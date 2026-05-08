കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഞായറാഴ്ച അറിയാം, ബംഗാളില് സത്യപ്രതിജ്ഞ മെയ് 9ന്, തീരുമാനം ആകാതെ തമിഴ്നാട്
Published : May 8, 2026 at 9:39 AM IST|
Updated : May 8, 2026 at 10:58 AM IST
കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വിഷയത്തില് ഇന്നും സജീവ ചർച്ച. മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകണം എന്നകാര്യത്തില് എംഎല്എമാരുടെ അഭിപ്രായം അടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ഹൈക്കമാൻഡിന് കൈമാറും. എഐസിസി നിരീക്ഷകരാണ് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുക. ഘടക കക്ഷികളുടെ നിലപാടും എഐസിസി പ്രതിനിധികള് ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിക്കും. മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും രാഹുല് ഗാന്ധിയും റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കും. പിന്നീട് നേതാക്കളെ സമവായ ചർച്ചയ്ക്കായി വിളിപ്പിക്കും. ഡല്ഹിയിലാണ് ചർച്ച നടക്കുക. ഞായറാഴ്ചയോടെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ഇന്നലെയും പ്രസ്തുത വിഷയത്തില് ചർച്ച നടന്നിരുന്നു. കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാന് ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളുമായി കോണ്ഗ്രസ് നിരീക്ഷകരായ അജയ് മാക്കനും മുകുള് വാസ്നികും ആണ് ചർച്ച നടത്തിയത്. വിഡി സതീശനെയും കെസി വേണുഗോപാലിനെയും ആണ് മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്. തീരുമാനത്തില് അനിശ്ചിതത്വം നിലനില്ക്കുന്നതിനാല് പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോണ്ഗ്രസ് എംഎല്എമാരുമായും എംപിമാരുമായും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് എഐസിസി പ്രതിനിധികള് ചർച്ച നടത്തി. യുഡിഎഫിൻ്റെ ഓരോ ഘടകക്ഷി നേതാക്കളെയും സംഘം വെവ്വേറെ കണ്ടിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതു മുതല് കോണ്ഗ്രസില് മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകുമെന്നതില് ചർച്ച സജീവമായിരുന്നു. പാർട്ടിക്കുള്ളില് നിന്ന് ചർച്ച തെരുവിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിച്ചതോടെ കെപിസിസി കർശന നിലപാടെടുത്ത് രംഗത്ത് വന്നു.
LIVE FEED
ബംഗാളില് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് മെയ് ഒമ്പതിന്
ബംഗാളിലെ ആദ്യ ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് മെയ് ഒമ്പതിന് ബ്രിഗേഡ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടില്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ബിജെപി നിരീക്ഷകനായി നിയമിതനായ ഒഡിഷ മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ ചരൺ മാജിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇന്ന് ബിജെപി നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം.
ടി.വി.കെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ.ആനന്ദ് ടി.വി.കെ അധ്യക്ഷൻ വിജയ്യുടെ ചെന്നൈ നീലങ്കരൈയിലെ വസതിയിലെത്തി.
മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയെ കണ്ട് തരൂർ
കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വിഷയത്തില് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജു ഖാർഗെയെ കണ്ട് ശശി തരൂർ. 'കേരളത്തിലെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുയ്ക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ പാർട്ടി ഉൾപ്പെട്ട സമീപകാല രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമായി കോണ്ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജു ഖാർഗെയെ കണ്ടു. ഒരു പരിചയസമ്പന്നനുമായി അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ലതാണ്' -ശശി തരൂർ കുറിച്ചു.
കെസി വേണുഗോപാലിനും എപി അനിൽ കുമാറിനുമെതിരെ വണ്ടൂരില് പോസ്റ്റർ
മുഖ്യമന്ത്രി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വണ്ടൂരിൽ എപി അനിൽ കുമാറിനെതിരെ പോസ്റ്റർ. ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓഫിസിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച എപി അനിൽകുമാറിന്റെ ഫ്ലക്സിന് മുകളിൽ പച്ചപ്പട, ജനപക്ഷം എന്നീ പേരുകളിലായാണ് പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചിട്ടുള്ളത്. കെ.സി വേണുഗോപാലിനും എ.പി അനിൽകുമാറിനുമെതിരെ വണ്ടൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പോസ്റ്റർ പ്രചരണം. ഊള മാത്യുവിനെ വച്ച് ലീഗിനെ ചൊറിഞ്ഞാൽ കെ.സി ഗ്രൂപ്പ് മാനേജർ അനിൽകുമാർ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാലുകുത്തില്ല, കെ.സിയെ ചുമക്കേണ്ട ഗതികേട് ലീഗിനില്ല തുടങ്ങിയ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളാണ് പോസ്റ്ററുകളിലുള്ളത്.
5 സീറ്റുകൾ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഗവർണർ ബാധ്യസ്ഥനാണ് - എഐഎഡിഎംകെ ദേശീയ വക്താവ് കോവൈ സത്യൻ
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിഷത്തില് ഗവർണറുടെ നിലപാടിനെ പിൻതാഭൃങ്ങി എഐഎഡിഎംകെ ദേശീയ വക്താവ് കോവൈ സത്യൻ. "108 സീറ്റുകളുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷി തങ്ങളാണെന്നും തങ്ങൾക്ക് 5 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും അവകാശപ്പെട്ടത് ടിവികെയാണ്. അതിനാൽ, മറ്റ് 5 സീറ്റുകൾ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഗവർണർ ബാധ്യസ്ഥനാണ്" - കോവൈ സത്യൻ പറഞ്ഞു. "സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ 118 സീറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്, കോൺഗ്രസിന്റ 5 സീറ്റുകൾ കൂടി ചേർക്കുന്നത് ടിവികെയെ രക്ഷിക്കില്ല. കോൺഗ്രസ് കപ്പലിൽ ഒരു ദ്വാരം ഇട്ടിരിക്കുന്നു, കപ്പൽ വേഗത്തിൽ മുങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അത്." -ടിവികെ കോണ്ഗ്രസ് കൂട്ടുകെട്ടിനെ വിമർശിച്ച് സത്യൻ പഞ്ഞു.
പട നയിച്ചവൻ നാട് നയിക്കട്ടെ - വിഡി സതീശന് അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ച് പോസ്റ്റർ
വിഡി സതീശന് അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ച് വാണിയമ്പലത്തും ഫ്ലക്സ് ബോർഡ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, കെ.എസ്.യു കമ്മറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് മാട്ടക്കുളം അങ്ങാടിയിൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. പട നയിച്ചവൻ നാട് നയിക്കട്ടെ. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ എന്നെഴുതിയ ബോർഡാണ് യുവാക്കൾ സ്ഥാപിച്ചത്.
ബംഗാളില് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ബിജെപി, മമത പിടിവാശിയില് തന്നെ
ബംഗാളില് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനെരുങ്ങി ബിജെപി. സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി നിയമസഭ കക്ഷി നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് ബിജെപി എംഎൽഎമാരുടെ യോഗം ചേരുമെന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വം. പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരുക്കങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി ബിജെപി. അതേസമയം, വലിയ തോൽവിയുണ്ടായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പദം രാജിവയ്ക്കില്ലെന്ന് മമത ബാനർജി വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ തൃണമൂൽ എംഎൽഎമാരുമായി നടത്തിയ യോഗത്തിലാണ് പുതിയ നിലപാട് അവർ സ്വീകരിച്ചത്. ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്ത ബിജെപിക്ക് ഭരണത്തുടർച്ച അവകാശപ്പെടാനാകില്ലെന്നും തന്നെ പുറത്താക്കുന്നത് വരെ സ്ഥാനത്ത് തുടരുമെന്നും മമത പറഞ്ഞു. Read More
അന്തിമ തീരുമാനം ഹൈക്കമാൻഡിന്റേത്, പ്രഖ്യാപനം ഞായറാഴ്ച - കെ മുരളീധരൻ
കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരൻ. കേരള കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന കോൺഗ്രസ് ലെജിസ്ലേച്ചർ പാർട്ടി (സിഎൽപി) യോഗത്തിന് ശേഷം സംസാരിച്ച മുരളീധരൻ, നിരീക്ഷകർ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്നും അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് സമർപ്പിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. "കേന്ദ്ര നിരീക്ഷകർ ഇന്ന് അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും... കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് നാളെ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം എടുക്കും... പേര് മറ്റന്നാൾ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും... ഹൈക്കമാൻഡിൻറെ തീരുമാനം അന്തിമമാണ്..." മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
അന്തിമ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കും, കെസിയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ തള്ളാതെ സന്ദീപ് വാര്യർ
കെസി വേണുഗോപാലിന് നല്കിയ പിന്തുണ തള്ളാതെ സന്ദീപ് വാര്യർ. 'ലീഗിന് സ്വന്തമായി അഭിപ്രായമുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം കേട്ടശേഷമാണ് തീരുമാനം ഉണ്ടാകുക. ആ തീരുമാനം തങ്ങള് അനുസരിക്കും. രാഹുല് ഗാന്ധിയും കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വവും പാണക്കാട് തങ്ങളും യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ നൂറ് ശതമാനം അംഗീകരിക്കുമെ'ന്നും സന്ദീപ് വാര്യർ