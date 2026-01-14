Kerala Art Festival 2026 LIVE: പൂരനഗരിയൊരുങ്ങി; കൗമാര കലാമാമാങ്കത്തിന് തുടക്കം

Kerala Art Festival 2026 LIVE: പൂരനഗരിയൊരുങ്ങി; കൗമാര കലാമാമാങ്കത്തിന് തുടക്കം
Photo From Art Festival. (ETV Bharat)
തൃശൂര്: 64ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂള് കലോത്സവത്തിന് തൃശൂരില് തിരി തെളിയുന്നു. പാറമേക്കാവിന് എതിര്വശമുള്ള എക്സിഹിബിഷന് ഗ്രൗണ്ടിലെ ഒന്നാം വേദിയില് കലോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കലോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്വ്വഹിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ മന്ത്രി ആര് ബിന്ദു, വി.ശിവന്കുട്ടി, കെ. രാജന്, കെ. കൃഷ്ണന് തുടങ്ങിയവരും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാര്, സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖര് എന്നിവരും ചടങ്ങിനെത്തി.