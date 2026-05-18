ETV Bharat / state

സതീശൻ യുഗത്തിന് തിരിതെളിയുന്നു, തലസ്ഥാനത്തേക്ക് ജനപ്രവാഹം, ബാരിക്കേഡ് തട്ടി മാറ്റി പ്രവര്‍ത്തകര്‍

KERALA UDF CABINET 2026 kerala assembly election 2026 kerala cm vd satheesan udf government oath ceremony live
പുതിയ മന്ത്രിസഭ അധികാരമേല്‍ക്കുന്നു (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 18, 2026 at 6:51 AM IST

|

Updated : May 18, 2026 at 10:00 AM IST

Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പത്തു വർഷത്തെ ഇടതുഭരണത്തിന് വിരാമമിട്ട്, ജനവിധി നൽകിയ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ഭരണസിംഹാസനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും നടത്തിയ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകിയ അംഗീകാരവുമായി വി.ഡി. സതീശൻ ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. മുതിർന്ന നേതാക്കളായ രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെ. മുരളീധരൻ, സണ്ണി ജോസഫ് എന്നിവർ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ ഗാംഭീര്യം പകരും. പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്, റോജി എം. ജോൺ, എം. ലിജു, ടി. സിദ്ദിഖ് തുടങ്ങിയ യുവനേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് പുതിയ വേഗത നൽകും. 5 മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് മന്ത്രിസഭയിലെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാകും. പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, കെ.എം. ഷാജി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരാണ് ലീഗിനെ നയിക്കുന്നത്. മുതിർന്ന നേതാവ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്പീക്കറായും ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായും സഭയെ നയിക്കും.

LIVE FEED

9:53 AM, 18 May 2026 (IST)

ബാരിക്കേഡ് തകർത്ത് പ്രവർത്തകർ തള്ളിക്കയറുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍

സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് കാണാൻ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ തിരക്ക്. ആസാദ് ഗേറ്റിൽ പൊലീസ് തടഞ്ഞെങ്കിലും ബാരിക്കേഡ് തകർത്ത് പ്രവർത്തകർ തള്ളിക്കയറുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍

സത്യപ്രതിജ്ഞയ്‌ക്ക് ജനത്തിരക്ക്, ബാരിക്കേഡ് തട്ടി മാറ്റി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ (ETV Bharat)

9:32 AM, 18 May 2026 (IST)

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലേക്ക് അഭൂതപൂർവ്വമായ ജനപ്രവാഹം

വി.ഡി. സതീശൻ സർക്കാരിൻ്റെ ചരിത്രപ്രധാനമായ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലേക്ക് അഭൂതപൂർവ്വമായ ജനപ്രവാഹമാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് മലബാർ, മധ്യകേരള മേഖലകളിൽ നിന്നും പതിനായിരക്കണക്കിന് യു.ഡി.എഫ് പ്രവർത്തകരും പൊതുജനങ്ങളുമാണ് തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.

KERALA UDF CABINET 2026 kerala assembly election 2026 kerala cm vd satheesan udf government oath ceremony live
സത്യപ്രതിജ്ഞയ്‌ക്ക് ജനത്തിരക്ക് (ETV Bharat)

9:26 AM, 18 May 2026 (IST)

സത്യപ്രതിജ്ഞയ്‌ക്ക് ജനത്തിരക്ക്, ബാരിക്കേഡ് തട്ടി മാറ്റി പ്രവര്‍ത്തകര്‍

സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് കാണാൻ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ തിരക്ക്. ആസാദ് ഗേറ്റിൽ പൊലീസ് തടഞ്ഞെങ്കിലും ബാരിക്കേഡ് തകർത്ത് പ്രവർത്തകർ തള്ളിക്കയറി.

KERALA UDF CABINET 2026 kerala assembly election 2026 kerala cm vd satheesan udf government oath ceremony live
സത്യപ്രതിജ്ഞയ്‌ക്ക് ജനത്തിരക്ക്, ബാരിക്കേഡ് തട്ടി മാറ്റി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ (ETV Bharat)

9:13 AM, 18 May 2026 (IST)

നേതാക്കളെ സ്വീകരിക്കാൻ വി.ഡി. സതീശൻ വിമാനത്താവളത്തില്‍

സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും മറ്റ് നിരവധി പ്രമുഖ നേതാക്കളും ഇന്ന് നഗരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

9:10 AM, 18 May 2026 (IST)

എല്ലാ വാഗ്‌ദാനങ്ങളും യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ പാലിക്കുമെന്ന് ഷാഫി

എല്ലാ വാഗ്‌ദാനങ്ങളും യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ പാലിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എം.പി ഷാഫി പറമ്പിൽ. "കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കും യു.ഡി.എഫ് ഘടകകക്ഷികൾക്കും ഇതൊരു വലിയ ദിവസമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഇതൊരു വലിയ ദിവസമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ പാലിക്കും." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

8:58 AM, 18 May 2026 (IST)

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാകാൻ ഷംസുദ്ദീൻ

മുസ്‌ലിം ലീഗ് എംഎല്‍എ എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാകുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പാലക്കാട്ടെ മണ്ണാര്‍ക്കാട്ടില്‍ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധിയാണ്.

8:30 AM, 18 May 2026 (IST)

സത്യപ്രതിജ്ഞക്ക് എത്തി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്‌ക്ക് സാക്ഷിയാകാൻ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എത്തി. ഒ ജെ ജനീഷ് മന്ത്രിയാകുന്നതിൽ അത്യധികം സന്തോഷമെന്ന് മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു.

KERALA UDF CABINET 2026 kerala assembly election 2026 kerala cm vd satheesan udf government oath ceremony live
സത്യപ്രതിജ്ഞക്ക് എത്തി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ (ETV Bharat)

8:23 AM, 18 May 2026 (IST)

9 മണിക്ക് ശേഷം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല

നഗരത്തിലെ കർശനമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രാവിലെ 9 മണിക്ക് ശേഷം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് രാവിലെ 10 മണിക്ക് കൃത്യമായി ആരംഭിക്കുന്നതിനാലും, ദേശീയ നേതാക്കളും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും അടങ്ങുന്ന വി.ഐ.പികൾ എത്തുന്നതിനാലുമാണ് ഈ സമയനിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വേദിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

8:07 AM, 18 May 2026 (IST)

സതീശൻ സർക്കാരിൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്‌ക്ക് വമ്പൻ വേദി

വി.ഡി. സതീശൻ സർക്കാരിൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനായി തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 150 അടി നീളത്തിലും 60 അടി വീതിയിലും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടെയുള്ള വമ്പൻ വേദിയാണ്. ഗവർണർ, നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി, മന്ത്രിമാർ, കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് നേതാക്കൾ, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 150 ഓളം വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്ക് ഒരേസമയം ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വിപുലമായ സ്റ്റേജ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

KERALA UDF CABINET 2026 kerala assembly election 2026 kerala cm vd satheesan udf government oath ceremony live
വേദി (ETV Bharat)

8:05 AM, 18 May 2026 (IST)

കെ മുരളീധരന് ആരോഗ്യം, ദേവസ്വം വകുപ്പുകൾ

കെ മുരളീധരന് ആരോഗ്യം, ദേവസ്വം വകുപ്പുകൾ നൽകാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും നിയുക്ത മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ദേവസ്വം ബോർഡിനെ അഴിമതിമുക്തമാക്കുമെന്നും സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് മുൻപായി പഴവങ്ങാടി ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വൈദ്യുതി വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ വിയോജിപ്പ് ഉന്നതതലങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ലഭ്യമാകുന്നത് വൈദ്യുതിയാണെങ്കിൽ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാനില്ലെന്ന് നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം അതൃപ്തികൾ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന കർശന വിലയിരുത്തലിലാണ് അടിയന്തര സമവായ നീക്കങ്ങൾ നടന്നത്. ജനങ്ങളുമായി കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ സാധിക്കുന്നതും ഭരണരംഗത്ത് നിർണായക സ്വാധീനമുള്ളതുമായ വകുപ്പുകൾ വേണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങൾക്ക് കളമൊരുങ്ങിയത്. തുടർന്ന് നടന്ന വിശദമായ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് ആരോഗ്യ, ദേവസ്വം വകുപ്പുകൾ നൽകി കെ മുരളീധരനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമായത്.

ഭരണരംഗത്ത് കൂടുതൽ സജീവമായി ഇടപെടാനും തൻ്റെ പ്രവർത്തനപരിചയം ജനക്ഷേമത്തിനായി ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാനും പുതിയ വകുപ്പുകൾ വഴി സാധിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ഇതോടെ വകുപ്പ് വിഭജനത്തെച്ചൊല്ലി ദിവസങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന സങ്കീർണമായ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് പൂർണവിരാമമാകുന്നത്. പാർട്ടിയിലെയും മുന്നണിയിലെയും ഭിന്നതകൾ പൂർണമായും അവസാനിക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കണക്കാക്കുന്നത്.

മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് നിയുക്ത മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് പ്രതികരിച്ചു. ഏതു വകുപ്പ് നൽകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിക്കുമെന്നും യുഡിഎഫ് മികച്ച ടീമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഏതു വകുപ്പ് ലഭിച്ചാലും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

KERALA UDF CABINET 2026 kerala assembly election 2026 kerala cm vd satheesan udf government oath ceremony live
സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുന്ന സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ തിരക്ക് (ETV Bharat)

7:54 AM, 18 May 2026 (IST)

വിശ്രമമില്ലാത്ത പോരാട്ടാങ്ങളുടെ ഫലമാണ് മന്ത്രി സ്ഥാനമെന്ന് ഒ ജെ ജനീഷ്

പത്ത് വർഷം നീണ്ട അവിശ്രമ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് പുതിയ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തെ കാണുന്നതെന്ന് ചുമതലയേൽക്കുന്ന മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ് പ്രതികരിച്ചു. ലഭിച്ച പദവി കേവലം വ്യക്തിപരമായ നേട്ടമായി അദ്ദേഹം കരുതുന്നില്ല. രാപകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തന്നോടൊപ്പം പോരാടിയ സാധാരണക്കാരായ ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ജനപ്രതിനിധിയായാണ് താൻ ഈ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. അധികാരത്തിൻ്റെ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോഴും കടന്നുവന്ന കനൽവഴികളെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് സ്വന്തമാക്കിയ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും യാതൊരുവിധ മറവിയും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഈ പദവിയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം. മന്ത്രിസ്ഥാനം എന്നത് കേവലമൊരു അധികാരക്കസേര എന്നതിനപ്പുറം ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ള വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തം കൂടിയാണ്. കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് സുപ്രധാനമായ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ കരുത്തുപകർന്നത്. തന്നിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച ജനങ്ങളോടും സഹപ്രവർത്തകരോടും യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാതെ മുൻനിരയിൽ തന്നെ ഭരണരംഗത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.

ഏതൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും പിന്നാക്കം പോകാതെ ഒരേ മനസ്സോടെ തനിക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്നവർക്കുള്ള സമർപ്പണമായാണ് ഈ വലിയ ഭരണചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കടുത്ത സുതാര്യതയും ജനപങ്കാളിത്തവും ഉറപ്പുവരുത്തും. അഴിമതിരഹിതവും ജനപക്ഷത്തുനിൽക്കുന്നതുമായ തീരുമാനങ്ങളാകും തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ പൂർണമായും പുതിയ മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുക. മാറ്റങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് സാധ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കും. ഔദ്യോഗിക പദവികൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള വഴി മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

KERALA UDF CABINET 2026 kerala assembly election 2026 kerala cm vd satheesan udf government oath ceremony live
സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുന്ന സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ തിരക്ക് (ETV Bharat)

7:35 AM, 18 May 2026 (IST)

വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കുമെന്ന് റോജി

കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്തുയരാൻ സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് നിയുക്ത മന്ത്രി റോജി എം ജോണ്‍. "എൻ്റെ മേൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുകയും ഇത്തരമൊരു വലിയ അവസരം നൽകുകയും ചെയ്ത കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തോട് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ജനവിധിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, ഈ സർക്കാരിൽ അവർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളുമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കാൻ തീർച്ചയായും പരമാവധി ശ്രമിക്കും, ഒപ്പം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്തുയരാൻ സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നു." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

7:27 AM, 18 May 2026 (IST)

ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍

തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന വി.ഡി. സതീശൻ മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ ദേശീയ-സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ ഒരു വലിയ നിരതന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചടങ്ങിലെ പ്രധാന അതിഥികൾ...

കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് & ദേശീയ നേതാക്കൾ

  • മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ (എ.ഐ.സി.സി. പ്രസിഡൻ്റ്)
  • രാഹുൽ ഗാന്ധി (ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്)
  • പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര (വയനാട് എം.പി)
  • വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ
  • സിദ്ധരാമയ്യ (കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി)
  • എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡി (തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി)
  • സുഖ്‌വിന്ദർ സിംഗ് സുഖു (ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി)
  • ഡി.കെ. ശിവകുമാർ (കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി)
  • സി. ജോസഫ് വിജയ് (തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി / തമിഴക വെട്രി കഴകം നേതാവ്)

കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾനിയുക്ത മന്ത്രിമാരും യു.ഡി.എഫ് നേതാക്കളും: സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന 21 മന്ത്രിമാരും കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡൻ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുന്നണിയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളും.

എൽ.ഡി.എഫ് പ്രതിനിധികൾ: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടത് മുന്നണി നേതാക്കൾക്ക് ഔദ്യോഗിക ക്ഷണമുണ്ട്.

ബി.ജെ.പി പ്രതിനിധികൾ: വി.ഡി. സതീശൻ ഫോണിലൂടെ നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റും നേമം എം.എൽ.എയുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും മറ്റ് രണ്ട് ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എമാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ

ഗവർണർ ആർ.വി. അർലേക്കർ (ഇദ്ദേഹമാണ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത്). സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സാമൂഹിക, സമുദായ, ആത്മീയ നേതാക്കൾ.ചലച്ചിത്ര-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ.പ്രത്യേക പാസുകൾ വഴി പ്രവേശനം ലഭിച്ച ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം വരുന്ന പൊതുജനങ്ങൾ

KERALA UDF CABINET 2026 kerala assembly election 2026 kerala cm vd satheesan udf government oath ceremony live
സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുന്ന സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ തിരക്ക് (ETV Bharat)

7:20 AM, 18 May 2026 (IST)

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തിലേക്ക്

യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്‌ക്കായി ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു

7:19 AM, 18 May 2026 (IST)

പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു

പുതിയ സതീശൻ സർക്കാരിൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് എം.പി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും ഇന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു.

7:12 AM, 18 May 2026 (IST)

മറ്റ് ഘടകകക്ഷി മന്ത്രിമാര്‍

വി.ഡി. സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിൽ കോൺഗ്രസിനും മുസ്ലിം ലീഗിനും പുറമെ, യു.ഡി.എഫിലെ മറ്റ് പ്രധാന ഘടകകക്ഷികൾക്ക് ഓരോ മന്ത്രിസ്ഥാനം വീതമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഘടകകക്ഷി നേതാക്കള്‍

  • മോൻസ് ജോസഫ് (കേരള കോൺഗ്രസ് - ജോസഫ് വിഭാഗം)
  • ഷിബു ബേബി ജോൺ (ആർ.എസ്.പി )
  • അനൂപ് ജേക്കബ് (കേരള കോൺഗ്രസ് - ജേക്കബ് വിഭാഗം)
  • സി.പി. ജോൺ (സി.എം.പി )
KERALA UDF CABINET 2026 kerala assembly election 2026 kerala cm vd satheesan udf government oath ceremony live
മറ്റ് ഘടകകക്ഷി മന്ത്രിമാര്‍ (ETV Bharat)

7:00 AM, 18 May 2026 (IST)

ലീഗ് മന്ത്രിമാര്‍

വി.ഡി. സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിൽ രണ്ടാം കക്ഷിയായ മുസ്ലിം ലീഗിന് ആകെ 5 മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളും പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ചേർന്നാണ് മന്ത്രിമാരുടെ അന്തിമ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കുന്ന 5 മുസ്ലിം ലീഗ് മന്ത്രിമാർ. പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി (മലപ്പുറം), കെ.എം. ഷാജി (വേങ്ങര), പി.കെ. ബഷീർ (ഏറനാട്), എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ (മണ്ണാർക്കാട്), വി.ഇ. അബ്ദുൾ ഗഫൂർ (കളമശ്ശേരി).

KERALA UDF CABINET 2026 kerala assembly election 2026 kerala cm vd satheesan udf government oath ceremony live
ലീഗ് മന്ത്രിമാര്‍ (ETV Bharat)

6:52 AM, 18 May 2026 (IST)

അധികാരക്കസേരയിലേക്ക് കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ 12 മന്ത്രിമാര്‍

കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 12 മന്ത്രിമാരാണ് ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കുന്നത്. വി.ഡി. സതീശൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ഔദ്യോഗിക പട്ടിക പ്രകാരം 21 അംഗ മന്ത്രിസഭയിൽ കോൺഗ്രസിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ 11 മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളും, ഘടകകക്ഷിയായ മുസ്ലിം ലീഗിന് 5 മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളുമാണുള്ളത്. ബാക്കി 5 സീറ്റുകൾ മറ്റ് യു.ഡി.എഫ് ഘടകകക്ഷികൾക്കാണ് വീതിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

KERALA UDF CABINET 2026 kerala assembly election 2026 kerala cm vd satheesan udf government oath ceremony live
കോണ്‍ഗ്രസ് മന്ത്രിമാര്‍ (ETV Bharat)

6:42 AM, 18 May 2026 (IST)

തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനപ്രവാഹം

വിഡി സതീശൻ മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ രാവിലെ തന്നെ തലസ്ഥാനത്തെ സെൻട്രല്‍ സ്‌റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ജനപ്രവാഹം

Last Updated : May 18, 2026 at 10:00 AM IST

TAGGED:

KERALA UDF CABINET 2026
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
KERALA CM VD SATHEESAN
UDF GOVERNMENT OATH CEREMONY LIVE
UDF CABINET LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.