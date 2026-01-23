Live: 'തിരുവനന്തപുരം ചരിത്രം കുറിച്ചു, നിങ്ങളെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു'; ആവേശം പകർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പ്
Published : January 23, 2026 at 10:02 AM IST|
Updated : January 23, 2026 at 10:45 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തെ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളും വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു.
വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി റോഡ് ഷോയായി യാത്ര തിരിച്ചു. റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ബാരിക്കേഡുകൾക്ക് പിന്നിലായി ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരും പൊതുജനങ്ങളുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഒരുനോക്ക് കാണാനായി കാത്തുനിൽക്കുന്നത്. പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തിയും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുമാണ് ജനക്കൂട്ടം അദ്ദേഹത്തെ വരവേൽക്കുന്നത്.
വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തേക്ക്, ആവേശക്കടലായി തിരുവനന്തപുരം; മോദിയുടെ യാത്ര പുത്തരിക്കണ്ടത്തേക്ക്
തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തേക്ക്. പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്.
വിമാനത്താവള കവാടം മുതൽ വേദി വരെ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും വൻ ജനവലിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാത്തുനിൽക്കുന്നത്. പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തിയും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുമാണ് പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തെ വരവേൽക്കുന്നത്. ജനങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാകും അദ്ദേഹം സമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് നീങ്ങുക.
ശംഖുമുഖം വഴി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം കടന്നുപോകും. നഗരത്തിൽ ഗതാഗതം പൂർണമായും നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എസ്പിജിയുടെ കർശന സുരക്ഷാ വലയത്തിലാണ് യാത്ര. അൽപസമയത്തിനകം അദ്ദേഹം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തെത്തിച്ചേരും. അവിടെ കാൽ ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്യും.
പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പ്രധാന പദ്ധതികൾ ഇവയാണ്
പിഎം സ്വനിധി: പിഎം സ്വനിധി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഒരു ലക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള വായ്പാ വിതരണവും അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കും. വഴിയോര കച്ചവടക്കാർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസകരമാകുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.
അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്: കേരളത്തിൻ്റെ ഗതാഗത ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മൂന്ന് അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും.
ടെക്നോളജി ഹബ്ബ്: തിരുവനന്തപുരത്തെ സിഎസ്ഐആർ - എൻഐഐഎസ്ടി (CSIR-NIIST) ഇന്നവേഷൻ, ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഹബ്ബിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിക്കും. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് ഇത് വഴിയൊരുക്കും.
ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ എന്റെ സഹോദരീ സഹോദരൻമാരുടെ ഒപ്പമായിരിക്കാൻ ഞാൻ ഉറ്റു നോക്കുന്നു. ഈ മഹത്തായ നഗരത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി വികസന പദ്ധതികൾക്ക് ഇന്ന് സമാരംഭം കുറിക്കും. അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ:— Narendra Modi (@narendramodi) January 23, 2026
പി.എം. സ്വനിധി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഒരു ലക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പി.എം. സ്വനിധി… pic.twitter.com/ZfxrOhdwMh
'ഇടതും വലതും കളിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് മാച്ച്, കേരളം മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു'; മലയാളത്തിൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് മോദി
തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്തെ പൊതുസമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായി എക്സിൽ മലയാളത്തിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. അടുത്തിടെ നടന്ന കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കുണ്ടായ ചരിത്ര വിജയം എടുത്തുപറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പ്.
കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. എൽഡിഎഫ് – യുഡിഎഫ് ഫിക്സഡ് മാച്ചിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരാൻ കേരളം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ബിജെപി–എൻഡിഎ പൊതുയോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. അടുത്തിടെ നടന്ന കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഈ നഗരം ചരിത്രം കുറിച്ചു. എൽഡിഎഫ്–യുഡിഎഫ് തമ്മിലുള്ള ഫിക്സഡ് മാച്ചിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരാൻ കേരളം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നത് വ്യക്തമാണ്"- പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രതികരണം. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ആദ്യ സന്ദർശനത്തിൽ പ്രവർത്തകർക്ക് ആവേശം പകരുന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ. അൽപസമയത്തിനകം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കും.
ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ബിജെപി–എൻഡിഎ പൊതുയോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. അടുത്തിടെ നടന്ന കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഈ നഗരം ചരിത്രം കുറിച്ചു. എൽഡിഎഫ്–യുഡിഎഫ് തമ്മിലുള്ള ഫിക്സഡ് മാച്ചിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരാൻ കേരളം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നത്…— Narendra Modi (@narendramodi) January 23, 2026
മോദിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും വിമാനത്താവളത്തിൽ
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ സ്വീകരിക്കാനായി ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കറും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ അൽപസമയത്തിനകം പ്രധാനമന്ത്രി ലാൻഡ് ചെയ്യും.
തുടർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തേക്ക് നടക്കുന്ന റോഡ് ഷോയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കുചേരും. അതിനുശേഷം റെയിൽവേ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും തിരുവനന്തപുരം നഗരവികസന ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് പ്രകാശനവും നിർവഹിക്കും. സാബു എം ജേക്കബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ട്വൻ്റി-20 പ്രവർത്തകരും ബിജെപി അണികളും പുത്തരിക്കണ്ടത്ത് ഇതിനോടകം തന്നെ തടിച്ചുകൂടിയിട്ടുണ്ട്.
പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് സാബു ജേക്കബ് എത്തി; എൻഡിഎ വേദിയിൽ ട്വൻ്റി 20
എൻഡിഎ പ്രവേശനത്തിന് മുന്നോടിയായി ട്വൻ്റി - 20 ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ സാബു എം ജേക്കബും പ്രവർത്തകരും പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് എത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളന വേദിയിലാണ് ഇവർ എത്തിച്ചേർന്നത്. ട്വൻ്റി - 20 പാർട്ടി എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമാകുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്.
സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങൾ
സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായി വിമാനത്താവളം മുതൽ കഴക്കൂട്ടം വരെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഡ്രോണുകൾ പറത്തുന്നത് പൂർണമായും നിരോധിച്ചു. റോഡ് ഷോ നടക്കുന്ന പാതകളിൽ ബോംബ് സ്ക്വാഡും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ രണ്ട് ലെയറുകളിലായി ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബാരിക്കേഡിന് പിന്നിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ സൗകര്യമുണ്ടാകും. കൊച്ചിയിലെ സന്ദർശനത്തിന് സമാനമായി പ്രധാനമന്ത്രി ഓവർബ്രിഡ്ജ് ഭാഗത്ത് വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി അരക്കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തുള്ള പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തേക്ക് നടന്നുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. എസ്പിജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി വരികയാണ്.
സുരക്ഷയും ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നഗരത്തിൽ അതീവ സുരക്ഷയും കർശന ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളുമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിമാനമിറങ്ങുന്ന ശംഖുമുഖം മുതൽ നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സോണുകളായി തിരിച്ചാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വരെയാണ് പ്രധാനമായും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം. ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ട്, ശംഖുമുഖം, ഓൾ സെയിൻ്റ്സ്, ചാക്ക, പേട്ട, പള്ളിമുക്ക്, പാറ്റൂർ, ജനറൽ ആശുപത്രി, ആശാൻ സ്ക്വയർ, രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപം, വിജെടി ഹാൾ, സ്റ്റാച്യു, പുളിമൂട്, ആയുർവേദ കോളജ്, ഓവർബ്രിഡ്ജ്, പഴവങ്ങാടി, പവർ ഹൗസ് ജംഗ്ഷൻ തുടങ്ങിയ റോഡുകളുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.