Kerala School Kalolsavam 2026 LIVE: പൂരനഗരിയൊരുങ്ങി; കൗമാര കലാമാമാങ്കത്തിന് തുടക്കം

Kerala School Kalolsavam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 14, 2026 at 11:30 AM IST

Updated : January 14, 2026 at 12:05 PM IST

തൃശൂര്‍: 64ാമത് സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിന് തൃശൂരില്‍ തിരി തെളിഞ്ഞു. പാറമേക്കാവിന് എതിര്‍വശമുള്ള എക്‌സിഹിബിഷന്‍ ഗ്രൗണ്ടിലെ ഒന്നാം വേദിയില്‍ കലോത്സവത്തിന്‍റെ ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങ് നടന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ കലോത്സവത്തിന്‍റെ ഉദ്‌ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ മന്ത്രി ആര്‍ ബിന്ദു, വി.ശിവന്‍കുട്ടി, കെ. രാജന്‍, കെ. കൃഷ്‌ണന്‍ തുടങ്ങിയവരും ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു. കൂടാതെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാര്‍, സാമൂഹിക, രാഷ്‌ട്രീയ പ്രമുഖര്‍ എന്നിവരും ചടങ്ങിനെത്തി.

LIVE FEED

11:58 AM, 14 Jan 2026 (IST)

മന്ത്രി ആര്‍ ബിന്ദു സംസാരിക്കുന്നു

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആര്‍ ബിന്ദു വേദിയില്‍ സംസാരിക്കുന്നു. കലാപ്രതിഭകളായ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് മന്ത്രി.

11:34 AM, 14 Jan 2026 (IST)

കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വേദിയില്‍

കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ്‌ ഗോപി വേദിയില്‍ സംസാരിക്കുന്നു. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൗമാര മേളയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നെന്ന് മന്ത്രി. വിജയങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോള്‍ കണ്ണീരിറ്റുവീഴാം. അത് ആനന്ദാശ്രുവായിരിക്കണം. അല്ലാതെ സങ്കട കണ്ണീരാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വേദിയില്‍ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും എല്ലാം ജനങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാമെന്നും മന്ത്രി സുരേഷ്‌ ഗോപി പറഞ്ഞു.

11:28 AM, 14 Jan 2026 (IST)

വി. ശിവന്‍കുട്ടി വേദിയില്‍

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവന്‍കുട്ടി വേദിയില്‍ സംസാരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മികവുകള്‍ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ്

മന്ത്രി.

11:27 AM, 14 Jan 2026 (IST)

മുഖ്യമന്ത്രി വേദിയില്‍

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ വേദിയില്‍ സംസാരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന് കിട്ടിയ അത്ഭുത കഴിവാണ് കല. അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്തരം വേദികളിലൂടെയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആനന്ദാനുഭവം സൃഷ്‌ടിക്കല്‍ മാത്രമല്ല പൊള്ളിക്കുന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഞെട്ടിണുച്ചര്‍ത്തുക കൂടിയാണ് കലയുടെ ധര്‍മമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

11:24 AM, 14 Jan 2026 (IST)

ഓരോ മനവും ഒന്നാകുന്നു

മത്സരമലിയും ഉത്സവമായ് - മനം കവര്‍ന്ന് കലോല്‍സവത്തിലെ സ്വാഗത ഗാനം

പൂര നഗരിയുടെ കാഴ്ചകള്‍ നിറച്ച് സ്വാഗത ഗാനത്തിന്‍റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം മുഖ്യ വേദിയില്‍ അരങ്ങേറി. ബികെ ഹരിനാരായണന്‍റെ വരികള്‍ക്ക് സംഗീതം പകര്‍ന്നത് മണികണ്ഠന്‍ അയ്യപ്പയാണ്. കേരള കലാമണ്ഡലം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ കലോല്‍സവത്തിന്‍റെ പ്രമേയ ഗാനവും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഉദ്ഘാടന വേദിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് രണ്ട് ഗാനങ്ങളും ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചു നിന്നു.

തൃശ്ശിവപേരൂരിന്‍റെയരങ്ങില്‍

പുത്തന്‍ തലമുറയെഴുതുന്നൂ

കലയുടെ കാവ്യ ചരിത്രം അതിലായ്

നവകേരളമോ വിടരുന്നു.

തേക്കിന്‍കാടിനെ വട്ടം വെച്ചൊരു

പാട്ടിന്‍താളം ഉയരുന്നു.

ഓരോ മനവും ഒന്നാകുന്നു

മല്‍സരമലിയും ഉല്‍സവമായ്

താളമേളനം സ്വര മധുരം

കാവ്യ നാടകം നടന രസം

മോദ വാരിധി സമനഗരം

കേരനാടിതില്‍ കലയുണര്

പൂരം പുതുമകള്‍ നിറയും പൂരം

പുതിയ മനസ്സിന്‍ നിറപൂരം

കാണാം കലയുടെ കടലാം പൂരം

വേണേല്‍ വേഗം പോര്

പാണ്ടി കൊഴുപ്പിയുണരും വെയിലില്‍

ബാന്‍റ് മിടിപ്പൂ ഇടനെഞ്ചില്‍

ചീനിമുട്ട് വിളിച്ചു വരുന്നേ

നാട്ടുകാര്‍ക്കീ നടവഴിയില്‍

നിളയുടെ ഓരം പകരും ചുവടില്‍

നെല്‍ക്കതിരാടും വടിവുകളില്‍

പല പല മുദ്രകള്‍ കഥയെഴുതുന്നു

തിരിയുഴിയുന്നൂ മലയാളം.

64 വര്‍ഷത്തെ കേരളത്തിന്‍റെ കലോത്സവ പാരമ്പര്യത്തെ കോര്‍ത്തിണക്കി വ്യത്യസ്‌ത സംസ്‌കാരത്തേയും കലാരൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരാമര്‍ശിക്കുന്ന പൊറ്റശ്ശേരി ഗവ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ തയാറാക്കിയ പ്രമേയ ഗാനം ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചതായിരുന്നു. രചന പ്രഫുല്‍ ദാസ് വി സംഗീതം അക്ഷയ് വി കെ, ഹൃദ്യ കൃഷ്‌ണ.

Photo From The School Kalolsavam. (ETV Bharat)

11:23 AM, 14 Jan 2026 (IST)

അരങ്ങുണര്‍ന്നു.

സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിന് തിരി തെളിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും.

കലോത്സവ വേദിയില്‍ നിന്നും (KITE Victers.)
Last Updated : January 14, 2026 at 12:05 PM IST

