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LIVE: ദുരിതപ്പെയ്‌ത്ത്; പ്രളയസമാന സാഹചര്യം, ഒമ്പതിടങ്ങളില്‍ റെഡ് അലർട്ട്, മൂന്ന് മരണം, 9 ജില്ലകളില്‍ അവധി

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Representative image. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 1, 2026 at 12:27 PM IST

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Updated : August 1, 2026 at 2:56 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 9 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം മുതലപ്പൊഴിയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞ് അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശികളായ രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കാണാതായി. വരും മണിക്കൂറുകളിലും കനത്ത മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

എട്ട് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, മൂന്ന് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തുമായി വള്ളം മറിഞ്ഞ് മൂന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ഒന്‍പത് ജില്ലകളില്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശനിയാഴ്‌ച കാസർകോട് മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ള ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കോട്ടയം വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട പുതിയ ന്യൂനമർദമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കാൻ കാരണമായത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ കാലാവസ്ഥ തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടാനും മലയോര മേഖലകളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ഇതിനോടകം തന്നെ ഗതാഗതക്കുരുക്കും വെള്ളക്കെട്ടും രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ പൊട്ടിവീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കാൽനടയാത്രക്കാരും ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രികരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

മുതലപ്പൊഴിയിൽ അപകടംശക്തമായ കാറ്റിലും തിരമാലയിലും പെട്ടാണ് മുതലപ്പൊഴിയിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞത്. കാണാതായ അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശികൾക്ക് വേണ്ടി തീരദേശ പൊലീസും മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റും തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കടലിൽ ശക്തമായ കടലാക്രമണം തുടരുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്തെ മറ്റ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. മുൻപും നിരവധി അപകടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള മേഖലയാണ് മുതലപ്പൊഴി. അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് അപകടസ്ഥലത്തേക്ക് കൃത്യമായി എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്തത് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്‌ടിക്കുന്നുണ്ട്. കാണാതായവർക്കായി ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തെരച്ചിൽ നടത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വള്ളം കരയ്ക്കെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തീരദേശവാസികൾ ആശങ്കയിലാണെങ്കിലും എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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2:50 PM, 1 Aug 2026 (IST)

കോട്ടയത്ത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ തുറന്നു

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ 10 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു. 22 കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 327 പേര്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറി. ഇതില്‍ 143 പുരുഷന്മാരും 129 സ്‌ത്രീകളും 55 കുട്ടികളുമാണുള്ളത്. അതേസമയം കർണാടക വനമേഖലയിലുണ്ടായ ഉരുള്‍പൊട്ടലില്‍ കാര്യങ്കോട് പുഴയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നു. ഇതോടെ കോഴിച്ചാൽ ഇടക്കോളനിയിലെ തുരുത്തിൽ താമസിക്കുന്ന 5 കുടുംബങ്ങളെ ബന്ധുവീടുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. കാനം വയൽ കോളനിയിൽ പുഴയോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്ന 2 കുടുംബങ്ങളോടും മാറി താമസിക്കാൻ നിർദേശം നൽകി. വില്ലേജ് പരിധിയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു.

2:39 PM, 1 Aug 2026 (IST)

മംഗലം ഡാമിന്‍റെ ഷട്ടറുകള്‍ ഉയര്‍ത്തി

പാലക്കാട് മംഗലം ഡാമിന്‍റെ നീരൊഴുക്ക് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അണക്കെട്ടിൻ്റെ സ്‌പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ അഞ്ച് സെന്‍റീമീറ്റർ തുറന്നു. 77.57 മീറ്ററാണ് ഡാമിലെ നിലവിലെ ജലനിരപ്പ്. 77.88 മീറ്ററാണ് പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി. തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്‌തതോടെ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടനില കടന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആറ് സ്‌പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ അഞ്ച് സെന്‍റീമീറ്റർ തുറന്നത്. അണക്കെട്ടിലെ വൃഷ്‌ടി പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ തോതനുസരിച്ച് സ്‌പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ 60 സെമീ വരെ ഉയർത്തുമെന്നും അണക്കെട്ടിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും അണക്കെട്ടിൻ്റെ താഴ്‌ന്ന ഭാഗത്തും പുഴയുടെ കരകളിലും താമസിക്കുന്നവരും പുഴയിലിറങ്ങുന്നവരും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍ നിർദേശിച്ചു.

2:37 PM, 1 Aug 2026 (IST)

നാല് വയസുകാരൻ ഒഴുക്കിൽ പെട്ട് മരിച്ചു

കൊണ്ടോട്ടി നീറാട് തോട്ടിൽ നാല് വയസുകാരൻ ഒഴുക്കിൽ പെട്ട് മരിച്ചു. നീറാട് കൂനമ്മൽ സ്വദേശിയായ കുട്ടിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അപകടസമയത്ത് ഈ കുട്ടിയോടൊപ്പം മറ്റൊരു കുട്ടി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ഈ കുട്ടിക്കായി പ്രദേശവാസികളും അഗ്നിശമന സേനയപം ചേർന്ന് തോട്ടിലും പരിസരത്തും വിപുലമായ തെരച്ചിൽ നടത്തിവരികയാണ്. മരിച്ച കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം നിലവിൽ കൊണ്ടോട്ടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. തോടിന്റെ കരയിലൂടെ നടക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണതാകാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയെ കണ്ട നാട്ടുകാർ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു മരണം.

12:32 PM, 1 Aug 2026 (IST)

പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഡാമിൽ ബ്ലൂ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് കെഎസ്ഇബി ലിമിറ്റഡിന്റെ കീഴിലുള്ള പൊരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ ബ്ലൂ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മഴ ശക്തമായി തുടരുന്നതിനാൽ ഡാമിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ വരവ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനോടകം തന്നെ ഡാമിന്റെ എല്ലാ ക്രെസ്റ്റ് ഗേറ്റുകളും തുറന്ന് വച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അധികജലം ചാലക്കുടി പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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Photo from kerala (ETV Bharat)

12:21 PM, 1 Aug 2026 (IST)

ജലസേചന വകുപ്പിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്

അപകടകരമായ രീതിയിൽ ജലനിരപ്പുയരുന്നതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന ജലസേചന വകുപ്പ് താഴെ പറയുന്ന നദികളിൽ ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ നദികളുടെ തീരത്തുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക

ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

  • എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴ (തൊടുപുഴ സ്റ്റേഷൻ)
  • കൊല്ലം കല്ലട (പുനലൂർ സ്റ്റേഷൻ)
  • കോട്ടയം മീനച്ചിൽ (പാല സ്റ്റേഷൻ), മണിമല (മണിമലസ്റ്റേഷൻ)
  • പത്തനംതിട്ട പമ്പ (കുരുടമണ്ണിൽ സ്റ്റേഷൻ), അച്ചൻകോവിൽ (കല്ലേലി സ്റ്റേഷൻ)

മഞ്ഞ അലർട്ട്

എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴ (കക്കടശേരി സ്റ്റേഷൻ)

യാതൊരു കാരണവശാലും മേൽ പറഞ്ഞ നദികളിൽ ഇറങ്ങാനോ നദി മുറിച്ചു കടക്കാനോ പാടില്ല. തീരത്തോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ളയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കാൻ തയ്യാറാവണം.

RAIN LIVE UPDATES RAIN ALERTS മഴ കേരളം WEATHER UPDATES
Photo from Kerala (ETV Bharat)

12:21 PM, 1 Aug 2026 (IST)

കൊല്ലത്ത് കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ശക്തമായ മഴ

കൊല്ലത്ത് കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ശക്തമായ മഴ. തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ട പാതയിൽ കുളത്തുപ്പുഴ മുപ്പതടി പാലത്തിൽ വെള്ളം കയറി. മലയോര ഹൈവേയിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. കുളത്തപ്പുഴ ചോഴിയക്കോട് മിൽപ്പാലം പ്രദേശത്ത് വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറി. അവരെ താൽക്കാലികമായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി തുടങ്ങി. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളായ പാലരുവി, കുംഭാവുരുട്ടി എന്നീ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ അടച്ചു. വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് വിലക്ക്. അച്ചൻകോവിൽ വീടിനോട് ചേർന്ന വലിയ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു. കോക്കാട് വീടിനു മുകളിൽ തേക്ക് മരം വീണു.

ഇടുക്കിയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

12:20 PM, 1 Aug 2026 (IST)

റോഡ് ഗതാഗതം സ്‌തംഭിച്ചു

കുളത്തൂപ്പുഴ തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടിൽ ഡാലി ഭാഗത്ത് റോഡിൽ വെള്ളം കയറി ഗതാഗതം സ്‌തംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴയില്‍ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ നാശനഷ്ടം. ഇടുക്കി അടൂർമല ദേവീക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള വീട്ടിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞുവീണ് സ്ത്രീ മരിച്ചു. സുമതിയെന്നയാളാണ് മരിച്ചത്. സുമതിയും കുടുംബവും താമസിച്ചിരുന്ന വീട് ഉരുള്‍പ്പൊട്ടലില്‍ മണ്ണിനടിയിലാവുകയായിരുന്നു. ഭര്‍ത്താവ് രവിയും മകനും രക്ഷപ്പെട്ടു. എൻഡിആർഎഫ് സേനാംഗങ്ങളും തൊടുപുഴ മൂലമറ്റം ഫയർ ഫോഴ്‌സ് സേനാംഗങ്ങളും നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞത്. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് രാത്രിയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്‌കരമായിരുന്നു. ജെസിബിയും ഹിറ്റാച്ചിയും ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു തെരച്ചിൽ.

RAIN LIVE UPDATES RAIN ALERTS മഴ കേരളം WEATHER UPDATES
Photo from kerala (ETV Bharat)

12:20 PM, 1 Aug 2026 (IST)

മുതലപ്പൊഴിയിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരെ കാണാതായി

തിരുവനന്തപുരം മുതലപ്പൊഴിയിൽ ശക്തമായ തിരയിൽപ്പെട്ട് വള്ളത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് കടലിൽ വീണ രണ്ട് മത്സ്യതൊഴിലാളികളെ കാണാതായി. ശ്രീമോൻ (28 ഷിജിൻ ( 32 ) എന്നിവരെയാണ് കാണാതായത്. ഇന്നലെ (വെള്ളിയാഴ്‌ച ) രാത്രി 10.30 ഓടെയായിരുന്നു അപകടം. അഞ്ചു തെങ്ങ് സ്വദേശി ജോസിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വള്ളമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അഞ്ചുപേരാണ് വള്ളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മൂന്നുപേർ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു.അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശികളാണ് വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. തീരദേശ പൊലീസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാണാതായവർക്കുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് . ശക്തമായ കടലാക്രമണം കാരണം രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്‌കരമാണ്.

കൊല്ലത്ത് നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. (ETV Bharat)

12:19 PM, 1 Aug 2026 (IST)

വരുന്നു അതിതീവ്ര മഴ

വരും മണിക്കൂറുകളിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അതി തീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണം കേന്ദ്രം. എന്നാല്‍ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇനി മഴ കുറയും. മധ്യ കേരളത്തിൽ മഴ തുടരുമെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നാളെരാവിലെ വരെ മഴ തുടരുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

12:18 PM, 1 Aug 2026 (IST)

ക്ഷേത്രത്തിൽ വെള്ളം കയറി

വണ്ടിപ്പെരിയാർ വള്ളക്കടവ് ഭാഗത്ത് പെരിയാർ നദി കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നു. പുനലൂർ മുവാറ്റുപുഴ സംസ്ഥാന പാതയിൽ പാലായ്ക്കും തൊടുപുഴയ്ക്കും ഇടയിൽ കൊല്ലപ്പിള്ളി ടൗണിൽ വെള്ളം കയറി.

12:17 PM, 1 Aug 2026 (IST)

കൊല്ലത്ത് വീണ്ടും വള്ളം മറിഞ്ഞു

കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരിയിൽ വീണ്ടും വള്ളം മറിഞ്ഞു. ആറു പേർ പോയ വള്ളമാണ് മറിഞ്ഞത്. അഞ്ചു പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഒരാളെ കണ്ടെത്താനുണ്ട്

12:17 PM, 1 Aug 2026 (IST)

പത്തനംതിട്ടയില്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം തുറന്നു

ജില്ലാ കലക്‌ടറേറ്റിലെ ദുരന്തനിവാരണ വിഭാഗവുമായി ചേർന്ന് അടിയന്തര സഹായങ്ങൾ ഉടനടി ലഭ്യമാക്കുമെന്നും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു.

Last Updated : August 1, 2026 at 2:56 PM IST

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