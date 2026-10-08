പശുക്കളിലും ഇത്രയും ഇനമോ..? കന്നുകാലി പ്രദർശനത്തിൽ വമ്പൻ വെറൈറ്റികള്; മൃഗപരിപാലനത്തിൽ പ്രത്യേക അറിവ്
ജേഴ്സി, എച്ച് എഫ്, ഗിർ, എന്നീ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട നൂറോളം പശുക്കളാണ് കന്നുകാലി പ്രദർശനത്തിൽ കാഴ്ചക്കാർക്ക് കൗതുകമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്.
Published : October 8, 2026 at 3:56 PM IST
കോഴിക്കോട്: കറവപ്പശു, കിടാരി, കന്നുക്കുട്ടി, എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി നൂറിലേറെ കന്നുകാലികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പാലാഴിയിൽ കന്നുകാലി പ്രദർശനം. ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ്, കോഴിക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, പാലാഴി ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം എന്നിവരുടെ സംയുക്ത സഹകരണത്തോടെയാണ് കന്നുകാലി പ്രദർശനവും ക്ഷീര കർഷക സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചത്. ജേഴ്സി, എച്ച് എഫ്, ഗിർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വിവിധ വലിപ്പത്തിലും നിറങ്ങളിലുമുള്ള കന്നുകാലികളെ പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.
ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പശു പരിപാലനവും ഓരോ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുക്കളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അടുത്തറിയാനുമുള്ള അവസരമായിരുന്നു കന്നുകാലി പ്രദർശനത്തിലൂടെ ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. അതോടൊപ്പം കന്നുകാലി വളർത്തൽ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സംഘാടകർ പ്രാധാന്യം നകൽകി. കാഴ്ചക്കാരായി എത്തുന്നവർക്ക് കന്നുകാലി വളർത്തലിലൂടെ മികച്ച വരുമാനം നേടാനുള്ള പ്രചോദനം നൽകുക എന്നതും ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്നു.
കോഴിക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട ക്ഷീര കർഷകരാണ് പശുക്കളെയും കിടാരികളെയും കന്നുക്കുട്ടികളെയുമെല്ലാം പ്രദർശനത്തിനായി അതിരാവിലെ തന്നെ പാലാഴിയിൽ എത്തിച്ചത്. കന്നുകാലി സമ്പത്ത് പൊതുസമൂഹത്തിന് കാഴ്ചവയ്ക്കാനും കന്നുകാലി വളർത്തൽ ഒരു പ്രചോദനമാകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരമൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ സജിനി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
" നല്ല ഇനം പശുക്കളുടെ ഒരു പ്രദർശന പരിപാടി ആയിരുന്നു സംഘടിപ്പിച്ചത്. കർഷക സെമിനാർ, കർഷകരെ ആദരിക്കൽ എന്നീ പരിപാടികളും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നു," സജിനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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പാലാഴി അത്താണിയിൽ വച്ചായിരുന്നു പ്രദർശന പരിപാടി. പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച പ്രദേശത്താണ് കന്നുകാലി പ്രദർശനത്തിന് വേദി ഒരുക്കിയത്. പ്രദർശനത്തിന് എത്തിച്ച എല്ലാ വിഭാഗം കന്നുകാലികൾക്കുള്ള തീറ്റയും നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. കന്നുകാലി പ്രദർശനം എന്നതിന് പുറമെ ഏറ്റവും മികച്ച കിടാരി, കറവപ്പശു, കന്നുക്കുട്ടി എന്നിവയ്ക്കുള്ള മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു. കർഷകർ വളർത്തുന്ന കന്നുകാലികളുടെ ഗുണമേന്മ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ശാസ്ത്രീയമായ പരിപാലന രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. വളർച്ച, ശാരീരിക ഘടന, പാലിൻ്റെ അളവ്, ആരോഗ്യം എന്നിവയാണ് പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ.
ഓരോ ഇനങ്ങളിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്ന കറവ പശു, കിടാരി, കന്നുക്കുട്ടി എന്നിവയുടെ ഉടമകൾക്ക് പ്രത്യേകം സമ്മാനങ്ങളും നൽകി. ഇത്തരം മത്സരങ്ങളിൽ സമ്മാനം നേടുന്ന കിടാരികൾക്കും പശുക്കൾക്കും വിപണിയിൽ ഉയർന്ന വിലയും ഡിമാൻഡും ലഭിക്കാറുണ്ട്. അതിരാവിലെ തുടങ്ങിയ കന്നുകാലി പ്രദർശനം ഉച്ചവരെ നീണ്ടു. ക്ഷീര പരിപാലന മേഖലയിൽ നിന്നും പുതിയ തലമുറ പിന്നോട്ടു പോകുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഇത്തരം കന്നുകാലി പ്രദർശനവും കന്നുകാലി വളർത്തൽ രീതികളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കലും കൂടുതൽ ആളുകളെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കും എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ്.
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