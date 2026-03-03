ETV Bharat / state

അനന്തപുരിയില്‍ സ്ത്രീശക്തിയുടെ മഹാസംഗമം; പണ്ടാര അടുപ്പില്‍ തീ പകര്‍ന്നതോടെ പൊങ്കാലയ്ക്ക് തുടക്കം

attukal pongala
പണ്ടാര അടുപ്പില്‍ തീ പകരുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 3, 2026 at 9:51 AM IST

Updated : March 3, 2026 at 10:48 AM IST

ഭക്തി നിര്‍ഭരമായി അനന്തപുരി

തിരുവനന്തപുരം: അനന്തപുരിയുടെ ഹൃദയതാളമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കനലുകളിൽ ഭക്തിയുടെ അമൃത് വിളയിക്കുന്ന ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയുടെ ശുദ്ധ പുണ്യാഹത്തോടെ ആരംഭിച്ചു. രാവിലെ 9.45ന് സഹമേല്‍ശാന്തി പണ്ടാര അടുപ്പില്‍ തീ പകര്‍ന്നതോടെ പൊങ്കാലയ്ക്ക് തുടക്കമായി.

കണ്ണകി ചരിതത്തിൽ പാണ്ഡ്യ രാജാവിൻ്റെ വധം നടത്തുന്ന ഭാഗം തോറ്റംപാട്ടുകാർ പാടി കഴിഞ്ഞയുടൻ തന്ത്രി പരമേശ്വരൻ ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി അനീഷ് നമ്പൂതിരി ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് ദീപം പകർന്ന് ക്ഷേത്ര തിടപ്പള്ളിയിലെ പൊങ്കാല അടുപ്പിലേക്ക് പകര്‍ന്നു. ഇതേ ദീപമാണ് സഹ മേൽശാന്തി ഏറ്റുവാങ്ങി വലിയ തിടപ്പള്ളിയിലും ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻവശത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള പണ്ടാര അടുപ്പിലും കത്തിച്ചത്.

LIVE FEED

10:36 AM, 3 Mar 2026 (IST)

ഭക്തജനങ്ങള്‍ക്കായി ഹെൽപ്പ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ

പൊങ്കാല ഇടാനെത്തിയ ഭക്തജനങ്ങള്‍ക്കായി ഹെൽപ്പ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ

അക്രമം, മാലപൊട്ടിക്കൽ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പൊലീസിൽ അറിയിക്കാൻ- 100, 112

തീപിടുത്തം, അപകടം അറിയിക്കാൻ- 0471 2333101

ട്രാഫിക് പരാതികൾ അറിയിക്കാൻ- 0471 2558731

ജലവിതരണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്- 9188127947

ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്- 0471 2320821

attukal pongala
പൊങ്ക അര്‍പ്പിക്കാനെത്തിയ ഭക്തര്‍ (ETV Bharat)

10:31 AM, 3 Mar 2026 (IST)

പൊങ്കാലയിടാൻ സൗകര്യമൊരുക്കി നഗരത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ- മുസ്ലീം പള്ളികളും

പൊങ്കാലയിടാൻ സൗകര്യമൊരുക്കി നഗരത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ- മുസ്ലീം പള്ളികളും. പാളയം സിഎസ്‌ഐ ക്രൈസ്റ്റ് പള്ളിയും സെൻ്റ് ജോസഫ് കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയും ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി ആരാധനാസമയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി. പാളയം ജുമാ മസ്ജിദ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളും പരിസരവും പൊങ്കാല സൗകര്യത്തിനായി വിട്ടുനൽകി. പൊങ്കാലയിടാനെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്തു നൽകണമെന്ന് പാളയം പള്ളി ഇമാം വി പി സുഹൈബ് മൗലവി അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.

attukal pongala
പൊങ്ക അര്‍പ്പിക്കാനെത്തിയ ഭക്തര്‍ (ETV Bharat)

10:27 AM, 3 Mar 2026 (IST)

പൊങ്കാല അർപ്പിച്ച് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഭാര്യയും മകളും, ലോക്ഭവനു മുന്നില്‍ ഗവര്‍ണറും കുടുംബവും

നടനും കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമാ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഭാര്യ രാധികാ സുരേഷ് ഗോപി ശാസ്തമംഗലത്തുള്ള വീട്ടിൽ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല അർപ്പിച്ചു. മകൾ ഭവമി സുരേഷും അമ്മയോടൊപ്പം പൊങ്കാല ഇടുന്നുണ്ട്. കേരള ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര ആര്‍ലേക്കറും കുടുംബവും ലോക്ഭവനു മുന്നില്‍ പൊങ്കല അര്‍പ്പിച്ചു.

attukal pongala
പൊങ്കാല അർപ്പിക്കുന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഭാര്യയും മകളും (ETV Bharat)

10:17 AM, 3 Mar 2026 (IST)

ആഗ്രഹസാഫല്യത്തിനല്ല, അനുഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടിയാണ് പൊങ്കാലയിടുന്നതെന്ന് ചിപ്പി

ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാൻ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രതാരം ചിപ്പി എത്തിച്ചേർന്നു. ആറ്റുകാൽ അമ്പലത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഗൗരി വന്ദനം ഹോട്ടൽ മുറ്റത്താണ് ചിപ്പി പൊങ്കാല അർപ്പിക്കുന്നത്. ചിപ്പിയോടൊപ്പം പ്രശസ്ത ടെലിവിഷൻ താരങ്ങളും ഗായിക രാജലക്ഷ്മിയും അതേ സ്ഥലത്ത് പൊങ്കാല അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നടി ചിപ്പിയുടെ സാന്നിധ്യം പ്രശസ്തമാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി തുടർച്ചയായി പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാൻ ചിപ്പി എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്. അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളടത്തോളം കാലം എല്ലാവർഷവും പൊങ്കാല അര്‍പ്പിക്കാൻ എത്തും എന്ന് ചിപ്പി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.

തുടരും എന്ന സിനിമയുടെ വലിയ വിജയത്തിനുശേഷം വരുന്ന ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉത്സവകാലത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യത്തിന് ചിരിയോടെ ചിപ്പി ഇല്ല എന്ന് മറുപടി നൽകി. ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് വർഷാവർഷം പൊങ്കാല അർപ്പിക്കുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള ഭക്തിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. ജീവിത വിജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും ഭക്തിയുടെ അളവുകോലിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിപ്പി പറഞ്ഞു. ആറ്റുകാലമ്മയുടെ ഭക്ത എന്നുള്ള നിലയിൽ ആഗ്രഹസാഫല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ല അനുഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടിയാണ് പൊങ്കാലയിടുന്നതെന്നും ചിപ്പി പറഞ്ഞു.

attukal pongala
ചിപ്പി (ETV Bharat)

10:10 AM, 3 Mar 2026 (IST)

സുരക്ഷയ്ക്ക് 4,000-ത്തിലധികം പൊലീസുകാര്‍

ഇത്തവണത്തെ പൊങ്കാല ചന്ദ്രഗ്രഹണ ദിവസമാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതിനാൽ നിവേദ്യത്തിന് ശേഷം ഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക പൂജകൾക്കായി ക്ഷേത്രനട ഉടൻ അടയ്ക്കും. നഗരത്തിൽ 4,000-ത്തിലധികം പൊലീസുകാരെ സുരക്ഷയ്ക്കായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ടീമുകളും ആംബുലൻസ് സേവനവും പത്ത് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സജ്ജമാണ്.

attukal pongala
പ്രാര്‍ഥനയോടെ ഭക്തര്‍ (ETV Bharat)

10:01 AM, 3 Mar 2026 (IST)

ദേവിക്ക് ഇഷ്ട നിവേദ്യവുമായി ഭക്തജനങ്ങള്‍

ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള അഭൂതപൂർവമായ പങ്കാളിത്തമാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്കുള്ളത്. കനത്ത ചൂടും വെയിലും അവഗണിച്ച് ലക്ഷങ്ങളാണ് റോഡിനിരുവശവും പൊങ്കാല അര്‍പ്പിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരം പൊങ്കാലക്കലങ്ങൾ നിരന്നു. 9.45നായിരുന്നു അടുപ്പുകളിൽ തീ പകർന്നത്. ഇനി ആറ്റുകാലമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ്. 2.15ന് ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പൊങ്കാല നിവേദ്യം.

attukal pongala
ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കല അര്‍പ്പിക്കുന്ന അക്തജനങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

9:51 AM, 3 Mar 2026 (IST)

യാഗശാലയായി അനന്തപുരി

ക്ഷേത്രമുറ്റത്തെ പണ്ടാര അടുപ്പിൽ തീ കത്തിച്ചതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ അടുപ്പുകളിലേക്ക് അഗ്നി പകര്‍ന്നു. വീടുകളും വീഥികളും കടന്ന് കിലോമീറ്ററുകളോളം പൊങ്കാലക്കലങ്ങൾ നിരന്നതോടെ നഗരം യാഗശാലയായി.

attukal pongala
ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല (ETV Bharat)
Last Updated : March 3, 2026 at 10:48 AM IST

ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല
ATTUKAL PONGALA

