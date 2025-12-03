ETV Bharat / state

സോണിയാ ഗാന്ധി ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി, മത്സരം മൂന്നാറില്‍; ഇത് കഥ വേറെ

സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ മത്സരം കൊണ്ട് വാർത്തയായി മൂന്നാർ. നല്ലതണ്ണിയിലാണ് സോണിയാ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നത്. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയാണ് സോണിയ.

SONIA GANDHI CANDIDATE MUNNAR BJP CANDIDATE SONIA GANDHI സോണിയാ ഗാന്ധി ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി KERALA LOCAL BODY ELECTION
Nallathanni BJP Candidate Sonia Gandhi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 3, 2025 at 10:31 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി : മരംകോച്ചുന്ന തണുപ്പിലും ഹൈറേഞ്ചിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം കത്തി കയറുകയാണ്. മൂന്നാറിലെ നല്ലതണ്ണിയിലെത്തിയാല്‍ സോണിയാ ഗാന്ധിയ്‌ക്ക് വോട്ടഭ്യർഥിച്ച് കൊണ്ടുള്ള പ്രചാരണ ബോർഡുകളും പോസ്റ്ററുകളും ചുവരെഴുത്തുകളും കാണാം. കോണ്‍ഗ്രസ് പാർലമെന്‍ററി പാർട്ടി അധ്യക്ഷ ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മത്സരിക്കാൻ മൂന്നാറിലെത്തിയോ എന്ന് ഒരുവേള സംശയിക്കാം. നല്ലതണ്ണി ഇതിനോടകം തന്നെ വാർത്തകളില്‍ ഇടംനേടി കഴിഞ്ഞു. കാരണം സോണിയാ ഗാന്ധിയാണല്ലോ മത്സര രംഗത്ത്.

മൂന്നാർ പഞ്ചായത്തിലെ നല്ലതണ്ണിയില്‍ മത്സരിക്കുകയാണ് സോണിയാ ഗാന്ധി. പേര് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും മൂന്നാറിലെ സോണിയ ഗാന്ധി പക്ഷേ ബിജെപിക്കാരിയാണ്. മൂന്നാർ പഞ്ചായത്ത് 16-ാം വാർഡാണ് നല്ലതണ്ണി. ഇവിടെ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ മഞ്ചുള രമേശും എല്‍ഡിഎഫിന്‍റെ വളർമതിയും ആണ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ എതിരാളികള്‍.

തോട്ടം തൊഴിലാളിയും പ്രാദേശിക കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്നു മൂന്നാറിലെ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പിതാവ് ദുരൈ രാജ്. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയാ ഗാന്ധിയോടുള്ള ആരാധനയില്‍ അദ്ദേഹം മകള്‍ക്ക് സോണിയാ ഗാന്ധി എന്ന് പേരിട്ടു. ദുരൈരാജിന്‍റെ കുടുംബത്തില്‍ എല്ലാവരും കോണ്‍ഗ്രസ് അനുഭാവികള്‍. എന്നാല്‍ ബിജെപി പ്രവർത്തകനായ സുഭാഷിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതോടെ സോണിയ ഗാന്ധി ബിജെപിയിലേക്ക് മാറി. പിന്നീട് സോണിയാ ഗാന്ധി ബിജെപിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകയായി മാറി. ഇപ്പോള്‍ സ്ഥാനാർഥിയും.

ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്ന വാർഡിൽ, രാഷ്‌ട്രീയ ചർച്ചകള്‍ക്കിടയില്‍ സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേര് ഒരു പ്രസക്ത വിഷയമല്ലെന്നാണ് സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ എതിരാളികള്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ നല്ലതണ്ണിയിലെ ഈ പോരാട്ടം അല്‍പം കൗതുകം തന്നെയാണ്. സോണിയാ ഗാന്ധി ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി താമര ചിഹ്നത്തില്‍ മത്സരിക്കുന്നു എന്നത് ആദ്യം കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ വ്യത്യസ്‌തമായി തോന്നിയേക്കാം. പേരിട്ട സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പിതാവ് ദുരൈരാജ് ഒരിക്കലും കരുതി കാണില്ല, മകള്‍ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കും എന്ന്.

Also Read: കൈപ്പത്തിയെ 'വെട്ടാന്‍' കാറും കത്രികയുമായി യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍; കാരശ്ശേരിയിലെ വിമതനീക്കത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി സഹകരണ ബാങ്കും

TAGGED:

SONIA GANDHI CANDIDATE MUNNAR
BJP CANDIDATE SONIA GANDHI
സോണിയാ ഗാന്ധി ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി
KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
MUNNAR BJP CANDIDATE SONIA GANDHI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.