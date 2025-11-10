ETV Bharat / state

ഇടതു കണക്കുകള്‍ പിഴച്ച 2010; കോട്ടകള്‍ തകര്‍ത്ത യുഡിഎഫ്

ഇടതു കോട്ടകളെല്ലാം തച്ചുതകര്‍ത്ത് ഐക്യജനാധിപത്യമുന്നണിയുടെ അശ്വമേധമായിരുന്നു 2010ലെ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കേരളം കണ്ടത്.കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, പാലക്കാട്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളില്‍ മാത്രമാണ് ഇടത് മുന്നണിക്ക് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്താനായത്.

LDF UDF BJP kerala LOCAL BODY ELDCTION 2025
2010 കേരള തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഇടതു കോട്ടകള്‍ പിടിച്ചെടുത്ത് യുഡിഎഫ് (Etv Bharat graphics)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 10, 2025 at 1:38 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 1:45 PM IST

25 Min Read
ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാന ശിലയായി കരുതുന്ന ഒന്നാണ് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടേക്ക് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. സംസ്ഥാന-പാര്‍ലമെന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഘടകമാകാറുണ്ട്. ഏറെ ജനശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു 2010ലെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്നത്.

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി

രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ വോട്ടെടുപ്പ് ഒക്‌ടോബര്‍ 23ന് നടന്നു. രണ്ടാമത്തേത് 25നും. ഏഴ് ജില്ലകളിലായി നടന്ന ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ 75.72ശതമാനത്തിലേറെ പേര്‍ തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോഴിക്കോട്, വയനായ്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളിലായിരുന്നു ആദ്യ ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്.

LDF UDF BJP kerala LOCAL BODY ELDCTION 2025
2010 കേരള തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഇടതു കോട്ടകള്‍ പിടിച്ചെടുത്ത് യുഡിഎഫ് (ETV Bharat graphics)

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ചില ബൂത്തുപിടിത്തങ്ങളുണ്ടായതൊഴിച്ചാല്‍ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പൊതുവെ സമാധാനപരമായിരുന്നു. വയനാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടതല്‍ പേര്‍ വോട്ട് ചെയ്‌തത്. 79.78 ആയിരുന്നു വോട്ടിങ് ശതമാനം. തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഏറ്റവും കുറവ് പോളിങ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇവിടെ 69.27ശതമാനം പേരാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ 73.58ശതമാനം പേര്‍ വോട്ട് ചെയ്‌തു. പത്തനംതിട്ടയില്‍ 70.54ശതമാനം പേരും. കോഴിക്കോട് 76.99ശതമാനം പേരും വോട്ട് ചെയ്‌തു. കണ്ണൂരില്‍ 79.48ശതമാനമായിരുന്നു വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കാസര്‍കോട്ട് 77.68ശതമാനം പേര്‍ വോട്ട് ചെയ്‌തു.

ഒക്‌ടോബര്‍ 25ന് നടന്ന രണ്ടാംഘട്ട പോളിങില്‍ 75ശതമാനം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍റെ ഔദ്യോഗിക രേഖകള്‍ പ്രകാരം ആലപ്പുഴയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ വോട്ട് ചെയ്‌തത്. 77.75ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ് നിരക്ക്. 75.6ശതമാനവുമായി മലപ്പുറം തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. കോട്ടയത്ത് 75.64ശതമാനം പേര്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. എറണാകുളത്തും പാലക്കാട്ടും 75 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. തൃശൂരും ഇടുക്കിയിലും 73 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി.

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടിങ് ശതമാനം
ജില്ല 2010 2005
തിരുവനന്തപുരം 69.2752.87
കൊല്ലം73.5859.50
പത്തനംതിട്ട 70.5462.00
ആലപ്പുഴ 77.7562.80
കോട്ടയം75.6464.34
ഇടുക്കി 73.0064.64
എറണാകുളം75.0056.90
തൃശൂര്‍73.0058.76
പാലക്കാട്75.00 61.00
മലപ്പുറം75.6063.73
കോഴിക്കോട്76.9962.25
വയനാട് 79.7861.00
കണ്ണൂര്‍79.48 63.00
കാസര്‍കോട് 77.6860.00

കണ്ണൂര്‍- ആലപ്പുഴ ജില്ലകളില്‍ ബൂത്ത് പിടിത്തമുണ്ടായ അഞ്ചിടങ്ങളില്‍ ഏഴു ബൂത്തുകളിലായി കളക്‌ടറുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍ പ്രകാരം വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താന്‍ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവിട്ടു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആക്രമണങ്ങളില്‍ ഒരു സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് സബ്‌ ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടര്‍ക്ക് വെട്ടേറ്റു. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പുഴയില്‍ ബൂത്തിനുള്ളില്‍ കടന്ന് സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകനാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കൈനകരിയിലുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളില്‍ മൂന്ന് സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രണ്ട് ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റു.

സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ പേരുകള്‍ തമ്മില്‍ ഉണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പം മൂലം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തന്നെ ഭരണിക്കാവില്‍ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകള്‍ മാറ്റേണ്ടി വന്നു.

പട്ടുവം, തില്ലങ്കേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ പോളിങ് ബൂത്തിന് സമീപം ആക്രമണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് വോട്ടര്‍മാര്‍ നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണ്ണൂരില്‍ വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തിയത്. കേരള, കര്‍ണാടക പൊലീസിനെ വന്‍തോതില്‍ സ്ഥലത്ത് വിന്യസിച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ്. ഈ ബൂത്തുകളില്‍ പക്ഷേ മികച്ച പോളിങാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മാട്ടൂല്‍ 74.5ശതമാനം, പട്ടുവം 73, തില്ലങ്കേരി 63, പയ്യന്നൂര്‍ 8.47 എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നു പോളിങ് നില. ജില്ലയിലെ രണ്ടിടങ്ങളില്‍ യുഡിഎഫ് റീപോളിങ് ബഹിഷ്‌ക്കരിച്ചു. സ്വതന്ത്രവും നിഷ്‌പക്ഷവുമായ പോളിങ് നടത്തുന്നതില്‍ കമ്മീഷന്‍ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു അവരുടെ നടപടി. സിപിഎം വോട്ടര്‍മാരെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണവും അവര്‍ ഉയര്‍ത്തി.

മലപ്പുറത്ത് 254 ബൂത്തുകള്‍ പ്രശ്‌നബാധിതവും 50 ബൂത്തുകള്‍ ആക്രമണ സാധ്യതയുള്ളതുമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജില്ലയില്‍ നിന്ന് യാതൊരു അക്രമ സംഭവങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തില്ല.

ഇലക്‌ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിലെ തകരാര്‍ മൂലം കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷനിലെ ഇരുപതാം വാര്‍ഡിലെ നാലാം നമ്പര്‍ ബൂത്തിലെ വോട്ടിങ് നിര്‍ത്തി വയ്ക്കാന്‍ കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

നേരിയ തോതില്‍ അക്രമസംഭവങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌ത പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ 2005ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് പത്ത് ശതമാനം കൂടുതല്‍ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി. ബാലറ്റ് പേപ്പറിലെ തര്‍ക്കം മൂലം ത്രിക്കടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാര്‍ഡില്‍ അരമണിക്കൂര്‍ പോളിങ് നിര്‍ത്തി വച്ചു.

സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകരും ജനകീയ വികസനമുന്നണി പ്രവര്‍ത്തകരും തമ്മില്‍ ചെറിയ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായ കുമരംപുത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അക്കിപ്പാടം ബൂത്തില്‍ പൊലീസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ പിരിച്ച് വിട്ടു. ചെറിയ അക്രമ സംഭവങ്ങള്‍ തിരുവിഴാംകുന്നിലും അട്ടപ്പാടി പട്ടികവര്‍ഗ മേഖലയിലും നിന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു.

2005 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 62.71ശതമാനമായിരുന്ന വോട്ടിങ് നില 2010ലെത്തിയപ്പോഴേക്കും 79.78 ശതമാനമായി കുതിച്ചുയര്‍ന്നു. 2005ല്‍ ആകെ വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണം 2.93 കോടിയായിരുന്നു. 2010ല്‍ ഇത് 2.27 കോടിയായി കുറഞ്ഞു. അതായത് വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടും പോളിങ് ശതമാനം വര്‍ദ്ധിച്ചു. വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് വന്‍തോതില്‍ വോട്ടര്‍മാരെ നീക്കം ചെയ്‌തതാണ് എണ്ണം കുറയാന്‍ കാരണം. 2009 ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണം 2.18 കോടി ആയിരുന്നു. പോളിങ് ശതമാനം 73.33ഉം.

2005ല്‍ പോളിങ് ശതമാനം 62.71 ആയിരുന്നപ്പോള്‍ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മുഴുവന്‍ സീറ്റുകളും ഇടതു മുന്നണി തൂത്തുവാരി. 2009ല്‍ പോളിങ് ശതമാനം 733.33ലെത്തിയപ്പോള്‍ ലോക്‌സഭ സീറ്റുകള്‍ മുഴുവന്‍ യുഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പോളിങ് ശതമാനം 79.78ലെത്തിയപ്പോള്‍ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി നേടും എന്നൊരു വിലയിരുത്തലുണ്ടായി. പോളിങ് ശതമാനം കുറയുന്നതാണ് ഇടതിന് അനുകൂലമാകുക എന്നൊരു നിരീക്ഷണത്തിലേക്കാണ് 2010ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിദഗ്ദ്ധരെ എത്തിച്ചത്.

LDF UDF BJP KERALA LOCAL BODY ELDCTION 2025
ഇടതു കോട്ടകള്‍ പിടിച്ചെടുത്ത് യുഡിഎഫ് (Etv Bharat graphics)

ഇടതുമുന്നണി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സ്വീകാര്യത നഷ്‌ടമായിരിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങള്‍ക്കും ഉള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു ശരിക്കും 2010ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമെന്ന് വിലയിരുത്താം. മാറിയ സമവാക്യങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമായി മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ ഫലത്തെ വിലയിരുത്തി. ഇടതുമുന്നണിയില്‍ നിന്ന് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത(ഡെമോക്രാറ്റിക്) വിട്ട് പോയതും കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് (ജെ)കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് (എം) ലയനവും തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രതിഫലിച്ചു. രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ സഭയുടെ ഇടപെടലായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം. ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി കത്തോലിക്ക സഭയെ പ്രീണിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു ഇടതുമുന്നണിയുടെ ആരോപണം. ഹിന്ദുഭൂരിപക്ഷ വോട്ടുകള്‍ സമാഹരിക്കാന്‍ ഇടതുമുന്നണി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യാരോപണം. ഏതായാലും തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്നെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ ഫലത്തിന് കേരള രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ ദൂരവ്യാപക ഫലങ്ങളുണ്ടാക്കാനാകുമെന്നായിരുന്നു പൊതുവികാരം.

2010 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വിലയിരുത്തുകയാണ് കൊല്ലം ശ്രീനാരായണ കോളജ് രാഷ്‌ട്രതന്ത്ര വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറും സാമൂഹ്യ, രാഷ്‌ട്രീയ വികസന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖകനും ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവുമായ ഡോ. എം.ആര്‍ ബിജു. 22 ലേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവും 92 ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ രചയിതാവും കേന്ദ്ര പഞ്ചായത്തീരാജ് മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെയും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഗ്രാന്‍റ്സ് കമ്മീഷന്‍റെയും(യുജിസി) ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടത്തിയ രണ്ട് സുപ്രധാന ഗവേഷണ പദ്ധതികളുടെ തലവനുമായിരുന്നു ഡോ.എം.ആര്‍.ബിജു. 2004-2007ല്‍ യുജിസിയുടെ പോസ്റ്റ് ഡോക്‌ടറല്‍ ഗവേഷണ പുരസ്‌കാര ജേതാവുമാണ്. നിലവില്‍ സൗത്ത് ഏഷ്യന്‍ ജേര്‍ണല്‍ ഓഫ് സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സ്റ്റഡീസിന്‍റെ എഡിറ്ററുമാണ്.2010 തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പഠനത്തിലെ പ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാം.

2010ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകങ്ങളില്‍ ചിലത്;

  • തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധികാരവും വിഭവങ്ങളും വര്‍ദ്ധിച്ചു. വികേന്ദ്രീകൃത ജനകീയാസൂത്രണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കേവലം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആയിരുന്നു പ്രതിവര്‍ഷം അവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് വേണ്ടി അനുവദിച്ചിരുന്നതെങ്കില്‍ വികേന്ദ്രീകൃതമായതോടെ വാര്‍ഷിക അടങ്കല്‍ തുക 70 ലക്ഷമായി വര്‍ദ്ധിച്ചു.
  • ഇടത് വലത് മുന്നണികളുടെ ഭാഗ്യനിര്‍ഭാഗ്യങ്ങള്‍ തദ്ദേശതലത്തില്‍ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ തന്ത്രപരമായ സഖ്യങ്ങളാണ്. പലപ്പോഴും വിരുദ്ധ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളും പ്രത്യയശാസ്‌ത്രങ്ങളും പുലര്‍ത്തുന്നവര്‍ തമ്മില്‍ പോലും സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സാധാരണ കാഴ്‌ചയാണ്.
  • ഇടതുമുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കുള്ള ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളായ രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് അരി, ഇഎംഎസ് ഭവന പദ്ധതി, ആശ്രയ പദ്ധതി തുടങ്ങിയവ പൊതുജനങ്ങളില്‍ എന്ത് പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നറിയാനുള്ള മാര്‍ഗം കൂടി ആയിരുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.
  • തങ്ങളുടെ സംഘടനാ ശൃംഖലയില്‍ നിന്നും വികസന സംരംഭങ്ങളായ കുടുംബശ്രീയില്‍ നിന്നും മറ്റും മികച്ച വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ കണ്ടെത്താന്‍ ഇടത് മുന്നണിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഭാവിപദ്ധതികള്‍ രൂപപ്പെടുത്താനും ഇടതുമുന്നണി ശ്രമിച്ചു.
  • സഭകളുടെ രാഷ്‌ട്രീയ ഇടപെടലുകളും ഹിന്ദു വോട്ടുകളുടെ സമാഹരണവും പോലുള്ളവ എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കുമെന്നതിന്‍റെ ഒരു ഹിതപരിശോധന കൂടി ആയിരുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.
  • ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കാകട്ടെ തങ്ങളുടെ രാഷ്‌ട്രീയക്കരുത്ത് തെളിയിക്കാനും പുത്തന്‍ സഖ്യകക്ഷികളായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത(ഡെമോക്രാറ്റിക്), കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസഫ് തുടങ്ങിയവയിലൂടെ തങ്ങളുടെ ജനകീയ അടിത്തറ വിപുലമാക്കാനുമുള്ള അസവരമായിരുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.
  • സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണത്തിലിരുന്ന ഇടതുമുന്നണിയിലെ പ്രധാന കക്ഷിയായ സിപിഎമ്മിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തുറന്നുകാട്ടി ഭരണ വിരുദ്ധ വികാര ഘടകങ്ങളുടെ സാധ്യത ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയും പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറിയും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ അകല്‍ച്ചയും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും ലോട്ടറി, ഭൂമാഫിയ ബന്ധങ്ങളും യുഡിഎഫ് പ്രചാരണത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ചു.
  • മുന്‍കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കുള്ളിലെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകള്‍, പ്രത്യേകിച്ച് ജെഎസ്എസ്, സിഎംപി, കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് തുടങ്ങിയ കക്ഷികളുമായുള്ളവ, കാലേക്കൂട്ടി പരിഹരിക്കാന്‍ അവര്‍ക്കായി.
  • മധ്യതിരുവിതാംകൂറില്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് മാണിഗ്രൂപ്പിന്‍റെയും മലബാറില്‍ എസ്‌ജെഡിയുടെ കരുത്ത് കാട്ടാനുള്ള അവസരമായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു തെളിയിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. തങ്ങള്‍ മേഖലയിലെ അതികായരാണെന്നും ഇടതുമുന്നണിയെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ ശേഷിയുണ്ടെന്നും.

ജനവിധി 2010

ഇടതുമുന്നണിയുടെ കുത്തകയായിരുന്ന പ്രദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളിലെല്ലാം യുഡിഎഫിന്‍റെ തേരോട്ടമായിരുന്നു അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ 2010ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും സിപിഎമ്മിന്‍റെ കുത്തകകളാണെന്ന പൊതുവേയുള്ള ധാരണ തച്ചുതകര്‍ക്കുന്ന വിജയമാണ് യുഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കിയത്. നഗര-ഗ്രാമ മേഖലകളില്‍ വോട്ടിങ്ങില്‍ സാധാരണ കാണാറുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്‍ 2010 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തില്‍ കാണാനില്ലായിരുന്നു . നിയമസഭ-ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ മാത്രമേ തങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ളൂവെന്ന് കരുതിയിരുന്ന കോണ്‍ഗ്രസിന് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനത്തിലും നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായി. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ പോലും ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു അവര്‍ക്കുണ്ടായ വിജയം. മുമ്പില്ലാത്ത വിധം മികച്ച പ്രകടനമാണ് അവര്‍ നടത്തിയത്. മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ മുഴുവന്‍ സീറ്റുകളും തെക്കന്‍ ജില്ലകളിലെ ഇടതുകോട്ടകളില്‍ ചിലതും പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കായി.

കൊച്ചി, തൃശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുകളില്‍ സിപിഎമ്മിനെ മറികടന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തി. തിരുവനന്തപുരത്തും സിപിഎമ്മിന് ചെറിയ ആഘാതമേല്‍പ്പിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനായി. ഗ്രാമ-ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി തലങ്ങളില്‍ യുഡിഎഫ് കൃത്യമായ മേല്‍ക്കൈ നേടി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ യുഡിഎഫ് 79 എണ്ണം സ്വന്തമാക്കി. ഇടതിന് അറുപതിലേക്ക് ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാണ് വലിയ അമ്പരപ്പുണ്ടാക്കിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ 510 പഞ്ചായത്തുകളാണ് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി കൈപ്പിടിയിലാക്കിയത്. ഇടതുമുന്നണിക്ക് 362 പഞ്ചായത്തുകള്‍ കൊണ്ട് തൃപ്‌തരാകേണ്ടി വന്നു.

മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും യുഡിഎഫിന്‍റെ തേരോട്ടമായിരുന്നു. 39 മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍ യുഡിഎഫ് പിടിച്ചപ്പോള്‍ ഇടതിന് 18ലേക്ക് ചുരുങ്ങേണ്ടി വന്നു. ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകളില്‍ എട്ടും യുഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കി. ഇടതിന് അഞ്ചെണ്ണമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായായിരുന്നു ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഗ്രാമ നഗര വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഈ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വിജയം. കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, പാലക്കാട്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളില്‍ മാത്രമാണ് ഇടത് മുന്നണിക്ക് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്താനായത്. മറ്റ് ജില്ലകളിലെല്ലാം ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ഇടത് മുന്നണിക്ക് കനത്ത ആഘാതമാണ് ഏല്‍പ്പിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂര്‍, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തി.

മധ്യതിരുവിതാംകൂറില്‍ യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങള്‍ ഇവ

ഇടതു സര്‍ക്കാരിനോടുള്ള അസംതൃപ്‌തിക്കുമപ്പുറം മധ്യതിരുവിതാംകൂറില്‍ യുഡിഎഫ് നേടിയ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് മറ്റ് നിരവധി കാരണങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. സഭകളുടെ നിലപാടുകള്‍ തന്നെ ആയിരുന്നു അതില്‍ പ്രധാനം. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലമായി ക്രിസ്‌ത്യന്‍ വോട്ടുകള്‍ സമാഹരിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അതിന് ബദലാകാന്‍ എതിര്‍ ക്യാമ്പിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിന് സാധിച്ചില്ല.

ക്രിസ്‌ത്യന്‍ ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകളില്‍ പള്ളികളുടെ സ്വാധീനം പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ സാധാരണ സമൂഹത്തിന്‍റെ കണ്ണില്‍ അത്രയൊന്നും പ്രകടമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും വിശ്വാസികളുടെ വോട്ടിങ്ങില്‍ സഭാ നേതൃത്വം വലിയ തോതില്‍ സ്വാധീനിച്ചു.

ഇവരുടെ തന്ത്രങ്ങള്‍ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തിന് ദോഷകരമാകാത്ത വിധത്തിലായിരുന്നു. അത് പക്ഷേ യുഡിഎഫിന് വലിയ തോതില്‍ ഗുണം ചെയ്‌തു. സഭയ്ക്ക് ഒപ്പം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്‍റെ വോട്ട് ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ സഭയുടെ തന്ത്രങ്ങള്‍ വഴി സാധിച്ചു. പുറത്തുള്ളവര്‍ ജന്മനാട്ടിലെത്തി വോട്ട് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ സഭാ നേതൃത്വത്തിനായി. ഈ പ്രതിഭാസം വോട്ടിങ് ദിനത്തില്‍ എമ്പാടും കാണാമായിരുന്നു.

കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസഫ് - മാണി വിഭാഗങ്ങളുടെ ലയനം യുഡിഎഫിന് അവരുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ കരുത്തായി. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ യുഡിഎഫിന്‍റെ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം ജില്ലയിലെ പ്രാദേശിക സിപിഎം നേതൃത്വത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചു. സിപിഎമ്മിന്‍റെ കേഡര്‍ സ്വഭാവത്തിന് അപ്പുറം അവസാന നിമിഷം ജനാഭിലാഷങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഇത്തരം ചില നേതാക്കളുടെ താത്‌പര്യങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചുള്ള സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നിര്‍ണയവും ജനവിധി എതിരാകാന്‍ കാരണമായി. യുഡിഎഫ് തേരോട്ടത്തില്‍ അല്‍പ്പം ആശ്വാസമാകുമെന്ന് ഇടത് കരുതിയിരുന്ന വൈക്കം ബെല്‍റ്റും അവരെ അക്കുറി കൈവിട്ടു. വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ ഭരണകക്ഷിയായിരുന്ന ഇടതിന് 26 സീറ്റില്‍ കേവലം മൂന്നിലൊന്നേ നേടനായുള്ളൂ. സിപിഐ-സിപിഎം പോരാണ് ഇവിടെ കാലിനടിയിലെ മണ്ണ് ചോര്‍ത്തിക്കളഞ്ഞത്. താഴെത്തട്ടിലെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് മാത്രമേ രാഷ്‌ട്രീയബോധമുള്ള വോട്ടര്‍മാര്‍ തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കൂ. രാഷ്‌ട്രീയ പരിഗണനകള്‍ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഇവിടെ വോട്ടുകളെ സ്വാധീനിച്ചത്.

വൈക്കത്ത് ചിലയിടങ്ങളിലും പള്ളികള്‍ നിര്‍ണായക സ്വാധീന ശക്തിയായി. ഇതും യുഡിഎഫിന് നേട്ടമായി. നിരവധി വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ അങ്കത്തിനിറങ്ങിയത് വനിതാ വോട്ടര്‍മാരെ സ്വാധീനിച്ചു. ഇത് വലിയ തോതിലുള്ള വോട്ടിങ് ശതമാനത്തിനും കാരണമായി. ഇത് ജില്ലയിലും തൊട്ടടുത്ത ജില്ലകളിലും യുഡിഎഫിന് ഗുണം ചെയ്‌തു.

യുഡിഎഫിന് അപ്രാപ്യമായിരുന്ന പലയിടങ്ങളും 2010ല്‍ അവര്‍ പിടിച്ചു

ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡിഎഫിന് ഇടതിന്‍റെ പല ശക്തി ദുര്‍ഗങ്ങളിലും കടന്ന് കയറാനായി. ഇത് ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭരണത്തോടുള്ള അസംതൃപ്‌തി തന്നെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത്. കൊല്ലം ജില്ല മാത്രമായിരുന്നു ഇതിന് ഒരു അപവാദം.

വാര്‍ഡ് പുനര്‍നിര്‍ണയം, വോട്ടര്‍ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകള്‍, അന്‍പത് ശതമാനം വനിതാ സംവരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ നിരവധി ആരോപണങ്ങള്‍ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നെങ്കിലും അവയെല്ലാം അടിസ്ഥാന രഹിതമായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. മാത്രമല്ല ഈ പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങളുടെയെല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഭോക്താവായി അവര്‍ മാറുന്ന കാഴ്‌ചയ്ക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദിയായി. കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത(ഡെമോക്രാറ്റിക്)മുന്നണിയിലേക്ക് വന്നതു വഴി യുഡിഎഫ് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കി.

വയനാട് ജില്ലയിലും യുഡിഎഫിന്‍റെ വിജയത്തിന് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത(ഡെമോക്രാറ്റിക്) വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. എന്നാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥ ചിത്രം വ്യക്തമായത് കോഴിക്കോട്ടെ വോട്ടെണ്ണല്‍ കൂടി പൂര്‍ത്തിയായതോടെ ആയിരുന്നു. കത്തോലിക്ക സമൂഹത്തിന്‍റെ പിന്തുണ യുഡിഎഫിനെ എത്രമാത്രം തുണച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്‍ ജില്ലകളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. മലപ്പുറം, കണ്ണൂരിലെ ചിലയിടങ്ങള്‍, കാസര്‍കോഡ് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളില്‍ മുസ്ലീം വോട്ട് സമാഹരിക്കാനായതും മുന്നണിക്ക് നേട്ടമായി. യുഡിഎഫിന് 2010ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമെന്നത് 55 ശതമാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാനായി എന്നത് തന്നെയാണ്.

ബിജെപി പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തി

കാലേക്കൂട്ടി തുടങ്ങിയ ഐക്യത്തോടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഭാരതീയ ജനതാ പാര്‍ട്ടി(ബിജെപി)ക്ക് വലിയ കുതിപ്പൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും ചെറിയ തോതില്‍ സഹായമായെന്നത് 2010 ല്‍ കണ്ടു. ഭരണ പ്രതിപക്ഷ മുന്നണികളെക്കാള്‍ ഏറെ മുമ്പ് തന്നെ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. മുന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ പരീക്ഷിച്ചതിനെക്കാള്‍ മികച്ച സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ ബിജെപിക്ക് രംഗത്തിറക്കാനായി. തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് വലിയ സാമൂഹ്യ രാഷ്‌ട്രീയ ഘടകങ്ങളൊന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനില്ല. എന്നാല്‍ തങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ അടിത്തറ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാനായി എന്നാണ് പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങളുടെ അവകാശവാദം.

ഭരണകക്ഷിയോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ അതൃപ്‌തിയും പാര്‍ട്ടി മുന്നോട്ട് വച്ച വികസന അജണ്ടയുമാണ് ബിജെപിക്ക് അവരുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ സഹായകമായത്. പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളും പ്രാദേശിക വികസന പ്രശ്‌നങ്ങളും എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനിലാണ് ബിജെപിക്ക് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായത്. അവിടെ നഷ്‌ടമായ ഇടം തിരിച്ച് പിടിക്കാന്‍ ബിജെപിക്കായി. 2005ല്‍ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു മാസത്തിന് പിന്നാലെ നടന്ന ലോക്‌സഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരുന്നു. അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിപ്പുറം പാര്‍ട്ടിക്ക് നഗരസഭയില്‍ ആറ് സീറ്റ് പിടിക്കാനായി. ധീവരസഭയില്‍ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായി ജനവിധി നേടിയ ഒരു സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിക്കും ബിജെപി പിന്തുണയോടെ വിജയിക്കാനായി.തൊട്ടുമുമ്പത്തെ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൗണ്‍സിലില്‍ ഒരംഗം മാത്രമാണ് ബിജെപിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ ബിജെപിയുടേത് മോശം പ്രകടനമായിരുന്നെങ്കിലും പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ അവര്‍ക്ക് ഒരു രാഷ്‌ട്രീയ അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കാനായി.കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ തൊട്ടുമുമ്പ് ബിജെപിക്ക് ആറ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ അധ്യക്ഷ പദവി ഉണ്ടായിരുന്നു. അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകള്‍ അവരുടെ പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. 2010ല്‍ പക്ഷേ ബിജെപിക്ക് രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ മാത്രമേ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയുള്ളൂ. രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ സ്വതന്ത്രരുടെ പിന്തുണയോടെയും ഇവര്‍ക്ക് ഭരിക്കാനായി. ജില്ലാപഞ്ചായത്തില്‍ ഇവരുടെ അംഗബലം രണ്ടില്‍ നിന്ന് ഒന്നായി കുറഞ്ഞു. പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ ബിജെപിക്ക് 2005ല്‍ പതിനേഴ് സീറ്റുണ്ടായിരുന്നത് 2010ല്‍ 15ലേക്ക് ചുരുങ്ങി.

LDF UDF BJP kerala LOCAL BODY ELDCTION 2025
2010 കേരള തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഇടതു കോട്ടകള്‍ പിടിച്ചെടുത്ത് യുഡിഎഫ് (ETV Bharat graphics)

അതേസമയം പാര്‍ട്ടിക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ മറ്റിടങ്ങളില്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായി. 21,456 സീറ്റുകളില്‍ 9922 സീറ്റില്‍ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ ജനവിധി തേടി. പുതിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ അവര്‍ക്ക് വിജയിക്കാനുമായി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ 450സീറ്റ് ഇവര്‍ കൊയ്‌തെടുത്തു. 2005ല്‍ ഇത് 236 ആയിരുന്നു. പാര്‍ട്ടി പിന്തുണച്ച സ്വതന്ത്രര്‍ ഒഴികെയുള്ളവരുടെ കണക്കാണിത്. പാര്‍ട്ടി പിന്തുണയോടെ ജയിച്ച സ്വതന്ത്രരുടെ എണ്ണം അന്‍പതിന് മുകളില്‍ വരും. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ 2005ലെ ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ 2010ലും നിലനിര്‍ത്താനായി.

മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും പാര്‍ട്ടിക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി. 28 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ 79 സീറ്റുകളില്‍ ഇവര്‍ വിജയിച്ചു. 2005ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 23 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലായി 71 സീറ്റാണ് ഇവര്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ വിവിധ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ ഇവരുടെ പിന്തുണയോടെ 11 സ്വതന്ത്രരും വിജയിച്ചു.

LDF UDF BJP kerala LOCAL BODY ELDCTION 2025
2010 കേരള തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഇടതു കോട്ടകള്‍ പിടിച്ചെടുത്ത് യുഡിഎഫ് (ETV Bharat graphics)

കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലും ബിജെപിക്ക് മുന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കാള്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ 2010ലായി. പാര്‍ട്ടിക്ക് തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ നിര്‍ണായക പ്രാതിനിധ്യമുണ്ടായി.ആറ് സീറ്റുകള്‍. കൊച്ചിയില്‍ രണ്ട് സീറ്റും തൃശൂരില്‍ ഒരു സീറ്റും ലഭിച്ചു. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സീറ്റ് ലഭിച്ചത് പാലക്കാട്ടാണ് പതിനഞ്ച്. തിരുവന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ എട്ട് വാര്‍ഡുകളില്‍ പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ രണ്ടാമതെത്തി. നാല് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ ഭരണം നിശ്ചയിക്കുന്നതില്‍ പാര്‍ട്ടി നിര്‍ണായക ശക്തിയായി.

21000 സീറ്റുകളില്‍ പകുതിയും വനിതകള്‍ക്കായി മാറ്റി വച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് 2010ലെ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഗതി.

മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഇടതുമുന്നണിയില്‍ നിന്ന് യുഡിഎഫ് തിരിച്ച് പിടിച്ചു. 74ല്‍ 46 സീറ്റുകളും നേടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഇത്. ഇടതുമുന്നണിക്ക് 23 വാര്‍ഡില്‍ വിജയിക്കാനായി. ബിജെപി രണ്ട് സീറ്റിലും സ്വതന്ത്രര്‍ മൂന്നിലും വിജയിച്ചു.

തൃശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷനിലും യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചു. 55ല്‍ 44ഉം നേടി ആയിരുന്നു യുഡിഎഫിന്‍റെ പടയോട്ടം. ഇവിടെ ഇടത് മുന്നണി കേവലം ആറ് സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി. ബിജെപിക്ക് ഒന്നും സ്വതന്ത്രര്‍ക്ക് നാലും സീറ്റുകള്‍ വീതം കിട്ടി. ഇടതുമുന്നണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നിലനിര്‍ത്താനായി. 100ല്‍ 51 സീറ്റുകളാണ് ഇടതുമുന്നണി നേടിയത്. 41 സീറ്റുകള്‍ യുഡിഎഫിനും ആറെണ്ണം ബിജെപിക്കും കിട്ടി. രണ്ടെണ്ണം സ്വതന്ത്രര്‍ കൊണ്ടുപോയി.

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും ഇടതുമുന്നണി പിടിച്ചു. 55 സീറ്റില്‍ 34 എണ്ണം സ്വന്തമാക്കിയാണ് ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തിയത്. യുഡിഎഫിന് പതിനെട്ട് സീറ്റും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് മൂന്ന് സീറ്റും കിട്ടി.

എസ്‌ഡിപിഐ ഘടകം

അപ്രതീക്ഷിതമായി എസ്‌ഡിപിഐ( സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ) നിര്‍ണായകമായ വോട്ടുകള്‍ നേടി. ഇത് ഇന്ത്യന്‍ യൂണിയന്‍മുസ്ലീം ലീഗിനും (ഐയുഎംഎല്‍)പീപ്പീള്‍സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി(പിഡിപി)ക്കും കൃത്യമായ സന്ദേശമാണ് നല്‍കിയത്. തങ്ങളുടെ ശക്തമായ ഇടങ്ങളില്‍ നിന്ന് എസ്‌ഡിപിഐയിലേക്ക് വോട്ടുകള്‍ ചോര്‍ന്നത് ഇവരെ തെല്ല് അമ്പരപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്‌തു. സംസ്ഥാനത്ത് അക്കൗണ്ട് തുറന്ന എസ്‌ഡിപിഐ കണ്ണൂര്‍, തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ ഓരോ സീറ്റ് നേടി.

ഉണ്ടായ കാലം മുതല്‍ തന്നെ എസ്‌ഡിപിഐയെ ശക്തമായി എതിര്‍ക്കുന്ന മുസ്ലീം ലീഗ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തങ്ങളുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ഇവരെ ഒരു ഭീഷണിയായി കണ്ടിരുന്നില്ല. തൊടുപുഴ ന്യൂമാന്‍സ് കോളജിലെ അധ്യാപകന്‍ ടി ജെ ജോസഫിന്‍റെ കൈവെട്ടിയ സംഭവത്തോടെ എസ്‌ഡിപിഐ വര്‍ഗീയ സംഘടനയാണെന്ന് തുറന്നു കാട്ടാനും അവരുടെ ലക്ഷ്യം സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കലാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാനും ലീഗ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വലിയൊരു പങ്ക് മുസ്ലീം വോട്ടുകള്‍ തനിയെ മത്സരിച്ച് സ്വന്തമാക്കാന്‍ എസ്ഡി പിഐക്ക് സാധിച്ചത് ലീഗിനേയും പിഡിപിയേയും ഒരു പോലെ ഞെട്ടിച്ചു.

ടി ജെ ജോസഫിനെ അക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി ആയിരുന്ന പ്രൊഫ.അനസിന് വാഴക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ വഞ്ചിനാട് ഡിവിഷനില്‍ നിന്ന് 3992 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കാനായി. പിഡിപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിക്ക് കേവലം 223 വോട്ടുകള്‍ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. ഐയുഎംഎലിന്‍റെയും പിഡിപിയുടെയും ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് നിര്‍ണായകമായ വോട്ടുകള്‍ ചോര്‍ത്താന്‍ എസ്‌ഡിപിഐയ്ക്കായി. പലയിടത്തും പിഡിപിയെ ഇവര്‍ അഞ്ചും ആറും സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഒതുക്കി.

ലീഗ് മത്സരിച്ച എല്ലാ സീറ്റുകളിലും എസ്‌ഡിപിഐയും മത്സരിച്ചു. ഇവിടെയെല്ലാം കുറച്ച് വോട്ടുകള്‍ ഇവര്‍ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാല്‍ അത് ലീഗ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ പര്യാപ്‌തമായിരുന്നില്ല. ആലുവയിലെ കുഞ്ഞുണ്ണിക്കരയില്‍ എസ്‌ഡിപിഐയും ലീഗും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പൊരുതി. എസ്‌ഡിപിഐ ക്ക് 379 വോട്ടുകള്‍ കിട്ടി. ലീഗ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിക്ക് ലഭിച്ച അതേ വോട്ടായിരുന്നു ഇത്. എരമം സൗത്ത് ആയിരുന്നു എസ്‌ഡിപിഐ വോട്ട് പിടിച്ച മറ്റൊരു സ്ഥലം ഇവിടെ ലീഗ് 658 വോട്ടുകള്‍ നേടി. എസ്‌ഡിപിഐയ്ക്ക് 331 വോട്ടുകളാണ് കിട്ടിയത്.

കോഴിക്കോട് തിരിച്ച് പിടിച്ച് ഇടതുമുന്നണി

തദ്ദേശഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ വലിയ പരിക്കില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാന്‍ ഇടതുമുന്നണിക്കായി. ഒക്‌ടോബര്‍ 31നായിരുന്നു ഇവിടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 75 അംഗ കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ സിപിഎമ്മിന് തനിച്ച് കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായി. 39 കൗണ്‍സിലര്‍മാരെയാണ് കോഴിക്കോട് നഗരസഭയില്‍ സിപിഎം വിജയിപ്പിച്ചത്. ഇവരുടെ സഖ്യകക്ഷിയായ നാഷണലിസ്റ്റ് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി(എന്‍സിപി)യുടെ രണ്ടംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയും കിട്ടി. കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫിന് 34 സീറ്റേ നേടാനായുള്ളൂ.

വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ ഇടതുമുന്നണിക്ക് അധികാരം തിരിച്ച് പിടിക്കാനായി. 47 സീറ്റില്‍ 27 എണ്ണം നേടിയായിരുന്നു ഇവരുടെ തിരിച്ച് വരവ്. യുഡിഎഫിന് പതിനേഴ് സീറ്റ് കിട്ടി. ഒരു കോണ്‍ഗ്രസ് വിമതനടക്കം മൂന്ന് സ്വതന്ത്രര്‍ വിജയിച്ചു. കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ 44 സീറ്റില്‍ 27 എണ്ണം നേടി ഇടത് മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് പതിനാല് സീറ്റ് നേടി. 2004ല്‍ കിട്ടിയതിനെക്കാള്‍ എട്ട് സീറ്റ് കൂടുതല്‍ നേടാന്‍ ഇക്കുറി അവര്‍ക്കായി.ബിജെപി മൂന്ന് സീറ്റ് നേടി.

മുന്നണികളുടെ പ്രകടനം-ജില്ലകളില്‍

2005ലെ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് 15.65 ലക്ഷം വോട്ടുകള്‍ 2010ല്‍ കൂടുതല്‍ കിട്ടി. സംസ്ഥാനത്ത് പോള്‍ ചെയ്‌ത വോട്ടിന്‍രെ 46.09ശതമാനവും യുഡിഎഫാണ് കയ്യാളിയത്. 1,83,26,367 വോട്ടുകള്‍ പോള്‍ ചെയ്‌തതില്‍ യുഡിഎഫിന് 84,47,977 വോട്ടുകള്‍ കിട്ടി. 2005ല്‍ യുഡിഎഫിന് ആകെ പോള്‍ ചെയ്‌ത 1,69,84,236 വോട്ടുകളില്‍ 68,82,314 വോട്ടുകളാണ് കിട്ടിയത്. അതായത് 40.52 ശതമാനം.

2010ല്‍ യുഡിഎഫിന് ഇടതുമുന്നണിയെ അപേക്ഷിച്ച് 6,84,482 വോട്ടുകള്‍ കൂടുതല്‍ കിട്ടി. ഇടതുമുന്നണിക്ക് എല്ലാം കൂടി 77,63,495 വോട്ടുകളാണ് 2010ല്‍ കിട്ടിയത്. 42.36ശതമാനത്തിലേക്ക് അവരുടെ വോട്ട് പങ്കാളിത്തം കുറഞ്ഞു. 2010ല്‍ വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ 13,42,131 പേരുടെ വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായി. അതായത് കന്നിവോട്ടര്‍മാരില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയോട് കൂറുകാട്ടി. ഇടതു വലതു മുന്നണികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ബിജെപിക്ക് 2010ല്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്താനായി. 2005ല്‍ ബിജെപിക്ക് 9,64,133 വോട്ടുകള്‍ ലഭിച്ചിടത്ത് 2010ല്‍ ഇത് 11,47,297 ആയി ഉയര്‍ന്നു. അതായത് 1,83,164 വോട്ടുകളുടെ വര്‍ദ്ധന.

ഇടതുമുന്നണിക്ക് മലപ്പുറം, എറണാകുളം, കോട്ടയം ജില്ലകളില്‍ മോശം പ്രകടനം ആയിരുന്നു. ഈ ജില്ലകളില്‍ യുഡിഎഫിന് അവരുടെ ജനകീയാടിത്തറ വര്‍ദ്ധിക്കുകയോ കരുത്താര്‍ജ്ജിക്കുകയോ ചെയ്‌തു. യഥാക്രമം നാല് ലക്ഷം, 1.5 ലക്ഷം, 1.25 ലക്ഷം വോട്ടുകള്‍ വീതം പിടിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ഇത്.

ജില്ലാതല പ്രകടനം ഇങ്ങനെ

ജില്ലആകെ പോള്‍ ചെയ്‌ത വോട്ട്യുഡിഎഫ് എല്‍ഡിഎഫ് ബിജെപിമറ്റുള്ളവര്‍
തിരുവനന്തപുരം 16,82,099

7,11,869

(42.32%)

7,20286

(42.82%)

1,34039

(7.96%)

1,15,905

(6.89%)

കൊല്ലം14,34,817

6,26,318

(43.65%)

6,88,545

(47.08%)

67,095

(4.67%)

52.859

(3.68%)

പത്തനംതിട്ട6,78132

3,12,327

(46.05%)

2,74,565

(40.48%)

56,417

(8.31%)

34,823

(5.13%)

ആലപ്പുഴ12,58,095

5,63,417

(44.78%)

5,71,612

(45.43%)

68,424

(5.43%)

54,642

(4.34%)

കോട്ടയം11,26,151

5,61,723

(49.87%)

4,35,016

(38.62%)

49,211

(4.36%)

80,201

(5.13%)

ഇടുക്കി6,43,231

3,42,078

(53.18%)

2,58,413

(40.17%)

19,617

(3.04%)

23,126

(3.58%)

എറണാകുളം18.42,321

8,96,072

(44.29%)

7,54,313

(40.94%)

89,037

(4.39%)

1,02,899

(5.58%)

തൃശൂര്‍17,98,343

8,20,412

(45.62%)

7,61,114

(42.32%)

1,26,337

(7.02%)

90,480

(5.03%)

പാലക്കാട്15,54,728

6,81,317

(43.82%)

6,92,017

(44.51%)

98,616

(6.34%)

82,778

(5.32%)

മലപ്പുറം20,79,413

11,08,349

(53.30%)

6,99,973

(33.66%)

1,08,514

(5.21%)

1,62,577

(7.81%)

കോഴിക്കോട്17,34,212

7,82,047

(45.09%)

7,49,428

(43.21%)

1,21,642

(7.01%)

81,095

(4.19%)

വയനാട്4,34,912

2,15,414

(49.53%)

1,74,983

(40.23%)

24,213

(5.15%)

20,302

(4.66%)

കണ്ണൂര്‍13,78,964

5,49,217

(38.82%)

7,24,016

(52.50%)

71,418

(5.17%)

34,313

(2.48%)

കാസര്‍കോട്6,80,949

2,77,417

(40.72%)

25,921

(38.06%)

1,12,712

(16.55%)

31,609

(4.64%)

വാര്‍ഡ്‌തല ചിത്രം ഇങ്ങനെ

വാര്‍ഡ്‌തല പ്രകടനം വിലയിരുത്തിയാല്‍ 2005നെ അപേക്ഷിച്ച് 2010ല്‍ യുഡിഎഫിന് ജനപ്രീതി കൂടിയതായി മനസിലാക്കാം. 3161 കൂടുതല്‍ വാര്‍ഡുകള്‍ പിടിക്കാന്‍ 2010ല്‍ ഐക്യജനാധിപത്യമുന്നണിക്കായി. സംസ്ഥാന രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു ഇത്. 2005ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് 4454 വാര്‍ഡുകളിലെ വിജയിക്കാനായിരുന്നുള്ളൂ. 2010ല്‍ ഈ സംഖ്യ 7615ലെത്തി.

മുസ്ലീം ലീഗായിരുന്നു മുന്നണിയിലെ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷി. 2005ല്‍ ലീഗിന് കേവലം 1919 സീറ്റുകളേ നേടാനായുള്ളൂ. 2010ല്‍ ഇത് 2235 ആയി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി. കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് (എം) മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. 2005ല്‍ ഇവര്‍ 411 വാര്‍ഡുകളായിരുന്നു നേടിയത്. 2010ല്‍ ഇത് 818 ആയി കുതിച്ചുയര്‍ന്നു. ഇടതുമുന്നണി വിട്ട് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ചേക്കേറിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതാദള്‍ 174 വാര്‍ഡുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി. ഐഎന്‍എലിന് 45 വാര്‍ഡുകള്‍ കിട്ടി. ആകെ 11,200 വാര്‍ഡുകള്‍ നേടാന്‍ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് സാധിച്ചു. അതേസമയം ഇടതുമുന്നണി 8527 വാര്‍ഡുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. ബിജെപിക്ക് 480 വാര്‍ഡുകള്‍ കിട്ടി.

കോണ്‍ഗ്രസുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ സിപിഎമ്മിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത്. 2005ല്‍ ലഭിച്ചതില്‍ നിന്ന് 1055 വാര്‍ഡുകള്‍ അവര്‍ക്ക് 2010ല്‍ നഷ്‌ടമായി. 2005ല്‍ സിപിഎമ്മിന് 8056 വാര്‍ഡുകള്‍ പിടിച്ചെടുക്കാനായിരുന്നു. 2010ല്‍ ഇത് 7001 ആയി കുറഞ്ഞു. സഖ്യത്തിലെ പങ്കാളിയായ സിപിഐയാണ് ഏറ്റവും അപമാനകരമായ തിരിച്ചടി നേരിട്ടത്. 2005ല്‍ സിപിഐയ്ക്ക് 1392 വാര്‍ഡുകള്‍ നേടാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 2010ല്‍ ഇത് 1017ലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു. മറ്റൊരു സഖ്യകക്ഷിയായ ആര്‍എസ്‌പിയുടെ വാര്‍ഡുകള്‍ 77ല്‍ നിന്ന് 70ആയി ചുരുങ്ങി.

വാര്‍ഡുതല പ്രകടനം ഇങ്ങനെ

മുന്നണികള്‍ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്മുനിസിപാലിറ്റികോര്‍പ്പറേഷന്‍
യുഡിഎഫ് 8501 12301941097178
എല്‍ഡിഎഫ് 6607 828134 803155
ബിജെപി 384 7 1 79 9
മറ്റുള്ളവര്‍1183 30 3 202 17

ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രകടനം ഇങ്ങനെ

കക്ഷിഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിനഗരസഭ
കോണ്‍ഗ്രസ്5729873123746144
മുസ്ലീം ലീഗ്1717220 35248 15
കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്(എം) 643 95 21 55 4
സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത 127 19 8 11 9
കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്(ബി) 31 4 2 0 0
കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്(ജോസഫ്) 30 9 1 2 0
ഐഎന്‍എല്‍ 32 4 3 7 0
ജെഎസ്എസ് 27 1 0 2 2
സിഎംപി 18 5 1 7 3
കെആര്‍എസ്‌പി(ബി) 12 0 0 0 1
യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രര്‍ 135 0 0 19 0

ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രകടനം

കക്ഷിഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്മുനിസിപ്പാലിറ്റികോര്‍പ്പറേഷന്‍
സിപിഎം5431680 106661123
സിപിഐ 778122 24 77 16
ആര്‍എസ്‌പി 51 5 4 2 9
എന്‍സിപി 34 8 0 2 2
ജെഡി(എസ്) 14 3 0 2 0
കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്(തോമസ്) 14 3 0 2 0
കോണ്‍ഗ്രസ് (എസ്) 6 0 0 4 1
ഇടതു സ്വതന്ത്രര്‍ 279 7 0 51 4

ജനവിധി 2010 ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍

ആകെയുഡിഎഫ്ശതമാനംഎല്‍ഡിഎഫ്ശതമാനംബിജെപിമറ്റുള്ളവര്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 97856557.7734835.582 63
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്152 9260.52 6039.470 0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14 857.14 642.850 0
മുനിസിപ്പാലിറ്റി57 4070.17 1729.820 0
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 5 240.00 360.000 0

90 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ആധിപത്യമുറപ്പിച്ച് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി

90 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ഇടതുമുന്നണിയെക്കാള്‍ കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടി എന്നതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. വോട്ട് പങ്കാളിത്തമെടുത്താല്‍ 2005ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് 40.52 ശതമാനം വോട്ട് മാത്രമേ സ്വന്തമാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. എന്നാല്‍ 2020ലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇത് 46ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നു.ഐക്യജനാധിപത്യമുന്നണിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇടതുമുന്നണിക്ക് 2005ല്‍ 49ശതമാനം വോട്ട് നേടാനായി. 2010ല്‍ 42 ശതമാനമായി ചുരുങ്ങി. 2005ല്‍ ഇടതുമുന്നണിക്ക് 84,90,258 വോട്ടുകള്‍ കിട്ടി. 2010ലിത് 77,67,888 ആയി ചുരുങ്ങി. ഇടതുമുന്നണിക്ക് നാല് ലക്ഷത്തില്‍പ്പരം വോട്ടുകള്‍ നഷ്‌ടമായെന്ന് അര്‍ത്ഥം.

2009ലെ പാര്‍ലമെന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രകടനത്തെക്കാള്‍ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്താന്‍ 2010ല്‍ ഇടതുമുന്നണിക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് മാത്രമാണ് ഏക മെച്ചം. മുന്നണി മൊത്തത്തില്‍ ഒരു ശതമാനം വോട്ട് കൂടുതല്‍ നേടാനായി. 2006 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതു മുന്നണിക്ക്48.63 ശതമാനം വോട്ട് നേടാനായി. 2005ല്‍ ബിജെപി 5.68 ശതമാനം വോട്ട് നേടിയിരുന്നു. 2010ല്‍ നേരിയ മുന്നേറ്റം നടത്താന്‍ അവര്‍ക്കായി.

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?

  • ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം

പ്രതിപക്ഷമായ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് നഗര-ഗ്രാമ മേഖലകളില്‍ വ്യക്തമായ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാന്‍ സാധിച്ചു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു 2010ലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. സംസ്ഥാനത്ത് എമ്പാടും തങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു തരംഗം സൃഷ്‌ടിക്കാന്‍ അവര്‍ക്കായി. ഭരണപക്ഷത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കാന്‍ മതിയായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതില്‍ സിപിഎം പരാജയപ്പെട്ടതായും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോള്‍ നമുക്ക് മനസിലാകും. മാത്രമല്ല ഇവ ഇവര്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയായതായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോള്‍ നമുക്ക് കാണാനാകും. സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും ശക്തമായ ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരം അലയടിച്ചിരുന്നുവെന്ന കാര്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ തള്ളിക്കളയാനാകില്ല.

സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയുള്ള പ്രചാരണങ്ങള്‍ യുഡിഎഫിന് ഗുണം ചെയ്‌തു. ലോട്ടറി അഴിമതി, ഇത്തരത്തില്‍ സുപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയമായിരുന്നു. പ്രാദേശിക താത്‌പര്യമനുസരിച്ച് സഖ്യകക്ഷികളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതില്‍ സിപിഎമ്മിന് വലിയ വീഴ്‌ചയുണ്ടായി. ലോട്ടറി അഴിമതി അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍ കൈക്കൊണ്ട നിലപാടുകള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് സര്‍ക്കാരിലെ മറ്റുള്ളവര്‍ നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടത്. ലോട്ടറി മാഫിയകളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ ചുമതലയാണെന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട്.

  • ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ വോട്ടാക്കി മാറ്റാനായില്ല

ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി 544 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളു 89 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളു 39 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും എട്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും രണ്ട് നഗരസഭകളും പിടിച്ചു. ഇടതു പ്രചാരണം ശരിയായ ദിശയിലാരുന്നെങ്കില്‍ ഇത്രയും വലിയ വിജയം നേടാന്‍ അവര്‍ക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇടതു സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ രാഷ്‌ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഇടതുമുന്നണിക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഇത് കേവലം ഉപഭോഗ ജനതയിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങിപ്പോയി.

  • ക്രൈസ്‌തവ സഭകളുമായുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍

സിപിഎമ്മും പള്ളികളുമായുള്ള ബന്ധം ഉത്പാദന ക്ഷമം ആയിരുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ മധ്യ ജില്ലകളില്‍ യുഡിഎഫിനുണ്ടായ കൂറ്റന്‍ അനുകൂല തരംഗം. മേഖലയിലെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായങ്ങളുടെ വോട്ട് നേടാന്‍ ഇടതുമുന്നണിക്ക് സാധിച്ചില്ല. ക്രൈസ്‌തവ വോട്ടുകള്‍ ഇടതുമുന്നണിയില്‍ നിന്ന് അകന്ന് പോയി. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി ഇടത് കോട്ടയായി നില കൊണ്ട തൃശൂര്‍, കൊച്ചി നഗരസഭകളിലേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടി ഇതിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ്. സിപിഎമ്മിന്‍റെ സഭാ വിരുദ്ധ പ്രചാരണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഭോക്താവായതാകട്ടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാര്‍ട്ടിയും. ഈ ജില്ലകളില്‍ അവര്‍ക്ക് മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായി.

എന്നാല്‍ ഈ തിരിച്ചടി താത്ക്കാലികമാണെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍റെയും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയന്‍റെയും നിലപാട്. എന്നാല്‍ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമാണ് ഈ കനത്ത പരാജയത്തിന് കാരണമെന്ന് ഫലം വന്നതിന് പിന്നാലെ തന്നെ സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വെളിയം ഭാര്‍ഗവന്‍ തുറന്ന് പറഞ്ഞു. 2009ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതുമുന്നണിയെ തള്ളി യുഡിഎഫ് മുന്നില്‍ വന്നപ്പോള്‍ തന്നെ ഇവര്‍ നൂറ് നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലും മുന്നേറ്റം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ അത്രയും നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാന്‍ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അവര്‍ക്കായില്ല എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ഇടതുമുന്നണിക്ക് തെല്ല് ആശ്വാസം പകര്‍ന്നത്.

  • സാമുദായിക വോട്ടുകള്‍

ഒരു കാര്യത്തില്‍ ഇടതു നേതൃത്വം ശരിയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് വന്‍ തോതില്‍ സാമുദായിക വോട്ടുകളുടെ കേന്ദ്രീകരണമുണ്ടായി എന്ന അവരുടെ വാദത്തില്‍. മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലും വടക്കന്‍ കേരളത്തിലും മറ്റ് ചിലയിടങ്ങളിലും വന്‍തോതില്‍ ക്രൈസ്‌തവ വോട്ടുകള്‍ യുഡിഎഫിലേക്ക് എത്തി. മുസ്ലീം വോട്ടുകളും ഇത്തരത്തില്‍ സമാഹരിക്കപ്പെട്ടു.

ഇടതുമുന്നണക്ക് അധികാരത്തില്‍ തുടരാന്‍ അര്‍ഹതയില്ലെന്നൊരു വികാരം കേരളമാകെ അലയടിച്ചു. അതേസമയം രാഷ്‌ട്രീയ സംഘടനയെന്ന നിലയില്‍ അവരെ തള്ളിക്കളയാനുമാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. ആ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഇതിനെ ഇടത് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ വിലയിരുത്തലായും കാണാനാകില്ല.

ക്രൈസ്‌തവ വോട്ടുകളുടെ സമാഹരണം എന്ത് കൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം കാര്യങ്ങള്‍ സങ്കീര്‍ണമാക്കി എന്നൊരു ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. മതവും രാഷ്‌ട്രീയവും തമ്മില്‍ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചകളാണ് അരങ്ങേറിയത്. സിപിഎമ്മും സഭകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മേല്‍ക്കുമേല്‍ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കോട്ടയത്തെ സിഎംഎസ് കോളജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയര്‍ന്ന വിവാദങ്ങള്‍ സിഎസ്‌ഐ സഭയും ഇടതുസര്‍ക്കാരുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ ഉലച്ചിലുണ്ടാക്കി. തെക്കന്‍ കേരളത്തിലെ കടലോര മേഖലകളില്‍ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഇതിന്‍റെ അനുരണനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത്.

ഈ ചര്‍ച്ചകളിലെല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ നിഷ്‌പക്ഷത പുലര്‍ത്തിയിരുന്നത് കേരളത്തിലെ ലത്തീന്‍ കത്തോലിക്ക സഭ ആയിരുന്നു. മുസ്ലീം സമുദായത്തിന്‍റെ കാര്യമെടുത്താല്‍ അവര്‍ക്കുള്ളില്‍ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളറിയാന്‍ സിപിഎമ്മിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിന്‍റെയും ഗുണഭോക്താക്കളായത് ബിജെപി ആയിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ആത്യന്തികമായി ഇടതുമുന്നണിക്ക് കനത്ത വില നല്‍കേണ്ടി വന്നു.

2010 തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മത്സരിച്ചവരുടെ കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

ജില്ലഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്മുനിസിപ്പാലിറ്റികോര്‍പ്പറേഷന്‍ ആകെ
തിരുവനന്തപുരം4689500 1154896426435
കൊല്ലം 4163460106332276 5337
പത്തനംതിട്ട2712350 77351 -3490
ആലപ്പുഴ 3866 499 84697-5146
കോട്ടയം3941 458 98536-5033
ഇടുക്കി 2518324 58116-3016
എറണാകുളം4425 57912212133786717
തൃശൂര്‍5092701127 7992516970
പാലക്കാട്4800540125 589-6054
മലപ്പുറം6251763145 919-8078
കോഴിക്കോട്4408552123 2764105769
വയനാട്1407197 78 88-1770
കണ്ണൂര്‍3336411 95 603-4445
കാസര്‍കോട്2009338 69 329-2745

കുടുംബശ്രീ സംരംഭം ഇടതിനെ അല്‍പ്പം തുണച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍. എന്നാല്‍ അവിടെയും ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയ ചിലത് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുടുംബശ്രീ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ പങ്കാളിത്തം കോണ്‍ഗ്രസിന് ഗുണമുണ്ടാക്കിയെന്നതായിരുന്നു ആദ്യ ഫലസൂചനകള്‍. അന്തിമ ഫലങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തത വരുത്തിയത്. പൊതുവാര്‍ഡുകളിലും സ്‌ത്രീകള്‍ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി. പുതിയ രാഷ്‌ട്രീയ ഭൂമികയില്‍ വനിതാ രാഷ്‌ട്രീയം രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ തെരഞ്ഞടുപ്പ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ യുഡിഎഫിന് തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും മുമ്പില്ലാത്ത വിധം വര്‍ദ്ധിച്ചു.

നഗരസഭകളിലെ ഫലം ഇങ്ങനെ

ആകെ 5
ഇടതുമുന്നണി3
ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി2
ബിജെപി0

പലയിടങ്ങളിലും ഒന്നിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതില്‍ സിപിഎമ്മും സഖ്യകക്ഷികളും പരാജയപ്പെട്ടു. ഇതും ഇവരുടെ വന്‍ വീഴ്‌ചയ്ക്ക് കാരണമായി. കോട്ടയത്ത് സിപിഎമ്മും സിപിഐയും മുഖത്തോട് മുഖം കൊമ്പുകോര്‍ത്തത് ഉദാഹരണമാണ്. കേരളത്തിലെമ്പാടും സിപിഎമ്മിനുള്ളിലെ വിഭാഗീയതയും പ്രകടമായിരുന്നു. ഇതില്‍ നിന്നെല്ലാം എത്താനാകുന്ന നിഗമനം ഇടതുമുന്നിക്ക് കൂട്ടായും സഖ്യകക്ഷികള്‍ക്ക് വ്യക്തിഗതമായും ഈ തോല്‍വിയില്‍ പങ്കുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്.

ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകളിലെ ചിത്രം ഇങ്ങനെ

ജില്ലആകെഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിഇടതുമുന്നണിആര്‍ക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തവമറ്റുള്ളവര്‍
തിരുവനന്തപുരം26141200
കൊല്ലം26 81800
പത്തനംതിട്ട179 800
ആലപ്പുഴ2319 400
കോട്ടയം2319400
ഇടുക്കി1616000
എറണാകുളം2622301
തൃശൂര്‍29171200
പാലക്കാട്29111800
മലപ്പുറം3230 200
വയനാട്1613 201
കോഴിക്കോട്2712 1500
കണ്ണൂര്‍26 6 2000
കാസര്‍കോട്16 6 911

സാമൂഹ്യ മനഃശാസ്‌ത്രത്തിന്‍റെ പരിച്‌ഛേദമായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമെങ്കില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ഇടത് പക്ഷത്തിന് ജനങ്ങളുടെ മനസ് വായിക്കുന്നതില്‍ പരാജയം സംഭവിച്ചു എന്ന് വേണം മനസിലാക്കാന്‍. വികസന അജണ്ട, രാഷ്‌ട്രീയ വിവാദങ്ങളെ അപ്രസക്തമാക്കുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലും പരാജയപ്പെട്ടു. വികസനം നിരത്തി പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് രാഷ്‌ട്രീയവും സാമുദായിക ഘടകങ്ങളും മറച്ച് പിടിക്കാമെന്ന ധാരണയും വിപത്തായി.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫലം

ജില്ലആകെഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിഇടതുമുന്നണിആര്‍ക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തവമറ്റുള്ളവര്‍
തിരുവനന്തപുരം116410
കൊല്ലം113800
പത്തനംതിട്ട 87010
ആലപ്പുഴ127500
കോട്ടയം1110100
ഇടുക്കി 8 8000
എറണാകുളം1413100
തൃശൂര്‍16 9700
പാലക്കാട്13 5800
മലപ്പുറം15 14100
കോഴിക്കോട് 12 4800
വയനാട് 4 4000
കണ്ണൂര്‍11 01100
കാസര്‍കോട് 6 3 300

സര്‍ക്കാരിന്‍റെ വികസന പദ്ധതികള്‍ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായി നടത്തിയ സെമിനാറുകളും പ്രദര്‍ശനങ്ങളും കുടുംബശ്രീ മേളകളും എല്ലാം നിഷ്‌ഫലമായി. വോട്ടര്‍മാരില്‍ പകുതിയോളം തങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാണെന്ന ഇടത് ചിന്ത അസ്ഥാനത്താക്കുന്നതായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ കേവലം 20-30ശതമാനമായപ്പോള്‍ ബാക്കിയുള്ള എഴുപത് ശതമാനമാണ് കാര്യങ്ങള്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ ജില്ലാതല അവലോകനം

ജില്ലആകെ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിഇടതുമുന്നണിആര്‍ക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തവമറ്റുള്ളവര്‍
തിരുവനന്തപുരം733625120
കൊല്ലം70 2437 90
പത്തനംതിട്ട543614 40
ആലപ്പുഴ733237 40
കോട്ടയം735810 50
ഇടുക്കി534110 20
എറണാകുളം8466 6 120
തൃശൂര്‍884533 100
പാലക്കാട്913651 4 0
മലപ്പുറം10088 8 40
കോഴിക്കോട് 753440 01
വയനാട് 2521 3 10
കണ്ണൂര്‍ 8127 54 00
കാസര്‍കോട് 3815 13 82(ബിജെപി)

വീടും അരിയും ഒന്നുമല്ല കാര്യമെന്നും ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും റോഡുകളും തടസമില്ലാത്ത ജലവിതരണവും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളുമാണ് ആവശ്യമെന്നും ജനങ്ങള്‍ വോട്ടിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. പൊതുവിടങ്ങളിലെ രാഷ്‌ട്രീയനേതാക്കളുടെ പെരുമാറ്റവും ഒരു പരിധിവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായി.

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍- ജില്ലാതല പ്രകടനം ഇങ്ങനെ

ജില്ലആകെഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിഇടതുമുന്നണിആര്‍ക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തവമറ്റുള്ളവര്‍
തിരുവനന്തപുരം41120
കൊല്ലം31110
പത്തനംതിട്ട32010
ആലപ്പുഴ52030
കോട്ടയം43010
ഇടുക്കി11000
എറണാകുളം1110100
തൃശൂര്‍ 6 2400
പാലക്കാട് 2 0200
മലപ്പുറം 7 6010
കോഴിക്കോട് 2 0200
വയനാട് 1 1000
കണ്ണൂര്‍ 5 1400
കാസര്‍കോട് 3 2100

മുനിസിപ്പാലിറ്റിതല ഫലം ഇങ്ങനെ

മുനിസിപ്പാലിറ്റിആകെ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിഇടതുമുന്നണിബിജെപി മറ്റുള്ളവര്‍

തിരുവനന്തപുരം

നെയ്യാറ്റിന്‍കര

നെടുമങ്ങാട്

ആറ്റിങ്ങല്‍

വര്‍ക്കല

44

39

31

33

20

16

13

18

20

18

17

11

0

2

1

1

4

3

0

3

കൊല്ലം

കരുനാഗപ്പള്ളി

പരവൂര്‍

പുനലൂര്‍

35

32

35

21

15

11

14

16

24

0

1

0

0

0

0

പത്തനംതിട്ട

അടൂര്‍

പത്തനംതിട്ട

തിരുവല്ല

28

32

39

17

17

17

9

10

5

0

2

0

2

3

0

ആലപ്പുഴ

ആലപ്പുഴ

ചേര്‍ത്തല

കായംകുളം

മാവേലിക്കര

ചെങ്ങന്നൂര്‍

52

35

44

28

27

25

18

21

13

14

26

10

16

8

10

0

0

2

2

1

1

7

5

5

2

ഇടുക്കി

തൊടുപുഴ

3522 643

കോട്ടയം

കോട്ടയം

പാല

വൈക്കം

ചങ്ങനാശേരി

52

26

26

37

27

18

17

14

18

1

8

12

3

0

0

0

4

7

1

11

എറണാകുളം

ഏലൂര്‍

മരട്

തൃപ്പൂണിത്തുറ

ആലുവ

അങ്കമാലി

വടക്കന്‍ പറവൂര്‍

കളമശേരി

പെരുമ്പാവൂര്‍

തൃക്കാക്കര

കോതമംഗലം

മൂവാറ്റുപുഴ

31

33

49

25

30

29

42

27

43

31

28

14

22

25

22

15

14

22

15

28

23

10

13

10

22

2

13

13

17

9

13

8

14

3

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

2

2

3

2

2

0

4

തൃശൂര്‍

ഗുരുവായൂര്‍

ചാവക്കാട്

കുന്നമംഗലം

ചാലക്കുടി

ഇരിഞ്ഞാലക്കുട

കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍

43

32

37

36

41

44

17

11

14

23

28

11

25

21

15

4

9

26

1

0

2

0

1

5

0

0

6

9

3

2

പാലക്കാട്

പാലക്കാട്

ചിറ്റൂര്‍

ഒറ്റപ്പാലം

ഷൊര്‍ണൂര്‍

52

29

36

33

23

26

11

8

9

3

15

13

15

0

4

3

5

0

6

9

മലപ്പുറം

മലപ്പുറം

മഞ്ചേരി

പെരിന്തല്‍മണ്ണ

തിരൂര്‍

പൊന്നാനി

കോട്ടയ്ക്കല്‍

നിലമ്പൂര്‍

40

50

34

38

51

32

33

30

38

17

28

25

24

21

8

8

16

7

22

5

8

0

0

0

0

1

2

0

2

4

1

3

3

1

4

കോഴിക്കോട്

കൊയിലാണ്ടി

വടകര

44

47

14

17

27

27

3

0

0

3

വയനാട്

കല്‍പ്പറ്റ

28

20

7

0

10

കണ്ണൂര്‍

കണ്ണൂര്‍

തലശ്ശേരി

കൂത്തുപറമ്പ്

തളിപറമ്പ്

പയ്യന്നൂര്‍

42

52

28

44

44

33

14

4

13

16

8

35

24

31

28

0

2

0

0

0

1

1

0

0

0

കാസര്‍കോട്

കാസര്‍കോട്

കാഞ്ഞങ്ങാട്

നീലേശ്വരം

38

43

32

24

22

10

2

16

20

11

5

0

1

0

2

