സപ്‌തഭാഷാ സംഗമ ഭൂമിയില്‍ ബിജെപിക്കുതിപ്പ്; കരുത്തു കാട്ടാന്‍ എല്‍ഡിഎഫും യുഡിഎഫും, ഇത് കാസര്‍ക്കോട്ടെ ചിത്രം

ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മാറി മാറി മുന്നണികള്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കുന്നതാണ് കാസര്‍ക്കോട് ജില്ലയുടെ പൊതു സ്വഭാവം. ബിജെപിയെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിലും പിശുക്കു കാട്ടാത്ത കാസര്‍ക്കോട്ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനത്തിലേക്ക്.

Kasaragod Local Body Election 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 17, 2025 at 3:49 PM IST

12 Min Read
38 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍, ആറ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍, മൂന്ന് നഗരസഭകള്‍ ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും, ലളിതമാണ് കാസര്‍ക്കോട്ടെ കണക്കുകള്‍. പക്ഷേ ജനവിധി വായിച്ചെടുക്കാന്‍ മുന്നണികള്‍ എന്നും പാടുപെടുന്ന ജില്ലയും. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മൂന്ന് മുന്നണികളും അഭിമാനപ്പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്ന ജില്ലയാണ് എന്നും കാസര്‍ക്കോട്.

സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒഴുക്കുകളും അടിയൊഴുക്കുകളുമൊന്നും കാസര്‍ക്കോട്ടെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രസക്തമാകാറില്ല. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കാണുന്ന ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്‌തമായ വിധിയെഴുത്താണ് പലപ്പോഴും പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ഇവിടെ കാണാറുള്ളത്.

മുന്നണി രാഷ്‌ട്രീയത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ വലിയതോതില്‍ ബാധിക്കാതെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ജില്ലയില്‍ എന്നും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനത്തില്‍ യുഡി എഫും എല്‍ഡിഎഫും എന്‍ഡിഎയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ കാസര്‍കോട്ടെ ത്രികോണപ്പോരിന് ചൂടേറും.

ബിജെപിക്ക് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് കാസര്‍ക്കോട്. ഇപ്പോള്‍ അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ബിജെപി മുന്നണിയാണ് അധികാരത്തില്‍. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തെത്തുമ്പോള്‍ എങ്ങനെ കൂടുതല്‍ സീറ്റുകള്‍ നേടി അധികാരത്തിലെത്താമെന്നും ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാമെന്നുമൊക്കെയാണ് രാഷ്‌ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ തലപുകഞ്ഞ് ആലോചിക്കുന്നത്. 2020 ലേയും 2015 ലേയും 2010 ലേയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഇടങ്ങളില്‍ അധികാരം പിടിച്ചുവെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

2010 ല്‍ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതെ പത്ത് പഞ്ചായത്തുകള്‍

2010 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജില്ലയിലെ 38 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ 13 എണ്ണം വീതം എല്‍ ഡി എഫിനും യു ഡി എഫിനും ലഭിച്ചു. തൂക്കുപഞ്ചായത്തുകളായ മുന്നണികള്‍ക്കൊന്നും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത പത്ത് പഞ്ചായത്തുകളാണ് കാസര്‍ക്കോട്ട് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബി ജെ പി രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലായിരുന്നു ഭരണം നേടിയത്. കാറടുക്ക, മധൂര്‍ എന്നിവയായിരുന്നു ബിജെപി നേടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍.

ആറ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഇരു മുന്നണികളും മൂന്നെണ്ണം വീതം നേടിയപ്പോള്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എല്‍ ഡി എഫിന് ലഭിച്ചു.എല്‍ ഡി എഫ് 9, യുഡി എഫ് 6 ബിജെപി 1 . 2010 ലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്‍ കാസര്‍ക്കോട്ടെ കക്ഷിനില ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. മുന്‍സിപ്പാലിറ്റികളില്‍ കാഞ്ഞങ്ങാടും കാസര്‍ക്കോടും യു ഡി എഫ് ഭൂരിപക്ഷം നേടിയപ്പോള്‍ നീലേശ്വരം എല്‍ ഡി എഫിനെ തുണച്ചു.

2010 ല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 77.56 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ മൊത്തം പോളിങ് 78.36 % ആയിരുന്നു. ജില്ലാപഞ്ചായത്തിലെ പോളിങ് 78.24 ശതമാനവും മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയില്‍ 78.13 ശതമാനവുമായിരുന്നു അന്നത്തെ പോളിങ്.

2015 ലെ തെരഞ്ഞടുപ്പ്

2015 - ല്‍ വടക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും കുറവ് പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ലയായിരുന്നു കാസര്‍കോട്. 78.69 ശതമാനമായിരുന്നു അന്നത്തെ പോളിങ്.460429 പുരുഷ വോട്ടര്‍മാരും 491272 സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാരും 2 ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡേഴുമായി 951703 മൊത്തം വോട്ടര്‍മാരാണ്ടായിരുന്നത്. 31 പ്രവാസി വോട്ടര്‍മാരിര്‍ 29 പുരുഷന്മാരും 2 സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാരുമുണ്ടായിരുന്നു കാസര്‍ക്കോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ യുഡിഎഫിനായിരുന്നു ജില്ലയില്‍ മുന്‍തൂക്കം. 38 പഞ്ചായത്തുകളില്‍ 18 എണ്ണത്തില്‍ യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചപ്പോള്‍ 15ല്‍ മാത്രമാണ് എല്‍ഡിഎഫിന് വിജയിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. ബിജെപി നാല് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഭരണം നേടി നില മെച്ചപ്പെടുത്തി.

ഈസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തില്‍ യു ഡി എഫില്‍ നിന്നും തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് ജനകീയ വികസന മുന്നണിയുണ്ടാക്കിയ മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ജയിംസ് പന്തമ്മാക്കലിന്‍റെ ഡിഡിഎഫ് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു. 16 ല്‍ പത്ത് സീറ്റുകള്‍ ഡിഡി എഫ് നേടിയപ്പോള്‍ സി പി എമ്മിന് നാലും കോണ്‍ഗ്രസ്, കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എം എന്നീ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് ഓരോ സീറ്റും ലഭിച്ചു.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ആറില്‍ രണ്ടില്‍ മാത്രമാണ് യു ഡി എഫിന് വിജയിക്കാനായത്. നാലെണ്ണം എല്‍ ഡി എഫ് നേടി. മുന്‍സിപ്പാലിറ്റികളില്‍ രണ്ടെണ്ണം എല്‍ ഡി എഫ് നേടിയപ്പോള്‍ ഒന്നില്‍ മാത്രമാണ് യു ഡി എഫിന് ജയിക്കാനായത്. നഗര സഭകളില്‍ യുഡി എഫും എല്‍ഡി എഫും രണ്ടേ ഒന്ന് എന്ന 2010 ലെ തല്‍സ്ഥിതി തുടര്‍ന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ യു ഡി എഫിന് 2010 നെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ബ്ലോക്കില്‍ ഭരണം നഷ്ടമായി.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ യുഡിഎഫ്

2015 ല്‍ എടനീരിനു പുറമേ പുത്തിഗെ ഡിവിഷന്‍ കൂടി ബിജെപി പിടിച്ചപ്പോള്‍ ഇടതു മുന്നണി ഏഴു സീറ്റില്‍ ഒതുങ്ങി. 8 സീറ്റ് നേടി യുഡി എഫ് കാസര്‍ക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം തിരികെ പിടിച്ചു. ദേലംപാടി ഇടത്തേക്ക് ചായുന്ന കാഴ്‌ചയായിരുന്നു കണ്ടത്. എന്നാല്‍ പീലിക്കോട് ഡിവിഷനാവട്ടെ യു ഡി എഫിനോടൊപ്പം നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തു. മടിക്കൈയും പെരിയയും ചെറുവത്തൂരും കള്ളാറും കരിന്തളവുമൊക്കെ ചൊങ്കൊടി പാറിച്ചു.

കാസർക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സീറ്റ് നില (ETV Bharat)

കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയില്‍ അഞ്ച് സീറ്റാണ് ബി ജെപി നേടിയത്. കാരാട്ടുവയല്‍, എന്‍ ജി ക്വാട്ടേര്‍സ്, ലക്ഷ്മി നഗര്‍, ആരായി കാര്‍ത്തിക, ദുര്‍ഗ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂള്‍ എന്നീ ഡിവിഷനുകള്‍ ബി ജെ പി പിടിച്ചെടുത്തു. പക്ഷേ എ. സി നഗര്‍ ഡിവിഷന്‍ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കൊപ്പമാണ് നിന്നത്. എന്നാല്‍ വോര്‍ക്കോടി, ചിറ്റാരിക്കല്‍, ഉദുമ, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കുംബള, മഞ്ചേശ്വരം എന്നീ ഡിവിഷനുകള്‍ യു ഡി എഫ് വിട്ടുകൊടുത്തതുമില്ല.

നീലേശ്വരം നഗരസഭയിലാവട്ടെ 13 ഡിവിഷനിലാണ് യു ഡി എഫ് വിജയിച്ചത്. എല്‍ ഡി എഫ് ആവട്ടെ 19 സീറ്റിലാണ് ഭരണം നിലനിര്‍ത്തിയത്. മൂന്ന് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ നീലേശ്വരം നഗരസഭയില്‍ നിന്ന് വിജയം നേടിയെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്.

കാസര്‍കോട് നഗരസഭയില്‍ 20 സീറ്റില്‍ യു ഡി എഫും 14 സീറ്റില്‍ ബി ജെ പിയും വിജയിച്ചപ്പോള്‍ എല്‍ ഡി എഫ് ഒരു സീറ്റിലേക്കാണ് ചുരുങ്ങിയത്. പക്ഷേ രണ്ട് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ഇവിടെ വിജയിച്ചു.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍ എല്‍ഡിഎഫ് ആധിപത്യം

കാസര്‍കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി ജെ പിയും യു ഡി എഫും തുല്യസീറ്റാണ് നേടിയത്. ആകെയിള്ള ആറില്‍ നാല് സീറ്റില്‍ എല്‍.ഡി.എഫ് വിജയിച്ചപ്പോള്‍ യു.ഡി.എഫ് രണ്ടെണ്ണം നിലനിര്‍ത്തി. കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ എല്‍ ഡി എഫ് ഒമ്പത് ഡിവിഷനുകളും മൂന്ന് ഡിവിഷനുകളില്‍ യു ഡി എഫുമാണ് വിജയിച്ചത്. ബി ജെ പിക്ക് സീറ്റൊന്നും ലഭിച്ചില്ല.

കാറഡുക്ക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ ബി ജെ പി നാല് ഡിവിഷനുകള്‍ പിടിച്ചടുത്ത് കരുത്ത് കാട്ടി. യു ഡി എഫ് ഒരു സീറ്റില്‍ ഒതുങ്ങി. മഞ്ചേശ്വരത്ത് യു.ഡി.എഫ് മേല്‍ക്കൈ ആയിരുന്നു. ഒന്‍പത് സീറ്റുകളില്‍ യു ഡി എഫ് വിജയിച്ചപ്പോള്‍ ബി ജെ പി നാല് സീറ്റുകളിലും വിജയിച്ചു. എല്‍ എഡി എഫ് രണ്ട് സീറ്റില്‍ ജയിച്ചു.

കാസർക്കോട് ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സീറ്റ് നില (ETV Bharat)

നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ എല്‍ ഡി എഫിന്‍റെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് യു ഡി എഫിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാന്‍ പോലുമായില്ല. ഇടതു മുന്നണി എട്ടു സീറ്റുകളിലാണ് വിജയിച്ചത്. യു ഡി എഫിന് ലഭിച്ചതാവട്ടെ നാല് സീറ്റും. പരപ്പ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ എല്‍ ഡി എഫ് തന്നെയാണ് ഭരണം നിലനിര്‍ത്തിയത്. പരപ്പ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ ബി ജെ പിക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. എല്‍ ഡി എഫ് എട്ട്, യു ഡി എഫ് നാല് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു സീറ്റ് നില.

2015 ല്‍ കാസര്‍ക്കോട് മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയില്‍ എല്‍ ഡി എഫ് 31.32 ശതമാനം വോട്ട് നേടി. യു ഡി എഫിന് 39.1 ശതമാനവും ബി ജെ പി 11.03 ശതമാനവും വോട്ട് നഗര പരിധിയില്‍ പിടിച്ചു.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം നേടിയത്

അജാനൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ യു ഡി എഫ് എട്ടിടത്തും എല്‍ ഡി എഫ് 11 ഇടത്തും ബി ജെ പി നാലിടത്തും എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ കണക്കുകള്‍. ബദിയടുക്കയിലാണെങ്കില്‍ യു ഡി എഫ് 10 സീറ്റുകൊണ്ട് ഭരണം നിലനിര്‍ത്തിയെങ്കില്‍ എട്ടു സീറ്റുകള്‍ ബി ജെ പി പിടിച്ചെടുത്തു. കേവലം ഒരു സീറ്റില്‍ എല്‍ ഡി എഫിന് ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു. ബലാല്‍ പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കില്‍ ബി ജെ പിക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാന്‍ പോലും സാധിച്ചില്ല എന്നതാണ്. എന്നാല്‍ യു ഡി എഫ് 13 സീറ്റിലാണ് വിജയിച്ചത്. എല്‍ ഡി എഫിന് മൂന്ന് സീറ്റ് മാത്രമേ ലഭിച്ചതുമുള്ളു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫലം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്എല്‍ ഡി എഫ് (LDF)യു ഡി എഫ് (UDF)എന്‍ ഡി എ (NDA) മറ്റുള്ളവ (Others)
അജാനൂര്‍1184 0
ബദിയടുക്ക1108 0
ബളാല്‍ 013 0 0
ബേഡടുക്ക16 0 01
ബെളളൂര്‍4 081
ചെമ്മനാട്51530
ചെങ്കള517 01
ചെറുവത്തൂര്‍125 0 0
ദേലംപാടി853 0
ഈസ്റ്റ്‌ എളേരി42 010
എന്മകജെ3770
കള്ളാര്‍111 02
കാറഡുക്ക537 0
കയ്യൂര്‍ - ചീമേനി151 0 0
കിനാനൂര്‍ - കരിന്തളം123 02
കൊടോം -ബേളൂര്‍1441 0
കുമ്പടജെ 076 0
കുമ്പള21272
കുറ്റിക്കോല്‍7531
മധൂര്‍ 0416 0
മടിക്കൈ14 01 0
മംഗല്‍പാടി11255
മഞ്ചേശ്വര്‍ 01164
മീഞ്ച375 0
മൊഗ്രാല്‍പുത്തൂര്‍ 01041
മുളിയാര്‍771 0
പടന്ന69 0 0
പൈവളിഗെ748 0
പള്ളിക്കര1210 0 0
പനത്തടി132 0 0
പിലിക്കോട്151 0 0
പുല്ലൂര്‍-പെരിയ1151 0
പുത്തിഗെ10211
തൃക്കരിപ്പൂര്‍515 01
ഉദുമ1011 0 0
വലിയപറമ്പ67 0 0
വോര്‍ക്കാടി4732
വെസ്റ്റ് എളേരി117 00

ബേഡികയില്‍ എല്‍ ഡി എഫ് തരംഗമായിരുന്നു. യു ഡി എഫിനും ബി ജെ പിക്കും ഒരു സീറ്റ് പോലും നേടാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ബെല്ലൂരില്‍ എട്ടു സീറ്റുകള്‍ നേടി ബി ജെ പി ഭരണം നിലനിര്‍ത്തി. യു ഡി എഫിന് സീറ്റുകളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. എല്‍ ഡി എഫിന് നാലു സീറ്റുകള്‍ നിലനിര്‍ത്താനായി. ചെമ്മാട് പഞ്ചായത്തില്‍ യു ഡി എഫിന് 15 ഉം എല്‍ ഡി എഫിന് അഞ്ചും ബി ജെ പിക്ക് മൂന്നും സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്.

ചെങ്ങളയിലാവട്ടെ യു ഡി എഫ് 17 സീറ്റിലാണ് വിജയിച്ചത്. എല്‍ ഡി എഫിന് അഞ്ചുസീറ്റുകള്‍ മാത്രമേ നിലനിര്‍ത്താനായുള്ളുവെങ്കിലും ബി ജെ പിക്ക് ഒരു സീറ്റുപോലും ലഭിച്ചതുമില്ല. ചെറുവത്തൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വന്നാല്‍ എല്‍ ഡി എഫ് 12 സീറ്റില്‍ വിജയിച്ചു. യു ഡി എഫിന് അഞ്ചില്‍ ഒതുങ്ങേണ്ടിയും വന്നു. ദേലംപാടിയിലാവട്ടെ എല്‍ ഡി എഫ് എട്ട് സീറ്റും യു ഡി എഫ് അഞ്ചു സീറ്റും ബി ജെ പി മൂന്നും നേടി.

നാല് സീറ്റ് നേടിയാണ് ഈസ്റ്റ് എളേരിയില്‍ എല്‍ ഡി എഫ് ഭരണം പിടിച്ചത്. രണ്ട് സീറ്റ് യു ഡി എഫിനും ലഭിച്ചു. എന്‍മകജെയില്‍ യു ഡി എഫിനും ബി ജെ പിക്കും തുല്യസീറ്റാണ് ലഭിച്ചത്. എല്‍ ഡി എഫിന് മൂന്ന് സീറ്റുകളില്‍ ഒതുങ്ങേണ്ടിയും വന്നു.

യു ഡി എഫിന് ആധിപത്യമുള്ള കള്ളാറില്‍ 11 സീറ്റുകള്‍ നേടിയാണ് ഭരണം ഉറപ്പിച്ചത്. എല്‍ ഡി എഫിനാവട്ടെ ഒറ്റ സീറ്റ് മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളു. കാരാട്കയില്‍ ബി ജെ പിക്കാണ് മേല്‍ക്കൈ. ഏഴ് സീറ്റുകളാണ് നേടിയത്. അഞ്ചുസീറ്റുകളില്‍ എല്‍ ഡി എഫും മൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ യു ഡി എഫിനും ലഭിച്ചു.

എന്നാല്‍ കയ്യൂര്‍ എല്‍ ഡി എഫ് വിട്ടുകൊടുത്തില്ലയ 15 സീറ്റുകള്‍ നേടി. യു ഡി എഫിന് ഒരു സീറ്റ് മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളു. കിനാനൂരും എല്‍ ഡി എഫ് വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. 12 സീറ്റാണ് ലഭിച്ചത്. യു ഡി എഫിനാവട്ടെ മൂന്നില്‍ ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു. കോടം ബെള്ളൂരില്‍ എല്‍ ഡി എഫിന് 14 നാലും യു ഡി എഫിന് 4 ഉം ബി ജെ പിക്ക് ഒരു സീറ്റുമാണ് ലഭിച്ചത്.

കുംബടജെ യു ഡിഎഫിന് 7 ഉം ബി ജെ പിക്ക് ആറുമായിരുന്നു സീറ്റുകള്‍. കുംബളയിലെ സ്ഥിതി യു ഡി എഫിന് 12 ഉം എല്‍ ഡി എഫിന് 2 ഉണം ബി ജെ പിക്ക് ഏഴ് സീറ്റുകളുമാണ് ലഭിച്ചത്. കുറ്റിക്കോല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ യു ഡി എഫിന് 5 ഉം എല്‍ ഡി എഫിന് ഏഴും ബി ജെ പിക്ക് മൂന്നുമാണ് ലഭിച്ചത്.

കാസർക്കോട് ജില്ലയിലെ മുൻസിപ്പാലിറ്റി സീറ്റ് നില (ETV Bharat)

2020 സ്വതന്ത്രന്‍റെ കരുത്തില്‍ ഇടതു ഭരണം

കാസര്‍കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2020 തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യു ഡി എഫിനും എല്‍ ഡി എഫിനും തുല്യവോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഇരുവര്‍ക്കും ഏഴ് വീതം സീറ്റുകള്‍. എന്നാല്‍ ചെങ്കള ഡിവിഷനില്‍ അട്ടിമറി വിജയം നേടിയ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇടത്തോട്ടേക്ക് ചാഞ്ഞത്. ബി ജെ പി രണ്ട് സീറ്റ് നിലനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്‌തു. 2015 ല്‍ താമരവിരിയിച്ച പുത്തിഗെ, എടനീര്‍ എന്നീ ഡിവിഷനുകള്‍ 2020 ലും ബി ജെ പിക്ക് ഒപ്പം തന്നെ നിന്നു. 2015 ല്‍ ഇടതു മുന്നണി പിടിച്ചെടുത്ത ദേലംപാടി യു ഡി എഫ് തിരികെ പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. യുഡി എഫ് സീറ്റായ പീലിക്കോട് ഡിവിഷന്‍ 2020 ല്‍ എല്‍ ഡി എഫ് കൈക്കലാക്കി. ബേഡകവും കള്ളാറും കരിന്തളവും ചെറുവത്തൂരും മടിക്കൈയും പെരിയയുമൊക്കെ 2020 ലും ചെങ്കൊടി പാറിച്ചു. വോര്‍ക്കോടി, ചിറ്റാരിക്കല്‍, ഉദുമ, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കുംബള, മഞ്ചേശ്വരം എന്നീ ഡിവിഷനുകള്‍ യു ഡി എഫും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല.

കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയില്‍ 21 സീറ്റോടെ എല്‍ ഡി എഫ് ഭരണം സ്വന്തമാക്കി.13 സീറ്റില്‍ യു ഡി എഫ് ജയിച്ചു.2015 ലെ അഞ്ച് സീറ്റ് ബി ജെ പി നില നിര്‍ത്തി. മുന്‍പ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥി വിജയിച്ച എ സി നഗര്‍ ഡിവിഷന്‍ ബി ജെ പി പിടിച്ചെടുത്തപ്പോള്‍ 2015 ല്‍ ബി ജെ പിക്ക് ഒപ്പം നിന്ന അരയി കാര്‍ത്തിക ഡിവിഷന്‍ എല്‍ ഡി എഫ് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തു.

നീലേശ്വരം നഗരസഭയില്‍ എല്‍ ഡി എഫ് നില മെച്ചപ്പെടുത്തിയപ്പോള്‍ യു ഡി എഫിന് കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഏതാനും സീറ്റുകള്‍ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. 20 ഡിവിഷനുകളിലാണ് എല്‍ ഡി എഫ് വിജയിച്ചത്.എടുത്തു പറയാനുള്ളത് മൂന്ന് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥികളും നീലേശ്വരം മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയില്‍ വിജയം നേടിയെന്നുള്ളതാണ്.

കാസര്‍കോട് മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയില്‍ 21 സീറ്റില്‍ യു ഡി എഫും 14 സീറ്റില്‍ എല്‍ ഡി എയും വിജയിച്ചപ്പോള്‍ ബി ജെ പി ഒരു സീറ്റിലേക്ക് ചുരുങ്ങി.2015 ല്‍ 13 സീറ്റ് നേടി ബിജെപി ഇവിടെ വന്‍ മുന്നേറ്റം കാഴ്ച വെച്ചിരുന്നു. 2020 ല്‍ രണ്ട് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ഇവിടെ വിജയിച്ചു.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും എല്‍ഡിഎഫ് ആധിപത്യം

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഇരുപാര്‍ട്ടികളും 2020 ലും കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അതേ നില നിലനിര്‍ത്തി.ആറ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നാല് എണ്ണത്തില്‍ എല്‍.ഡി.എഫ് വിജയിച്ചപ്പോള്‍ യു.ഡി.എഫ് രണ്ടെണ്ണം നിലനിര്‍ത്തി. കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ എല്‍ ഡി എഫ് ഒമ്പത് ഡിവിഷനുകളിലും യു ഡി എഫ് മൂന്ന് ഡിവിഷനുകളിലും വിജയിച്ചു. എന്നാല്‍ ബി ജെ പിക്കാവട്ടെ 2020 ലും കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല.

കാറഡുക്ക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. മുന്‍പത്തേതിന്‍റെ ആവര്‍ത്തനം തന്നെയായിരുന്നു 2020 ലും സംഭവിച്ചത്. ഏഴ് ഡിവിഷനുകളില്‍ എല്‍ ഡി എഫും മൂന്ന് ഡിവിഷനുകളില്‍ ബി ജെ പിയും വിജയിച്ചു.

കാസര്‍ക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ ഭരണം നേടാമെന്ന എല്‍ ഡി എഫ് പ്രതീക്ഷ 2020 ലും പാളി. 15 ഡിവിഷനുകളില്‍ 11 ഇടത്ത് യു ഡി എഫും നാലിടങ്ങളില്‍ ബി ജെ പിയുമാണ് വിജയിച്ചത്. ബി ജെ പി തരംഗം സൃഷ്‌ടിച്ച ഉളിയത്തടുക്കയില്‍ യു ഡി എഫ് ഭരണം തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാല്‍ യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിന്ന പെര്‍ഡയളാവട്ടെ ബി ജെ പി പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു.

മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ യു.ഡി.എഫ് മേല്‍കൈ തകര്‍ത്ത് ബി.ജെ.പി കൂടുതല്‍ സീറ്റുകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു. ബി ജെ പി ആറ് സീറ്റുകളിലും എല്‍.ഡി.എഫ് രണ്ട് സീറ്റുകളിലും ഒരു സീറ്റില്‍ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥിയുമാണ് വിജയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തവണ എല്‍.ഡി.എഫ് വിജയിച്ച പെരുമുഡെ ഡിവിഷനും കോണ്‍ഗ്രസ് വിജയിച്ച മഞ്ചീര്‍പല ഡിവിഷനും എന്‍.ഡി.എ പിടിച്ചെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ തവണ യു.ഡി.എഫിനൊപ്പമായിരുന്ന വോര്‍ക്കാടി ഡിവിഷനില്‍ ഇത്തവണ എല്‍.ഡി.എഫാണ് വിജയം നേടിയത്.

നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ എല്‍.ഡി.എഫ് എട്ട് സീറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയപ്പോള്‍ അഞ്ച് സീറ്റ് യു.ഡി.എഫിനൊപ്പം നിന്നു. 2015-ല്‍ എല്‍.ഡി.എഫ് വിജയിച്ച ചെറുവത്തൂര്‍ 2020 ല്‍ യു.ഡി.എഫിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നു. അതേസമയം, യു.ഡി.എഫിന്‍റെ ശക്തികേന്ദ്രമായിരുന്ന വലിയപറമ്പ 2020 ആയപ്പോഴേക്കും ഇടത്തേക്ക് മാറി. പരപ്പ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും എല്‍.ഡി.എഫ് ഭരണം തന്നെയായിരുന്നു. എട്ട് ഡിവിഷനുകളില്‍ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചാണ് ഒരിക്കല്‍ കൂടി ഇടതുപക്ഷം ഭരണം നേടിയത്. ആറ് സീറ്റുകളാണ് യു ഡി എഫിന് ലഭിച്ചത്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ ബിജെപിക്ക് മേല്‍ക്കൈ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഏറ്റവുമധികം മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബി.ജെ.പിയാണ്. 38 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ 15 എണ്ണത്തിലാണ് എല്‍ ഡി എഫ് വിജയിച്ചത്. യു ഡി എഫ് 12 എണ്ണത്തില്‍ വിജയിച്ചപ്പോള്‍ അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ബി ജെ പി മുന്നിലെത്തി. ബേളൂര്‍, മധൂര്‍ എന്നീ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ മാത്രമാണ് ബി.ജെ.പി വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിലെത്തിയത്. മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ ഒപ്പം കൂട്ടി എന്‍ ഡി എ ഭരിച്ചു.

അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഇരുമുന്നണികള്‍ക്കും തുല്യ സീറ്റുകളാണ് കിട്ടിയത്. ഈസ്റ്റ് എളേരിയില്‍ യു എഡി എഫിനും ജനകീയ വികസന മുന്നണിക്കും തുല്യ സീറ്റുകളായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇടതു മുന്നണിയുടെ പിന്തുണയില്‍ അവിടെ ഡിഡി എഫ് ഭരണത്തിലേറി.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫലം 2020

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്എല്‍ ഡി എഫ് (LDF)യു ഡി എഫ് (UDF)എന്‍ ഡി എ (NDA) മറ്റുള്ളവ (Others)
അജാനൂര്‍1094 0
ബദിയടുക്ക2881
ബളാല്‍214 00
ബേഡടുക്ക 017 0 0
ബെളളൂര്‍3 082
ചെമ്മനാട്6143 0
ചെങ്കള515 03
ചെറുവത്തൂര്‍125 0 0
ദേലംപാടി952 0
ഈസ്റ്റ്‌ എളേരി27 07
എന്മകജെ485 0
കള്ളാര്‍11012
കാറഡുക്ക4362
കയ്യൂര്‍ - ചീമേനി160 0 0
കിനാനൂര്‍ - കരിന്തളം124 01
കൊടോം -ബേളൂര്‍14311
കുമ്പടജെ 0661
കുമ്പള1994
കുറ്റിക്കോല്‍9511
മധൂര്‍23132
മടിക്കൈ14 01 0
മംഗല്‍പാടി21542
മഞ്ചേശ്വര്‍2667
മീഞ്ച4362
മൊഗ്രാല്‍പുത്തൂര്‍2643
മുളിയാര്‍6711
പടന്ന69 00
പൈവളിഗെ7381
പള്ളിക്കര138 01
പനത്തടി10212
പിലിക്കോട്142 0 0
പുല്ലൂര്‍-പെരിയ791 0
പുത്തിഗെ7133
തൃക്കരിപ്പൂര്‍714 0 0
ഉദുമ10821
വലിയപറമ്പ75 01
വോര്‍ക്കാടി5452
വെസ്റ്റ് എളേരി69 03

സംസ്ഥാന രാഷ്‌ട്രീയത്തിലെ രാഷ്‌ട്രീയ ബലാബലങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് കാസര്‍കോട് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞടുപ്പില്‍ ഫലം നിര്‍ണയിക്കുന്നത്. ഇരു മുന്നണികളും മാറി മാറി ഭൂരിപക്ഷം നേടുമ്പോഴും ബി ജെ പിയുടെ നില ഓരോ തെരഞ്ഞടുപ്പിലും മെച്ചപ്പെടുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെല്ലാം ആര് ഭരിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലും ബി ജെ പിയാണ് എന്നതാണ് കാസര്‍ക്കോട്ടെ ചിത്രം.

പല തെരഞ്ഞടുപ്പുകളിലും ഉയര്‍ന്നു വന്ന എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിതബാധിതരുടെ പുനരധിവാസവും നഷ്ട പരിഹാര പാക്കേജും പോലുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ ഇത്തവണയും ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടും. ഒപ്പം കുടിയേറ്റ കര്‍ഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും വിവിധ മേഖലകളില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്.

