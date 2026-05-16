സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ആരൊക്കെയെന്ന് ഇന്ന് അറിയാം; ചെന്നിത്തലയുടെ കാര്യത്തിൽ സസ്പെൻസ്, മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക നാളെ ഗവർണ്ണർക്ക് കൈമാറും

സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ആരൊക്കെയെന്ന് ഇന്ന് അറിയാം; ചെന്നിത്തലയുടെ കാര്യത്തിൽ സസ്പെൻസ്, മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക നാളെ ഗവർണ്ണർക്ക് കൈമാറും
Published : May 16, 2026 at 6:51 AM IST|
Updated : May 16, 2026 at 7:10 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: വി ഡി സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരുടെ മുഴുവൻ പേരുകളും ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. തിങ്കളാഴ്ച മുഴുവൻ മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ യുഡിഎഫ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു. മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പും എണ്ണവും അന്തിമമായിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച ഇന്ന് നടക്കും.
ഇന്ന് വീണ്ടും യുഡിഎഫ് യോഗവും ചേരും. എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടോടെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയിരുന്നു. മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക നാളെ ഉച്ചയോടെ ഗവർണ്ണർക്ക് കൈമാറും. 21 അംഗ മുഴുവൻ മന്ത്രിസഭയാണ് തിങ്കളാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ തുടങ്ങിയവർ എത്തും. കർണാടക, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കും. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്ക്കും ക്ഷണക്കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം പേരെ അണി നിരത്തി സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കാണ് ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ആദ്യ നിയമസഭാ സമ്മേളനം. അന്ന് എംഎൽഎമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കും നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം 29 ആയിരിക്കും. ജൂൺ അഞ്ചിന് ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനുമാണ് നീക്കം.
അതേസമയം, മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ഇടഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന മുതിർന്ന നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ചേരുന്നതിൽ ഇന്ന് അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. രമേശ് ചെന്നിത്തല വഴങ്ങാനാണ് സാധ്യത. ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് തന്നെ വേണമെന്ന് ഉറച്ച്നിൽക്കുകയാണ് ചെന്നിത്തല. തുടർ ചർച്ചകൾക്കും അനുനയ നീക്കങ്ങളും തുടരുകയാണ്. ഏത് വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കും എന്നതിൽ ഇന്നത്തെ ചർച്ചകളിൽ തീരുമാനമാകും. രമേശുമായി സംസാരിച്ചെന്നും രമ്യമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ പ്രതികരിച്ചു.
അതിനിടെ, യുഡിഎഫിന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച മുസ്ലിം ലീഗിന് അഞ്ച് മന്ത്രിമാർ വേണമെന്ന് യുഡിഎഫിനെ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ നാല് ലീഗ് മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി. യുഡിഎഫുമായുള്ള യോഗത്തിന് ശേഷമാകും അഞ്ചാമത്തെ മന്ത്രിയുടെ പേര് നിശ്ചയിക്കുക. എന്നാൽ, മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലീഗ് ഒരു സമ്മർദ്ദവും ചെലുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു. ലീഗിന്റെ പേരിൽ സതീശനെതിരായ വിമർശനങ്ങൾക്ക് 'കായുള്ള മരത്തിലേ ചിലർ കല്ലെറിയൂ' എന്നായിരുന്നു തങ്ങളുടെ മറുപടി.
പത്ത് ദിവസം നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും നാടകീയ നീക്കങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് വി ഡി സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഏറെ വൈകിയ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിർണായകമായത് ജനവികാരവും ഘടക കക്ഷികളുടെ നിലപാടുകളുമാണ്. പല ട്വിസ്റ്റുകള്ക്ക് ഒടുവിലാണ് വി ഡി സതീശന്റെ പേര് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് നിര്ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത്.
സതീശന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചു, ചലച്ചിത്ര പ്രവര്ത്തകര് വീട്ടിലെത്തി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു
സതീശന്റെ ആലുവയിലെ ദേശത്തെ വീട്ടില് സന്ദര്ശകരുടെ വന് തിരക്കായിരുന്നു. ചലച്ചിത്രതാരങ്ങള്, നിയുക്ത എംഎല്എമാര് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെ നീണ്ട നിര തന്നെ സതീശന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. പുഷ്പങ്ങള് സമര്പ്പിച്ചും പൊന്നാട അണിയിച്ചും അവര് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിര്ണായക ചര്ച്ചകളില് പങ്കെടുക്കും. കോണ്ഗ്രസിന്റെ മന്ത്രി പട്ടിക പൂര്ത്തിയാക്കും.
ഇന്നലെ എറണാകുളത്ത് എത്തിയ വി ഡി സതീശന് വമ്പന് സ്വീകരണം; നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തില് എത്തിയത് നൂറ് കണക്കിന് യുഡിഎഫ് പ്രവര്ത്തകര്
മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ആദ്യമായി എറണാകുളത്ത് എത്തിയ വി ഡി സതീശന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി വമ്പന് സ്വീകരണമൊരുക്കി യുഡിഎഫ് പ്രവര്ത്തകര്. നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തില് നൂറു കണക്കിന് പ്രവര്ത്തകരാണ് സതീശനെ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയത്. പ്രവര്ത്തകരുടെ തിക്കിനും തിരക്കിനുമിടയില് നിന്ന് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിയെ വാഹനത്തിലെത്തിക്കാന് പൊലീസും പാര്ട്ടി നേതാക്കളും ഏറെ പണിപ്പെട്ടു. പിന്നീട് മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് വയലാര് രവിയുടെ കാക്കനാട് വാഴക്കാലയിലെ വീട്ടിലും സതീശനെത്തി. നെട്ടൂരിലെ കുടുംബവീട്ടിലെത്തി സഹോദരങ്ങളെയും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ടു.
വി ഡി സതീശൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിനെത്തില്ലെന്ന് ശശി തരൂർ; ബോസ്റ്റണിലായിരിക്കുമെന്ന് വിശദീകരണം
വി ഡി സതീശൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ശശി തരൂർ. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ദിനം ബോസ്റ്റണിലായിരിക്കും എന്നാണ് തരൂർ അറിയിച്ചത്. ബോസ്റ്റണിലെ ഫ്ലെച്ചർ സ്കൂൾ ഓഫ് ലോ & ഡിപ്ലോമസിയുടെ ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്താൻ പോകുകയാണെന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമമായ എക്സിലൂടെയാണ് തരൂർ അറിയിച്ചത്.
സതീശനെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രമുഖ പ്രവാസി വ്യവസായി എം എ യൂസഫലി
കേരളത്തിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി ചെറുപ്പമാണെന്നും ഊർജ്ജ്വസ്വലനാണെന്നും ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം എ യൂസഫലി. കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും സഹായവും നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് ഭാരതം. അതിലെ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഭരണം വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും. ഒരു സിസ്റ്റമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് താൻ കരുതുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നുവെന്നും യൂസഫലി പറഞ്ഞു.