നിതിൻ രാജിന് നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർത്താല്‍: ആലപ്പുഴയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം അടപ്പിച്ചു, വാഹനം തടഞ്ഞ് ഹർത്താല്‍ അനുകൂലികള്‍

Nithin Raj death Hartal in Kerala (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 28, 2026 at 10:43 AM IST

Updated : April 28, 2026 at 11:40 AM IST

കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെൻ്റൽ കോളജ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണത്തിൽ നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഹർത്താൽ. ദലിത് - ആദിവാസി സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത ആക്ഷൻ കൗൺസിലാണ് ഹർത്താല്‍ നടത്തുന്നത്. രാവിലെ ആറിന് ആരംഭിച്ച ഹർത്താല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ നീളും. നിർബന്ധിതമായി കടകൾ അടപ്പിക്കുകയോ വാഹനങ്ങൾ തടയുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും, ചിലയിടങ്ങളില്‍ ഹർത്താല്‍ അനുകൂലികള്‍ വാഹനങ്ങള്‍ തടയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂരിൽ ഹർത്താല്‍ അനുകൂലികള്‍ വാഹനം തടഞ്ഞിരുന്നു. ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ എത്തുന്ന യാത്രക്കാരടക്കം തമ്പാനൂരിൽ കുടുങ്ങി. ബസ് സർവീസുകൾ മുടങ്ങില്ലെന്നും കടകൾ തുറക്കുമെന്നും വ്യാപാരികളും ബസ് ഉടമകളും അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല. അവശ്യ സർവീസുകളെ ഹർത്താലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ സാധാരണപോലെ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ആശുപത്രികൾ, പാൽ, പത്രം തുടങ്ങിയ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ചു.

11:37 AM, 28 Apr 2026 (IST)

ഹർത്താല്‍ അനുകൂലികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് പൊലീസ്

ആലപ്പുഴയില്‍ ബലമായി കടകള്‍ അടപ്പിച്ച് സമരാനുകൂലികള്‍. പൊലീസ് എത്തി ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. സമക്കാർ എത്തിയ വാഹനങ്ങളും പെലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി അംഗങ്ങളെത്തി കട തുറന്ന് പ്രവത്തിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

11:37 AM, 28 Apr 2026 (IST)

സമരക്കാരും പൊലീസും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റം

എറണാകുളം വടക്കൻ പറവൂരില്‍ സമരക്കാരും പൊലീസും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റം ഉണ്ടായി. സമരാനുകൂലികള്‍ വാഹനം തടഞ്ഞിരുന്നു. നിലവില്‍ സാഹചര്യം ശാന്തം.

11:29 AM, 28 Apr 2026 (IST)

ആലപ്പുഴയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം അടപ്പിച്ചു

ആലപ്പുഴയിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ കടകളും പെട്രോൾ പമ്പുകളും അടപ്പിച്ചു. ചിലയിടങ്ങളിൽ ബസുകൾ തടഞ്ഞു. ഹർത്താൽ അനുകൂലികളെ പൊലീസെത്തി നീക്കി. സമരാനുകൂലികൾ എത്തിയതിനെ തുടർന്ന് തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അടപ്പിച്ചു. പൂർണമായും ജീവനക്കാർ എത്തി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. 11 മണിയോടെ കൂടിയാണ് സമരാനുകൂലികൾ എത്തി ഓഫിസ് അടച്ചത്. തുടർന്ന് ജീവനക്കാർ മടങ്ങി.

NITHIN RAJ DEATH NITHIN RAJ DEATH HARTAL NITHIN RAJ DEATH CASE LATEST UPDATE KANNUR DENTAL COLLEGE DEATH NITHIN
തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം അടക്കുന്നു (ETV Bharat)

10:32 AM, 28 Apr 2026 (IST)

കെഎസ്‌ആർടിസി ബസിന് മുന്നില്‍ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധം

കണ്ണൂരില്‍ കെഎസ്‌ആർടിസി ബസിന് മുന്നില്‍ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച് ഹർത്താല്‍ അനുകൂലികള്‍. പൊലീസ് എത്തി പ്രതിഷേധക്കാരെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റി.

NITHIN RAJ DEATH NITHIN RAJ DEATH HARTAL NITHIN RAJ DEATH CASE LATEST UPDATE KANNUR DENTAL COLLEGE DEATH NITHIN
കണ്ണൂരില്‍ ഹർത്താല്‍ അനുകൂലികള്‍ (ETV Bharat)

10:28 AM, 28 Apr 2026 (IST)

ഇടുക്കിയില്‍ ഹർത്താല്‍ ഭാഗികം

ഹര്‍ത്താല്‍ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഭാഗികം. സ്വകാര്യ ബസുകളും കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസുകളും മറ്റ് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും നിരത്തിലിറങ്ങി. കടകമ്പോളങ്ങള്‍ ഭാഗീകമായി തുറന്നു. മൂന്നാറിന്‍റെ ടൂറിസം മേഖലയെ ഹര്‍ത്താല്‍ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചില്ല. അടിമാലി ടൗണില്‍ ഹര്‍ത്താലനുകൂലികള്‍ വാഹനങ്ങള്‍ തടഞ്ഞു. തടഞ്ഞിട്ട വാഹനങ്ങള്‍ അല്‍പ്പ സമയത്തിന് ശേഷം കടന്നു പോകാന്‍ ഹര്‍ത്താലനുകൂലികള്‍ സമ്മതിച്ചു.

NITHIN RAJ DEATH NITHIN RAJ DEATH HARTAL NITHIN RAJ DEATH CASE LATEST UPDATE KANNUR DENTAL COLLEGE DEATH NITHIN
ഹർത്താല്‍ ഇടുക്കിയില്‍ (ETV Bharat)

10:27 AM, 28 Apr 2026 (IST)

കെഎസ്‌ആർടിസി ബസ് തടഞ്ഞു

കാസർകോട് പരപ്പയിൽ സമരാനുകൂലികൾ കെഎസ്‌ആർടിസി ബസ് തടഞ്ഞു. പൊലീസ് എത്തിയിട്ടും ബസ് ഓടാൻ അനുവദിച്ചില്ല.

NITHIN RAJ DEATH NITHIN RAJ DEATH HARTAL NITHIN RAJ DEATH CASE LATEST UPDATE KANNUR DENTAL COLLEGE DEATH NITHIN
കാസർകോട് നിന്നുള്ള ചിത്രം (ETV Bharat)
Last Updated : April 28, 2026 at 11:40 AM IST

TAGGED:

NITHIN RAJ DEATH
NITHIN RAJ DEATH HARTAL
NITHIN RAJ DEATH CASE LATEST UPDATE
KANNUR DENTAL COLLEGE DEATH NITHIN
NITHIN RAJ DEATH HARTAL IN KERALA

