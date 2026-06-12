നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണം; ലോൺ ആപ്പ് ടെലികോളർ അറസ്റ്റിൽ, ഡോ. റാമിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി വിധി പറയാൻ മാറ്റി
ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി സൗരവാണ് പിടിയിലായത്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 10-നാണ് ഒന്നാം വർഷ ബിഡിഎസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ നിതിൻ രാജ് അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലെ കോളജ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.
Published : June 12, 2026 at 5:17 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 5:36 PM IST
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ:അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തൽ കോളേജ് വിദ്യാർഥി നിധിൻരാജിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോൺ ആപ്പ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയെ കണ്ണൂർ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു .ഉത്തർപ്രദേശ് നോയിഡ തൃലോക് പുരി സ്വദേശി സൗരവ് കുമാറിനെ (22) യാണ് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീജിത്ത് കോടേരി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കേസിൽ നേരത്തെ മൂന്നു പേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. ഹരിയാന സ്വദേശിയായ ജയ് പ്രകാശ്, ഉത്തർ പ്രദേശ് സ്വദേശികളായ പ്രശാന്ത് കേവൽ ,ഋഷികേശ് തിവാരി എന്നിവരാണ് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായത്. കണ്ണൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി .പി . ബാലകൃഷ്ണൻ നായരുടെ മേൽനോട്ട ത്തിൽ ഡിവൈഎസ്.പി. ജീവൻ ജോർജ് ആണ് ലോൺ ആപ്പ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. പ്രതിയെ പിടികൂടിയ പൊലീസ് സംഘത്തിൽ എസ്. ഐ. മധുസൂദനൻ ,എ.എസ്. ഐ പ്രമോദ് പി.പി എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.
റാമിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ വിധി പറയാൻ മാറ്റി ഹൈക്കോടതി
അതേസമയം, നിതിൻ രാജിന്റെ മരണത്തിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ കോളജ് അധ്യാപകൻ ഡോ. റാമിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി വിധി പറയാനായി മാറ്റി. നേരത്തെ തലശ്ശേരി സെഷൻസ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തനിക്ക് ഈ സംഭവവുമായി യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ലെന്നും കള്ളക്കേസിലേക്ക് തീയതികൾ ചമച്ച് ബോധപൂർവ്വം വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയാണെന്നുമാണ് ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഡോ. റാം വാദിച്ചത്.
കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ വ്യക്തിപരമായി വേട്ടയാടുകയാണെന്നും പ്രതി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വാദത്തോട് ഹൈക്കോടതി പൂർണ്ണമായി വിയോജിച്ചു. കേസിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും, സാമൂഹിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളും വാർത്തകളും പൊതുമധ്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 10-നാണ് ഒന്നാം വർഷ ബിഡിഎസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ നിതിൻ രാജ് അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലെ കോളജ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. നിതിൻ രാജ് ഓർമ്മയായിട്ട് ഇന്നേക്ക് രണ്ട് മാസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് കേസിൽ നിർണ്ണായകമായ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.
കോളജിലെ അധ്യാപകരിൽ നിന്നും കടുത്ത മാനസിക പീഡനങ്ങളും ജാതി അധിക്ഷേപങ്ങളും നിതിൻ നേരിട്ടിരുന്നതായി കുടുംബം ആദ്യമേ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് വ്യാപകമായ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് ക്യാമ്പസിലും പുറത്തും അരങ്ങേറിയത്.
കടുത്ത ജനരോഷത്തെ തുടർന്ന് പ്രതിയായ ഡോ. റാമിനെ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് പിന്നീട് ജോലിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരുന്നു. അധ്യാപകരുടെ പീഡനത്തിനൊപ്പം ലോൺ ആപ്പ് മാഫിയയുടെ ഭീഷണിയും വിദ്യാർത്ഥിയെ മാനസികമായി തളർത്തിയിരുന്നോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
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