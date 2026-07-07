ETV Bharat / state

വയനാട്ടിൽ തുരങ്കപാത നിർമാണ മേഖലയിലുണ്ടായ വൻ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിയതായി ആശങ്ക

LIVE WAYANAD tunnel road workers
land slide wayanad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 7, 2026 at 12:53 PM IST

|

Updated : July 7, 2026 at 1:45 PM IST

Choose ETV Bharat

വയനാട്: കള്ളാടിയിൽ തുരങ്കപാത നിർമാണ മേഖലയിലുണ്ടായ വൻ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിയതായി ആശങ്ക. മീനാക്ഷി പാലത്തിന് സമീപമുണ്ടായ അതിദാരുണമായ അപകടത്തിൽ നിർമാണ മേഖലയിലുണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങളും തൊഴിലാളികളുടെ ഷെഡുകളും നിർമാണ സാമഗ്രികളും പൂർണ്ണമായും മണ്ണിനടിയിലായി. വൻതോതിൽ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞുവീണതിനാൽ ഇതിനടിയിൽ ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ഭീതിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.

LIVE FEED

1:43 PM, 7 Jul 2026 (IST)

ഒരു മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി

വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ ഒരാള്‍ മരിച്ചെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

1:41 PM, 7 Jul 2026 (IST)

രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കി

കള്ളാടി തുരങ്കപാത നിർമാണസ്ഥലത്തുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കി. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട അഞ്ചുപേരെ രക്ഷിച്ച് മേപ്പാടി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേന (എൻഡിആർഎഫ്) ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തുമെന്ന് റവന്യു മന്ത്രി എ.പി അനിൽകുമാർ അറിയിച്ചു.

വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള എൻഡിആർഎഫ് സംഘം അൽപ്പസമയത്തിനകം അപകടസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരും. ഇതിനുപുറമെ കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള മറ്റൊരു സംഘവും വയനാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. കനത്ത മഴയും ഗതാഗതക്കുരുക്കും കാരണം രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് സ്ഥലത്തെത്താൻ ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തൊഴിലാളികൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഷെഡുകൾക്ക് മുകളിലേക്കാണ് മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞുവീണത്. അപകടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്‌തി എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ജില്ലാ കലക്‌ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും ജില്ലാ കലക്‌ടർ, വയനാട് എസ്.പി എന്നിവരുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തിയതായി മന്ത്രി എ.പി അനിൽകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. സമീപവാസികളെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപകടസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് തൊഴിലാളികളോട് നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെനിന്ന് മാറിനിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മഴ ശക്തമായതിനാൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കാനും നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിർമാണ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാർ അപകടസമയത്ത് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്.

മണ്ണ് പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്‌ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ എത്രയും വേഗം രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് നിലവിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുൻഗണനയെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിനായി സാധ്യമായ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. റവന്യു മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അടിയന്തര നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കള്ളാടി തുരങ്കപാത നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ കനത്ത മഴയാണ് വലിയ മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമായത്. ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചാണ് നിലവിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

1:38 PM, 7 Jul 2026 (IST)

മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നു

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കർശന നിർദേശങ്ങൾ നിർമാണ ഏജൻസിയായ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ അവഗണിച്ചതാണ് ഈ വലിയ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.കെ ബഷീർ. അപകടസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരാളെ ഇതിനകം രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയ്ക്ക് തുരങ്കപാത നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ നൽകിയതെന്നും, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് ഇതിൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണമോ മേൽനോട്ടമോ ഇല്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയമാണ് തുരങ്ക നിർമാണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ അനുമതികളും നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ മാസം 12ന് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി സെക്രട്ടറി, അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി, കലക്‌ടർമാർ, കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക ഓൺലൈൻ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി സെക്രട്ടറി ആതിര ഐ.എ.എസ്, അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി വിനോദ് ഐ.എ.എസ്, ചീഫ് എൻജിനീയർമാർ, വയനാട് കലക്‌ടർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഉന്നതതല സംഘം നിർമാണ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. നിർമാണ സ്ഥലത്ത് മണ്ണ് വലിയ തോതിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ സംഘം സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്ത് വീണ്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം ചേർന്നു. മഴയുള്ള സമയത്ത് തൊഴിലാളികളെ നിർത്തി നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തരുതെന്നും, കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മണ്ണ് അടിയന്തരമായി അവിടെനിന്ന് മാറ്റണമെന്നും കൊങ്കൺ അധികൃതർക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ മണ്ണ് നിർമാണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു അവർ. മേപ്പാടി, ചൂരൽമല തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ അതിതീവ്ര മഴയിൽ എപ്പോഴും മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും കൊങ്കൺ അധികൃതർ അത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

1:36 PM, 7 Jul 2026 (IST)

ഒരാളെ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി

ഒരാളെ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. രക്ഷാപ്രവർത്തനം അതീവ ദുഷ്‌കരം. സ്ഥലത്ത് മഴ മാറിയ കാലാവസ്ഥ

1:34 PM, 7 Jul 2026 (IST)

കൂട്ടിയിട്ട മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞതല്ലെന്നും നിര്‍മാണ മേഖലയിലുള്ള മലയിടിഞ്ഞതാണെന്നും മേപ്പാടി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്‍

തുരങ്കപാത നിര്‍മാണത്തിനായി കൊങ്കണ്‍ കമ്പനി കൂട്ടിയിട്ട മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞതല്ലെന്നും നിര്‍മാണ മേഖലയിലുള്ള മലയിടിഞ്ഞതാണെന്നും മേപ്പാടി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്‍ സഹദ് പറഞ്ഞു.

1:32 PM, 7 Jul 2026 (IST)

ഇന്നലെ മുതൽ തുരങ്കപാത നിര്‍മ്മാണം നിർത്തിവച്ചിരുന്നു

ഇന്നലെ മുതൽ തുരങ്കപാത നിര്‍മ്മാണം നിർത്തിവച്ചിരുന്നുവെന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്‌മെന്‍റ് അതോറിറ്റി മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി ഡോ.ശേഖര്‍ കുര്യാക്കോസ്. സ്ഥലം കാണാനിറങ്ങിയ ആളുകളാണ് മണ്ണിടിച്ചിൽ പെട്ടതെന്നും ശേഖര്‍ കുര്യാക്കോസ്

1:22 PM, 7 Jul 2026 (IST)

പരിക്കേറ്റ് വയനാട് വിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർ, ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം എന്ന് ആശുപത്രി എംഒഡി

കൂടമ്മാൾ( തമിഴ്‌നാട്), കുഞ്ചു(മലയാളി), സൂരജ് യാദവ് (ബിഹാർ), സഞ്ജയ് ഠാക്കൂർ, രജനീഷ്, ദിലീപ്, ഹീരാ കുമാർ, തന്മയ് ഘോഷ്, സന്തോഷ് കുമാർ (മേപ്പാടി എസ് ഐ). ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം എന്ന് ആശുപത്രി എംഒഡി. ദിലീപ് (19) ആണ് ഗുരുതരവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നത്.

മന്ത്രിമാരുടെ പ്രതികരണം (ETV Bharat)

1:21 PM, 7 Jul 2026 (IST)

രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതമാക്കാൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ്‌ ചെന്നിത്തലയുടെ നിർദേശം

വയനാട്ടിലെ മണ്ണിടിച്ചൽ മേഖലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതമാക്കാൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല ഫയർ ഫോഴ്‌സ് മേധാവിക്കും വയനാട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കും നിർദേശം നൽകി

1:19 PM, 7 Jul 2026 (IST)

രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതമാക്കി

കള്ളാടി തുരങ്കപാത നിർമ്മാണ മേഖലയിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിൽ പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതമാക്കി. എൻ.ഡി.ആർ.എഫ്, ഫയർ ഫോഴ്സ്, പെലീസ്, ഫോറസ്റ്റ്, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, നാട്ടുകാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. പ്രദേശത്ത് എം.എൽ.എ ഐ.സി ബാലകൃഷ്‌ണൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ചന്ദ്രിക കൃഷ്‌ണൻ, ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍ ഡി.ആർ മേഘശ്രീ, ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ സ്ഥലത്ത് എത്തി

1:17 PM, 7 Jul 2026 (IST)

മുഖ്യമന്ത്രി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ആസ്ഥാനത്തേക്ക്

മുഖ്യമന്ത്രി ഉടന്‍ സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിട്ടി ആസ്ഥാനത്തെത്തും

1:14 PM, 7 Jul 2026 (IST)

രക്ഷാസേനയ്ക്കും ആംബുലൻസുകൾക്കും ദുരന്തമുഖത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് കൽപറ്റ ദേശീയപാതയിൽ കർശന യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ

രക്ഷാസേനയ്ക്കും ആംബുലൻസുകൾക്കും ദുരന്തമുഖത്തേക്ക് അതിവേഗം എത്തിച്ചേരുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് മുതൽ കൽപറ്റ വരെയുള്ള ദേശീയപാതയിൽ കർശനമായ യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റൂട്ടിൽ ആംബുലൻസുകൾക്കും മറ്റ് അടിയന്തര സേനാ വാഹനങ്ങൾക്കും തടസ്സമില്ലാതെ കടന്നുപോകാൻ റോഡിൽ പൂർണ്ണമായും വഴിയൊരുക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

​താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ഗതാഗതക്കുരുക്കും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾ പരമാവധി സഹകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ, ചുരത്തിലൂടെയുള്ള അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത എല്ലാ യാത്രകളും നിലവിൽ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും, അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും അറിയിക്കുന്നു. ജില്ലാ ഭരണകൂടം

വയനാട്ടിൽ തുരങ്കപാത നിർമാണ മേഖലയിലുണ്ടായ വൻ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിയതായി ആശങ്ക (നാട്ടുകാരന്‍ പകര്‍ത്തിയ ദൃശ്യങ്ങള്‍)

1:04 PM, 7 Jul 2026 (IST)

എന്‍ഡിആര്‍എഫ് സംഘം ഉടന്‍ സ്ഥലത്തെത്തുമെന്ന് എ പി അനില്‍കുമാര്‍

കള്ളാടി തുരങ്കപാത നിർമാണസ്ഥലത്തുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കി. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട അഞ്ചുപേരെ രക്ഷിച്ച് മേപ്പാടി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേന (എൻഡിആർഎഫ്) ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തുമെന്ന് റവന്യു മന്ത്രി എ.പി അനിൽകുമാർ അറിയിച്ചു.

വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള എൻഡിആർഎഫ് സംഘം അൽപ്പസമയത്തിനകം അപകടസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരും. ഇതിനുപുറമെ കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള മറ്റൊരു സംഘവും വയനാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. കനത്ത മഴയും ഗതാഗതക്കുരുക്കും കാരണം രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് സ്ഥലത്തെത്താൻ ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തൊഴിലാളികൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഷെഡുകൾക്ക് മുകളിലേക്കാണ് മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞുവീണത്. അപകടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ജില്ലാ കലക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും ജില്ലാ കലക്ടർ, വയനാട് എസ്.പി എന്നിവരുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തിയതായി മന്ത്രി എ.പി അനിൽകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. സമീപവാസികളെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപകടസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് തൊഴിലാളികളോട് നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെനിന്ന് മാറിനിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മഴ ശക്തമായതിനാൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കാനും നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിർമാണ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാർ അപകടസമയത്ത് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്.

മണ്ണ് പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ എത്രയും വേഗം രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് നിലവിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുൻഗണനയെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിനായി സാധ്യമായ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. റവന്യു മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അടിയന്തര നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കള്ളാടി തുരങ്കപാത നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ കനത്ത മഴയാണ് വലിയ മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമായത്. ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചാണ് നിലവിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

1:03 PM, 7 Jul 2026 (IST)

കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ട്

കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

(null)

1:00 PM, 7 Jul 2026 (IST)

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ പെയ്‌തത് 23 സെന്‍റിമീറ്റർ മഴ

മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായ മേപ്പാടിയിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ പെയ്‌തത് 23 സെന്‍റിമീറ്റർ മഴ. അതി തീവ്ര മഴയാണ് മേപ്പാടിയിൽ പെയ്‌തതെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ വിലയിരുത്തൽ. മൺസൂൺ കാറ്റ് ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത രണ്ടു ദിവസം കൂടി വയനാട്ടിൽ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ വിലയിരുത്തൽ. വയനാട്ടിൽ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റെഡ് അലെർട് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും . വരും മണിക്കൂറുകളിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വിലയിരുത്തുന്നത്. അതെ സമയം വയനാട്ടിൽ ജൂൺ 1 മുതൽ ഇന്ന് വരെ 19 ശതമാനം കുറവ് മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

12:57 PM, 7 Jul 2026 (IST)

ദുരന്തനിവാരണത്തിനായി പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച എൻ.ഡി.ആർ.എഫ് സംഘം ഉടന്‍ വയനാട്ടില്‍

ദുരന്തനിവാരണത്തിനായി പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച എൻ.ഡി.ആർ.എഫ് സംഘം എത്രയും വേഗം സ്ഥലത്തെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വയനാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള യൂണിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വടകര, കുറ്റ്യാടി ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സംഘമോ ഉടൻ തന്നെ കള്ളാടിയിൽ എത്തും. അപകടസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ദുരന്തസ്ഥലത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സമീപത്തെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ അടിയന്തരമായി ഒഴിപ്പിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം കടന്നിട്ടുണ്ട്.

12:56 PM, 7 Jul 2026 (IST)

അപകടകാരണം അശാസ്‌ത്രീയമായി മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടതെന്ന് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ്

വയനാട്ടിൽ തുരങ്കപാത നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അശാസ്ത്രീയമായി മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടത് കൊണ്ടാണ് ദുരന്തമുണ്ടായതെന്ന് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മഴയിൽ അപകടം സംഭവിക്കും എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാണ്. വേണ്ട നടപടി എടുത്തില്ല. നിർദേശം നൽകിയിട്ടും വേണ്ട രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയില്ല. ഇത് സർക്കാർ പരിശോധിക്കും. പ്രവൃത്തി നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നും മണ്ണ് മാറ്റണമെന്നും നിർദേശം നൽകിയിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായ ആറ് പേർ ചികിത്സയിലാണ്. എൽഡിആർഎഫിൻ്റെ വയനാട്, കോഴിക്കോട് സംഘങ്ങൾ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു. കണ്ണൂരിലുള്ള എൽഡിആർഎഫ് സംഘത്തോടും അവിടെയെത്താൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ഏകോപനത്തിന് നിർദേശം. കൽപറ്റയിലെ ടൗൺഷിപ്പിൽ മണ്ണ് ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു. അവിടെയും നിർദേശം നൽകിയിട്ടും നടപടികൾ തൃപ്തികരമല്ല. മഴക്കാലത്ത് പ്രവൃത്തി നടത്തരുതെന്നും ആളുകൾ ഉണ്ടാകരുതെന്നും അവിടെയുള്ള എട്ട് കുടുംബത്തെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല. പൂർണമായുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

12:54 PM, 7 Jul 2026 (IST)

പരിക്കേറ്റ ആറുപേര്‍ ആശുപത്രിയില്‍

കിരണ്‍കുമാർ, ദിലീപ്, സൂരജ് യാദവ്, സഞ്ജയ് താക്കൂർ, രജനീഷ്, തൻമയ് ഘോഷ് എന്നിവരാണ് പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിലുള്ളത്.

12:47 PM, 7 Jul 2026 (IST)

സംഭവം ഉണ്ടായത് രാവിലെ

രാവിലെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവമുണ്ടായത്. മലമുകളിൽ നിന്ന് ചളിയോട് കൂടിയ വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ചെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ജെസിബി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് തിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി നിർമാണ സ്ഥലത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് വലിയ തോതിൽ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ നാട്ടുകാരും പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്നാണ് പ്രാഥമിക രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. ജില്ലാ കളക്ടർ ഡി.ആർ മേഘശ്രീ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപകടസ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, വലിയ അളവിൽ മണ്ണ് വീണുകിടക്കുന്നതിനാൽ നിലവിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ പരിമിതികളുണ്ട്.

Last Updated : July 7, 2026 at 1:45 PM IST

TAGGED:

LIVE WAYANAD
TUNNEL ROAD WORKERS
WAYANAD KALLADI LAND SLIDE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.