Live: കൃത്യം 6.42-ന് ആ ദിവ്യകാഴ്ച; തിരുവാഭരണം ചാർത്തി അയ്യപ്പൻ, ശരണംവിളികളാൽ മുഖരിതമായി സന്നിധാനം
January 14, 2026 at 5:34 PM IST
January 14, 2026 at 6:45 PM IST
ശബരിമല: ഭക്തലക്ഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന പുണ്യനിമിഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യമായി പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി തെളിഞ്ഞു. തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര സന്നിധാനത്തെത്തി വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തി ദീപാരാധന നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ വൈകുന്നേരം 6.42നാണ് ആദ്യ ദീപം തെളിഞ്ഞത്. ശരണംവിളികളാൽ മുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭക്തർ മകരവിളക്ക് തൊഴുതു.
വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയോടെയാണ് പന്തളത്തുനിന്നുള്ള തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര ശരംകുത്തിയിലെത്തിയത്. അവിടെനിന്ന് ദേവസ്വം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ എതിരേറ്റു. തുടർന്ന് 6.30ഓടെ ഭക്തിനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഘോഷയാത്ര പതിനെട്ടാം പടി കയറി. കൊടിമരച്ചുവട്ടിൽ വച്ച് ദേവസ്വം മന്ത്രിയും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് പേടകം സ്വീകരിച്ചു. സോപാനത്തിൽ വച്ച് തന്ത്രിയും മേൽശാന്തിയും ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയ തിരുവാഭരണങ്ങൾ ശ്രീകോവിലിൽ അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തി ദീപാരാധന നടത്തി. ഇതിനു മുന്നോടിയായി സന്നിധാനത്ത് കർപ്പൂരാഴികൾ തെളിഞ്ഞുതുടങ്ങിയിരുന്നു. ദീപാരാധനയ്ക്ക് പിന്നാലെ നട തുറന്നയുടനെയാണ് പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി തെളിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് അല്പസമയത്തിനകം രണ്ട് തവണ കൂടി ജ്യോതി തെളിഞ്ഞതോടെ ഒരു വർഷം നീണ്ട ഭക്തരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമായി. ഒരേയൊരു മനസ്സോടെ ശരണം വിളികളുമായി കാത്തിരുന്ന അയ്യപ്പഭക്തർ ദർശനപുണ്യം നേടിയ സംതൃപ്തിയോടെയാണ് ഇനി മലയിറങ്ങുക.
സോപാന സംഗീതം ഉയർന്നു, സന്നിധാനം ശരണമന്ത്രങ്ങളിൽ; മകരജ്യോതി ദർശനത്തിന് നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം
മകരജ്യോതി ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്താനുള്ള തിരുവാഭരണങ്ങൾ തന്ത്രിയും മേൽശാന്തിയും ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി. ദീപാരാധനയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതോടെ സന്നിധാനത്ത് പോലീസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ഭക്തരെ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. സോപാന സംഗീതത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ നടയടച്ച് ദീപാരാധനയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടന്ന വേളയിൽ, പൊന്നമ്പലമേട്ടിലെ മകരജ്യോതി ദർശിക്കാനായി ഭക്തലക്ഷങ്ങൾ കണ്ണുനട്ടിരുന്നു. ഓരോ അയ്യപ്പഭക്തനും താൻ തന്നെ അയ്യപ്പനാണെന്ന വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ "സ്വാമി ശരണം" മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ആത്മീയ നിർവൃതിയോടെ ഈ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കുചേർന്നു.
തിരുവാഭരണ പേടകം ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിൽ; മുത്തുക്കുടകളും തീവട്ടികളുമായി സ്വീകരണം
ഘോഷയാത്ര സന്നിധാനത്തെത്തിയപ്പോൾ മുത്തുക്കുടകളും തീവട്ടികളും കർപ്പൂര ആഴികളും തെളിയിച്ച് വലിയ സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത്. ഭക്തിപൂർവ്വം പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടിക്കയറിയ ഘോഷയാത്ര സംഘം തിരുമുറ്റത്തെത്തി കൊടിമരച്ചുവടിനെയും വലിയ ബലിക്കല്ലിനെയും വലംവെച്ച് വണങ്ങി. തുടർന്ന് തിരുവാഭരണ പേടകങ്ങൾ ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചു.
തിരുവാഭരണ പേടകം പതിനെട്ടാം പടിയിൽ; ദീപാരാധന ഉടൻ
തിരുവാഭരണ പേടകം പതിനെട്ടാം പടിയിലെത്തി. പേടകം സ്വീകരിക്കാൻ ദേവസ്വം മന്ത്രിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും സന്നിധാനത്തുണ്ട്. തന്ത്രിയും മേൽശാന്തിയും ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന തിരുവാഭരണങ്ങൾ അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തി ദീപാരാധന നടത്തുന്നതോടെ പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി തെളിയും.
ദേവഗണങ്ങൾ പൂജിച്ച പുണ്യഭൂമിയിൽ ഇനി മകരജ്യോതി
ശ്രീധർമ്മശാസ്താവിൻ്റെ ശ്രീമൂലസ്ഥാനമായ പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ ഉടൻ ദീപാരാധന നടക്കും. പണ്ട് ദേവഗണങ്ങൾ ഇവിടെ ദീപാരാധന നടത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് ഐതീഹ്യം. സന്നിധാനത്തെ ദീപാരാധനയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ പൊന്നമ്പലമേട്ടിലും ദീപാരാധന തെളിയും. ഈ രണ്ട് ദീപാരാധനകളും തൊഴുതാണ് വിശ്വാസികൾ മലയിറങ്ങുക.
ഒരു വർഷം മുഴുവൻ നീളുന്ന കാത്തിരിപ്പിനും 41 ദിവസത്തെ കഠിനമായ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു നിമിഷത്തെ ദർശനമാണ് ഓരോ ഭക്തന്റെയും ജീവിതത്തിലെ പുണ്യം. നെയ്ത്തേങ്ങയിലെ നെയ്യ് അഭിഷേകം ചെയ്ത്, ഒഴിഞ്ഞ നാളികേരം ആഴിയിൽ എരിച്ച്, തന്നിലെ അഹംബോധത്തെ ഇല്ലാതാക്കി, മോഹമുക്തനായിട്ടാണ് ഓരോ അയ്യപ്പനും മലയിറങ്ങുന്നത്. കഠിനമായ തിരക്കിനിടയിലും ലഭിക്കുന്ന ക്ഷണനേരത്തെ ദർശനം നൽകുന്ന ആത്മീയമായ കരുത്താണ് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് ജീവിക്കാൻ ഭക്തർക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നത്.
മരുതമന ശിവൻകുട്ടിയും സംഘവുമെത്തി
മരുതമന ശിവൻകുട്ടി എന്ന ഗുരുസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 26 അംഗ സംഘമാണ് തിരുവാഭരണം വഹിക്കുന്നത്. പന്തളത്തുനിന്ന് ആരംഭിച്ച ഈ യാത്രയിൽ വഴിനീളെ ആയിരക്കണക്കിന് അയ്യപ്പഭക്തർ ഇരുമുടിക്കെട്ടുമേന്തി അനുഗമിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതൊരു ഘോഷയാത്ര എന്നതിലുപരി വലിയൊരു തീർത്ഥയാത്രയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന കാനനപാതയിലൂടെയുള്ള യാത്രയ്ക്കൊടുവിലാണ് സംഘം സന്നിധാനത്തെത്തുന്നത്.
തത്വമസി പൊരുളായ അയ്യപ്പസന്നിധിയിൽ ഭക്തിയുടെ കടൽ; തിരുവാഭരണം നടപ്പന്തലിലേക്ക്
ശബരിമലയിൽ അയ്യപ്പനും മനുഷ്യനും ഒന്നായിത്തീരുന്ന പുണ്യനിമിഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ സന്നിധാനം ഭക്തിസാന്ദ്രമായി. മകരവിളക്ക് ദർശനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരെ സാക്ഷിനിർത്തി, തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര സന്നിധാനത്തേക്ക് അടുക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ കാണാനാകുന്നത്. നടപ്പന്തലിലൂടെ തിരുവാഭരണം കടന്നുവരുന്നതിന് മുന്നോടിയായി തീർത്ഥാടകരെ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും മാറ്റിനിർത്തി വഴി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശബരിപീഠം പിന്നിട്ട് ശരംകുത്തിയിൽ എത്തിയ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് അവിടെ ആചാരപരമായ വരവേൽപ്പ് നൽകി. താളമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ഘോഷയാത്ര സന്നിധാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്.
പൂജിച്ച മാലകളണിഞ്ഞ് സംഘമെത്തി; 6:40-ന് ദീപാരാധന
തിരുവാഭരണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന സംഘാംഗങ്ങൾക്ക് ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് പൂജിച്ച മാലകൾ മേൽശാന്തിയും തന്ത്രിയും അണിയിച്ചു നൽകി. ഇരുമുടിക്കെട്ടില്ലാതെ പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടാനുള്ള അനുവാദം കൂടിയാണ് ഈ മാല ചാർത്തൽ ചടങ്ങിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. 6:40-ഓടെ തിരുവാഭരണങ്ങൾ അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തി ദീപാരാധന ആരംഭിക്കും. ഈ സമയം തന്നെ പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി തെളിയുന്നതോടെ സന്നിധാനം ശരണമന്ത്രങ്ങളാൽ മുഖരിതമാകും. നിലവിൽ സന്നിധാനത്തും പരിസരത്തും വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പൊലീസ്, ഫയർഫോഴ്സ് സേനാംഗങ്ങൾ സജ്ജരായി രംഗത്തുണ്ട്.
മന്ത്രിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും സന്നിധാനത്ത്
തിരുവാഭരണങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംഘത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ദേവസ്വം മന്ത്രിയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സന്നിധാനത്ത് കാത്തുനിൽക്കുകയാണ്. സന്ധ്യയോടെ തിരുവാഭരണങ്ങൾ അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തി ദീപാരാധന നടത്തുന്നതോടെ പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി തെളിയും. മകരവിളക്ക് ദർശനത്തിനായി ഏകദേശം 35,000 തീർത്ഥാടകർക്ക് സന്നിധാനത്ത് പ്രത്യേക അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദീപാരാധനയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി കർപ്പൂരാഴികൾ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര എത്തുന്നതോടെ ശരണം വിളികളാൽ മുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് സന്നിധാനം സാക്ഷ്യം വഹിക്കും
ദീപാരാധനയ്ക്ക് പിന്നാലെ പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരവിളക്ക് തെളിയും
തന്ത്രിയും മേല്ശാന്തിയും ചേര്ന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന തിരുവാഭരണങ്ങള് അയ്യപ്പന്റ വിഗ്രഹത്തില് ചാര്ത്തി ദീപാരാധന നടത്തും. ഇതിന് ശേഷമാണ് പൊന്നമ്പലമേട്ടില് മകരവിളക്ക് തെളിയുക. മകരജ്യോതി ദര്ശിക്കുന്നതിനായി സന്നിധാനവും പരിസരവും ഭക്തജനങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പാണ്ടിത്താവളം, കൊപ്രാക്കളം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വന് തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വൈകിട്ട് 6.30ഓടെ തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര പതിനെട്ടാം പടി കയറും.
തിരുവാഭരണം ശരംകുത്തിയിലെത്തി
അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തില് ചാര്ത്താനുള്ള തിരുവാഭരണങ്ങളുമായുള്ള ഘോഷയാത്ര ശരംകുത്തിയില് എത്തി. പന്തളത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര സന്നിധാനത്തിന് തൊട്ടരികിലെത്തിയതോടെ ഭക്തലക്ഷങ്ങള് ശരണംവിളികളോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നിമിഷങ്ങള്ക്കകം ഘോഷയാത്ര സന്നിധാനത്തെത്തും.
ശരംകുത്തിയില് വച്ച് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഘോഷയാത്രയെ ആചാരപൂര്വം സ്വീകരിച്ചു. വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ഘോഷയാത്രയെ സന്നിധാനത്തേക്ക് ആനയിക്കുന്നത്. സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്ന ഘോഷയാത്രയെ പതിനെട്ടാം പടിക്ക് മുകളില് കൊടിമര ചുവട്ടില് വച്ച് ദേവസ്വം മന്ത്രിയും ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഭാരവാഹികളും ചേര്ന്ന് വരവേല്ക്കും.
പമ്പയിൽ മാത്രം 14 കേന്ദ്രങ്ങൾ; മകരജ്യോതി ദർശിക്കാൻ ഭക്തലക്ഷങ്ങൾ
മകരവിളക്ക് ദർശിക്കുന്നതിനായി പമ്പയിൽ മാത്രം 14 കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പമ്പയ്ക്ക് പുറമെ നിലക്കൽ, അട്ടത്തോട്, ഹിൽടോപ്പ് തുടങ്ങി മകരജ്യോതി ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഭക്തർ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് 35,000 ഭക്തർക്ക് മാത്രമാണ് ദർശനത്തിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. രാവിലെ 11 മണിക്ക് ശേഷം പമ്പയിൽ നിന്ന് മലകയറുന്നതിനും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഭക്തിപ്രഭയിൽ പമ്പാനദി; പുണ്യതീരത്ത് പിണ്ടിവിളക്കുകൾ തെളിഞ്ഞു
ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് മകരവിളക്ക് ദർശനത്തിനായി കാത്തുനിൽക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരുടെ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ കാഴ്ചകളാണ് പമ്പയിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നത്. ഒരു വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനും 41 ദിവസത്തെ കഠിന വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ മകരജ്യോതി ദർശിക്കാനുള്ള പുണ്യനിമിഷത്തിനായി അയ്യപ്പഭക്തർ മണിക്കൂറുകളായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പമ്പാനദിയിൽ പിണ്ടിവിളക്കുകൾ തെളിയിച്ച് പുണ്യനദിയെ ഭക്തിപ്രഭയിൽ ആറാടിച്ചാണ് ഭക്തർ ഈ ശുഭമുഹൂർത്തത്തെ വരവേൽക്കുന്നത്.
പതിനെട്ടാം പടിയിൽ പൂപ്പന്തൽ; മകരവിളക്കിന് സന്നിധാനം അതീവ സുന്ദരം
മകരവിളക്കിന് മുന്നോടിയായി പതിനെട്ടാം പടി പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ കൊണ്ട് പടികൾ അലങ്കരിച്ചത് ഭക്തർക്ക് കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്ചയായി മാറി. സന്നിധാനത്തും പരിസരത്തും ശരണം വിളികളാൽ മുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷമാണുള്ളത്.
ശബരിമലയിൽ മകരജ്യോതി ദർശനം, ദർശനപുണ്യം നേടി പതിനായിരങ്ങൾ
മകരവിളക്ക് ദർശിക്കാനായി ആയിരക്കണക്കിന് അയ്യപ്പഭക്തരാണ് സന്നിധാനത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. ഭക്തരുടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും സുഗമമായ ദർശനം ഉറപ്പാക്കാനും വലിയ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് പൊലീസ്, ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പതിനെട്ടാം പടിയിലെ പുഷ്പാലങ്കാരം കാണാനും തൊഴാനും തിരക്കേറിയ ക്യൂവിലും ഭക്തർ കാത്തുനിൽക്കുന്നു. മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ചടങ്ങുകൾ കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ തന്ത്രിയും മേൽശാന്തിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു.