമ്പനികൾക്ക് കെഎംഎസ്സിഎൽ കുടിശിക നൽകാനില്ലെന്ന് മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഐവിസ് ഫാർമ ഉടമ ജോസ് പറഞ്ഞു.
ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ആശുപത്രികളിൽ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ കുടിശികയുള്ളതായി അറിയില്ല. 2024- 2025 വർഷത്തെ മുഴുവൻ തുകയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു വകുപ്പുകൾക്കു കീഴിലുള്ള ആശുപത്രികളിലേക്ക് മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തതിൽ കുടിശികയുണ്ട്. മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലാത്തതും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ താളപ്പിഴകളും ആരോപണങ്ങൾക്കു കാരണമാണെന്നും ജോസ് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി. മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ പർച്ചേസുകളെക്കുറിച്ച് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്താൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം പരമാവധി 772 കോടി രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാമായിരുന്ന മരുന്നുകൾക്കായി ചെലവഴിച്ചത് 962 കോടി രൂപയായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഇൻഹൗസ് ഡ്രഗ് ബാങ്കിന് (ഐഎച്ച്ഡിബി) മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന അതേ കമ്പനികളിൽ നിന്നും അതേ ബ്രാൻഡുകൾ വാങ്ങിയപ്പോഴാണ് കെഎംഎസ്സിഎൽ വൻതുക അധികമായി നൽകിയതെന്നും, ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐഎച്ച്ഡിബിക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കെഎംഎസ്സിഎൽ മരുന്നുകൾ വാങ്ങണമെന്ന് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
കെഎംഎസ്സിഎൽ കമ്പനികൾക്ക് നൽകുന്ന മൊത്തം ബിൽ തുകയുടെ 10 ശതമാനത്തോളം കമ്മീഷനായി പോകുകയാണെന്നാണ് ആരോപണം. ഉയർന്നത്. ടിജിസൈക്ലിൻ എന്ന ആന്റിബയോട്ടിക് മരുന്നിന് കെഎംഎസ്സിഎൽ നൽകുന്നത് 1008 രൂപയാണെങ്കിൽ, ഇതേ മരുന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐഎച്ച്ഡിബി വാങ്ങുന്നത് വെറും 179.39 രൂപയ്ക്കാണ്. അതായത്, ഒരു മരുന്നിന് 828.61 രൂപ അധികം നൽകിയാണ് കെഎംഎസ്സിഎൽ വാങ്ങുന്നത്. മറ്റു പല അത്യാവശ്യ മരുന്നുകളിലും സമാനമായ വൻ വില വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇൻസുലിൻ ഇൻജക്ഷന് കെഎംഎസ്സിഎൽ 96.82 രൂപ നൽകുമ്പോൾ ഐഎച്ച്ഡിബിക്ക് ഇത് 75.60 രൂപയ്ക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിന് കെഎംഎസ്സിഎൽ. 7717.52 രൂപ നൽകുമ്പോൾ 6500 രൂപയ്ക്കാണ് ഐഎച്ച്ഡിബി വാങ്ങുന്നത്.
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