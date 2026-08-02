കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം, തിരുവനന്തപുരവും കൊല്ലവും ഒഴികെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത
Published : August 2, 2026 at 6:34 AM IST|
Updated : August 2, 2026 at 8:42 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില് മഴ കനക്കുന്നു. ഇന്നും അതി ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പാലക്കാട്, മലപ്പുറം കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് വരും മണിക്കൂറുകളില് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. എട്ടു ജില്ലകളില് മദ്രസകളും ട്യൂഷന് സെന്ററുകളും അടക്കമുള്ള മുഴുവന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ട് വയസുകാരൻ മരിച്ചു
കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വീട്ടുമുറ്റത്തുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ട് വയസുകാരൻ മരിച്ചു. കാപ്പാട് കണ്ണങ്കടവ് പടിഞ്ഞാറെ മൂസക്കണ്ടി വീട്ടിൽ നൗഷാദിന്റെ മകൻ മാസിൻ നൗഷാദ് (2) ആണ് മരിച്ചത്.
ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. പ്രദേശത്ത് പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ റോഡിൽ നിന്ന് കുത്തിയൊലിച്ചെത്തിയ വെള്ളം ഇവരുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വലിയ തോതിൽ കെട്ടിക്കിടന്നിരുന്നു. കളിക്കുന്നതിനിടെ മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങിയ കുട്ടി അബദ്ധത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ടിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.
അപകടം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ കുട്ടിയെ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. വെന്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയവേ രാത്രി മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതല് മഴയുണ്ടായത് കണ്ണൂര് അയ്യന്കുന്നില്, കുറവ് പാലക്കാട്ടെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴയിലും
കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മഴയുടെ തോത്
അയ്യൻകുന്ന് (കണ്ണൂർ) - 320.0 മി.മീ
ഉറുമി (കോഴിക്കോട്) - 181.0 മി.മീ
വടകര (കോഴിക്കോട്) - 167.5 മി.മീ
ആറളം (കണ്ണൂർ) - 165.0 മി.മീ
പാണത്തൂർ (കാസർകോട്) - 162.5 മി.മീ
ചെമ്പേരി (കണ്ണൂർ) - 153.0 മി.മീ
കുന്നമംഗലം (കോഴിക്കോട്) - 134.5 മി.മീ
പടിഞ്ഞാറത്തറ_ഡാം (വയനാട്) - 128.5 മി.മീ
ചെറുവാഞ്ചേരി (കണ്ണൂർ) - 123.0 മി.മീ
കോഴിക്കോട് (മാനുവൽ) -110.0 മി.മീ
വെള്ളാണിക്കര (തൃശൂർ) - 109.5 മി. മീ
കണ്ണൂർ(മാനുവൽ) - 108.0 മി.മീ
കൽപറ്റ (വയനാട്) - 108.0 മി.മീ
പീച്ചി (തൃശൂർ) - 107.0 മി.മീ
വെള്ളാനിക്കര (മാനുവൽ) - 100.0 മി.മീ
കെ വി കെ കണ്ണൂർ പന്നിയൂർ - 94.0 മി.മീ
കണ്ണൂർ-ഐസിഎആർ - 93.0 മി.മീ
നിലമ്പൂർ (മലപ്പുറം) - 92.5 മി.മീ
മൂന്നാർ (ഇടുക്കി) - 90.0 മി.മീ
മുളിയാർ (കാസറഗോഡ്) - 87.0 മി.മീ
ഒറ്റപ്പാലം (പാലക്കാട്) - 82.5 മി.മീ
കുമരകം (കോട്ടയം) - 78.5 mm
ചെറുതോണി (ഇടുക്കി) - 76.5 മി.മീ
പോത്തുണ്ടി ഡാം (പാലക്കാട്) - 76.0 മി.മീ
കാരാപ്പുഴ (വയനാട്) - 75.5 മി.മീ
പാലേമാട് (മലപ്പുറം) - 72.0 മി.മീ
മംഗലം_ഡാം (പാലക്കാട്) - 72.0 മി.മീ
വിലങ്ങാട് (കോഴിക്കോട്) - 69.0 മി.മീ
ഉടുമ്പന്നൂർ (ഇടുക്കി) - 68.5 മി.മീ
അമ്പലവയൽ (വയനാട്) - 67.5 മി.മീ
പെരിങ്ങോം (കണ്ണൂർ) - 66.0 മി.മീ
വെങ്കുറിഞ്ഞി (പത്തനംതിട്ട) - 65.5 മി.മീ
നേര്യമംഗലം (എറണാകുളം) - 62.0 മി.മീ
കാഞ്ഞിരപ്പുഴ (പാലക്കാട്) - 60.0 മി.മീ
കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം
അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ദിനാന്തരീക്ഷാവസ്ഥ
പുറപ്പെടുവിച്ച സമയവും തീയതിയും 07.00 AM; 02/08/2026
അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസര്ഗോഡ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്. ഈ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 - 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത
പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
മണിക്കൂറില് അറുപത് കിലോമീറ്റര് വേഗത്തില് കാറ്റ് വീശാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
തീരദേശ ജില്ലകളില് കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യത. മലയോര-തീരദേശ മേഖലകളില് ജാഗ്രത തുടരണം.
നിറപുത്തരി ചടങ്ങുകള്ക്കായി ശബരിമല ക്ഷേത്ര നട വൈകിട്ട് തുറക്കാനിരിക്കെ തീര്ത്ഥാടകര്ക്ക് ജാഗ്രതാ നിര്ദ്ദേശം
കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളില് കനത്ത മഴ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലും വെള്ളക്കെട്ടുകള് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലും ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകര് അതീവ ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശമുണ്ട്. ശബരിമല ക്ഷേത്ര നട നിറപുത്തരി ചടങ്ങുകള്ക്കായി ഇന്ന് വൈകിട്ട് തുറക്കും.
കോട്ടയത്തെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട്
കോട്ടയത്തെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട്. കുമരകം, ഇല്ലിക്കൽ ഭാഗത്ത് റോഡ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. കടകളിൽ വെള്ളം കയറി. പ്രദേശത്ത് മീനച്ചിലാർ കരകവിഞ്ഞു
ഇടുക്കിയിൽ മഴയ്ക്ക് നേരിയ ശമനം
ഇടുക്കിയിൽ മഴയ്ക്ക് നേരിയ ശമനം. രാത്രിയിൽ ഇടവിട്ട ശക്തമായ മഴ പെയ്തു. നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഇറങ്ങുന്നു
കോഴിക്കോട് കനത്ത മഴയിൽ കുറ്റിക്കാട്ടൂർ മുണ്ടുപാലം ഭാഗങ്ങളിൽ വെളളം കയറി, ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണിയിലുള്ള വിലങ്ങാട് ശക്തിയായ മഴ
കോഴിക്കോട് കനത്ത മഴയിൽ കുറ്റിക്കാട്ടൂർ മുണ്ടുപാലം ഭാഗങ്ങളിൽ വെളളം കയറി. രാത്രിയോടെ മഴയ്ക്ക് ശമനം ഉണ്ടായെങ്കിലും രാവിലെ മുതൽ മഴ വീണ്ടും ശക്തി കൂടി. മലയോര മേഖലകളിൽ മഴ ശക്തിയായി തുടരുന്നു. ഒളവണ്ണ ഭാഗത്ത് ചാലിയാർ കരകവിഞ്ഞു; വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി
ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണിയിലുള്ള വിലങ്ങാട് ശക്തിയായ മഴ, രാത്രിയിൽ മഴ അല്പം ശമിച്ചതോടെ ടൗൺപാലം മുങ്ങി നിന്നിരുന്ന വെള്ളം ഇറങ്ങിയിരുന്നു
കണ്ണൂരിൽ കനത്ത മഴ, കേരള കർണാടക അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് വന പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ
ശ്രീകണ്ഠാപുരം നഗരത്തിൽ വെള്ളം കയറി. ചെങ്ങളായി വില്ലേജിൽ 27 പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. രണ്ടു പേരെ ഒഴുക്കില്പ്പെട്ട് കാണാതായി. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി രാജേഷ്, മണത്തണ സ്വദേശി ഹനീഫ് എന്നിവരെയാണ് കാണാതായത്. കേരള കർണാടക അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് വന പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ.
ജില്ലയിൽ 11 ക്യാമ്പുകളിലായി 571 പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. കണ്ണൂർ താബോറിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണി. 12 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു. രയരോം പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി, പ്രദേശത്ത് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. കോഴിച്ചാൽ,പുളിങ്ങോം, ചെറുപുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ട്.
വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് കൊവ്വപ്പുറം ഭാഗത്തെ ഏഴു കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചു. 27ആൾക്കാരെ അഗ്നിശമന സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പെയ്തത് കണ്ണൂരിൽ
കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പെയ്യ്തത് കണ്ണൂരിൽ. അയ്യങ്കുന്ന് 320 മില്ലിമീറ്റര് മഴ പെയ്തു. കോഴിക്കോട്ടും കണ്ണുൂരും മഴയുടെ തോത് കൂടും. 11 മണിക്ക് ശേഷം മഴയുടെ ശക്തി കുറയുന്നു. കുറഞ്ഞ സമയത്ത് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കും. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ കിഴക്കൻ മലയോരത്ത് ജാഗ്രത തീവ്ര മഴ ലഭിക്കും. മധ്യകേരളത്തിൽ മഴയുടെ തീവ്രത കുറഞ്ഞു
വള്ള സദ്യകൾ മാറ്റിവച്ചു
ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലെ വള്ളസദ്യകൾ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം മാറ്റിവച്ചു. പെയ്ഡ് സദ്യ പാഞ്ചജന്യം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും. നാളെ നടത്തുവാൻ ഇരുന്ന വഞ്ചിപ്പാട്ട് സോപാനം പരിപാടിയും വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം മാറ്റി വച്ചതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു
അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറില് പാലക്കാട് മുതല് കാസര്കോട് വരെ അതിശക്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യ,
ആലപ്പുഴയിലെ സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്താന് അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ച് മന്ത്രി എം ലിജു. ഇന്ന് 11 മണിക്ക് ചേരുന്ന ഓൺലൈൻ യോഗത്തിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജില്ലയിലെ എംഎൽഎമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങള്ക്ക് ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ അവധി
പത്തനംതിട്ട നഗരത്തില് വെള്ളമിറങ്ങിത്തുടങ്ങി, പമ്പയിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു. ജില്ലയില് മഴയ്ക്ക് ശമനം
പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് , കുറ്റ്യാടി ഒഴികെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ അണക്കെട്ടുകളിലും റെഡ് അലർട്ട്
പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്. ഈ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത. പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ആണ്. മറ്റു ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.