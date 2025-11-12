വലത്തൊഴിഞ്ഞ് ഇടതു മാറി രണ്ടില ചേര്ത്ത് ചുവന്ന ഇടുക്കി ; കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് തൊടുപുഴയും
ഓരോ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വോട്ടുയര്ത്തിയ ഇടതു മുന്നണി 2020 ല് ഇടുക്കിയില് യുഡിഎഫിനു മേല് ആധിപത്യം നേടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. ജോസ് കെ മാണിയുടെ കേരളാ കോണ്ഗ്രസ് ഇടത്തെത്തിയ കരുത്തിലായിരുന്നു ഇടത് തേരോട്ടം.
Published : November 12, 2025 at 12:45 PM IST
ഹൈറേഞ്ചിലെ കുളിരിലും തണുക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയച്ചൂടാണ് 2020ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇടുക്കി ജില്ലയില് കണ്ടത്. ഏറെക്കാലമായി ഇടുക്കിയില് തുടര്ന്ന യുഡി എഫിന്റെ മേല്ക്കോയ്മ തകര്ത്ത് ഹൈറേഞ്ചില് ചുവപ്പ് പരക്കുന്നത് 2020 ല് കണ്ടു. രണ്ടിലക്കരുത്തിലായിരുന്നു യുഡി എഫിനെ തകര്ത്ത് ഇടതുമുന്നണി ഇടുക്കി പിടിച്ചത്. കേരള കോണ്ഗ്രസിന്റെ മുന്നണി മാറ്റം 2020 ല് ഇടുക്കിയില് വലിയ തോതില് പ്രതിഫലിച്ചു.
ഒരു കാലത്ത് ഇടതു മുന്നണിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാന് പോലുമാകാത്ത ജില്ലയായിരുന്നു ഇടുക്കി. 2010 ല് പ്രതിപക്ഷമില്ലാതെ യുഡി എഫ് ഭരിച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തായിരുന്നു ഇടുക്കിയിലേത്. അന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളില് 16 ല് പതിനാറും നേടിയത് യുഡി എഫായിരുന്നു. ആകെയുള്ള 53 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില് യു ഡി എഫ് 40 എണ്ണം നേടി. എല്ഡി എഫ് എട്ടെണ്ണം നേടിയപ്പോള് അഞ്ചിടത്ത് ആര്ക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയായിരുന്നു. ഏക മുന്സിപ്പാലിറ്റിയില് ഭരണം യുഡി എഫിനായിരുന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില് എട്ടില് എട്ടും യു ഡി എഫ് നേടി.
2015 ല് എത്തുമ്പോള് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് യുഡി എഫിന് ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷം വന്നു. യുഡി എഫ് 10 എല് ഡി എഫ് നാല് സ്വതന്ത്രര് 2 എന്നതായിരുന്നു 2015 ലെ നില. 28 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില് യുഡി എഫും 22 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില് എല് ഡി എഫും എന്നതായി സ്ഥിതി.മൂന്നിടത്ത് ആര്ക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത സ്ഥിതി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില് ഏഴിടത്ത് യുഡി എഫും ഒന്നില് എല് ഡി എഫും ഭരണം നേടി.നഗര സഭകളില് ഓരോന്ന് വീതം ഇരു മുന്നണികളും സ്വന്തമാക്കി.
2020ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് അവസാന നിമിഷം വരെ ഉദ്വേഗഭരിതമായ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളാണ് ഇടുക്കിയില് അരങ്ങേറിയത്.ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് ഇടതു മുന്നണി ഭരണം പിടിക്കുന്നത് 2020 ല് കണ്ടു. ഇടതു മുന്നണി 10 ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി 6 എന്നതായിരുന്നു 2020 ലെ കക്ഷി നില.52 പഞ്ചായത്തുകളില് 27 പഞ്ചായത്തുകള് ഇടതുമുന്നണി നേടി. ഒരു കാലത്ത് സര്വാധിപത്യം പുലര്ത്തിയ ജില്ലയില് 23ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് കൊണ്ട് യുഡിഎ് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില് നാലെണ്ണത്തില് വീതം എല് ഡി എഫും യുഡി എഫും ഭരണം പിടിച്ചു.രണ്ടിടത്ത് ആര്ക്കും മുന്തൂക്കമില്ലായിരുന്നു.
നഗര സഭകളില് കട്ടപ്പന യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിന്നപ്പോള് സ്വതന്ത്രരുടെ ബലത്തില് തൊടു പുഴ ഇടതു മുന്നണി ഭരിച്ചു. അത്യന്തം നാടകീയമായ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് അന്ന് തൊടുപുഴയില് അരങ്ങേറിയത്. ഇവിടെ സ്ഥാനാര്ത്ഥി നിര്ണയം മുതല് തന്നെ നാടകീയതകളായിരുന്നു. കാരൂപ്പാറയില് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച സനീഷ് ജോര്ജ്ജ് 301 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വാര്ഡ് കോണ്ഗ്രസിന് നല്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സനീഷ് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ചത്. ഇവിടെ യുഡിഎഫ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായി.
പത്തൊന്പതാം വാര്ഡ് കീരികോടിലെ വിജയി നിസ സക്കീറിന്റെ വിജയവും മധുരപ്രതികാരത്തിന്റേതായിരുന്നു. കീരികോടില് യുഡിഎഫിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാര്ത്ഥി ആയിരുന്നു നിസ. ചിഹ്നം അനുവദിച്ച് കൊണ്ട് കെപിസിസിയില് നിന്ന് കത്തും ലഭിച്ചു. എന്നാല് ചിഹ്നത്തിനായി ഓഫീസില് എത്തിയപ്പോഴാണ് വിമതയായി പത്രിക കൊടുത്ത സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാക്കിയെന്ന് അറിഞ്ഞത്. ഇതോടെ നിസ വിമതയായി. പതിനെട്ട് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തില് ഇവര് വിജയിച്ചു. ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള് 35 അംഗ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില് ഒരു മുന്നണിക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ല യുഡിഎഫ് 13, ഇടതുമുന്നണി 12, എന്ഡിഎ 8, മറ്റുള്ളവര് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നു കക്ഷി നില.
ഇതോടെ രണ്ട് വിമതരേയും ഒപ്പം കൂട്ടി ഭരണം പിടിക്കാമെന്ന് യുഡിഎഫ് കണക്കു കൂട്ടി. പക്ഷേ ഇവരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളെല്ലാം തെറ്റിച്ച് യുഡിഎഫിന് ഒപ്പം നില്ക്കാമെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്ന മുസ്ലീം ലീഗ് സ്വതന്ത്ര ജെസി ജോണി മറുകണ്ടം ചാടിയതോടെ ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. സനീഷ് ജോര്ജ് യുഡിഎഫിന് ഒപ്പം നില്ക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഭരണംപിടിക്കാമെന്ന യുഡിഎഫിന്റെ അമിത ആത്മവിശ്വാസം സനീഷിനെ ഇടത് പാളയത്തിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. തനിക്ക് അര്ഹിക്കുന്ന പരിഗണന കിട്ടാത്തതിനാല് ഇടത് മുന്നണിയിലേക്ക് ചേക്കേറി എന്നാണ് ജെസി ജോണിയുടെ വിശദീകരണമുണ്ടായത്.
സനീഷിന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയര്മാന് പദവിയും ജെസിക്ക് ഉപാധ്യക്ഷ പദവിയും നല്കി നഗരസഭ ഭരണം ഇടതുമുന്നണി പിടിച്ചു. അവിടെ തീര്ന്നില്ല തൊടുപുഴയിലെ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങള്. നാലു വര്ഷം സ്വതന്ത്രനെ വെച്ച് ഭരണം നടത്തിയ ഇടതുമുന്നണിക്ക് തലവേദനയായി ചെയര്മാനെതിരെ അഴിമതി ആരോപണം ഉയര്ന്നു.
സ്കൂള് കെട്ടിടത്തിന് ഫിറ്റ്നസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൈക്കൂലിക്കേസില് പ്രതിസ്ഥാനത്തായതോടെ സനീഷ് ജോര്ജ്ജിന് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. 13 പേരുടെ പിന്ബലമുണ്ടായിട്ടും യുഡി എഫിന് ചെയര്മാന് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിക്കാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ചെയര്മാന് സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലി കോണ്ഗ്രസ്സും ലീഗും തമ്മില് പൊരിഞ്ഞ തര്ക്കം പരിഹരിക്കാന് പിജെ ജോസഫടക്കം രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടും ഫലം കണ്ടില്ല. കോണ്ഗ്രസില് നിന്ന് കെ ദീപക്കും ലീഗില് നിന്ന് എം എ കരീമും ഇടതുമുന്നണിയില് നിന്ന് സബീന ബിഞ്ചുവും ചെയര്മാന് പദത്തിലേക്ക് മല്സരിച്ചു. അവസാന നിമിഷം ലീഗ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ പിന്വലിച്ച് എല്ഡി എഫിന് പിന്തുണ നല്കി. അങ്ങിനെ ഇടതു മുന്നണി സബീന ബിഞ്ചുവിലൂടെ തൊടുപുഴ ചെയര്മാന് പദം നിലനിര്ത്തി.
ഇടതു മുന്നണി ചെയര് പേഴ്സണ് സബീന ബിഞ്ചുവിനെതിരെ യുഡി എഫ് അവിശ്വാസം കൊണ്ടു വന്നപ്പോള് ബിജെപിയുടെ എട്ടംഗങ്ങളില് നാലുപേര് പിന്തുണച്ചു. അവിശ്വാസം പാസ്സായി. നാലു വര്ഷം ഇടതുമുന്നണിക്കൊപ്പം നിന്ന് ചെയര്മാനായിരുന്ന സ്വതന്ത്രന് സനീഷ് ജോര്ജ്ജ് യുഡി എഫിനൊപ്പമെത്തി. ചെയര്മാന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോള് 12 നെതിരെ 14 വോട്ടുകള്ക്ക് കോണ്ഗ്രസിലെ കെ ദീപക്ക് യുഡി എഫിനു വേണ്ടി നഗരസഭാ ഭരണവും ചെയര്മാന് പദവും തിരിച്ചു പിടിച്ചു. നേരത്തേ അവിശ്വാസത്തില് യുഡി എഫിനൊപ്പം വോട്ട് ചെയ്തതിന് നാല് അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കിയ ബിജെപി ചെയര്മാന് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വോട്ടെടുപ്പില് നിന്ന് വിട്ടു നില്ക്കുകയായിരുന്നു. ഏഴു മാസത്തിനിപ്പുറം തൊടുപുഴ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കെത്തുമ്പോള് അനിശ്ചിതത്വത്തിന് ഇടയില്ലാത്ത വിധിയെഴുത്ത് ഉണ്ടാകുമോയെന്നാണ് ജനം ഉറ്റു നോക്കുന്നത്.
കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില് 22 സീറ്റ് നേടി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഒന്പത് സീറ്റേ നേടാനായുള്ളൂ. എന്ഡിഎ രണ്ട് സീറ്റ് പിടിച്ചു. മറ്റുള്ളവര് ഒന്നും.
|മുനിസിപ്പാലിറ്റി
|ഇടതുമുന്നണി
|ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി
|എന്ഡിഎ
|മറ്റുള്ളവര്
|തൊടുപുഴ
|12
|13
|8
|2
|കട്ടപ്പന
|9
|22
|2
|1
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പത്ത് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി സ്വന്തമാക്കി. യുഡിഎഫ് ആറ് സീറ്റ് നേടി.
|ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
|ഇടതുമുന്നണി
|ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി
|എന്ഡിഎ
|മറ്റുള്ളവര്
|ഇടുക്കി
|10
|6
|0
|0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ജില്ലയിലെ എട്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില് നാലെണ്ണം വീതം ഇടത് വലത് മുന്നണികള് പങ്കിട്ടെടുത്തു. ഒരു ബ്ലോക്കിലും എന്ഡിഎയ്ക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനായില്ല. അടിമാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏഴ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കി. ഇടതുമുന്നണിക്ക് ആറ് സീറ്റ് കിട്ടി. മറ്റുള്ളവര് രണ്ട് സീറ്റ് നേടി.എന്ഡിഎയ്ക്ക് സീറ്റൊന്നും നേടാനായില്ല.
അഴുത ബ്ലോക്ക് ഒന്പത് സീറ്റുമായി ഇടത് മുന്നണി പിടിച്ചു. നാല് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. വേറെയാര്ക്കും ഒന്നും നേടാനായില്ല. ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ഇടതുമുന്നണ കൊയ്തെടുത്തു. എട്ട് സീറ്റാണ് ഇടതുമുന്നണി നേടിയത്. യുഡിഎഫിന് അഞ്ച് സീറ്റ് കിട്ടി. ഇളംദേശം ബ്ലോക്കില് ഒന്പത് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരം പിടിച്ചു. ഇടതുമുന്നണിക്ക് നാല് സീറ്റ് കിട്ടി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.
ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏഴ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കി. ഇടത് മുന്നണിക്ക് ആറ് സീറ്റ് കിട്ടി. കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് ഒന്പതു സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി പിടിച്ചു. നാല് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. നെടുങ്കണ്ടം ബ്ലോക്കില് പതിനൊന്ന് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. രണ്ട് സീറ്റ് കൊണ്ട് യുഡിഎഫിന് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. തൊടുപുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എട്ട് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് പിടിച്ചു. ഇടതുമുന്നണി അഞ്ച് സീറ്റ് നേടി.
|ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
|ഇടതുമുന്നണി
|ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി
|എന്ഡിഎ
|മറ്റുള്ളവര്
|അടിമാലി
|6
|7
|0
|2
|അഴുത
|9
|4
|0
|0
|ദേവികുളം
|8
|5
|0
|0
|ഇളംദേശം
|4
|9
|0
|1
|ഇടുക്കി
|6
|7
|0
|0
|കട്ടപ്പന
|9
|4
|0
|0
|നെടുങ്കണ്ടം
|11
|2
|0
|0
|തൊടുപുഴ
|5
|8
|0
|0
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്
ജില്ലയിലെ 52 പഞ്ചായത്തുകളില് 27 പഞ്ചായത്തുകള് ഇടതുമുന്നണി നേടി. രണ്ടിടങ്ങളില് ആര്ക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമില്ലായിരുന്നു. 23ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് യുഡിഎ് സ്വന്തമാക്കി. അടിമാലി പഞ്ചായത്തില് പതിനൊന്ന് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. എട്ട് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. രണ്ട് സ്വതന്ത്രരും വിജയിച്ചു. എന്ഡിഎയ്ക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനായില്ല.
ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തില് ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഒറ്റ സീറ്റ് പോലും നേടാനായില്ല. ഒന്പത് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. നാല് സ്വതന്ത്രരും വിജയിച്ചു. ഇവിടെയും താമര വിരിഞ്ഞില്ല. അറക്കുളം പഞ്ചായത്തില് ഒന്പത് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. നാല് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. എന്ഡിഎയ്ക്കും ഒരു സീറ്റ് കിട്ടി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.
അയ്യപ്പന് കോവില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ഏഴു സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് നാല് സീറ്റ് നേടി. രണ്ട് സ്വതന്ത്രരും വിജയിച്ചു. താമരവിരിഞ്ഞില്ല. ബൈസണ് വാലി പഞ്ചായത്തില് ആറ് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് നാല് സീറ്റ് നേടി. മറ്റുള്ളവര് മൂന്ന് സീറ്റും നേടി.
ചക്കുപള്ളം പഞ്ചായത്തില് പത്ത് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. മൂന്ന് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. രണ്ട് സ്വതന്ത്രരും വിജയിച്ചു. ചിന്നക്കനാല് പഞ്ചായത്തില് ഇടതു വലതു മുന്നണികള് ആറ് സീറ്റ് വീതം നേടി. സ്വതന്ത്രയുടെ പിന്തുണയില് ഇടത് മുന്നണി അധികാരം പിടിച്ചു. ദേവികുളം പഞ്ചായത്തില് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. ആറ് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി.
എടമലക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആറ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് പിടിച്ചു. ഇടതിന് മൂന്ന് സീറ്റ് കിട്ടി. എന്ഡിഎയ്ക്ക് നാല് സീറ്റും നേടാനായി. ഇടവെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ഒന്പത് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് മൂന്ന് സീറ്റ് കിട്ടി. എന്ഡിഎ ഒരു സീറ്റും പിടിച്ചു.
ഏലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ഒന്പത് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. എട്ട് സീറ്റ് ഇടതുമുന്നണി നേടി. ഇരട്ടയാറില് എട്ട് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. അഞ്ച് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴിയില് പത്ത് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് ഏഴ് സീറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ. എന്ഡിഎ ഒരു സീറ്റ് പിടിച്ചു.
കാമാക്ഷി പഞ്ചായത്തില് പന്ത്രണ്ടു സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് മൂന്ന് സീറ്റ് നേടി. കാഞ്ചിയാറില് ആറ് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് നാല് സീറ്റ് കിട്ടി. ഒരു സീറ്റ് എന്ഡിഎ പിടിച്ചു. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. കാന്തല്ലൂര് പഞ്ചായത്തില് ഏഴ് സീറ്റുമായി ഇടത് മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് അഞ്ച് സീറ്റ് നേടി. എന്ഡിഎ ഒന്നും.
കരിമണ്ണൂര് പഞ്ചായത്തില് എട്ട് സീറ്റുമായി ഇടത് മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് ആറ് സീറ്റ് നേടിയപ്പോള് അഞ്ച് സ്വതന്ത്രര് വിജയിച്ചു. എന്ഡിഎയ്ക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനായില്ല. കരികുന്നം പഞ്ചായത്തില് ഒന്പത് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് രണ്ട് സീറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഒരു സീറ്റ് എന്ഡിഎ നേടി.
കരുണാപുരം പഞ്ചായത്തില് ഇടത് വലത് മുന്നണികള്ക്ക് എട്ട് സീറ്റ് വീതമാണ് കിട്ടിയത്. എന്ഡിഎ ഒരു സീറ്റില് വിജയിച്ചു. എന്ഡിഎ പിന്തുണയോടെ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. കോടിക്കുളം പഞ്ചായത്തില് ഏഴ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടത് മുന്നണിക്ക് അഞ്ച് സീറ്റ് കിട്ടി. എന്ഡിഎ ഒരു സീറ്റും പിടിച്ചു.
കൊക്കയൂര് പഞ്ചായത്തില് എട്ട് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. അഞ്ച് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. കൊന്നത്തടി പഞ്ചായത്തില് പതിമൂന്ന് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് അഞ്ച് സീറ്റ് നേടി. എന്ഡിഎ അക്കൗണ്ട് തുറന്നില്ല. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.
കുടയത്തൂര് പഞ്ചായത്തില് ആറ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് അഞ്ച് സീറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ. എന്ഡിഎ രണ്ട് സീറ്റ് പിടിച്ചു. കുമാരമംഗലം പഞ്ചായത്തില് ആറ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. നാല് സീറ്റ് ഇടതിന് കിട്ടി. രണ്ട് സീറ്റ് എന്ഡിഎ പിടിച്ചു. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.
കുമിളിയില് പതിമൂന്ന് സീറ്റുമായി ഇടത് മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. ഏഴ് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. മണക്കാട് പഞ്ചായത്തില് എട്ട് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരം പിടിച്ചു. നാല് സീറ്റ് ഇടതുമുന്നണി നേടി. ഒരു സീറ്റില് എന്ഡിഎയും വിജയിച്ചു. മാങ്കുളം പഞ്ചായത്തില് പത്ത് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് മൂന്ന് സീറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ.
മറയൂര് പഞ്ചായത്തില് പത്ത് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് മൂന്ന് സീറ്റായിരുന്നു. മര്യാപുരം പഞ്ചായത്തില് ഇടതു വലതു മുന്നണികള് ആറ് സീറ്റുകള് വീതം നേടി. മൂന്നാര് പഞ്ചായത്തില് പതിനൊന്ന് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് പത്ത് സീറ്റ് കിട്ടി.
മുട്ടം പഞ്ചായത്തില് എട്ട് സീറ്റ് നേടി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് നാല് സീറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. നെടുങ്കണ്ടം പഞ്ചായത്തില് പതിനാല് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. എട്ട് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. എട്ട് സീറ്റ് സ്വതന്ത്രരും സ്വന്തമാക്കി. എന്ഡിഎയ്ക്ക് സീറ്റൊന്നും കിട്ടിയില്ല.
പള്ളിവാസല് പഞ്ചായത്തില് ഒന്പത് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് ഏഴ് സീറ്റുകള് നേടി. പാമ്പാടുംപാറ പഞ്ചായത്തില് എട്ട് സീറ്റുമായി ഇടത് മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് ഏഴ് സീറ്റ് നേടി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. പീരുമേട് പഞ്ചായത്തില് പതിനൊന്ന് സീറ്റുകളുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് ആറ് സീറ്റ് നേടി.
പെരുവന്താനം പഞ്ചായത്തില് എട്ട് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതുമുന്നണി ആറ് സീറ്റ് നേടി. പുറപ്പുഴ പഞ്ചായത്തില് പത്ത് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഒരു സീറ്റ് ഇടതുമുന്നണി നേടി. എന്ഡിഎയും ഒരു സീറ്റ് നേടി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. രാജക്കാട് പഞ്ചായത്തില് ഇടത് വലത് മുന്നണികള് അഞ്ച് സീറ്റുകള് വീതം നേടി. രണ്ട് മറ്റുള്ളവരും വിജയിച്ചു. ഇവരുടെ പിന്തുണയോടെ ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി.
രാജകുമാരി പഞ്ചായത്തില് പത്ത് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. മൂന്ന് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. ശാന്തന്പാറയിലും പത്ത് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് മൂന്ന് സീറ്റ് കിട്ടി. സേനാപതി പഞ്ചായത്തില് എട്ട് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് നാല് സീറ്റ് നേടി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.
ഉടുമ്പന്ചോല പഞ്ചായത്തില് ആറ് സീറ്റുമായി ഇടത് മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. രണ്ട് സീറ്റില് യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചു. ഉടുമ്പന്നൂര് പഞ്ചായത്തില് ആറ് സീറ്റുകളുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് നാല് സീറ്റ് നേടി. മറ്റുള്ളവര് ആറ് സീറ്റ് നേടി. ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്തില് എട്ട് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് ഭരണം നേടി. ഇടതിന് ഏഴ് സീറ്റ് കിട്ടി ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.
വണ്ടന്മേട് പഞ്ചായത്തില് ഇടതുമുന്നണി എട്ട് സീറ്റുമായി അധികാരത്തിലെത്തി. അഞ്ച് സീറ്റ് യുഡിഎഫും നേടി. ഒരു സീറ്റില് എന്ഡിഎ വിജയിച്ചു. രണ്ട് സീറ്റില് മറ്റുള്ളവരും. വണ്ടിപ്പെരിയാര് പഞ്ചായത്തില് ആറ് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. ഒരു സീറ്റ് യുഡിഎഫ് നേടി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.
വണ്ണപ്പുറം പഞ്ചായത്തില് ആറ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. അഞ്ച് സീറ്റ് ഇടതുമുന്നണി നേടി. ആറ് സീറ്റില് മറ്റുള്ളവരും വിജയിച്ചു. വാത്തിക്കുടി പഞ്ചായത്തില് പത്ത് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ആറ് സീറ്റില് ഇടതുമുന്നണി വിജയിച്ചു. രണ്ട് സ്വതന്ത്രരും വിജയിച്ചു.
വട്ടവട പഞ്ചായത്തില് ഏഴ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് രണ്ട് സീറ്റ് കിട്ടി. എന്ഡിഎയ്ക്ക് മൂന്ന് സീറ്റ് കിട്ടി. വാഴത്തോപ്പ് പഞ്ചായത്തില് ഇടത് വലത് മുന്നണികള്ക്ക് ഏഴ് സീറ്റ് വീതം നേടി. വെള്ളത്തൂവല് പഞ്ചായത്തില് ആറ് സീറ്റുമായി ഇടത് മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് അഞ്ച് സീറ്റ് നേടി. മറ്റുള്ളവര് ആറും. വെള്ളിയാമറ്റം പഞ്ചായത്തില് ഏഴ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. നാല് സീറ്റ് ഇടതിന് കിട്ടി. നാല് സീറ്റ് മറ്റുള്ളവരും നേടി.
|ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്
|ഇടതുമുന്നണി
|ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി
|എന്ഡിഎ
|മറ്റുള്ളവര്
|അടിമാലി
|11
|8
|0
|2
|ആലക്കോട്
|0
|9
|0
|4
|അറക്കുളം
|9
|4
|1
|1
|അയ്യപ്പന്കോവില്
|7
|4
|0
|2
|ബൈസണ് വാലി
|6
|4
|0
|3
|ചക്കുപള്ളം
|10
|3
|0
|2
|ചിന്നക്കനാല്
|6
|6
|0
|1
|ദേവികുളം
|12
|6
|0
|0
|എടമലക്കുടി
|3
|6
|4
|0
|ഇടവെട്ടി
|3
|9
|1
|0
|ഏലപ്പാറ
|8
|9
|0
|0
|ഇരട്ടയാര്
|8
|5
|0
|1
|ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി
|7
|10
|1
|0
|കാമാക്ഷി
|12
|3
|0
|0
|കാഞ്ചിയാര്
|6
|4
|1
|1
|കാന്തല്ലൂര്
|7
|5
|1
|0
|കരിമണ്ണൂര്
|8
|6
|0
|5
|കരികുന്നം
|2
|9
|1
|0
|കരുണാപുരം
|8
|8
|1
|0
|കോടിക്കുളം
|5
|7
|1
|0
|കൊക്കയൂര്
|8
|5
|0
|0
|കൊന്നത്തടി
|13
|5
|0
|1
|കുടയത്തൂര്
|5
|6
|2
|0
|കുമാരമംഗലം
|4
|6
|2
|1
|കുമിളി
|13
|7
|0
|0
|മണക്കാട്
|4
|8
|1
|0
|മാങ്കുളം
|3
|10
|0
|0
|മറയൂര്
|3
|10
|0
|0
|മര്യാപുരം
|6
|6
|0
|0
|മൂന്നാര്
|10
|11
|0
|0
|മുട്ടം
|4
|8
|0
|1
|നെടുങ്കണ്ടം
|14
|8
|0
|8
|പള്ളിവാസല്
|9
|7
|0
|0
|പാമ്പാടുംപാറ
|8
|7
|0
|1
|പീരുമേട്
|11
|6
|0
|0
|പെരുവന്താനം
|6
|8
|0
|0
|പുറപ്പുഴ
|1
|10
|1
|1
|രാജക്കാട്
|5
|5
|0
|2
|രാജകുമാരി
|10
|3
|0
|0
|ശാന്തന്പാറ
|10
|3
|0
|0
|സേനാപതി
|8
|4
|0
|1
|ഉടുമ്പന്ചോല
|6
|2
|0
|0
|ഉടുമ്പന്നൂര്
|6
|4
|0
|6
|ഉപ്പുതറ
|7
|8
|0
|1
|വണ്ടന്മേട്
|8
|5
|1
|2
|വണ്ടിപ്പെരിയാര്
|6
|1
|0
|1
|വണ്ണപ്പുറം
|5
|6
|0
|6
|വാത്തിക്കുടി
|6
|10
|0
|2
|വട്ടവട
|2
|7
|3
|0
|വാഴത്തോപ്പ്
|7
|7
|0
|0
|വെള്ളത്തൂവല്
|6
|5
|0
|6
|വെള്ളിയാമറ്റം
|4
|7
|0
|4