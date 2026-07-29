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നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണം; പൂപ്പാറയിൽ തമിഴ്‌നാട് രജിസ്ട്രേഷൻ വാഹനം തടഞ്ഞ് ഡ്രൈവർമാർ

അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ കോൺക്രീറ്റ് മിക്‌സർ വാഹനമാണ് പൂപ്പാറയിൽ ടാക്‌സി ഡ്രൈവർമാരുടെയും പ്രാദേശിക വാഹനത്തൊഴിലാളികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ തടഞ്ഞത്.

TRANSPORT OF ROUGH STONE GRAVEL IDUKKI POOPARA CONSTRUCTION MATERIAL EXPORT TAMIL NADU BUILDING MATERIAL EXPORT
Local drivers block Tamil Nadu registered vehicle in idukki (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 29, 2026 at 7:37 PM IST

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ഇടുക്കി: പൂപ്പാറയിൽ തമിഴ്‌നാട് രജിസ്ട്രേഷൻ വാഹനം തടഞ്ഞ് പ്രാദേശിക ഡ്രൈവർമാർ. തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിൻ്റെ നിരോധന ഉത്തരവ് കാറ്റിൽപ്പറത്തി അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ കോൺക്രീറ്റ് മിക്‌സർ വാഹനമാണ് പൂപ്പാറയിൽ ടാക്‌സി ഡ്രൈവർമാരുടെയും പ്രാദേശിക വാഹനത്തൊഴിലാളികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ തടഞ്ഞത്.

പൂപ്പാറയിൽ തമിഴ്‌നാട് രജിസ്ട്രേഷൻ വാഹനം തടഞ്ഞ് ഡ്രൈവർമാർ (ETV Bharat)

അതിർത്തിയിലെ ചെക്ക് പോസ്‌റ്റുകൾ വെട്ടിച്ച് എത്തിയ വാഹനം പൊലീസും ജിഎസ്‌ടി വകുപ്പും ചോർന്ന് പിഴ ചുമത്തി താക്കിത് നൽകിയാണ് വിട്ടയച്ചത്. തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ ഏകപക്ഷീയമായ ഉത്തരവിൽ ഇടുക്കിയിലെ നിർമ്മാണ മേഖല നിശ്ചമായിരിക്കെയാണ് അതിർത്തിയിൽ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത്.

അനധികൃത ഖനനം തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി, നിർമ്മാണ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സംസ്‌കരിച്ച പാറ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വിലക്കിക്കൊണ്ട് തമിഴ്‌നാട് ജിയോളജി വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് ഈ നിരോധനം. ഇതോടെ, ലോഡ് എടുക്കാൻ തമിഴ്‌നാട്ടിലെത്തിയ നൂറുകണക്കിന് മലയാളി ലോറികളാണ് കല്ല് ലഭിക്കാതെ അതിർത്തിയിൽ കുടുങ്ങിയത്. ഇത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ നിർമ്മാണ മേഖലയെ പൂർണമായും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരുന്നു.

"സാധനങ്ങൾ ഒന്നും കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കേരളത്തിലെ കെട്ടിട പണികൾ എല്ലാം നിന്നുപോവും. എം സാൻ്റ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം കേരളത്തിൽ വില കൂടുതലാണ്. തമിഴ്‌നാട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലെ സാധനങ്ങൾക്ക് 20 രൂപയോളം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്‌ടപ്പെടുന്നു. സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾ നാല് ലക്ഷം രൂപക്ക് വീട് പണിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അത് എട്ട് ലക്ഷത്തിലേക്കും പത്ത് ലക്ഷത്തിലേക്കും വരെ ഉയരാം", [ഡ്രൈവർമാർ പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് തമിഴ്‌നാട് ക്വാറികളിൽ നിന്ന് ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്നത് പൂർണമായി തടയുമ്പോഴാണ്, തമിഴ്‌നാട് രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള വാഹനം അതിർത്തി കടന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കോൺക്രീറ്റ് മിക്‌സുമായി എത്തിയത്. ചെക്ക് പോസ്‌റ്റുകളിലെ പരിശോധന വെട്ടിച്ച്, കൃത്യമായ രേഖകളില്ലാതെ എത്തിയ വാഹനം കണ്ടതോടെ പ്രദേശത്തെ ഡ്രൈവർമാർ തടഞ്ഞുവെച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.

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ലോഡുകളുമായി വന്ന വാഹനങ്ങൾ ചെക്ക് പോസ്‌റ്റിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി. ബില്ലും പാസുമെല്ലാം രാഷ്‌ട്രീയക്കാരും മറ്റും ചോർന്ന് കീറി കളഞ്ഞു. നിലവിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നും സംസ്‌കരിച്ച പാറ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരതെന്നാണ് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മിക്‌സർ വാഹനങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കേരളത്തിലുള്ള സാധാരണ ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിന് ഒരു തീരുമാനം ഉടൻ തന്നെ സർക്കാർ കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന എന്ന് ഡ്രൈവർമാർ പറയുന്നു.

പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ പോലീസും ജിഎസ്‌ടി വകുപ്പും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. വാഹനം കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതിന് വ്യക്തമായ രേഖകളില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വൻ തുക പിഴ ഈടാക്കി വാഹനം വിട്ടയച്ചു . തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനത്തിനെതിരെയും അതിർത്തിയിലെ പരിശോധനാ വീഴ്‌ചകൾക്കെതിരെയും സമരം ശക്തമാക്കാനാണ് അതിർത്തി മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ തീരുമാനം.

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TAGGED:

TRANSPORT OF ROUGH STONE GRAVEL
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