ETV Bharat / state

Live: സംസ്ഥാനത്ത് തോരാ മഴ; വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അവധി

RAIN മഴ WEATHER UPDATES KERALA KERALA RAIN LATEST NEWS
Rain updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 7:07 AM IST

|

Updated : August 3, 2026 at 9:18 AM IST

Choose ETV Bharat

സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ. വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴ കനക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. മഴ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തില്‍ വിവിധ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ട, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, കാസർകോട്, കോട്ടയം, മലപ്പുറം, തൃശൂർ, ആലപ്പുഴ, വയനാട്, പാലക്കാട്, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ പ്രൊഫണഷണല്‍ കോളജ് അടക്കമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറില്‍ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇവിടങ്ങളില്‍ ശക്തമായ മഴയ്‌ക്കും അതോടൊപ്പം കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. മണിക്കൂറില്‍ 50 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍ കാറ്റിന് സാധ്യത.

LIVE FEED

9:17 AM, 3 Aug 2026 (IST)

മലപ്പുറത്ത് മണ്ണിടിച്ചില്‍

മലപ്പുറം പാണക്കാട് റോഡില്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍.

9:16 AM, 3 Aug 2026 (IST)

വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷം

മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ മഴ ശക്തിപ്രാപിച്ചു. വിവിധ ഇടങ്ങളില്‍ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു. ഇലാഹിയ നഗറിലും കൊച്ചങ്ങാടിയിലും വെള്ളം കയറി.

9:09 AM, 3 Aug 2026 (IST)

മലങ്കര ഡാമിന്‍റെ ഷട്ടറുകള്‍ കൂടുതല്‍ ഉയര്‍ത്തും

ഇടുക്കിയില്‍ മഴ ശക്തിപ്രാപിച്ചതോടെ മലങ്കര ഡാമിന്‍റെ ഷട്ടറുകള്‍ കൂടുതല്‍ ഉയര്‍ത്തും. ഡാമിന്‍റെ ഷട്ടര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നതോടെ മൂവാറ്റുപുഴയാര്‍, തൊടുപുഴ എന്നിവയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നേക്കും. പുഴകളുടെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്നവര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഒന്നര മീറ്റര്‍ വരെയാണ് ഷട്ടര്‍ ഉയര്‍ത്തുക. ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാകും ഷട്ടര്‍ ഉയര്‍ത്തുക.

8:53 AM, 3 Aug 2026 (IST)

കലക്‌ടർമാരുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ മഴ ശക്തമായി തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്ന് അടിയന്തര യോഗം ചേരും. രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഓൺലൈനായാണ് യോഗം ചേരുന്നത്. ജില്ലാ കലക്‌ടർമാരും ആഭ്യന്തര- റവന്യൂ മന്ത്രിമാരും ജില്ലകളുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിമാരും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ജില്ലകളിലെ മഴക്കെടുതി, ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം, മുൻകരുതൽ നടപടികൾ, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനം എന്നിവ യോഗം പ്രധാനമായും വിലയിരുത്തും. മഴക്കെടുതി നേരിടാൻ ആവശ്യമായ കൂടുതൽ നിർദേശങ്ങൾ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നൽകും.

8:11 AM, 3 Aug 2026 (IST)

ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് പിസി വിഷ്‌ണുനാഥ്

പത്തനംതിട്ടയില്‍ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് മന്ത്രി പിസി വിഷ്‌ണുനാഥ്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ സുരക്ഷയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും മന്ത്രി നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി. നിലവിൽ ജില്ലയിൽ 95 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി 1,076 കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 3,568 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസറുടെയും അതത് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു. എലിപ്പനി പ്രതിരോധ മരുന്നായ ഡോക്‌സിസൈക്ലിൻ, ഒസൾട്ടാമിവർ, ഒആർഎസ്, ജീവിതശൈലീ രോഗികൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ എന്നിവ എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ, ക്യാമ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുടിവെള്ളം, ഭക്ഷണം, ശുചിത്വം എന്നിവയും മന്ത്രി വിശദമായി വിലയിരുത്തി.

പിസി വിഷ്‌ണു സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

7:57 AM, 3 Aug 2026 (IST)

നേര്യമംഗലം മുതല്‍ അടിമാലി വരെ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു

ഇടുക്കിയിലെ മലയോര മേഖലയില്‍ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ദേശീയ പാത 85 ല്‍ നേര്യമംഗലം മുതല്‍ അടിമാലി വരെ ഗതാഗതം പൂര്‍ണമായും നിരോധിച്ചതായി ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. ഈ ഭാഗത്ത് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് നടപടി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പൊലീസിന് അടിയന്തര നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങള്‍ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടിയുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണം. ജില്ലയിൽ വിനോദ സഞ്ചാര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ നിരോധിച്ച് കൊണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നിരോധനം തുടരും.

7:51 AM, 3 Aug 2026 (IST)

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ ജാഗ്രതൈ

ലക്ഷദ്വീപ് അതിനോട് ചേർന്ന സമുദ്ര ഭാഗങ്ങൾ, തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, ആൻഡമാൻ കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ജാഗ്രത നിര്‍ദേശം.

  1. കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അപകട മേഖലകളിൽ നിന്ന് അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കണം.
  2. ചെറിയ വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
  3. കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിനും ഉയർന്ന തിരമാലക്കും സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ കടലിലേക്ക് മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ ഇറക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അപകടകരമാണ് കരക്കടുപ്പിക്കുന്നതും. ആയതിനാൽ തിരമാല ശക്തിപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതും കരക്കടുപ്പിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
  4. INCOIS മുന്നറിയിപ്പ് പിൻവലിക്കുന്നത് വരെ ബീച്ചുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിനോദസഞ്ചാരമുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
  5. മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ (ബോട്ട്, വള്ളം, മുതലായവ) ഹാർബറിൽ സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. വള്ളങ്ങൾ തമ്മിൽ സുരക്ഷിത അകലം പാലിക്കുന്നത് കൂട്ടിയിടിച്ചുള്ള അപകട സാധ്യത ഒഴിവാക്കാം. മൽസ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം.
  6. ബീച്ചിലേക്കുള്ള യാത്രകളും കടലിൽ ഇറങ്ങിയുള്ള വിനോദങ്ങളും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക.
  7. തീരശോഷണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പുലർത്തുക.

7:41 AM, 3 Aug 2026 (IST)

ഡാമുകളില്‍ റെഡ്‌ അലര്‍ട്ട്

സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വിവിധ ഡാമുകളില്‍ ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് റെഡ്‌ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ടയിലെ മൂഴിയാര്‍ ഡാം, ഇടുക്കിയിലെ കല്ലാര്‍കുട്ടി, ഇരട്ടയാര്‍, ലോവര്‍ പെരിയാര്‍ ഡാമുകള്‍, തൃശൂരിലെ പെരിങ്ങല്‍കുത്ത്, കോഴിക്കോട്ടെ കുറ്റ്യാടി എന്നീ അണക്കെട്ടുകളിലാണ് റെഡ്‌ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് കണക്ക് ഇങ്ങനെ:

നമ്പര്‍ഡാമിന്‍റെ പേര്ജില്ലപരമാവധി ജലനിരപ്പ്ഇന്നത്തെ ജലനിരപ്പ്
1മൂഴിയാര്‍പത്തനംതിട്ട192.63 m190.10
2കല്ലാര്‍കുട്ടിഇടുക്കി456.59 m456.30 m
3ഇരട്ടയാര്‍ഇടുക്കി754.38 m749.30 m
4ലോവര്‍ പെരിയാര്‍ഇടുക്കി253.00 m253.0 m
5പെരിങ്ങല്‍കുത്ത്തൃശൂര്‍423.98 m419.35 m
6കുറ്റ്യാടികോഴിക്കോട്758.04 m757.67 m

7:28 AM, 3 Aug 2026 (IST)

കോട്ടയത്ത് അതിതീവ്ര മഴ

ജില്ലയില്‍ ഇന്നലെ രാത്രി മുതല്‍ കനത്ത മഴ. ജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ദുരന്ത ബാധിത മേഖലകളില്‍ നിന്നും മാറി താമസിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്. അതേസമയം ദുരിതാശ്വാസം നടപടികൾ ഊർജ്ജിതമെന്ന് കലക്‌ടര്‍. കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും നാശനഷ്‌ടം വിതച്ച ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായി പുരോമഗിക്കുന്നു. വെള്ളം ഇറങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലാക്കുന്നതിന് വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമായി നടന്നുവരികയാണെന്ന് ജില്ലാ കലക്‌ടർ ചേതൻകുമാർ മീണ അറിയിച്ചു. കലക്‌ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി യോഗം സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. നിലവിലെ സാഹചര്യവും ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതിയും വകുപ്പ് മേധാവികൾ വിശദീകരിച്ചു. പലമേഖലകളിലും വെള്ളം ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും മുന്നറിയിപ്പ് നിലയിലും മുകളിലാണ്. എല്ലാ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലും അവശ്യ സാമഗ്രികളും ഭക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തഹസിൽദാർമാർ അറിയിച്ചു. ഈരാറ്റുപേട്ട, പാലാ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മേഖലകളിലാണ് ദുരന്തം കൂടുതലായി ബാധിച്ചത്. ഈരാറ്റുപേട്ട-വാഗമൺ റോഡിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണ മണ്ണും പാറയും താത്കാലികമായി വശത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സമയബന്ധിതമായി നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കലക്‌ടർ പറഞ്ഞു. റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, റോഡുകളുടെ സംരക്ഷണഭിത്തകൾ, കലുങ്കുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും നടപടികൾ ആവശ്യമാണ്. ഇനിയും ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും കലക്‌ടര്‍ നിർദേശിച്ചു.

7:22 AM, 3 Aug 2026 (IST)

മൂഴിയാര്‍ ഡാം തുറന്നേക്കും

ശക്തമായ മഴയെ തുടര്‍ന്ന് മൂഴിയാര്‍ ഡാമില്‍ ജലനിരപ്പ് ക്രമാധീതമായി ഉയരുകയാണ്. ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡാമിന്‍റെ ഷട്ടറുകള്‍ ഏത് സമയത്തും തുറക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. അണക്കെട്ടിന് സമീപത്തും താഴ്‌ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്.

7:19 AM, 3 Aug 2026 (IST)

പത്തനംതിട്ടയിലും പെരുമഴ

റാന്നിയും ആറന്മുളയും പ്രളയ ഭീതിയില്‍. റാന്നി കോഴഞ്ചേരി പാതയില്‍ വെള്ളം കയറുന്നു.

7:18 AM, 3 Aug 2026 (IST)

ഇടുക്കിയില്‍ അതിശക്തമായ മഴ

ഇടുക്കിയില്‍ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. ഡാമുകളില്‍ ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് റെഡ്‌ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജില്ലയിലെ പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷം. വീടുകളിലും കടകളിലും വെള്ളം കയറി. മഴയെ തുടര്‍ന്ന് വിവിധയിടങ്ങളില്‍ മണ്ണിടിഞ്ഞു. ചെറുതോണി-കട്ടപ്പന പാതയില്‍ മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു.

7:10 AM, 3 Aug 2026 (IST)

പമ്പയില്‍ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു

ശക്തമായ മഴയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ പമ്പാ നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നു. ശബരിമലയിലേക്ക് തീര്‍ഥാടകരെ കയറ്റി വിടില്ല. ശബരിമല ദർശനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തർ യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ തന്നെ ചിങ്ങമാസ പൂജകൾക്കായും (ഓഗസ്റ്റ് 16 മുതൽ 21 വരെയും) ഓണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച പൂജകൾക്കായും (ഓഗസ്റ്റ് 24 മുതൽ 28 വരെയും) ശബരിമല നട തുറക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ദർശനത്തിനായി ഭക്തർക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിതീവ്ര മഴ തുടരുന്നതിനാലും മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ളതിനാലുമാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

Last Updated : August 3, 2026 at 9:18 AM IST

TAGGED:

RAIN
മഴ
WEATHER UPDATES KERALA
KERALA RAIN LATEST NEWS
KERALA RAIN LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.