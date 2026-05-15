ഭരണത്തുടക്കത്തിന് മുൻപ് നേതാക്കളെ സന്ദർശിച്ച് വി ഡി സതീശൻ, ശൈലി മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ച് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി

വി ഡി സതീശൻ
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 15, 2026 at 12:34 PM IST

Updated : May 15, 2026 at 1:11 PM IST

നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ പുതിയ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ സന്ദർശിച്ച് പിന്തുണയും അനുഗ്രഹവും തേടുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ മാർഗദർശികളായ നേതാക്കളെ നേരിൽ കാണാനാണ് അദ്ദേഹം രാവിലെ യാത്രകൾ ആരംഭിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ആദ്യം എത്തിയത് രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവായ ജി കാർത്തികേയൻ്റെ വസതിയിലാണ്. അവിടെയെത്തി കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സംസാരിച്ച നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി, ജി കാർത്തികേയൻ്റെ ഓർമകൾക്ക് മുൻപിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു.

തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മുതിർന്ന നേതാവ് അടൂർ പ്രകാശിനെ സന്ദർശിച്ചു. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും പുതിയ ഭരണത്തിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്‌തു. പിന്നീട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെ നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിച്ചു. ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധം നിലനിർത്തുകയെന്ന ജനാധിപത്യ മര്യാദയുടെ ഭാഗമായാണ് സന്ദർശനം. ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ക്രിയാത്മക പിന്തുണ വി ഡി സതീശൻ അഭ്യർഥിച്ചു.

എല്ലാ നേതാക്കളുടെയും മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഭരണത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം.

LIVE FEED

1:08 PM, 15 May 2026 (IST)

ചെന്നിത്തല തന്‍റെ നേതാവ്, സതീശന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ആയതില്‍ സന്തോഷം, ഹൈക്കമാന്‍ഡിന്‍റെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും ചെന്നിത്തല

ചെന്നിത്തല തന്‍റെ നേതാവാണെന്നും താന്‍ കൊച്ചിലേ മുതലേ വരുന്ന വീടെന്നും സതീശന്‍, തനിക്ക് ജേഷ്ഠ്യസഹോദരന്‍. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും തനിക്കുണ്ടാകും. മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടാകുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് അത് ചര്‍ച്ച ചെയ്‌ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സതീശന്‍.

ഇടത് ഭരണത്തില്‍ നിന്ന് കേരളത്തെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ദൗത്യം സതീശനെയാണ് പാര്‍ട്ടി ഏല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും തനിക്ക് യാതൊരു ഉപാധികളും ഇല്ലെന്നും ചെന്നിത്തല.

1:06 PM, 15 May 2026 (IST)

രമേശ് -സതീശന്‍ കൂടിക്കാഴ്‌ച അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ടു, പിന്നീട് ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍

അനുനയ സൂചനകള്‍ നല്‍കി രമേശ് ചെന്നിത്തല. നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും അരമണിക്കൂറോളം തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാട്ടെ വസതിയില്‍ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയ ശേഷം ഒരുമിച്ച് മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തി.

12:56 PM, 15 May 2026 (IST)

'എന്‍റെ കുടുംബമാ, ഇവിടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ പോകാനാണ്?' ജി കാർത്തികേയന്‍റെ വീട്ടിൽ വികാരാധീനനായി വി ഡി സതീശൻ

ജി കാർത്തികേയന്‍റെ വീട്ടിലെത്തിയ നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ വികാരാധീനനായി. തന്‍റെ കുടുംബമാണ് ഇതെന്നും ഇവിടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ താൻ എവിടെ പോകാനാണെന്നും വി ഡി സതീശൻ ചോദിച്ചു. ജി കാർത്തികേയന്‍റെ വിരൽത്തുമ്പിൽ തൂങ്ങിയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്നതെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.

സതീശൻ മൂത്ത മകനെപ്പോലെയാണെന്ന് ജി കാർത്തികേയന്‍റെ ഭാര്യ എം ടി സുലേഖ പറഞ്ഞു. സതീശന്‍റെ കഴിവുകൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ജികെയാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലെയും ലീഡറെ പോലെയും സതീശനും പാവങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന നല്ലൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയാവട്ടെയെന്ന് എം ടി സുലേഖ പ്രതികരിച്ചു. നല്ല രീതിയിൽ വി ഡി കേരളത്തെ നയിക്കുമെന്ന് ശബരീനാഥനും പറഞ്ഞു.

ഇന്നലെ മുതൽ ഓരോ നേതാക്കളെയും നേരിൽ കാണുകയാണ് വി ഡി സതീശൻ. മുതിർന്ന നേതാക്കളായ വി എം സുധീരനെയും എ കെ ആന്‍റണിയെയും സന്ദർശിച്ച വി ഡി സതീശൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വീട്ടിലും എത്തി. ഇന്ന് പി ജെ ജോസഫ്, അടൂർ പ്രകാശ് അടക്കമുള്ളവരെ കണ്ട ശേഷം പിണറായി വിജയനെ കാണാനും പോയി. അതിനിടെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു സ്വകാര്യ സന്ദർശനമെന്ന് പറഞ്ഞ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി. പിന്നീട് കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ചെന്നിത്തല തയ്യാറായി. പിണറായി വിജയനെ കണ്ടതിന് പിന്നാലെ ചെന്നിത്തലയുടെ വീട്ടിലാണ് വി ഡി സതീശൻ എത്തിയത്.

12:51 PM, 15 May 2026 (IST)

വി ഡി സതീശൻ രമേശ്‌ ചെന്നിത്തലയുടെ വഴുതക്കാട്ടെ വസതിയില്‍

വി ഡി സതീശൻ രമേശ്‌ ചെന്നിത്തലയുടെ വഴുതക്കാട്ടെ വസതിയിലെത്തി. ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചെന്നിത്തലയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം. MLA മാരായ അൻവർ സാദത്ത്, അബിൻ വർക്കി, വി ടി ബൽറാം എന്നിവരും ചെന്നിത്തലയുടെ വീട്ടിൽ

12:50 PM, 15 May 2026 (IST)

നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ പിണറായി വിജയന്റെ വസതിയിൽ, ഇറങ്ങി വന്ന് സ്വീകരിച്ച് പിണറായി‌

കാവൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ വീട്ടിലെത്തി സന്ദർശിച്ച് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നാണ് വിഡി സതീശനെ പിണറായി വിജയൻ സ്വീകരിച്ചത്.

12:46 PM, 15 May 2026 (IST)

ശൈലി മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ച് വിഡി സതീശന്‍, പൊലീസിന് സുപ്രധാന നിർദേശം; 'യാത്രയിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷ വേണ്ട, പൈലറ്റും എസ്കോർട്ട് മാത്രം'

യാത്രാസുരക്ഷയില്‍ ശൈലി മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ച് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍. യാത്രയിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷ വേണ്ടെന്ന് വി ഡി സതീശന്‍ അറിയിച്ചു. പൈലറ്റും എസ്കോർട്ടും ഒഴികെ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ വേണ്ടെന്നാണ് നിര്‍ദേശം. യാത്ര പോകുമ്പോൾ നാട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതെന്നും റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യരുതെന്നും ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശം നല്‍കി. എസ്കോർട്ടും വേണ്ടെന്നായിരുന്നു നിലപാട്. എന്നാല്‍ അത് നിർബന്ധമാണെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

