അങ്കം കുറിച്ച് ആര് എം പിയും വെല്ഫെയര് പാര്ട്ടിയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതയും പിന്നെ എന് എസ് സിയും; ആര് വാഴും കോഴിക്കോട്ട്
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് മേല്ക്കൈ ആര്ക്കാകുമെന്നതല്ല 2025 ലെ ചര്ച്ച. ജില്ലയില് വേരോട്ടമുള്ള ഒരു പിടി ചെറുകക്ഷികളുടെ നിലപാടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനവും ഇവിടെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഒരു സഞ്ചാരം.
സി.വി. സിനിയ
കോഴിക്കോട് എന്നും പോരാട്ടങ്ങളുടെ നാടാണ്, പോരാളികളുടേയും. ചുരികത്തലപ്പുകൊണ്ട് അങ്കക്കലി തീര്ത്ത ചേകവന്മാര്. പോര്ച്ചുഗീസ് സാമ്രാജ്യത്വത്തെ കിടുകിടാ വിറപ്പിച്ച അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം കുഞ്ഞാലി മരക്കാര്. ലോക കായികവേദിയില് കൊടുങ്കാറ്റുയര്ത്തിയ പയ്യോളി എക്സ്പ്രസ് പിടി ഉഷ അങ്ങനെ പോരാളികള് നിരവധി.
മലയോരത്തിലെ കര്ഷകര്ക്കും തീരദേശത്തെ മല്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്കും കര്ഷകര്ക്കുമൊക്കെ കോഴിക്കോട്ട് പറയാനുള്ളത് കണ്ണീരിന്റെ നനവുള്ള ജീവിത കഥകള് തന്നെ. എങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള് കോഴിക്കോട്ട് തീപാറും. ഇനിയും കെട്ടടങ്ങാത്ത ടി പി വധവും അതുയര്ത്തിയ അടങ്ങാത്ത വിവാദങ്ങളും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതയുടെ നിലപാടുകളും ഒക്കെ കനലായിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട്ടെ മണ്ണില്.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് എന്നും ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പമാണ് ജില്ലയിലെ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള് നിന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ആഞ്ഞു പിടിച്ചാല് ഒപ്പം പോരുന്ന പഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളും ഒട്ടേറെയുണ്ടെന്ന് യുഡി എഫിനും അറിയാം. ബിജെപിയാകട്ടെ ക്രമാനുഗതമായി ജില്ലയില് വേരോട്ടമുണ്ടാക്കിയതിന്റെ വിളവെടുപ്പിന് കാത്തു നില്ക്കുകയുമാണ്.കൊച്ചു പാര്ട്ടികളെങ്കിലും സംസ്ഥാന തലത്തില്ത്തന്നെ ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആര്എം പി, വെല്ഫേര് പാര്ട്ടി, എസ് ഡി പിഐ തുടങ്ങിയവയുടെ ഭാവിയും കോഴിക്കോടന് മണ്ണില് കുറിക്കപ്പെടും. കഴിഞ്ഞകാല തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിില് കോഴിക്കോട് എങ്ങിനെ ചിന്തിച്ചുവെന്ന് എളുപ്പത്തിലൊന്ന് പരിശോധിക്കാം.
വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ 2010 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ആകെ 27 സീറ്റുകളാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലുള്ളത്. 2010 ല് 15 സീറ്റുകളുമായി ഇടതുമുന്നണിക്കായിരുന്നു ഭരണം. സിപിഐക്ക് രണ്ടും ഐ എന് എല്ലിന് ഒന്നും സിപിഎമ്മിന് പന്ത്രണ്ടും സീറ്റുകള് കിട്ടി. യുഡിഎഫിന് 12 സീറ്റാണ് കിട്ടിയത്. 6 സീറ്റ് കോണ്ഗ്രസിനും 3 സീറ്റ് വീതം ലീഗിനും എസ് ജെ ഡിക്കും.
കോര്പ്പറേഷനില് ഇടതുമുന്നണി ഭരണമായിരുന്നു. പൊറ്റമ്മല് വാര്ഡില് നിന്ന് ജയിച്ച മുന് ലോക് സഭാംഗവും മുന് മേയറുമൊക്കെയായിരുന്ന പ്രൊഫസര് എ കെ പ്രേമജം രണ്ടാം തവണയും മേയറായി. 41 സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി ഭൂരിപക്ഷം തികച്ചപ്പോള് 75 അംഗ കോര്പ്പറേഷനില് ബാക്കി സീറ്റുകളൊക്കെ യുഡി എഫിന് കിട്ടി. ബിജെപി ക്ക് കോര്പ്പറേഷനില് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാന് ആയതുമില്ല.
44 ല് 27 സീറ്റുമായി കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ ഇടതുമുന്നണി ഭരിച്ചു. സിപി എമ്മിലെ കെ ശാന്തയായിരുന്നു ചെയര്പേഴ്സണ്. മൂന്ന് വാര്ഡുകളില് ബിജെപിയും ഇവിടെ ജയിച്ചു. വടകര നഗരസഭയില് ആകെയുള്ള 47 ല് 27 സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി ഭരിച്ചു. സിപിഎമ്മിലെ പിപി രഞ്ജിനിയായിരുന്നു ചെയര്പേഴ്സണ്.
12 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുള്ളതില് വടകര യുഡി എഫിനൊപ്പം നിന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ വടകരയില് അവരുടെ കൂടി കരുത്തില് സീറ്റ് നേടിയ യുഡി എഫ് 13 അംഗ സഭയില് 8 സീറ്റ് നേടി ഭരണം പിടിക്കുകയായിരുന്നു. തൂണേരിയില് 13 സീറ്റില് എട്ടും പിടിച്ചെടുത്ത് എല്ഡി എഫ് ഭരിച്ചു. കുന്നുമ്മലിലും 13 ല് ഏഴ് സീറ്റുമായി എല്ഡി എഫ് കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടി. തോടന്നൂരില് 13 ല് 9 സീറ്റുനേടി ഇടതുമുന്നണി ഭരണത്തിലെത്തി. മേലടിയിലും ഒരു എസ്ജെഡി അംഗത്തിന്റെ മുന്തൂക്കവുമായി 13 ല് ഏഴ് സീറ്റ് നേടി യുഡി എഫ് ഭരിച്ചു. പേരാമ്പ്രയില് ഇടതുമുന്നണി എട്ടു സീറ്റോടെ ഭരണം നേടി. ബാലുശ്ശേരിയില് ആകെയുള്ള 15 സീറ്റില് പത്തും ഇടതുമുന്നണി നേടി. പന്തലായനിയില് പതിമൂന്നില് ഏഴും ഇടതുമുന്നണിക്കായിരുന്നു. ചേളന്നൂരില് 13 ല് എട്ടും ഇടതുമുന്നണി നേടി. 18 ല് പതിനെട്ടും നേടി കൊടുവള്ളിയില് പ്രതിപക്ഷമില്ലാതെ യുഡി എഫ് ഭരിച്ചു. കുന്ദമംഗലം ബ്ലോക്കിലെ 18 സീറ്റിലെ അന്തിമഫലം കൗതുകകരമായിരുന്നു ഇരുമുന്നണികള്ക്കും 9 വീതം സീറ്റുകള് കിട്ടിയപ്പോള് പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനം സിപിഎമ്മിനും വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനം ലീഗിനും നല്കി. 14 ല് 9 സീറ്റുമായി കോഴിക്കോട് ബ്ലോക്കിലും ഇടതുമുന്നണി തന്നെ ഭരിച്ചു.
75 പഞ്ചായത്തുകളുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്, യുഡിഎഫ് 37 ഉം എല്ഡിഎഫ് 34 ഉം പഞ്ചായത്തുകള് നേടി. ആര്ക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത നാല് തൂക്കു പഞ്ചായത്തുകളുമുണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്. ഒഞ്ചിയം പഞ്ചായത്തില് ആര് എം പി ഭരണം നേടി. രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളില് ഇരുമുന്നണികള്ക്കും തുല്യ സീറ്റുകള് ലഭിച്ചു.
2005ന് ശേഷം സിപിഎമ്മില് രൂപംകൊണ്ട വലിയ വിഭാഗീയത 2008 ആയപ്പോഴേക്കും ഒഞ്ചിയത്ത് പൊട്ടിത്തെറിയിലെത്തുകയും കൊല്ലപ്പെട്ട ടി.പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നേതൃത്വത്തില് ആര് എം പി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോള് ജില്ലയിലെ വിവിധ മേഖലകളില് ഈ വിഭാഗീയത പ്രത്യക്ഷത്തില് തന്നെ സിപിഎമ്മിന്റെ വോട്ടകളില് വിള്ളല് വീഴ്ത്തി. അതിന്റെ പ്രതിഫലനമെന്നോണം 2010 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ജില്ലയില് യുഡിഎഫിന് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വെക്കാന് സാധിച്ചു.
സോളാര് വിഷയം കത്തിനിന്ന 2015 ലെ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ്
2015 ല് വാശിയേറി പോരാട്ടമാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് നടന്നത്. മൊത്തം 75 വാര്ഡുകളാണ് കോഴിക്കോട് കോര്പ്പറേഷന് പരിധിക്കുള്ളിലുള്ളത്. കോഴിക്കോട് കോര്പ്പറേഷന്റെ ഉള്ളില് നടന്നിട്ടുള്ള അഴിമതി പുറത്തുകൊണ്ടു വന്ന അഴിമതി മുന്നണിയും അന്നത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിച്ചുവെന്നത് പ്രത്യേകതയാണ്. മുന്നണികളുടെ അഴിമതി തന്നെയാണ് കോര്പ്പറേഷന് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
കോര്പ്പറേഷന്റെ അതിരുകള് മാറ്റി നിശ്ചയിച്ചും തങ്ങള്ക്ക് സ്വാധീനമുള്ള പഞ്ചായത്തുകള് ഉള്പ്പെടുത്തും ദുര്ബലമായ പ്രദേശങ്ങള് വെട്ടിമാറ്റിയും അധികാരം പിടിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങള് ഇരുമുന്നണികളും ഭരണത്തിലിരിക്കുമ്പോള് യഥേഷ്ടം പയറ്റിയിരുന്നു. 2010 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തന്ത്രപരമായ നീക്കത്തോടെയാണ് എല് ഡി എഫ് കോര്പ്പറേഷന് ഭരണം നിലനിര്ത്തിയത്. എല് ഡി എഫിന് ആധിപത്യമുള്ള രണ്ട് വാര്ഡുകള് കോര്പ്പറേഷനില് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തായിരുന്നു അന്ന് വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്. എന്നാല് 2015 ആയപ്പോഴേക്കും യു ഡി എഫ് മറു ഉപായം കണ്ടുപിടിച്ചു. രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകള് ഒഴിവാക്കി മുന്സിപ്പാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം. അത് നിയമകുരുക്കിലേക്ക് എത്തിയതോടെ അതിരുമാറ്റം അസാധുവായി.
എല് ഡി എഫില് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും യു ഡി എഫിലെ സ്ഥിതി അതല്ലായിരുന്നു. ഒപ്പം ലയിച്ച ആര് എസ് പിക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കാത്തതും അന്നത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു. ആര് എസ് പി സ്വാധീനമുള്ളിടത്ത് സ്ഥാനാര്ഥികളെ നിര്ത്താനായിരുന്നു അവരുടെ തീരുമാനം. ബേപ്പൂരില് വിമതനെ നിര്ത്തിയത് എല് ഡി എഫിനും തലവേദനയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ബേപ്പൂരിലുള്ള ഏഴ് ഡിവിഷനുകളില് ഏതെങ്കിലുമൊരു ഡിവിഷനുകളില് സിപി ഐക്ക് സീറ്റ് നല്കാന് സിപിഐഎം തയാറാവാത്തതോടെ ഇവിടെ വിമതനെ ഇറക്കി. ലീഗിന്റെ തട്ടകമായ കുറ്റിച്ചിറയിലുമുണ്ടായിരുന്നു വിമതന്.
കോര്പ്പറേഷനില് ഇടതുമുന്നണി ഭരണമായിരുന്നു. 75 ല് 46 സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി മിന്നും പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. ബിജെപിയും ഏഴ് കൗണ്സിലര്മാരെ വിജയിപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചു. ആകെ 27 സീറ്റുകളാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലുള്ളത്. 2015 ല് ല് 16 സീറ്റുകളുമായി ഇടതുമുന്നണിക്കായിരുന്നു ഭരണം. യുഡിഎഫിന് 11 സീറ്റാണ് കിട്ടിയത്.
നഗരസഭാ ഫലം
|നഗരസഭ
|എല് ഡി എഫ്
|യു ഡി എഫ്
|എന് ഡി എ
|മറ്റുള്ളവ
|ഫറോക്ക്
|18
|17
|1
|2
|കൊടുവള്ളി
|13
|17
|6
|കൊയിലാണ്ടി
|28
|13
|2
|1
|മുക്കം
|18
|10
|1
|4
|പയ്യോളി
|17
|19
|രാമനാട്ടുക്കര
|16
|13
|2
|വടകര
|26
|18
|2
|1
നഗരസഭകളില് ആറെണ്ണം ഇടതുമുന്നണിക്കും രണ്ടെണ്ണം യുഡി എഫിനുമായിരുന്നു. വടകര യുഡി എഫില് നിന്ന് ഇടതുമുന്നണി തിരിച്ചു പിടിച്ചു. ഇരുമുന്നണികളോടും ഏറ്റുമുട്ടി ബിജെപി വടകര നഗരസഭയില് 2 സീറ്റുകളിലേക്ക് ജയിച്ചു വന്നു. കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭയില് ഇടതുമുന്നണി ഭരണം തുടര്ന്നു. 2010 ല് മൂന്ന് വാര്ഡുകളില് ജയിച്ച ബിജെപി 2015 ല് 2 സീറ്റിലൊതുങ്ങി.
പുതുതായി നിലവില് വന്ന പയ്യോളി നഗരസഭയില് ജെഡിയു അംഗങ്ങളുടെ കൂടി കരുത്തില് യുഡി എഫായിരുന്നു ആദ്യം ഭരണം നേടിയത്. എന്നാല് ഇടയ്ക്കുവെച്ച് യുഡി എഫ് വിട്ട ജെഡിയു ഇടതുമുന്നണിക്കൊപ്പം നിന്നതോടെ ഭരണം ഇടതുമുന്നണിക്കായി. മാറിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തില് യുഡിഎഫിന് പതിനാറും എല്ഡി എഫിന് ഇരുപതും അംഗങ്ങളാണ് പയ്യോളി നഗരസഭയില്. 2010 ല് പ്രതിപക്ഷമില്ലാതെ യുഡി എഫ് ഭരിച്ച കൊടുവള്ളി നഗരസഭയായപ്പോഴും ഭരണം ഇടതുമുന്നണിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു. ആകെയുള്ള 36 സീറ്റില് 13 സീറ്റുമായി എല്ഡി എഫ് ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷമായി. പിടി എ റഹീമിന്റെ നേതൃത്വത്തില് രൂപം കൊണ്ട നാഷണല് സെക്യുലര് കോണ്ഫറന്സും ഐ എന് എല്ലും ഇവിടെ മുസ്ലീം ലീഗ് വോട്ടുകള് ചോര്ത്തി ഇടതുമുന്നണിയുടെ സഹായത്തിനെത്തിയിരുന്നു. മുക്കത്ത് യുഡി എഫിന് പത്തും വെല്ഫെയര് പാര്ട്ടിക്ക് രണ്ടും സീറ്റാണ് നേടാനായത്. ഒരു സീറ്റ് ബിജെപി നേടിയപ്പോള് സ്വതന്ത്രന്മാരുടെ കൂടി പിന്തുണയില് ഇടതുമുന്നണി ഭരണം സ്വന്തമാക്കി. രാമനാട്ടുകരയില് 31 ല് 18 സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി ഭരണം പിടിച്ചു. 38 സീറ്റുകളുള്ള ഫറോഖില് 17 സീറ്റോടെ യുഡി എഫിനായിരുന്നു മേല്ക്കൈ. ഇവിടെ സ്വതന്ത്രരുടെ പിന്തുണ കൂടി നേടി യുഡി എഫ് ഭരണം നേടി. ഇവിടെ ഒരു സീറ്റില് ബിജെപി വിജയിച്ചിരുന്നു.
ജില്ലയില് ആകെയുള്ള 70 പഞ്ചായത്തുകളില് 47 എണ്ണത്തില് എല്ഡിഎഫും 23ല് യുഡിഎഫുമാണ് വിജയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് 12 പഞ്ചായത്തുകള് യുഡിഎഫിന് നഷ്ടമായി എന്നു പറയാം.
2015 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫലം:
|ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
|എല്ഡിഎഫ്
|യു ഡി എഫ്
|എന്ഡിഎ
|മറ്റുള്ളവ
|ആകെ സീറ്റുകള്
|1
|അരിക്കുളം
|11
|2
|13
|2
|അത്തോളി
|9
|8
|17
|3
|ആയന്ഞ്ചേരി
|7
|10
|17
|4
|അഴിയൂര്
|6
|9
|3
|18
|5
|ബാലുശ്ശേരി
|9
|7
|1
|17
|6
|ചക്കിട്ടപ്പാറ
|8
|6
|1
|15
|7
|ചങ്ങരോത്ത്
|7
|10
|2
|19
|8
|ചാത്തമംഗലം
|11
|7
|2
|3
|23
|9
|ചെക്യാട്
|2
|13
|15
|10
|ചേളന്നുര്
|12
|9
|21
|11
|ചേമഞ്ചേരി
|10
|10
|20
|12
|ചെങ്ങോട്ടുകാവ്
|7
|6
|3
|1
|17
|13
|ചെറുവണ്ണുര്
|9
|6
|15
|14
|ചോറോട്
|9
|9
|1
|2
|21
|15
|എടച്ചേരി
|13
|4
|17
|16
|ഏറാമല
|2
|14
|3
|19
|17
|കടലുണ്ടി
|13
|7
|2
|22
|18
|കക്കോടി
|18
|3
|21
|19
|കാക്കുര്
|4
|10
|1
|15
|20
|കാരശ്ശേരി
|13
|5
|18
|21
|കട്ടിപ്പാറ
|5
|4
|1
|5
|15
|22
|കാവിലുംപാറ
|9
|7
|16
|23
|കായക്കൊടി
|9
|7
|16
|24
|കായണ്ണ
|8
|4
|1
|13
|25
|കീഴരിയൂര്
|7
|6
|13
|26
|കിഴക്കോത്ത്
|6
|11
|1
|18
|27
|കോടഞ്ചേരി
|7
|14
|21
|28
|കൊടിയത്തൂര്
|8
|2
|6
|16
|29
|കൂടരഞ്ഞി
|4
|8
|2
|14
|30
|കൂരാച്ചുണ്ട്
|3
|10
|13
|31
|കൂത്താളി
|8
|4
|1
|13
|32
|കോട്ടൂര്
|14
|5
|19
|33
|കുന്നമംഗലം
|6
|14
|3
|23
|34
|കുന്നുമ്മല്
|9
|4
|13
|35
|കുരുവട്ടൂര്
|14
|4
|18
|36
|കുറ്റ്യാടി
|8
|6
|14
|37
|മടവൂര്
|7
|10
|17
|38
|മണിയൂര്
|13
|7
|1
|21
|39
|മരുതോംകര
|8
|6
|14
|40
|മാവൂര്
|9
|6
|3
|18
|41
|മേപ്പയ്യുര്
|12
|5
|17
|42
|മൂടാടി
|12
|6
|18
|43
|നാദാപുരം
|6
|16
|22
|44
|നടുവണ്ണൂര്
|8
|8
|16
|45
|നന്മണ്ട
|11
|5
|1
|17
|46
|നരിക്കുനി
|9
|6
|15
|47
|നരിപ്പറ്റ
|11
|6
|17
|48
|നൊച്ചാട്
|14
|2
|1
|17
|49
|ഒളവണ്ണ
|15
|4
|4
|23
|50
|ഓമശ്ശേരി
|8
|10
|1
|19
|51
|ഒഞ്ചിയം
|7
|4
|6
|17
|52
|പനങ്ങാട്
|13
|6
|1
|20
|53
|പേരാമ്പ്ര
|10
|5
|1
|3
|19
|54
|പെരുമണ്ണ
|10
|8
|18
|55
|പെരുവയല്
|10
|11
|1
|22
|56
|പുറമേരി
|11
|5
|1
|17
|57
|പുതുപ്പാടി
|12
|9
|21
|58
|തലക്കുളത്തുര്
|11
|6
|17
|59
|താമരശ്ശേരി
|6
|13
|19
|60
|തിക്കോടി
|4
|12
|1
|17
|61
|തിരുവള്ളുര്
|13
|7
|20
|62
|തിരുവമ്പാടി
|10
|7
|17
|63
|തൂണേരി
|7
|8
|15
|64
|തുറയൂര്
|6
|7
|13
|65
|ഉള്ളിയേരി
|11
|8
|19
|66
|ഉണ്ണിക്കുളം
|11
|11
|1
|23
|67
|വളയം
|9
|5
|14
|68
|വാണിമേല്
|6
|9
|1
|16
|69
|വേളം
|6
|10
|1
|17
|70
|വില്ല്യാപ്പള്ളി
|11
|8
|19
ജില്ലയില് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല് പലപ്പോഴും സംസ്ഥാന ഭരണത്തിലുള്ള പാര്ട്ടിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കുറയുന്ന കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കണ്ടത്. സംസ്ഥാന ഭരണത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നത് എന്നതിനാല് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം പലപ്പോഴും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന പാര്ട്ടികള് കണക്കുകൂട്ടുന്നു.
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫലം
|ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
|എല് ഡി എഫ്
|യു ഡി എഫ്
|എന് ഡി എ
|മറ്റുള്ളവ
|ബാലുശേരി
|11
|4
|ചേളന്നൂര്
|10
|3
|കൊടുവള്ളി
|1
|16
|1
|കോഴിക്കോട്
|9
|4
|കുന്നമംഗലം
|9
|9
|1
|കുന്നുമ്മല്
|8
|5
|മേലടി
|7
|6
|പന്തലായനി
|9
|4
|പേരാമ്പ്ര
|8
|5
|തോടന്നൂര്
|6
|7
2010 ല് വി.എസ് ഭരണകാലത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് തദ്ദേശതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നത്. ഒഞ്ചിയത്തെ വിഭാഗീയതയോടൊപ്പം ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും പ്രതിഫലിച്ചപ്പോഴാണ് യുഡിഎഫിന് ജില്ലയില് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എത്താന് കഴിഞ്ഞത്. എന്നാല് 2015 ല് ചിത്രം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഉമ്മന്ചാണ്ടിയുടെ ഭരണത്തിന്റെ അവസാനകാലത്തും സോളാര് വിഷയത്തിലെ വലിയ സമരങ്ങളും കേരളത്തില് കത്തിനിന്ന കാലത്താണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ യുഡിഎഫ് 23 പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. എല്ഡിഎഫിന് 47 പഞ്ചായത്തുകളും ലഭിച്ചു. ജില്ലാപഞ്ചായത്തിലും 13ല് നിന്ന് 11ലേക്ക് യുഡിഎഫ് ചുരുങ്ങി. എല് ഡി എഫിന് 16 സീറ്റുമാണ് ലഭിച്ചത്.
കോവിഡില് പതറാതെ 2020 തെരഞ്ഞടുപ്പ്
ഇടതുമുന്നണിയെ എന്നും ചേര്ത്തു നിര്ത്തിയ ജില്ലയാണ് എങ്കിലും കോഴിക്കോട് യുഡിഎഫിന് ബാലികേറാമലയല്ല എന്നതാണ് സത്യം. കോഴിക്കോട് കോര്പ്പറേഷന് ഭരണം കൈവിടാതിരിക്കാന് എങ്ങിനേയും അട്ടിമറിതടയാനുറച്ച് എല് ഡി എഫും അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ യു എഡി എഫും എന് ഡി എയുമൊക്കെ വലിയ പ്രചാരണ പരിപാടിയായിരുന്നു 2020 ല് നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല് പ്രചാരണ പരിപാടിയിലെ ജന പങ്കാളിത്തം തന്നെയായിരുന്നു എല് ഡി എഫിന് എന്നും ആത്മവിശ്വാസം.
2020ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഒന്നാം പിണറായി സര്ക്കാരിന്റെ അവസാനകാലമെങ്കിലും കോവിഡും അതിനൊപ്പം നിന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടിയ മെമ്പര്മാരുമെല്ലാം വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. എങ്കിലും 70 പഞ്ചായത്തുകളില് 45 ല് നിന്നും ഇടതുമുന്നണി 43 ലേക്ക് ചുരുങ്ങി. യുഡിഎഫ് 25 പഞ്ചായത്തുകള് നേടി. ചേമഞ്ചേരിയില് പത്ത് വീതം സീറ്റുകളില് ഇരുമുന്നണികളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നില്ക്കുന്നതിനിടിയിലാണ് എല്ജെഡിയുടെ മുന്നണിമാറ്റം ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ എല്ഡിഎഫ് കക്ഷി നില പന്ത്രണ്ടായി ഉയരുകയും യുഡിഎഫ് എട്ടിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്തു.
2020 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫലം:
|ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
|എല്ഡിഎഫ്
|യുഡിഎഫ്
|എന്ഡിഎ
|മറ്റുള്ളവ
|ആകെ സീറ്റുകള്
|1
|അരിക്കുളം
|10
|3
|13
|2
|അത്തോളി
|4
|12
|1
|17
|3
|ആയന്ഞ്ചേരി
|7
|9
|1
|17
|4
|അഴിയൂര്
|6
|6
|1
|5
|18
|5
|ബാലുശ്ശേരി
|9
|5
|1
|2
|17
|6
|ചക്കിട്ടപ്പാറ
|10
|5
|15
|7
|ചങ്ങരോത്ത്
|9
|7
|3
|19
|8
|ചാത്തമംഗലം
|12
|7
|1
|3
|23
|9
|ചെക്യാട്
|3
|10
|2
|15
|10
|ചേളന്നുര്
|9
|12
|21
|11
|ചേമഞ്ചേരി
|10
|8
|1
|1
|20
|12
|ചെങ്ങോട്ടുകാവ്
|9
|6
|2
|17
|13
|ചെറുവണ്ണുര്
|8
|7
|15
|14
|ചോറോട്
|12
|6
|1
|2
|21
|15
|എടച്ചേരി
|11
|6
|17
|16
|ഏറാമല
|7
|6
|6
|19
|17
|കടലുണ്ടി
|12
|9
|1
|22
|18
|കക്കോടി
|17
|3
|1
|21
|19
|കാക്കുര്
|8
|7
|15
|20
|കാരശ്ശേരി
|5
|9
|4
|18
|21
|കട്ടിപ്പാറ
|5
|8
|2
|15
|22
|കാവിലുംപാറ
|13
|3
|16
|23
|കായക്കൊടി
|7
|7
|2
|16
|24
|കായണ്ണ
|9
|3
|1
|13
|25
|കീഴരിയൂര്
|7
|5
|1
|13
|26
|കിഴക്കോത്ത്
|2
|14
|2
|18
|27
|കോടഞ്ചേരി
|6
|14
|1
|21
|28
|കൊടിയത്തൂര്
|2
|9
|5
|16
|29
|കൂടരഞ്ഞി
|6
|4
|3
|13
|30
|കൂരാച്ചുണ്ട്
|3
|7
|3
|13
|31
|കൂത്താളി
|8
|4
|1
|13
|32
|കോട്ടൂര്
|11
|7
|1
|19
|33
|കുന്നമംഗലം
|8
|9
|2
|4
|23
|34
|കുന്നുമ്മല്
|10
|3
|13
|35
|കുരുവട്ടൂര്
|14
|4
|18
|36
|കുറ്റ്യാടി
|8
|6
|14
|37
|മടവൂര്
|6
|11
|17
|38
|മണിയൂര്
|14
|6
|1
|21
|39
|മരുതോംകര
|9
|5
|14
|40
|മാവൂര്
|7
|9
|2
|18
|41
|മേപ്പയ്യുര്
|14
|3
|17
|42
|മൂടാടി
|11
|7
|18
|43
|നാദാപുരം
|6
|14
|2
|22
|44
|നടുവണ്ണൂര്
|9
|6
|1
|16
|45
|നന്മണ്ട
|10
|5
|2
|17
|46
|നരിക്കുനി
|5
|10
|15
|47
|നരിപ്പറ്റ
|11
|6
|17
|48
|നൊച്ചാട്
|16
|1
|17
|49
|ഒളവണ്ണ
|17
|3
|1
|2
|23
|50
|ഓമശ്ശേരി
|4
|11
|4
|19
|51
|ഒഞ്ചിയം
|8
|4
|5
|17
|52
|പനങ്ങാട്
|14
|6
|20
|53
|പേരാമ്പ്ര
|14
|4
|1
|19
|54
|പെരുമണ്ണ
|10
|6
|2
|18
|55
|പെരുവയല്
|6
|13
|1
|2
|22
|56
|പുറമേരി
|10
|7
|17
|57
|പുതുപ്പാടി
|5
|14
|2
|21
|58
|തലക്കുളത്തുര്
|11
|6
|17
|59
|താമരശ്ശേരി
|5
|13
|1
|19
|60
|തിക്കോടി
|9
|7
|1
|17
|61
|തിരുവള്ളുര്
|9
|11
|20
|62
|തിരുവമ്പാടി
|7
|10
|17
|63
|തൂണേരി
|6
|9
|15
|64
|തുറയൂര്
|8
|5
|13
|65
|ഉള്ളിയേരി
|14
|4
|1
|19
|66
|ഉണ്ണിക്കുളം
|8
|9
|3
|2
|22
|67
|വളയം
|10
|3
|1
|14
|68
|വാണിമേല്
|6
|9
|1
|16
|69
|വേളം
|6
|9
|2
|17
|70
|വില്ല്യാപ്പള്ളി
|10
|8
|1
|19
2020 ലും കോഴിക്കോട് കോര്പ്പറേഷനില് ഇടതുമുന്നണി ഭരണമായിരുന്നു.75 ല് 49 സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി കരുത്ത് തെളിയിച്ചു. ബിജെപി തങ്ങളുടെ 7 സീറ്റ് നിലനിര്ത്തി.യുഡിഎഫിന് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചത് 14 ഡിവിഷനുകളിലായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനിൽ മിന്നുന്ന വിജയം നേടിയ എൽഡിഎഫിൽ മേയറാകാൻ യോഗ്യരായി ഭരണ പരിചയമുള്ള രണ്ടുപേരാണ് എത്തിയിരുന്നത്. ഒന്ന് കോട്ടൂളി വാർഡിൽ നിന്നു ജയിച്ച മീഞ്ചന്ത ഗവ. ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ.എസ്. ജയശ്രീ, പൊറ്റമ്മൽ വാർഡിൽ നിന്നു ജയിച്ച നടക്കാവ് ഗവ. വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ബീന ഫിലിപ്പുമായിരുന്നു അവര്. ഇവരില് ബീനാ ഫിലിപ്പ് മേയറായി.
ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരം
അഴിയൂര്, കായക്കൊടി പഞ്ചായത്തുകളില് ഇരു മുന്നണികളും തുല്യ നിലയിലായിരുന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില് പത്തെണ്ണം ഇടതുമുന്നണി നേടിയപ്പോള് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് യുഡിഎഫിന് ലഭിച്ചത്.
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫലം
|ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
|എല് ഡി എഫ്
|യു ഡി എഫ്
|എന് ഡി എ
|മറ്റുള്ളവ
|ബാലുശേരി
|8
|5
|2
|ചേളന്നൂര്
|11
|2
|കൊടുവള്ളി
|3
|15
|കോഴിക്കോട്
|9
|4
|കുന്നമംഗലം
|8
|10
|1
|കുന്നുമ്മല്
|7
|6
|മേലടി
|9
|4
|പന്തലായനി
|11
|2
|പേരാമ്പ്ര
|9
|4
|തോടന്നൂര്
|7
|6
|തൂണേരി
|8
|5
|വടകര
|8
|3
|3
മുന്സിപ്പാലിറ്റികളില് പക്ഷേ ഏഴില് നാലെണ്ണം യുഡിഎഫ് നേടിയപ്പോള് മൂന്നെണ്ണത്തിലാണ് ഇടതുമുന്നണി വിജയിച്ചത്. കോര്പ്പറേഷനും ജില്ലാപഞ്ചായത്തും ഇടതുമുന്നണി നേടി. ബിജെപിക്ക് ഒരു പഞ്ചായത്തില് പോലും ഇതുവരെ ഭരണം നേടാനായിട്ടില്ലെങ്കിലും മിക്കവാറും എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും അവരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്തുകളില് 17 വാര്ഡുകളില് ബിജെപിക്ക് ജയമുണ്ട്.
നഗരസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
|നഗരസഭ
|എല് ഡി എഫ്
|യു ഡി എഫ്
|എന് ഡി എ
|മറ്റുള്ളവ
|ഫറോക്ക്
|17
|20
|1
|കൊടുവള്ളി
|5
|21
|10
|കൊയിലാണ്ടി
|25
|16
|3
|1
|മുക്കം
|12
|11
|1
|9
|പയ്യോളി
|14
|21
|1
|2
|രാമനാട്ടുക്കര
|12
|17
|2
|വടകര
|27
|16
|3
|1
വടകര നഗരസഭയില് 27 സീറ്റോടെ ഇടതു മുന്നണി ഭരണം നേടി. 16 സീറ്റ യുഡി എഫ് വിജയിച്ചു. ബിജെപി മൂന്നിടത്തും എസ് ഡി പിഐ ഒരിടത്തും ജയിച്ചു. കൊയിലാണ്ടിയില് 25 സീറ്റുമായി എല്ഡി എഫ് ഭരണം നേടി. ബിജെപി 3 സീറ്റ് നേടി. 21 സീറ്റുമായി പയ്യോളി നഗരസഭ യുഡി എഫ് പിടിച്ചെടുത്തത് ഏറ്റവു വലിയ അട്ടിമറിയായി. ഇടതു മുന്നണി 14 സീറ്റില് ഒതുങ്ങി. ബിജെപി ഒരു സീറ്റ് നേടി.
കൊടുവള്ളിയില് യുഡി എഫ് ഭരണം നിലനിര്ത്തി. മുക്കത്ത് ഇടതുമുന്നണി ഭരണം നിലനിര്ത്തി. വെല്ഫെയര് പാര്ട്ടി മൂന്ന് സീറ്റും ബിജെപി രണ്ട് സീറ്റും സിപിഐ എം എല് ഒരു സീറ്റും നേടി. രാമനാട്ടുകരയില് യുഡി എഫ് ഭരണം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതാണ് 2020 ല് കണ്ടത്. 16 സീറ്റായിരുന്നു യുഡി എഫ് നേട്ടം. ഫറോഖ് നഗരസഭയില് യുഡി എഫ് ഭരണം നിലനിര്ത്തിയപ്പോള് ബിജെപി തങ്ങളുടെ ഒരു സീറ്റ് നിലനിര്ത്തി.
പ്രതീക്ഷ വാനോളം
കഴിഞ്ഞ പത്തുവര്ഷത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ തുടര്ഭരണം ഇത്തവണത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എങ്ങിനെ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നതാണ് ഇപ്പോള് ഇരുമുന്നണികളും ആശങ്കപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വാര്ഡുകള് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം ജനകീയതയാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് മാനദണ്ഡമെങ്കിലും സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങള് ചര്ച്ചയാകാറുണ്ട്. ഒന്നാം പിണറായി സര്ക്കാരില് കോവിഡിനൊപ്പം വലിയ രീതിയില് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം വരാതിരുന്നതാണ് 2020 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇടതു മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമാക്കിയത്.
2020ല് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്ക്കു ശേഷം വന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് രണ്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങള് മാത്രമാണ് യു.ഡി.എഫിന് അനുകൂലമായി വന്നത്. അതും യുഡി.എഫ് പിന്തുണയില് വടകരയില് ജയിച്ച കെ.കെ രമയുടേതും കൊടുവള്ളിയില് ലീഗിന്റെ എം.കെ മുനീറിന്റേതും. എന്നാല് 2019ലും 2024ലും ജില്ലയിലെ കോഴിക്കോട്, വടകര പാര്ലമെന്റ് മണ്ഡലങ്ങള് യുഡിഎഫിനൊപ്പം നിന്നു.
ഇത്തവണ 2025 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞടുപ്പില് കാര്യങ്ങള് തീര്ത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. സംസ്ഥാനഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാന് ഉറച്ച് കച്ചമുറുക്കി തന്നെയാണ് യു ഡി എഫ് ഇത്തവണ കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. സാധാരണ യുഡിഎഫില് കണ്ടുവരാത്ത ഉണര്വും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമസഭയുടെ ഒരു റിഹേഴ്സല് എന്ന ബോധം ശക്തമായ മത്സരത്തിനാണ് വഴിയൊരുക്കുന്നത്.
രാഷ്ട്രീയപരമായി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് കാണുന്ന വോട്ടിങ്ങ് പാറ്റേണല്ല മറ്റു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്, കേരളത്തില് മൊത്തത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും കാണിക്കാറുള്ളത്. ജില്ലയെ ആകെ എടുത്താല് പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഭരണം മാറിമറിഞ്ഞാലും എന്നും ഇടതുമുന്നണിക്കാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാറുള്ളത്. പ്രദേശിക തലങ്ങളില് ജനസ്വാധീനവും ജയസാധ്യതയുമുള്ള സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി നിര്ത്തുന്ന പാര്ട്ടികള്ക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ്.
