എറണാകുളത്തെ മാലിന്യമുക്തമാക്കും, ടൂറിസം രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കും; പ്രകടന പത്രികയുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്

കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ഡിസിസി (ഡിസ്‌ട്രിക്‌റ്റ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി) യുടെ പ്രകടന പത്രിക പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ നിരവധി കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു.

The election manifesto of the District Congress Committee has been released (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 3, 2025 at 6:03 PM IST

എറണാകുളം: ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക പ്രകാശനം ചെയ്‌തു. സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള പ്രകടന പത്രിക നേരത്തെ ഇറക്കിയിരുന്നു. ഒരോ ജില്ലകളിലും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്‌ത് ജില്ലാ തലത്തിലെ പ്രകടന പത്രികയാണ് ഇന്ന് (ഡിസംബർ 03) പുറത്തിറക്കിയത്.

എറണാകുളം ജില്ലയുടെ വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രകടന പത്രികയുടെ പ്രകാശന വേളയിൽ യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വ്യാവസായികമായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ല എന്നുള്ള പ്രധാന്യം കൂടി നൽകിയാണ് എറണാകുളത്തെ പ്രകടന പത്രിക ഇറക്കിയതെന്നും അംഗങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു.

ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക പ്രകാശനം ചെയ്‌തു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് (ETV Bharat)

"എറണാകുളം ജില്ലയെ മാലിന്യമുക്തമാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. ടൂറിസം രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ജില്ലയാണ് എറണാകുളം. ഇതിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും" എന്നും അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.

എല്ലാ മേഖലകളിലും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുമായി യുഡിഎഫ് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് പ്രകടന പത്രികയിലുടെ ഇവിടെ നടത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ഡിസിസി (ഡിസ്‌ട്രിക്‌റ്റ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി) യുടെ പ്രകടന പത്രിക പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ നിരവധി കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികളും പിന്തുണക്കാരും യുഡിഎഫ് പാർട്ടിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളും കൊച്ചിയിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി.

കൊച്ചിയിൽ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക പ്രകാശനം ചെയ്‌ത ശേഷം യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. നിരവധി സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്‌തു. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് പറയേണ്ട കര്യമില്ലന്ന് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.

പ്രകടന പത്രിക (ETV Bharat)

എം എൽ എ സ്ഥാനം നൽകിയത് ജനങ്ങളാണ്. പാലക്കാട് മത്സരിച്ച് ജയിച്ചാണ് രാഹുൽ എം എൽ എ സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ മറ്റു പലർക്കുമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. "എൻ്റെ മാന്യത കൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ പേര് ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. കോടതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല" എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഇല്ല. അദ്ദേഹം പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു പരാതി കെപിസി പ്രസിഡൻ്റിന് ലഭിച്ചു. അത് സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്‌തു. ആദ്യ പരാതി തൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. നിലവിലെ അന്വേഷണ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരട്ടെ. നടപടിയെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. കോടതി വിധി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു വാർത്ത ലഭിക്കുമെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

