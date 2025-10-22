ETV Bharat / state

പമ്പയില്‍ സ്‌നാനം ചെയ്‌തു, ഗണപതി കോവിലില്‍ കെട്ടുനിറച്ചു, രാഷ്‌ട്രപതി സന്നിധാനത്ത്

PRESIDENT SABARIMALA DROUPADI MURMU SANNIDHANAM
PRESIDENTS SABARIMALA VISIT (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 22, 2025 at 10:50 AM IST

Updated : October 22, 2025 at 11:23 AM IST

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മു സന്നിധാനത്ത് എത്തി. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പ്രമാടം രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ടിൽ രാവിലെ 8.40 ന് പ്രത്യേക ഹെലികോപ്റ്ററിൽ എത്തിയ രാഷ്ട്രപതിയെ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.എന്‍ വാസവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. ആന്‍റോ ആന്‍റണി എംപി, കെ.യു ജനീഷ് കുമാർ എംഎൽഎ, പ്രമോദ് നാരായണ്‍ എംഎല്‍എ, ജില്ലാ കലക്ടര്‍ എസ് പ്രേം കൃഷ്ണന്‍, ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആര്‍ ആനന്ദ് എന്നിവരും സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു.

11:19 AM, 22 Oct 2025 (IST)

ഗണപതി കോവിലില്‍ കെട്ടുനിറച്ചു, രാഷ്‌ട്രപതി സന്നിധാനത്ത്

പമ്പയില്‍ സ്നാനം നടത്തിയ ശേഷം രാഷ്ട്രപതി ഗണപതി കോവിലില്‍ കെട്ടുനിറച്ചു. ശേഷം ഗൂര്‍ഖ ജീപ്പില്‍ സന്നിധാനത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.

PRESIDENT SABARIMALA DROUPADI MURMU SANNIDHANAM
രാഷ്ട്രപതി ഗണപതി കോവിലില്‍ കെട്ടുനിറക്കുന്നു (DD News)

11:01 AM, 22 Oct 2025 (IST)

രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിന്‍റെ ടയർ കോണ്‍ക്രീറ്റില്‍ താഴ്‌ന്നു

പ്രമാടത്ത് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു വന്നിറങ്ങിയ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ടയറുകൾ കോൺക്രീറ്റിൽ താഴ്ന്നു. പത്തനംതിട്ടയിലെ കോന്നി പ്രമാടം രാജീവ്‌ ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഹെലിപാഡിലായിരുന്നു സംഭവം. തുടർന്ന് പൊലീസും ഫയർഫോഴ്‌സും ചേർന്ന് തള്ളി മുന്നോട്ട് നീക്കുകയായിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതിയുടെ യാത്രയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രശ്‌നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സുരക്ഷിതമായിത്തന്നെ ലാൻ്റ് ചെയ്‌തു. അതിനു ശേഷമാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ടയറുകൾ കോൺക്രീറ്റിൽ താഴ്ന്നത്.

PRESIDENT SABARIMALA DROUPADI MURMU SANNIDHANAM
രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിന്‍റെ ടയർ കോണ്‍ക്രീറ്റില്‍ താഴ്‌ന്നപ്പോള്‍ (X.Com)

10:52 AM, 22 Oct 2025 (IST)

പമ്പയിലേക്കുള്ള യാത്ര കനത്ത സുരക്ഷയില്‍

പമ്പയിലേക്ക് റോഡ് മാർഗം കനത്ത സുരക്ഷയിലായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതിയുടെ യാത്ര. പമ്പയിലും സന്നിധാനതും ഉൾപ്പെടെ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. പമ്പ ഗണപതി കോവിലില്‍ കെട്ടു നിറച്ച ശേഷം ഗൂര്‍ഖ ജീപ്പിലാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള യാത്ര. 11.50ന് രാഷ്ട്രപതി സന്നിധാനത്തെത്തും. 11.50ന് സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതിയെ കൊടിമരച്ചുവട്ടിൽ തന്ത്രി കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനര് പൂർണകുംഭം നൽകി സ്വീകരിക്കും. തുടര്‍ന്ന് ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായ പതിനെട്ടാംപടി ചവിട്ടിയുള്ള ദർശനത്തിനുശേഷം രാഷ്ട്രപതി ഉച്ചയ്ക്ക് 12.20 ന് സന്നിധാനത്തെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്തി വിശ്രമിക്കും.

Last Updated : October 22, 2025 at 11:23 AM IST

