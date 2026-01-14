ETV Bharat / state

Kerala Art Festival 2026 LIVE: പൂരനഗരിയൊരുങ്ങി; കൗമാര കലാമാമാങ്കത്തിന് തുടക്കം

ART FESTIVAL 2026 ART FESTIVAL 2026 KERALA സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവം KERALA SCHOOL KALOLSAVAM
Photo From Art Festival. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 14, 2026 at 11:01 AM IST

Choose ETV Bharat

തൃശൂര്‍: 64ാമത് സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിന് തൃശൂരില്‍ തിരി തെളിയുന്നു. പാറമേക്കാവിന് എതിര്‍വശമുള്ള എക്‌സിഹിബിഷന്‍ ഗ്രൗണ്ടിലെ ഒന്നാം വേദിയില്‍ കലോത്സവത്തിന്‍റെ ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങ് നടക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ കലോത്സവത്തിന്‍റെ ഉദ്‌ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ മന്ത്രി ആര്‍ ബിന്ദു, വി.ശിവന്‍കുട്ടി, കെ. രാജന്‍, കെ. കൃഷ്‌ണന്‍ തുടങ്ങിയവരും ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാര്‍, സാമൂഹിക, രാഷ്‌ട്രീയ പ്രമുഖര്‍ എന്നിവരും ചടങ്ങിനെത്തി.

TAGGED:

ART FESTIVAL 2026
ART FESTIVAL 2026 KERALA
സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവം
KERALA SCHOOL KALOLSAVAM
KERALA STATE SCHOOL ART FESTIVAL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.