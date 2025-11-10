ചെങ്കൊടിത്തണലില് കണ്ണൂര്; ചെങ്കൊടി ഉയരാത്ത കോര്പ്പറേഷന്
കണ്ണൂരിന്റേത് ചുവന്ന മണ്ണാണെന്ന് പൊതുവേ പറയുമ്പോഴും എല് ഡി എഫ്, യു ഡി എഫ് മുന്നണികള് ബലാബലം നില്ക്കുന്നതാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അനുഭവം. പഞ്ചായത്തുകളില് എല്ഡിഎഫ് മുന്നേറുമ്പോഴും കോര്പ്പറേഷന് ഭരണം കൈയെത്താ ദൂരത്ത്.
Published : November 10, 2025 at 10:31 AM IST
സി.വി. സിനിയ
രാഷ്ട്രീയം പ്രാണവായു പോലെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന നാടും നാട്ടുകാരമാണ് കണ്ണൂരിലേത്. രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയം ശ്വസിച്ച് രാഷ്ട്രീയം ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരുടെ നാട്. പാര്ട്ടികളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം, നേതാക്കളല്ല. പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് വരെ പാര്ട്ടി നയങ്ങളാണ് ഇവിടെ അജണ്ട നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
പാര്ട്ടി കോട്ടകളും പാര്ട്ടി ഗ്രാമങ്ങളുമുള്ള കണ്ണൂരില് മുന്നണികള്ക്ക് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള് തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാനുള്ള വേളകളാണ്. 2010 മുതല് 2020 വരെയുള്ള മൂന്ന് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കണ്ണൂരിലെ പാര്ട്ടി ഗ്രാമങ്ങള് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ഇടതുമുന്നണി തങ്ങളുടെ മേല്ക്കൈ ആവര്ത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം കണ്ണൂര് കോര്പ്പറേഷന് മാത്രം അവര്ക്ക് ബാലികേറാ മലയായി നിലകൊണ്ടു.
ചെങ്കൊടി പാറിയ കണ്ണൂരിൽ എൽ.ഡി.എഫിനേയും യു.ഡി.എഫിനേയും ഒരുപോലെ ഞെട്ടിച്ച് ബി.ജെ.പി വലിയ മുന്നേറ്റം കുറിക്കുന്നതും 2020 ല് കണ്ടു. ദശകങ്ങളായി ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായി കണക്കാക്കിയ കണ്ണൂരിൽ, ബി.ജെ.പി നേടുന്ന ഈ വളർച്ച രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരെയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും ഒരുപോലെ അമ്പരപ്പിച്ചു.
എതിരാളികളില്ലാതെ 2010
2010 തദ്ദേശ തെരെഞ്ഞെടുപ്പില് കേരളത്തില് തന്നെ യു ഡി എഫ് ഏറ്റവും സീറ്റ് നേടിയ വര്ഷമാണ്. കണ്ണൂരില് ആകെയുള്ള 81 പഞ്ചായത്തുകളില് ഇടതുമുന്നണി 53 സീറ്റില് വിജയിച്ചപ്പോള് യു ഡി എഫിന് 27 പഞ്ചായത്തുകള്ക്കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. കോളയാട് പഞ്ചായത്തില് ഇരുമുന്നണികളും തുല്യസീറ്റാണ് നേടിയത്. 15 പഞ്ചായത്തുകളില് പ്രതിപക്ഷമില്ലാതെ ഭരണം നടന്നു. ഇതില് 14 എണ്ണവും എല് ഡി എഫ് നേടിയപ്പോള് ഒന്ന് യു ഡി എഫിന് ലഭിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില് 10 എണ്ണത്തില് എല് ഡി എഫ് ജയിച്ചപ്പോള് കണ്ണൂര് മാത്രം സമനിലയിലായി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് 26 ല് 20 ഉം നേടി എല് ഡി എഫ് വന് വിജയം കരസ്ഥമാക്കി.
2015- കന്നിയങ്കത്തില് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടന്ന കണ്ണൂര് കോര്പ്പറേഷന്
സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 2015 ല് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തന്നെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം കണ്ണൂര് കോര്പ്പറേഷനായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ആറാമത്തെ കോര്പ്പറേഷനായ കണ്ണൂര് കോര്പ്പറേഷനില് കന്നിയങ്കത്തില് ആര് ഭരണം നേടുമെന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രധാന ചര്ച്ച.
കണ്ണൂര് ജില്ല എല്ലാക്കാലത്തും ഇടപക്ഷത്തിന്റെ കോട്ടയാണെങ്കിലും നഗരഭരണം ഇടപക്ഷത്തിന് കിട്ടാക്കനിയാണ്. യു എഡി എഫില് നിന്ന് നഗരഭരണം എല് ഡി എഫ് പിടിച്ചെടുക്കുമോ അതോ കോട്ടകാക്കാന് യു എഡി എഫിന് സാധിക്കുമോ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു.
11.03 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര് വിസ്തീര്ണമുള്ള കണ്ണൂര് നഗരസഭയും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളായ എളയാവൂര്, പള്ളിക്കുന്ന് ചേലോറ, എടക്കാട് പഞ്ചായത്തുകളും കൂട്ടിച്ചേര്ത്തായിരുന്നു കണ്ണൂര് കോര്പ്പറേഷന് രൂപീകരിച്ചത്. പഴയ നഗര സഭയില് 42 വാര്ഡുകളായിരുന്നെങ്കില് പുതിയ കോര്പ്പറേഷനില് വാര്ഡുകള് 55 ആയി ഉയര്ത്തിയിരുന്നു.
വര്ഷങ്ങളായി കണ്ണൂര് മുന്സിപ്പാലിറ്റിയില് യു ഡി എഫ് ഭരണമായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്തുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിലും യു ഡി എഫിനായിരുന്നു മേല്ക്കോയ്മ. കോര്പ്പറേഷനിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കപ്പെട്ട തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അംഗബലം പരിശോധിച്ചാല് യു ഡി എഫിന് വിജയിക്കാവുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു സാഹചര്യം. എന്നാല് കൂട്ടിച്ചേര്ത്ത രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളായ ചേലോറയിലും എളാവൂരിലും എല് ഡി എഫിനായിരുന്നു മുന്തൂക്കം. യു എഡി എഫ് ഭരണമുള്ള എടക്കാടാവട്ടെ ഒരു സീറ്റിന് പിന്നിലാണ് സിപി എം. ഈ കണക്കുകള് തന്നെയാണ് 2015 ല് കണ്ണൂര് കോര്പ്പറേഷന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമാക്കിയതും.
കോര്പ്പറേഷനില് യു ഡി എഫ് തിളക്കമുണ്ടായ 2015 ലെ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ്
കോര്പ്പറേഷന് ഭരണം ഉറപ്പാക്കാന് കച്ചമുറുക്കിയിറങ്ങിയ യു ഡി എഫിന് തൊഴുത്തില് കുത്ത് തന്നെയാണ് 2015 ലും നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലെ മുഖ്യകക്ഷികളായ കോണ്ഗ്രസ്സും മുസ്ലീം ലീഗും തമ്മില് മേയര് സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലിയും സീറ്റുകളെച്ചൊല്ലിയും തര്ക്കങ്ങള് നീറിപ്പുകഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു.
കോര്പ്പറേഷന് രൂപീകരിക്കുമ്പോള് അതില് ഉല്പ്പെടുത്തേണ്ട സമീപ പഞ്ചായത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചന മുതല് തുടങ്ങിയിരുന്നു ഈ മൂപ്പിളമ തര്ക്കം. ലീഗ് ഭരണമുള്ള വളപട്ടണം പഞ്ചായത്തിനെ ആയിരുന്നു ആദ്യം കോര്പ്പറേഷനില് ഉള്പ്പെടുത്താനിരുന്നത്. അതൊഴിവാക്കിയാണ് കോണ്ഗ്രസിന് ആധിപത്യമുള്ള എടക്കാട്, പള്ളിക്കുന്ന് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളെ ഉള്പ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ കോണ്ഗ്രസിനായി പുതിയ കോര്പ്പറേഷനിലെ മേധാവിത്വം.
ഈ കണക്ക് നിരത്തി സീറ്റ് വിഭജനത്തില് 55 ല് 25 സീറ്റ് ചോദിച്ച ലീഗിനെ 18 സീറ്റിലേക്ക് ഒതുക്കാന് കോണ്ഗ്രസിന് സാധിച്ചു. ഒപ്പം സിപിഎം കേന്ദ്രങ്ങളായ ചിറക്കലും അഴീക്കോടും കോര്പ്പറേഷന് പരിധിയില് വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുമായി. പക്ഷേ പാളയത്തിലെ പടയാണ് കോണ്ഗ്രസിന് തലവേദനയുണ്ടാക്കിയത്. സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടര്ന്ന് കോണ്ഗ്രസ് ശക്തി കേന്ദ്രമായ പള്ളിക്കുന്നില് മുന് സുധാകരന് അനുകൂലി പി കെ രാഗേഷാണ് ആദ്യം വിമത സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി പത്രിക സമര്പ്പിച്ചത്. ഇത്തരത്തില് നിരവധി സീറ്റുകളില് കോണ്ഗ്രസിന് വിമത ഭീഷണി തലവേദനയായി.
യുഡി എഫിലെ സീറ്റ് വിഭജനത്തില് മുസ്ലീം ലീഗ് തൃപ്തരായിരുന്നില്ല. തങ്ങളെ രണ്ടാം കക്ഷിയാക്കി ഒതുക്കാന് കോണ്ഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപം ലീഗ് പരോക്ഷമായെങ്കിലും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അവര്ക്ക് അനുവദിച്ച 18 സീറ്റിനപ്പുറം 19ാം സീറ്റില് കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിക്ക് പകരം ലീഗ് സ്ഥാനാര്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് ലീഗ് തിരിച്ചടിക്കുകയും ചെയ്തു.
എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭരണം പിടിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു കോര്പ്പറേഷന്റെ ഭാഗമാകേണ്ടിയിരുന്ന അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്തിനേയും വളപട്ടണം പഞ്ചായത്തിനെയും യുഡി എഫ് മാറ്റി നിര്ത്തിയതെന്ന ആക്ഷേപവുമായി സിപിഎമ്മും രംഗത്തെത്തി. കണ്ണൂര് നഗരത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നില്ക്കുന്ന വളപട്ടണത്തെയായിരുന്നു കോര്പ്പറേഷന് രൂപീകരിക്കുമ്പോള് ഉള്പ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും ലീഗിനെ ഒതുക്കാനാണ് കോണ്ഗ്രസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നുമായിരുന്നു സിപി എമ്മിന്റെ പ്രധാന വാദം. മറ്റൊന്ന് അഴീക്കോടാണ്. വലിയ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിനെ കോര്പ്പറേഷനില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതും വലിയ ചര്ച്ചയായിരുന്നു.
സ്ഥാനാര്ത്ഥി നിര്ണയത്തിലും തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളാണ് ഓരോ പാര്ട്ടികളും കണ്ണൂരില് നടത്തിയത്. പ്രഥമ കോര്പ്പറേഷനിലെ മേയര് സ്ഥാനം വനിത സംവരണമാകുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതോടെ സുമ ബാലകൃഷ്ണനെ കോണ്ഗ്രസ് കളത്തിലിറക്കി. നേരിടാന് സി പി എം രംഗത്ത് ഇറക്കിയത് എം വി ആറിന്റെ മകള് എം വി ഗിരിജയേയുമായിരുന്നു. കതിരൂരില് രാഷ്ട്രീയ അക്രമത്തില് വെട്ടേറ്റ ജഗദീപും കോണ്ഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിപ്പട്ടികയില് ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. അത്തരത്തില് വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ പോരാട്ടമായിരുന്നു കണ്ണൂരില് നടന്നത്. 2015ൽ കോർപറേഷനിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 74.75 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. ഇഞ്ചോഞ്ച് പോരാട്ടത്തിനൊടുവില് യു ഡി എഫിന്- 27 ഉം എല് ഡി എഫിന് 26 ഉം സീറ്റുമാണ് ലഭിച്ചത്. ബി ജെ പിക്കാവട്ടെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാന് കഴിഞ്ഞതുമില്ല. സ്വതന്ത്രര് രണ്ടിടത്ത് വിജയം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
2015 ല് ആകെയുള്ള 71 പഞ്ചായത്തുകളില് 52 ല് ഇടതുമുന്നണി വിജയിച്ചപ്പോള് 19 എണ്ണം മാത്രമാണ് യു ഡി എഫിന് ലഭിച്ചത്. 2010 ല് ഭരണം ലഭിച്ച പഞ്ചായത്തുകളില് എട്ടെണ്ണം യു ഡി എഫിന് നഷ്ടമായി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില് 11 ഉം ഇടതു മുന്നണി നേടി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എല് ഡി എഫ് നിലനിര്ത്തിയപ്പോള് കോര്പറേഷന് യു ഡി എഫ് നേടി. എട്ടു മുന്സിപ്പാലിറ്റികളില് നാലെണ്ണം വീതം ഇരുമുന്നണികളും നിലനിര്ത്തി.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫലം 2015
|ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
|എല്ഡിഎഫ്
|യുഡിഎഫ്
|എന്ഡിഎ
|മറ്റുള്ളവ
|ആകെ സീറ്റുകള്
|1
|ആലക്കോട്
|5
|15
|1
|21
|2
|അഞ്ചരക്കണ്ടി
|11
|4
|15
|3
|ആറളം
|6
|10
|1
|17
|4
|അയ്യംകുന്ന്
|10
|1
|5
|16
|5
|അഴിക്കോട്
|16
|6
|1
|23
|6
|ചപ്പാരപ്പടവ്
|7
|10
|1
|18
|7
|ചെമ്പിലോട്
|14
|5
|19
|8
|ചെങ്ങലായി
|11
|7
|18
|9
|ചെറുകുന്ന്
|11
|11
|10
|ചെറുപുഴ
|7
|11
|1
|19
|11
|ചെറുതാഴം
|17
|17
|12
|ചിറയ്ക്കല്
|16
|7
|23
|13
|ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്
|15
|15
|14
|ചൊക്ലി
|15
|2
|17
|15
|ധര്മ്മടം
|12
|4
|2
|18
|16
|എരമാം കുട്ടൂര്
|16
|1
|17
|17
|എരഞ്ഞോളി
|15
|1
|16
|18
|എരുവേശി
|5
|9
|14
|19
|ഏഴോം
|13
|1
|14
|20
|ഇരിക്കൂര്
|1
|10
|2
|13
|21
|കടമ്പൂര്
|7
|4
|2
|13
|22
|കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ
|13
|2
|15
|23
|കതിരൂര്
|18
|18
|24
|കല്യാശേരി
|18
|18
|25
|കണിച്ചാര്
|3
|10
|13
|26
|കങ്കോള
|14
|14
|27
|കണ്ണപുരം
|14
|14
|28
|കരിവെള്ളൂര് പേരാലം
|14
|14
|29
|കീഴല്ലൂര്
|1 2
|2
|14
|30
|കേളകം
|7
|6
|13
|31
|കോളച്ചേരി
|5
|11
|1
|17
|32
|കോളയാട്
|9
|5
|14
|33
|കൂടാലി
|16
|2
|18
|34
|കോട്ടയം
|13
|1
|14
|35
|കൊട്ടിയൂര്
|5
|8
|1
|14
|36
|കുഞ്ഞിമംഗലം
|12
|2
|14
|37
|കുന്നോത്തുപറമ്പ്
|6
|12
|3
|21
|38
|കുറുമാത്തൂർ
|13
|3
|1
|17
|39
|കുറ്റിയാട്ടൂർ
|15
|1
|16
|40
|മാടായി
|3
|14
|3
|20
|41
|മാലപ്പട്ടം
|13
|13
|42
|മാലൂര്
|11
|4
|15
|43
|മാങ്ങാട്ടിടം
|18
|1
|19
|44
|മാറ്റൂല്
|16
|1
|17
|45
|മയ്യില്
|15
|2
|1
|18
|46
|മൊകേരി
|11
|2
|1
|14
|47
|മുണ്ടേരി
|13
|7
|20
|48
|മുഴക്കുന്ന്
|7
|6
|2
|15
|49
|മുഴപ്പിലങ്ങാട്
|13
|2
|15
|50
|നടുവിൽ
|6
|12
|1
|19
|51
|നാരദ്
|10
|6
|1
|17
|52
|ന്യൂമാഹി
|9
|4
|13
|53
|പാടിയൂർ കല്ല്യാട്
|9
|4
|2
|15
|54
|പന്നിയന്നൂർ
|15
|15
|55
|പാപ്പിനിശേരി
|16
|3
|1
|20
|56
|പരിയാരം
|11
|7
|18
|57
|പാട്യയം
|14
|3
|1
|18
|58
|പാടുവം
|10
|3
|13
|59
|പായം
|13
|5
|18
|60
|പയ്യാവൂർ
|3
|10
|3
|16
|61
|പെരളശേരി
|16
|2
|18
|62
|പേരാവൂർ
|11
|5
|16
|63
|പെരിങ്ങോം വയക്കര
|12
|4
|16
|64
|പിണറായി
|18
|1
|19
|65
|രാമൻതളി
|8
|7
|15
|66
|തില്ലങ്കേരി
|10
|2
|1
|13
|67
|തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ
|3
|12
|2
|1
|18
|68
|ഉദയഗിരി
|5
|9
|1
|15
|69
|ഉളിക്കൽ
|5
|13
|2
|20
|70
|വളപ്പട്ടണം
|2
|9
|2
|13
|71
|വേങ്ങാട്
|16
|5
|21
എതിരാളികൾ ഭയപ്പെടുന്ന ആന്തൂരും മലപ്പട്ടവും
2015ൽ 81.83 ശതമാനമായിരുന്നു കണ്ണൂരിലെ മൊത്തം പോളിങ് . മുന്സിപ്പാലിറ്റിയില് 80.16 ശതമാനമായിരുന്ന പോളിങ്. പുതുതായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ആന്തൂര് നഗരസഭയില് ആകെയുള്ള 28 സീറ്റിൽ 14 സീറ്റിലും സിപിഎം എതിരില്ലാതെ വിജയിച്ചിരുന്നു.ഒരിടത്ത് യുഡി എഫിനും എതിരാളിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇടതുമുന്നണി മുഴുവന് സീറ്റുകളും കരസ്ഥമാക്കി. എംവി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ പികെ ശ്യാമളയായിരുന്നു ആദ്യ തവണ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സണ്.
നഗരസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
|നഗരസഭ
|എല് ഡി എഫ്
|യു ഡി എഫ്
|എന് ഡി എ
|മറ്റുള്ളവ
|ആന്തൂര്
|28
|0
|ഇരിട്ടി
|13
|15
|5
|കൂത്തുപറമ്പ
|27
|1
|1
|പാനൂര്
|13
|23
|3
|1
|പയ്യന്നൂര്
|32
|12
|2
|ശ്രീകണ്ഠാപുരം
|13
|15
|2
|1
|തളിപ്പറമ്പ
|11
|22
|1
|തലശേരി
|35
|9
|6
|2
2015 ഇൽ ഇത് കൂടാതെ മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിൽ അടുവാപ്പുറം നോർത്ത്, കരിമ്പിൽ, മലപ്പട്ടം ഈസ്റ്റ്, മലപ്പട്ടം വെസ്റ്റ്, കോവുന്തല, ഡിവിഷനുകളിലും സിപിഎമ്മിന് എതിരാളികളുണ്ടായിരുന്നില്ല. തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭയിലെ കൂവോട്, കോട്ടയം മലബാർ പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം വാർഡ്, കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ 9, 11 വാർഡുകളിലും സിപിഎമ്മിന് എതിരാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
850409 പുരുഷന്മാരും 983637 സ്ത്രീ വോട്ടര്മാരും അഞ്ച് ട്രാന്സ്ജെന്ഡേസുമടക്കം 1834051 വോട്ടര്മാരാണ് കണ്ണൂരിലുണ്ടായിരുന്നത്. 42 (പുരുഷന്മാര്), 1(സ്ത്രീ) മൊത്തം 43 പ്രവാസി വോട്ടര്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു.
2020 കോര്പ്പറേഷനില് അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് ബിജെപി മുന്നേറ്റം
തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണയും ആറ് വാർഡുകളിൽ സിപിഐ എമ്മിന് എതിരാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിച്ച 2, 3, 10, 11, 16, 24 വാർഡുകളിലാണ് എതിരാളികൾ ഇല്ലാതിരുന്നത്.
2020 ല് ആകെയുള്ള 71 പഞ്ചായത്തുകളില് 56 എണ്ണം ഇടതുമുന്നണി നേടിയപ്പോള് യു ഡി എഫിന്റെ നേട്ടം വെറും 14 ല് ഒതുങ്ങി. 2015 നേക്കാള് അഞ്ചു പഞ്ചായത്തുകള് കുറവ്. കൊട്ടിയൂര് പഞ്ചായത്തില് ഇരുമുന്നണികളും തുല്യ നിലയിലായിരുന്നു. 11 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില് ഒന്പതില് ഇടതുമുന്നണിയും ഒന്നില് യു എഡി എഫും ഭരണം നേടിയപ്പോള് ഇരിക്കൂര് സമനിലയിലായി. മുന്സിപ്പാലിറ്റികളില് അഞ്ചില് ഇടതുമുന്നണിയും മൂന്നില് യു ഡി എഫും ജയിച്ചു.
കണ്ണൂര് കോര്പ്പറേഷന് യു എഡി എഫിനോടൊപ്പം ഉറച്ചു നിന്നു. 9 പഞ്ചായത്തുകളില് എല് ഡി എഫിന് എതിരില്ലാതെ ഭരിക്കാന് കഴിഞ്ഞു. മുന്സിപ്പാലിറ്റികളില് ആന്തൂരിലും എല് ഡി എഫിന് പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കണ്ണൂരില് 2020 ല് ആകെ 22 വാര്ഡുകളില് മാത്രമാണ് ബി ജെ പി ജയിച്ചത്. വലിയ അട്ടിമറികള്ക്കൊന്നും ശേഷിയില്ലെങ്കിലും 2020ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പല വാര്ഡുകളിലും ബി ജെ പി വോട്ടുകള് ജയപരാജയങ്ങള് നിര്ണ്ണയിക്കുന്നതില് പ്രധാനമായി മാറി.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫലം
|ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
|എല് ഡി എഫ്
|യു ഡി എഫ്
|എന് ഡി എ
|മറ്റുള്ളവ
|ആകെ സീറ്റുകള്
|1
|ആലക്കോട്
|8
|10
|3
|21
|2
|അഞ്ചരക്കണ്ടി
|12
|3
|15
|3
|ആറളം
|9
|8
|17
|4
|അയ്യംകുന്ന്
|1
|9
|1
|5
|16
|5
|അഴിക്കോട്
|16
|6
|1
|23
|6
|ചപ്പാരപ്പടവ്
|5
|12
|1
|18
|7
|ചെമ്പിലോട്
|16
|3
|19
|8
|ചെങ്ങലായി
|10
|8
|18
|9
|ചെറുകുന്ന്
|12
|1
|13
|10
|ചെറുപുഴ
|10
|6
|3
|19
|11
|ചെറുതാഴം
|17
|17
|12
|ചിറയ്ക്കല്
|16
|6
|1
|23
|13
|ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്
|15
|15
|14
|ചൊക്ലി
|16
|1
|17
|15
|ധര്മ്മടം
|13
|1
|3
|1
|18
|16
|എരമാം കുട്ടൂര്
|16
|3
|19
|17
|എരഞ്ഞോളി
|15
|1
|16
|18
|എരുവേശി
|3
|9
|1
|13
|19
|ഏഴോം
|14
|14
|20
|ഇരിക്കൂര്
|3
|8
|2
|13
|21
|കടമ്പൂര്
|5
|7
|1
|13
|22
|കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ
|12
|3
|15
|23
|കതിരൂര്
|18
|18
|24
|കല്യാശേരി
|18
|18
|25
|കണിച്ചാര്
|5
|6
|2
|13
|26
|കങ്കോള
|14
|14
|27
|കണ്ണപുരം
|14
|14
|28
|കരിവെള്ളൂര് പേരാലം
|14
|14
|29
|കീഴല്ലൂര്
|11
|2
|1
|14
|30
|കേളകം
|8
|4
|1
|13
|31
|കോളച്ചേരി
|5
|11
|1
|17
|32
|കോളയാട്
|8
|6
|14
|33
|കൂടാലി
|15
|3
|18
|34
|കോട്ടയം
|13
|1
|14
|35
|കൊട്ടിയൂര്
|7
|7
|14
|36
|കുഞ്ഞിമംഗലം
|12
|2
|14
|37
|കുന്നോത്തുപറമ്പ്
|10
|8
|3
|21
|38
|കുറുമാത്തൂർ
|13
|4
|17
|39
|കുറ്റിയാട്ടൂർ
|13
|3
|16
|40
|മാടായി
|3
|14
|3
|20
|41
|മാലപ്പട്ടം
|12
|1
|13
|42
|മാലൂര്
|9
|6
|15
|43
|മാങ്ങാട്ടിടം
|17
|1
|1
|19
|44
|മാറ്റൂല്
|1
|11
|5
|17
|45
|മയ്യില്
|16
|2
|18
|46
|മൊകേരി
|12
|1
|1
|14
|47
|മുണ്ടേരി
|12
|7
|1
|20
|48
|മുഴക്കുന്ന്
|10
|3
|1
|1
|15
|49
|മുഴപ്പിലങ്ങാട്
|6
|5
|4
|15
|50
|നടുവിൽ
|6
|11
|2
|19
|51
|നാരദ്
|9
|8
|17
|52
|ന്യൂമാഹി
|8
|3
|1
|1
|13
|53
|പാടിയൂർ കല്ല്യാട്
|11
|3
|1
|15
|54
|പന്നിയന്നൂർ
|15
|15
|55
|പാപ്പിനിശേരി
|15
|3
|2
|20
|56
|പരിയാരം
|11
|7
|18
|57
|പാട്യയം
|14
|2
|2
|18
|58
|പാടുവം
|7
|5
|1
|13
|59
|പായം
|15
|2
|1
|18
|60
|പയ്യാവൂർ
|8
|6
|2
|16
|61
|പെരളശേരി
|17
|1
|18
|62
|പേരാവൂർ
|9
|5
|1
|1
|16
|63
|പെരിങ്ങോം വയക്കര
|11
|5
|16
|64
|പിണറായി
|19
|19
|65
|രാമൻതളി
|8
|7
|15
|66
|തില്ലങ്കേരി
|9
|2
|2
|13
|67
|തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ
|5
|9
|3
|1
|18
|68
|ഉദയഗിരി
|8
|5
|2
|15
|69
|ഉളിക്കൽ
|5
|11
|4
|20
|70
|വളപ്പട്ടണം
|2
|8
|2
|1
|13
|71
|വേങ്ങാട്
|17
|4
|21
ജില്ലാപഞ്ചായത്തിലും എല് ഡി എഫ് മുന്നേറ്റം തന്നെയായിരുന്നു. എല് ഡി എഫിന് 17 ഉം യു ഡി എഫിന് ഏഴ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു കക്ഷിനില. കണ്ണൂര് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി സിപി എഎമ്മിലെ ദിവ്യയായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. കല്യാശേരിയില് നിന്ന് കോണ്ഗ്രസിലെ ലിസി ജോസഫിനോട് മത്സരിച്ചാണ് പി പി. ദിവ്യ ജയിച്ചത്. തില്ലങ്കേരി ഡിവിഷനില് സ്ഥാനാര്ഥിയുടെ മരണത്തെ തുടര്ന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചതിനാല് 24 അംഗ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് 23 പേരായിരുന്നു അന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നതിന് മുന്പ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു പിപി ദിവ്യ.
36 ാം വയസില് കണ്ണൂര് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒന്പതാമത്തെ പ്രസിഡന്റായി ചുമതലേറ്റ പി പി ദിവ്യ ഒടുവില് പടിയിറങ്ങുന്നത് എ ഡി എം നവീന് ബാബുവിന്റെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ടതോടെയാണ്. ഇത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില് തന്നെ വലിയ കോളിളക്കമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.
ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥിയായി കണ്ണൂർ എഡിഎം നവീൻ ബാബുവിന്റെ യാത്ര അയപ്പ് യോഗത്തിനെത്തി അദ്ദേഹത്തെ അധിക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ചത് നവീന് ബാബുവിന്റെ ജീവനെടുക്കുക മാത്രമല്ല പി പി ദിവ്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി കൂടിയാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത്.
നവീന് ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയതോടെ കുതിച്ചുയർന്ന പി പി ദിവ്യയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രാഫിനെയാണ് ബാധിച്ചത്. കണ്ണൂരിലെ മുതിര്ന്ന സിപി എം വനിതാ നേതാക്കളായ പി കെ ശ്രീമതി, കെകെ ശൈലജ തുടങ്ങിയവരുടെ ശ്രേണിയിലേക്ക് ഭാവിയില് എത്തിച്ചേരേണ്ടിയിരുന്ന നേതാവായിരുന്നു അവര്. ഈ നേതാവിന്റെ വീഴ്ച ഇത്തവണത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വലിയ ചര്ച്ചയാവുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
തദ്ദേശ തെരെഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കണ്ണൂര് ജില്ലയില് കാര്യമായ അട്ടിമറികളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. എന്നാല് ഇതില് നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് പാര്ലമെന്റ് തെരെഞ്ഞടുപ്പ്. കണ്ണൂര് ജില്ലയില് കണ്ണൂര് പാര്ലമെന്റ് മണ്ഡലവും തലശേരി കൂത്തുപറമ്പ് അടക്കം വടകര മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗവുമാണ്. 2009 ന് ശേഷം തലശേരിയും കൂത്തുപറമ്പും ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന വടകര മണ്ഡലത്തില് ഇടതുമുന്നണിക്ക് വിജയിക്കാനായിട്ടില്ല.
2009 ല് കൈവിട്ട കണ്ണൂര് ലോക് സഭാ സീറ്റ് 2014 ല് പി. കെ. ശ്രീമതിയിലൂടെ ഇടതുമുന്നണി പിടിച്ചെടുത്തെങ്കിലും 2019 ലും 2024 ലും കെ സുധാകരനിലൂടെ യു ഡി എഫ് തിരിച്ചു പിടിക്കുകയായിരുന്നു.
കണക്കുകളിലെ കരുത്തും ദൗര്ബല്യവും മുന്നണികള് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഗൗരവമായിത്തന്നെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. വോട്ടുകള് ചേര്ക്കുന്നതിലും വോട്ടുകള് നീക്കം ചെയ്യിക്കുന്നതിലുമൊക്കെ മുന്നണികള് സജീവമായിരുന്നു. അതു തന്നെയാണ് മൂന്ന് മുന്നണികള്ക്കും പ്രതീക്ഷ പകരുന്ന ഘടകവും.
