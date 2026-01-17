ETV Bharat / state

Kerala School Kalolsavam 2026 LIVE: പൂരനഗരിയില്‍ സ്വര്‍ണക്കപ്പിനായി പോരാട്ടം; ഓണ്‍ലൈനില്‍ മത്സരിച്ച് 'സിയാ ഫാത്തിമ'

Kerala State School Kalolsavam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 17, 2026 at 11:39 AM IST

തൃശൂര്‍: സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിലെ ഓവറോള്‍ ചാമ്പ്യന്മാര്‍ക്കുള്ള സ്വര്‍ണക്കപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ നാലാം ദിവസവും കണ്ണൂര്‍ തന്നെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. 741 പോയിന്‍റുള്ള കണ്ണൂരിന് പിന്നില്‍ 728 പോയിന്‍റോടെ കോഴിക്കോടാണ് രണ്ടാമത്. 726 പോയിന്‍റുമായി തൃശൂരും പാലക്കാടും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. നാലാം ദിവസമായ ഇന്ന് ഹൈസ്‌കൂള്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി, സംസ്‌കൃതോത്സവം, അറബിക് കലോത്സവം എന്നീ നാല് വിഭാഗങ്ങളിലുമായി 60 മത്സരങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കും. സ്‌കൂളുകളുടെ വിഭാഗത്തില്‍ ആലത്തൂര്‍ ബിഎസ്എസ് ഗുരുകുലം സ്‌കൂള്‍ 185 പോയിന്‍റോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. 137 പോയിന്‍റോടെ കിടങ്ങന്നൂര്‍ എസ്‌വിജിഎച്ച്എസ്എസ് സ്‌കൂളാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. കണ്ണൂരിലെ സെന്‍റ് തെരേസാസ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യന്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളാണ് മൂന്നാമത്.

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഓണ്‍ലൈന്‍ മത്സരം

സംസ്ഥാനത്തെ കലോത്സവ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി ഓണ്‍ലൈനായി ഒരു വിദ്യാര്‍ഥി മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അറബിക്‌ പോസ്റ്റര്‍ ഡിസൈനിങ്ങിലാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ മത്സരം നടക്കുന്നത്. കാസര്‍കോട് നിന്നുള്ള സിയാ ഫാത്തിമയാണ് മത്സരാര്‍ഥി. വാസ്‌കുലൈറ്റിസ് ബാധിതയായ സിയയ്‌ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാത്തതിനാലാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ സൗകര്യമൊരുക്കിയത്.

