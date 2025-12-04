ETV Bharat / state

വോട്ടിന് കിറ്റോ? യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ പിടികൂടിയതോടെ വൻ വിവാദം

പൊലീസും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കിറ്റുകൾ പിടികൂടിയത്. ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് നൽകി വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് എൽഡിഎഫ് ആരോപിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇത് സിപിഎം ആസൂത്രണം ചെയ്‌തതെന്ന് യുഡിഎഫ് ആരോപിച്ചു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 4, 2025 at 4:06 PM IST

വയനാട്: കേരളം തദ്ദേശപ്പോരിന് ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി "ഭക്ഷ്യകിറ്റ്". കൽപ്പറ്റയിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ പിടികൂടിയതാണ് വീണ്ടും രാഷ്‌ട്രീയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കും വാഗ്വാദങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കിയത്.

കൽപ്പറ്റ നഗരസഭ അഞ്ചാം വാർഡ് സ്ഥാനാർഥി കെ ചിത്രയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിറ്റുകൾ പിടികൂടിയത്. പൊലീസും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കിറ്റുകൾ പിടികൂടിയത്. ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് നൽകി വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് എൽഡിഎഫ് ആരോപിച്ചു.

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ പിടികൂടി (ETV Bharat)


വീട്ടിന് മുൻവശത്ത് നിർത്തിയ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിന്നാണ് കിറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. വീടിനകത്തും കിറ്റുകളുണ്ടെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടിലും പരിശോധന നടത്തി. കിറ്റ് കടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ എൽഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ പകർത്തിയിരുന്നു. യുഡിഎഫ് പരാജയ ഭീതിയിലാണെന്നും പണം ഉപയോഗിച്ച് അട്ടിമറിക്കുകയെന്ന രീതിയിലാണ് വ്യാപകമായി അവർ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നതെന്ന് സിപിഎം ആരോപിച്ചു.


കിറ്റുകൾ പലയിടത്തുവെച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും യുഡിഎഫിന്റെ പല നേതാക്കളുടെയും കടകളിൽ കിറ്റുകൾ ശേഖരിച്ചുവെക്കുന്നുണ്ടെന്നും സിപിഎം ആരോപിച്ചു. എങ്ങനെയെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചുകയറുകയെന്ന സമീപനമാണ് യുഡിഎഫ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് സിപിഎം നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

എന്നാല്‍ ആരോപണം തള്ളി യുഡിഎഫ് രംഗത്തെത്തി. വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന കിറ്റുകളാണ് പിടിച്ചതെന്നാണ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ വാദം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടിക്ക് പ്രവർത്തകർക്ക് ഭക്ഷണം വച്ച് നൽകാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ എന്ന് ചിത്രയുടെ ഭർത്താവ് കെ കെ ശശികുമാർ പറഞ്ഞു. കിറ്റ് നൽകി വോട്ടു പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും യുഡിഎഫ് സ്ഥിരമായി ജയിച്ചുവരുന്ന വാര്‍ഡാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കിറ്റ് കണ്ടെത്തിയ സംഭവം സിപിഎം ആസൂത്രണം ചെയ്‌തതാണെന്നാണ് യുഡിഎഫ് നേതാക്കള്‍ ആരോപിച്ചു. വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള കിറ്റുകളാണ് പിടികൂടിയതെന്നും പരാജയഭീതിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾക്ക് കാരണമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. കിറ്റ് കൊടുത്ത് വോട്ട് പിടിക്കേണ്ട വാര്‍ഡ് അല്ലതെന്നും കിറ്റ് കൊടുത്ത് അധികാരത്തിലേറിയവരാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇതിനെതിരെ വരുന്നതെന്നും യുഡിഎഫ് നേതാക്കള്‍ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം കോടതിയെ അറിയിച്ച ശേഷം തുടർനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നാണ് പൊലീസ് നല്‍കിയ വിശദീകരണം.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളവും അതിര്‍ത്തിയിലും പൊലീസും എക്‌സൈസ് വകുപ്പും കര്‍ശന പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. കള്ളപ്പണവും ലഹരി വസ്‌തുക്കളും പിടികൂടാനാണ് അതിര്‍ത്തിയില്‍ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയത്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പിവിസി ഫ്ലക്സ്, പോളിസ്റ്റർ, നൈലോൺ, കൊറിയൻ തുണി, പ്ലാസ്റ്റിക് പൂശിയ തുണി, പ്ലാസ്റ്റിക്, പിവിസി തുടങ്ങിയ നിരോധിത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നിർദേശം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തി.

