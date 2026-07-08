ETV Bharat / state

കള്ളാടിയിൽ ജീവനായുള്ള തെരച്ചില്‍; അഞ്ചുപേരെ കണ്ടെത്താൻ ഡ്രോണും കഡാവർ നായകളും

LIVE UPDATES WAYANAD LANDSLIDE SEARCH OPERATION WAYANAD വയനാട്
വയനാട് ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഞെട്ടലിൽ നാട് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 8, 2026 at 7:35 AM IST

|

Updated : July 8, 2026 at 9:25 AM IST

Choose ETV Bharat

വയനാട്: കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചില്‍ കാണാതായ അഞ്ച് പേര്‍ക്കായി തെരച്ചില്‍ തുടരുന്നു. എംഡി ഇംമ്രാന്‍, ബിക്രം സിങ് റാണാ, രാഹുല്‍ ശര്‍മ്മ, രാകേഷ്‌, അന്‍സാരി എന്നിവര്‍ക്കായാണ് തെരച്ചില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നത്. മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ മീനാക്ഷി പാലത്തിന് സമീപപം കൂടുതല്‍ മണ്ണ് മാന്തി യന്ത്രങ്ങളെത്തിച്ചാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം ഇന്ന് പുനരാരംഭിച്ചത്.

സ്‌പോര്‍ട് ലൊക്കേഷന്‍ ക്യാമറയും ഡ്രോണ്‍ കാമറയും തെരച്ചിലായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കഡാവര്‍ നായകളും സേവനവും സ്ഥലത്ത് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്നലെ അപകടത്തില്‍ മരിച്ച അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ മൃതദേഹത്തിന്‍റെ പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. വൈത്തിരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം നടത്തിയത്. ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പൊലീസ് സർജനെ അടിയന്തരമായി വൈത്തിരിയിലേക്ക് എത്തിച്ചാണ് പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയത്. മൃതദേഹങ്ങള്‍ എംബാം ചെയ്യുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

രണ്ട് പേര്‍ ആശുപത്രി വിട്ടു: ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്‍റെയും 108 ആംബുലൻസുകളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം മേപ്പാടി വിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്ന 9 പേരിൽ 2 പേരെ ഡിസ്‌ചാർജ്‌ ചെയ്‌തു. ചികിത്സയിലുള്ള ഏഴു പേരിൽ ഒരാൾ മലയാളിയാണ്. സൈറ്റ് എഞ്ചിനിയറായ എറണാകുളം സ്വദേശിയാണ് . ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല. അപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രണ്ട് പേർ ഐസിയുവിലാണ്. ഇതിൽ ഒരാളുടെ തലയ്ക്കും രണ്ട് കാലിനും പൊട്ടലുണ്ട്. മറ്റൊരാളുടെ രണ്ട് കാലിനുമാണ് പൊട്ടൽ.

കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു: മേപ്പാടി സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നതായും മന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ അറിയിച്ചു. മേപ്പാടി പോളിടെക്‌നിക്കിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ പ്രദേശത്തുള്ള 42 കുടുംബങ്ങളിലെ 142 പേരെ ഇവിടേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു. മേപ്പാടി സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്‌ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ സേവനം ഇവിടെ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാത്രിയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചാലും സ്ഥലത്ത് ആംബുലൻസും മെഡിക്കൽ ടീമും ക്യാമ്പ് ചെയ്യും. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്‍റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും 24 മണിക്കൂറും സ്ഥലത്ത് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വയനാട് ഡിഎംഒ ഡോ.മൊയ്‌തീൻ ഷാ, ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ഡോ.ഷീജ.വിആർ, മേപ്പാടി സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രം സൂപ്രണ്ട് പ്രസന്നകുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്.

LIVE FEED

9:22 AM, 8 Jul 2026 (IST)

രണ്ട് പേരുടെ നില ഗുരുതരം

മണ്ണ് നീക്കി സ്ഥലത്ത് പരിശോധന തുടരുകയാണ്. മന്ത്രിമാരായ എപി അനില്‍ കുമാറും ടി സിദ്ദീഖും സംഭവ സ്ഥലത്തുണ്ട്. അതേസമയം അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ 7 പേര്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുകയാണ്. രണ്ട് പേരുടെ നില ഗുരുതരമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

8:48 AM, 8 Jul 2026 (IST)

കള്ളാടി മേഖലയില്‍ കനത്ത മഴ

മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ കള്ളാടി മേഖലയില്‍ കനത്ത മഴയും കോടയും. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്നു.

LIVE UPDATES WAYANAD LANDSLIDE SEARCH OPERATION WAYANAD വയനാട്
കള്ളാടിയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

8:44 AM, 8 Jul 2026 (IST)

മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്‌തിരുന്നുവെന്ന് കൊങ്കണ്‍ കമ്പനി

മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്‌തിരുന്നുവെന്ന് കൊങ്കണ്‍ കമ്പനി. നിര്‍മാണം നടക്കുന്ന ഇടത്തല്ല മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. 12 മീറ്റര്‍ മാറിയാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നും കമ്പനി വിശദീകരണം.

8:25 AM, 8 Jul 2026 (IST)

കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം തുറന്നു

കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാതല കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം തുറന്നു. കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം നമ്പര്‍- 04936- 288750

LIVE UPDATES WAYANAD LANDSLIDE SEARCH OPERATION WAYANAD വയനാട്
കള്ളാടിയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

8:12 AM, 8 Jul 2026 (IST)

'അപകട മേഖലയെ നാല്‌ സോണുകളാക്കി തെരച്ചില്‍': എപി അനില്‍ കുമാര്‍

കള്ളാടി തുരങ്കപാതാ പദ്ധതി പ്രദേശത്തുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായവ‍ർക്കായി രണ്ടാ ദിവസവും തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.പി അനിൽ കുമാര്‍ അറിയിച്ചു. അപകടസ്ഥലം നാല് സോണുകളാക്കി തിരിച്ച് എൻഡിആർഎഫ്, ഫയർ ഫോഴ്‌സ്‌, പൊലീസ്, സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശാസ്‌ത്രീയ തെരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കും. മേഖലയില്‍ രാത്രിയിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടര്‍ന്നു. ഇന്ന് തൃശൂരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കെഡാവർ നായകളെയും എത്തിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ഉച്ചയോടെ ദുരന്ത സ്ഥലത്തെത്തും.

തുരങ്കപാതാ നിർമാണ സ്ഥലത്ത് നിന്നും 200 മീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ 11.15ഓടെ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. അപകട മേഖലയിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്‍റെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യഘട്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കി. ഏഴ് മുതൽ പത്ത് അടി വരെ ഉയരത്തിലാണ് പ്രദേശത്ത് മണ്ണ് അടിഞ്ഞുകൂടിയത്. എൻഡിആർഎഫ് - 65, പൊലീസ് - 100, സിവിൽ ഡിഫൻസ്, ഫയർഫോഴ്‌സ്‌ 158 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ 52 തൊഴിലാളികൾ വിവിധ സന്നദ്ധസേനാ വൊളന്‍റിയർമാര്‍, പ്രദേശവാസികൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആദ്യ ദിനത്തില്‍ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടന്നത്.

പദ്ധതി പ്രദേശത്തേക്ക് തൊഴിലാളികളെ എത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു ബസ് മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വാഹനത്തിൽ ജീവനക്കാരില്ലെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മീനാക്ഷി പാലത്തിന്‍റെ താഴ്ഭാഗത്തെ ഒരു വീടിനും പള്ളിക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്ന മണ്ണ് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. മീനാക്ഷിപാലത്തില്‍ അടിഞ്ഞ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്‌ത ശേഷം റോഡിന്‍റെയും പാലത്തിന്‍റെയും സുരക്ഷ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മന്ത്രി ടി സിദ്ദീഖ് നിർദേശം നല്‍കി.

റോഡിലെ മണ്ണ് നീക്കി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കി കാണാതായവർക്കായുള്ള തെരച്ചിലും ആരംഭിച്ചു. നാല് സോണുകളിലേക്കും ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഹിറ്റാച്ചി, ജെസിബി, ടിപ്പറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യന്ത്രങ്ങള്‍, വാഹനങ്ങള്‍ രാത്രിയോടെ തന്നെ എത്തിച്ചു. അപകടത്തിൽ മരിച്ച മൂന്ന് പേരുടെയും പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം വൈത്തിരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പൂർത്തിയായി. രാത്രിയോടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെ‍ഡിക്കൽ കോളജിലെത്തിച്ച് എംബാം ചെയ്‌ത ശേഷം സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്‍റെയും കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെയും ഏകോപനത്തോടെ വിമാനമാർഗം സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. കാണാതായവരുടെയും മരിച്ചവരുടെയും ബന്ധുക്കളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന്‍റെ ചുമതല ജില്ലാ കലക്‌ടർ, ജില്ലാ മെഡ‍ിക്കൽ ഓഫിസർ എന്നിവര്‍ നിര്‍വഹിക്കും. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്‍റെയും തെരച്ചിലിന്‍റെയും ഏകോപനത്തിന് വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി.

അപകട മേഖലയില്‍ രണ്ട് സ്‌നിഫർ നായകളെയും രണ്ട് കഡ‍ാവർ നായകളെയും സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് തെരച്ചില്‍ നടത്തി. അപകട മേഖല പ്രദേശങ്ങളിലെ 23 കുടുംബങ്ങളിലെ 76 പേരെ മേപ്പാടി പോളി ടെക്‌നിക് കോളജിൽ സജ്ജീകരിച്ചി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി. പ്രദേശങ്ങളിലെ മറ്റ് താമസക്കാർ‍ ബന്ധുവീടുകളിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാമ്പിലുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം, വെള്ളം, മരുന്ന് തുടങ്ങി അവശ്യസാധനങ്ങളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേപ്പാടി വിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ എട്ട് പേരിൽ മൂന്ന് പേർ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി. നിലവിൽ അഞ്ച് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കള്ളിടിയിലെ മണ്ണിടിച്ചില്‍ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്‍കൂട്ടി തീരുമാനിച്ചൂവെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി എപി അനില്‍കുമാര്‍. മേഖലയിലെ റോഡ് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കും. റോഡിലേക്ക് ഒലിച്ചെത്തിയ മണ്ണും കല്ലും മരങ്ങളും നീക്കം ചെയ്‌ത് ഇന്ന് തന്നെ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കും. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് റോഡിലെ തടസം പ്രയാസം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗതാഗതം വേഗത്തില്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതെന്നും എപി അനില്‍കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. റോഡ് ഗതാഗതം പുനഃംസ്ഥാപിക്കാന്‍ ഇന്നെ രാത്രി തന്നെ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കുറ്റമറ്റ രീതിയിലുള്ള തെരച്ചിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇതിന് ജനങ്ങളുടെ അടക്കം സഹകരണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും അതുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 18 പേരാണ് അപകടത്തില്‍ ഇരകളായിട്ടുള്ളത്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന മുഴുവന്‍ കാര്യങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി എപി അനില്‍കുമാര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

8:00 AM, 8 Jul 2026 (IST)

വീഴ്‌ചയുണ്ടെങ്കില്‍ നടപടിയെടുക്കും:

നാച്ചുറല്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍ അല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇത് മാന്‍ മെയ്‌ഡ് ലാന്‍ഡ് സ്ലൈഡാണെന്നും മന്ത്രി ടി സിദ്ദീഖ്. അശാസ്‌ത്രീയമായ രീതിയിലാണ് നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇതിലും വലിയ മഴ വയനാട്ടില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഒരു ചെറിയ മഴയില്‍ എങ്ങനെ അപകടം സംഭവിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൊങ്കണ്‍ അധികൃതരുടെ അടക്കം യോഗത്തില്‍ സംസാരിച്ചതാണ്. മേഖലയില്‍ വേണ്ട നടപടിയെടുക്കുന്നതില്‍ വീഴ്‌ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് സര്‍ക്കാര്‍ ഗൗരവത്തോട് കൂടി കാണുന്നു. വിഷയത്തില്‍ പരിശോധനയുണ്ടാകും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നും നിര്‍ദേശം അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കും.

Last Updated : July 8, 2026 at 9:25 AM IST

TAGGED:

LIVE UPDATES
WAYANAD LANDSLIDE
SEARCH OPERATION WAYANAD
വയനാട്
WAYANAD LANDSLIDE LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.