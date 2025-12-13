നിയമസഭാ 'സെമിഫൈനൽ': വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്നു; നഗരസഭകളിൽ ഇടത് മേൽക്കൈ
Published : December 13, 2025 at 5:30 AM IST|
Updated : December 13, 2025 at 9:05 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചു. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സെമിഫൈനൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നിർണായകമായ ഈ രാഷ്ട്രീയപ്പോരാട്ടത്തിൽ ആര് മുന്നിലെത്തുമെന്ന ആകാംക്ഷയ്ക്കാണ് ഇതോടെ വിരാമമാകുന്നത്. വോട്ടെണ്ണലിനായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 244 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടപടികൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമായത്. വരണാധികാരിയുടെ ടേബിളിൽ ആദ്യം പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകളാണ് എണ്ണുന്നത്. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനുകളിലെ വോട്ടുകൾ എണ്ണുന്നത്. സ്ഥാനാർഥിയുടെയോ സ്ഥാനാർഥികൾ നിയോഗിക്കുന്ന കൗണ്ടിങ് ഏജൻ്റുമാരുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഓരോ ടേബിളിലും വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക. സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലെ 244 കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ 14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ എണ്ണുന്നത് അതത് ജില്ലാ കലക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലക്ടറേറ്റുകളിലാണ്.
വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കൗണ്ടിങ് ടേബിളിൽ വയ്ക്കുന്ന കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൽ സീലുകൾ, സ്പെഷ്യൽ ടാഗ് എന്നിവ കൃത്യമായി ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാനാർഥികളുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ കൗണ്ടിങ്, ഇലക്ഷൻ ഏജൻ്റുമാരുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷമാണ് തുടർ നടപടികൾ തുടങ്ങിയത്.
ആദ്യഫല സൂചനകൾ; എൽഡിഎഫ് മുന്നിൽ
സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആദ്യ ലീഡ് നിലകൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ എൽഡിഎഫ് മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നു. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ എണ്ണിത്തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ആദ്യ ലീഡ് നിലകൾ പുറത്തുവന്നത്. കൊല്ലത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും എൽഡിഎഫിന് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യജയം എൽഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കി. അടൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഒന്നാം വാർഡിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി സാമുവൽ ജോൺ വിജയിച്ചു.
LIVE FEED
പാലക്കാട് എവി ഗോപിനാഥിന് തോൽവി
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി പഞ്ചായത്തിൽ എവി ഗോപിനാഥിന് തോൽവി. എൽഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ മത്സരിച്ച സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന എവി ഗോപിനാഥ് ആണ് പരാജയപ്പെട്ടത്.
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി നഗരസഭയിൽ എസ്ഡിപിഐ അക്കൗണ്ട് തുറന്നു. ബാലത്തിൽ വാർഡിൽ എസ്ഡിപിഐ സ്ഥാനാർഥി റഹീം വിജയിച്ചതോടെയാണ് നഗരസഭയിൽ എസ്ഡിപിഐക്ക് പ്രാതിനിധ്യം ലഭിച്ചത്.
നേമത്ത് ബിജെപി പിന്നിൽ
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ നേമം വാർഡിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി നേമം ഷജീർ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നു. ബിജെപിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകിക്കൊണ്ട് കോർപ്പറേഷനിലെ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് എംആർ ഗോപൻ നിലവിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി ബിജു ചിന്നത്തിൽ ആണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വാർഡിലെ ബിജെപിൻ്റെ തിരിച്ചടി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് കാണുന്നത്.
കാസർകോട് യുഡിഎഫ്
കാസർകോട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ യുഡിഎഫ് മുന്നണിക്ക് മുന്നേറ്റം. നിലവിൽ അഞ്ചു വാർഡുകളിൽ യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചപ്പോൾ ഒരിടത്ത് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. നഗരസഭയിലെ മൊത്തം ചിത്രം വ്യക്തമാകുന്നതിനായി കൂടുതൽ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവരാനുണ്ട്.
ശാസ്തമംഗലത്ത് എൽഡിഎഫ് ലീഡ്
ശക്തമായ മത്സരം നടക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ ശാസ്തമംഗലം വാർഡിൽ ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടി. ബിജെപി മേയർ സ്ഥാനാർഥിയായി പരിഗണിച്ചിരുന്ന ആർ ശ്രീലേഖയെ പിന്നിലാക്കി എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ആർ ആമൃത ലീഡ് ചെയ്യുന്നു.
നിർണായകമായ ഈ വാർഡിലെ ഫലം ഇരുമുന്നണികൾക്കും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. നിലവിൽ ആമൃത വ്യക്തമായ ലീഡ് നിലനിർത്തുന്നു.
കാസർകോട് മുസ്ലിം ലീഗ്
കാസർകോട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 22-ാം വാർഡ് മുസ്ലിം ലീഗ് പിടിച്ചെടുത്തു. മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർഥി ജാഫർ കമാൽ 87 വോട്ടുകൾക്കാണ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ലീഗിൻ്റെ നില വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ വിജയമാണ്. കാസർകോട് നഗരസഭയിലെ ഒന്നാം വാർഡ് (ചേരൻകൈ വെസ്റ്റ്) മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർഥി വിജയിച്ചു. നഗരസഭയിൽ ലീഗിൻ്റെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ വിജയം പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു.
കാസർകോട് ത്രികോണപ്പോര്: എൻഡിഎ മുന്നിൽ, കാഞ്ഞങ്ങാട് എൽഡിഎഫ്-യുഡിഎഫ് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം
കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ ശക്തമായ ത്രികോണ, ദ്വിമുഖ മത്സരത്തിൻ്റെ സൂചന നൽകുന്നു. കാസർകോട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ എൻഡിഎ മുന്നണി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവിടെ എൻഡിഎയും യുഡിഎഫും തമ്മിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്.
കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇരുമുന്നണികൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള വാർഡുകളിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ജില്ലയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തും. നിലവിൽ ഫലപ്രഖ്യാപനം തുടരുകയാണ്.
നഗരസഭകളില് ഫലം അതിവേഗം: നേരിയ മേല്ക്കൈ ഇടതു മുന്നണിക്ക്
സംസ്ഥാനത്തെ നഗരസഭകളിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അതിവേഗമാണ് ഫലപ്രഖ്യാപനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇടതുമുന്നണിക്കാണ് നേരിയ മേൽക്കൈ.
വിവിധ നഗരസഭകളിലെ നിർണായകമായ വാർഡുകളിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഫലം എൽഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും ഒരുപോലെ നിർണായകമാണ്. ലീഡ് നിലയിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ഇരു മുന്നണികൾക്കുമിടയിലുള്ളത്. മറ്റ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഫലങ്ങൾക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ.
കൊച്ചിയിൽ നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റി ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം; എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം
കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ആകാംഷയേറ്റുന്നു. നിലവിൽ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പോരാടുകയാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരുമുന്നണികളും എട്ടുവീതം സീറ്റുകളിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു.
പ്രധാന വാർഡുകളിലെല്ലാം ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായേക്കാവുന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇരു മുന്നണികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം.
പേട്ട വാർഡിൽ സിപിഎം മുന്നേറ്റം
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ പേട്ട വാർഡിൽ സിപിഎം മുന്നേറ്റം. വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ പേട്ട വാർഡിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയും സിപിഎം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ എസ്പി ദീപക് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഉറ്റുനോക്കുന്ന പ്രധാന വാർഡുകളിലൊന്നാണ് പേട്ട. നിലവിൽ വോട്ടെണ്ണൽ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം പുലർത്താൻ ദീപക്കിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
നിർണായകമായ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം ജില്ലാ നേതാവിനെത്തന്നെ രംഗത്തിറക്കി മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് എൽഡിഎഫ് നടത്തിയത്. വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ തന്നെ വ്യക്തമായ ലീഡ് നിലനിർത്താൻ സ്ഥാനാർഥിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
ആദ്യ ജയം എൽഡിഎഫിന്
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യജയം എൽഡിഎഫിന്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അടൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഒന്നാം വാർഡിലാണ് (കലക്ടറേറ്റ് വാർഡ്) എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി സാമുവൽ ജോൺ വിജയിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടം
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് എണ്ണിത്തീർന്നപ്പോൾ മൂന്ന് മുന്നണികളും തുല്യത പാലിച്ചു. എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ്, എൻഡിഎ മുന്നണികൾ മൂന്ന് സീറ്റുകളിലാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്.
പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിൽ സംസ്ഥാനത്ത് എൽഡിഎഫ് മുന്നേറ്റം
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് എൽഡിഎഫ് മുന്നേറ്റം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും കോർപ്പറേഷനുകളിലും ഉൾപ്പെടെ ഭൂരിഭാഗം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും എൽഡിഎഫ് ലീഡ് നിലനിർത്തുന്നു.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ 372 ഇടങ്ങളിൽ എൽഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യുഡിഎഫ് 29 ഇടത്താണ് മുന്നിലുള്ളത്. കോർപ്പറേഷനുകളിൽ എൽഡിഎഫ് ഏഴിടത്തും യുഡിഎഫ് മൂന്നിടത്തും ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ 26 ഇടങ്ങളിൽ എൽഡിഎഫ് ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ എൽഡിഎഫ് 63 സീറ്റുകളിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ യുഡിഎഫ് 29 സീറ്റുകളിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. എൻഡിഎ 11 സീറ്റുകളിലും മുന്നിലുണ്ട്.
ഇവിഎം എണ്ണിത്തുടങ്ങി
സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണൽ പൂർത്തിയായി. ഇതോടെ ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനുകളിലെ (EVM) വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തുടങ്ങും.
പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തീർന്നതോടെ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആദ്യ ലീഡ് നിലകൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും. EVM വോട്ടുകൾ എണ്ണുന്നതോടെയാകും കോർപ്പറേഷൻ ഭരണത്തിലേക്ക് ആര് എത്തുമെന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ സൂചനകൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങുക.
മുട്ടട വാർഡിൽ എൽഡിഎഫ്
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലെ മുട്ടട വാർഡിൽ എൽഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളാണ് എണ്ണുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനുകളിലെ വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തുടങ്ങുന്നതോടെ കൂടുതൽ കൃത്യമായ ലീഡ് നിലകൾ ലഭ്യമാകും.
ആദ്യ ലീഡ് നിലകൾ പുറത്ത്; തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ എൽഡിഎഫ് മുന്നിൽ
സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യ ലീഡ് നിലകൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തും എൽഡിഎഫ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു.
പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ എണ്ണിത്തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ആദ്യ ലീഡ് നിലകൾ പുറത്തുവന്നത്. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സെമിഫൈനലായി കണക്കാക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ ഇരുമുന്നണികൾക്കും നിർണായകമാണ്.
ആദ്യ ലീഡ് നിലകൾ
സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യ ലീഡ് നിലകൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ എൽഡിഎഫ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ എണ്ണിത്തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ആദ്യ ലീഡ് നിലകൾ പുറത്തുവന്നത്.
വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങി
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ ആരംഭിച്ചു. ജില്ലയിൽ ആകെ 20 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 12 ബ്ലോക്ക് തല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വോട്ടുകളും ഏഴ് നഗരസഭ തല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നഗരസഭകളിലെ വോട്ടുകളുമാണ് എണ്ണുന്നത്.
കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ്റെ വോട്ടുകൾ എണ്ണുന്നത് കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് ഗവൺമെൻ്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ്. മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളജ്, കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, രാമനാട്ടുകര യൂസഫ് സാഗർ ഓഡിറ്റോറിയം, കൊടുവള്ളി ഗവൺമെൻ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, മുക്കം നീലേശ്വരം ഗവൺമെൻ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, ഫറൂഖ് കോളജ് ഓഡിറ്റോറിയം ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് കോളജ്, ചേളന്നൂർ ഗവൺമെൻ്റ് പോളിടെക്നിക് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കോഴിക്കോട് നഗരത്തോട് ചേർന്നുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിലെയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെയും ഫലം എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്.
നേമത്തും വടകരയിലും തർക്കം; ഉദ്യോഗസ്ഥർ വൈകിയതോടെ വാക്കേറ്റം
തിരുവനന്തപുരം നേമം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വോട്ടെണ്ണുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്താൻ വൈകിയതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. ഇവിടെയും സ്ഥാനാർഥികളുടെ ഏജൻ്റുമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകരയിലും വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ തർക്കമുണ്ടായി. പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വോട്ടെണ്ണൽ നടപടികൾ സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അധികൃതർ നടത്തുന്നുണ്ട്.
പാലക്കാട്, നേമം, വടകര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തർക്കം; ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഏജൻ്റുമാരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റം
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തർക്കവും സംഘർഷവും. പാലക്കാട്, നേമം, വടകര എന്നിവിടങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായത്.
പാലക്കാട് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികൾ തർക്കിച്ചതോടെയാണ് സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തത്. വോട്ടെണ്ണൽ നടപടികളിലെ അതൃപ്തിയാണ് തർക്കത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് സൂചന. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപെട്ട് രംഗം ശാന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം നേമം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വോട്ടെണ്ണുന്ന സ്ഥലത്തും സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും സ്ഥാനാർഥികളുടെ ഏജൻ്റുമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിലാണ് വാക്കേറ്റമുണ്ടായത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകരയിലും വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ തർക്കമുണ്ടായി. ഇവിടങ്ങളിൽ പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വോട്ടെണ്ണൽ നടപടികൾ സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അധികൃതർ നടത്തുന്നുണ്ട്.
വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകും മുൻപേ 5 വാർഡുകൾ; എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ് മുന്നേറ്റം
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ വിവിധ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മുന്നണി സ്ഥാനാർഥികൾ എതിരില്ലാതെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മലപ്പട്ടം, മംഗൽപാടി, മടിക്കൈ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ വാർഡുകളിലാണ് സ്ഥാനാർഥികൾ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിൽ മൂന്ന് വാർഡുകളിലാണ് എൽഡിഎഫ് ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചത്. പഞ്ചായത്തിലെ അടുവാപ്പുറം നോർത്ത്, അടുവാപ്പുറം സൗത്ത്, കൊവുന്തല എന്നീ വാർഡുകളിലാണ് ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർഥികൾ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ വോട്ടെണ്ണലിന് മുൻപേ തന്നെ ഈ വാർഡുകളിൽ എൽഡിഎഫ് വിജയം കരസ്ഥമാക്കി.
കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മടിക്കൈ പഞ്ചായത്തിലും ഇടതുമുന്നണിക്ക് നേട്ടമുണ്ടായി. മടിക്കൈ പഞ്ചായത്തിലെ പത്താം വാർഡായ ബങ്കളത്ത് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയാണ് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. അതേസമയം കാസർകോട് ജില്ലയിലെ തന്നെ മംഗൽപാടി പഞ്ചായത്തിൽ യുഡിഎഫും വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. മംഗൽപാടി പഞ്ചായത്തിലെ മണിമുണ്ട വാർഡിലാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
വോട്ടെണ്ണലിന് മുന്നോടിയായുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടെണ്ണലിന് മുന്നോടിയായി സ്ട്രോങ് റൂമുകൾ തുറന്നു. വൻ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബാലറ്റ് പെട്ടികൾ വോട്ടെണ്ണുന്ന ടേബിളുകൾക്ക് അടുത്തേക്ക് മാറ്റുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളും ഏജൻ്റുമാരും അതത് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. കൗണ്ടിങ് ഏജൻ്റുമാരുടെയും സ്ഥാനാർഥികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ബാലറ്റ് പെട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം ഉടൻ തന്നെ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും.
11 വാർഡുകളിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെണ്ണലിന് മുൻപേ തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആന്തൂർ നഗരസഭയിലും കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിലും എൽഡിഎഫ് മുന്നേറ്റം. വിവിധ വാർഡുകളിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
ആന്തൂർ നഗരസഭയിലെ അഞ്ച് വാർഡുകളിലാണ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾ എതിരില്ലാതെ വിജയിച്ചത്. മൊറാഴ, കോടല്ലൂർ, തളിയിൽ, പൊടിക്കുണ്ട്, അഞ്ചാംപീടിക എന്നീ വാർഡുകളിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളാണ് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിലും സമാനമായ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ ഇടതുമുന്നണിക്കായി. പഞ്ചായത്തിലെ 13, 14, 1, 8, 10, 3 എന്നീ ആറ് വാർഡുകളിലും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
ആദ്യം പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ; ഇവിഎം വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തുടങ്ങുന്നതോടെ ഫലസൂചനകൾ അറിയാം
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ച ശേഷം ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ രാവിലെ 8.30ഓടെ ലഭ്യമാകും. രാവിലെ എട്ട് മണിക്കാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടപടികൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമാകുന്നത്. പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളാണ് ആദ്യം എണ്ണുന്നത്.
ഇത് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളിലെ വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തുടങ്ങും. ഇതോടെയാണ് കൃത്യമായ ഫലസൂചനകൾ ലഭ്യമാകുക. പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണിക്കഴിയുന്നതോടെ ഏകദേശം 8.30ഓടെ തന്നെ മിക്ക തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ആദ്യ ലീഡ് നിലകൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഫലങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ജനങ്ങൾ.
സ്ട്രോങ് റൂമുകൾ തുറന്നു, ബാലറ്റ് പെട്ടികൾ കൗണ്ടിങ് ടേബിളിലേക്ക്
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടെണ്ണലിന് മുന്നോടിയായി സ്ട്രോങ് റൂമുകൾ തുറന്നു. വൻ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബാലറ്റ് പെട്ടികൾ വോട്ടെണ്ണുന്ന ടേബിളുകൾക്ക് അടുത്തേക്ക് മാറ്റുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളും ഏജൻ്റുമാരും അതത് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. കൗണ്ടിങ് ഏജൻ്റുമാരുടെയും സ്ഥാനാർഥികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ബാലറ്റ് പെട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം ഉടൻ തന്നെ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും.
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ അട്ടിമറി ഉണ്ടാകുമോ?
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം തിലകമണിയുമോ എന്നറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ശാസ്തമംഗലത്ത് വോട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയ ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് തിരുവനന്തപുരം തിലകമണിയുമെന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയും നടനുമായ സുരേഷ് ഗോപി പ്രതികരിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ ഭരണം ഇത്തവണ ബിജെപിക്ക് തന്നെ ലഭിക്കുമെന്ന തികഞ്ഞ പ്രതീക്ഷയും സുരേഷ് ഗോപി പങ്കുവച്ചു. നിലവിൽ എൽഡിഎഫ് ആണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ ഭരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഭരണം മാറുമെന്ന സൂചനയാണ് ബിജെപി നൽകുന്നത്.
അതേസമയം നിലവിലുള്ള 10 സീറ്റിൽ നിന്ന് 55 സീറ്റിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഭരണം പിടിക്കുമെന്ന അവകാശവാദത്തിലാണ് മുൻ എംഎൽഎ കെ എസ് ശബരിനാഥൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സംഘം. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് യുഡിഎഫ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
പാലക്കാട് എന്തു സംഭവിക്കും
പാലക്കാട് നഗരസഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബിജെപി, യുഡിഎഫ്, എൽഡിഎഫ് മുന്നണികൾ തമ്മിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് നടന്നത്. 2015 മുതൽ ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ ഇത്തവണ ഭരണം നിലനിർത്താൻ കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ.
കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ യുഡിഎഫ് പിടിക്കുമോ
കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനിൽ ഭരണം നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് എൽഡിഎഫ്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെപ്പോലെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഭൂരിഭാഗം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എൽഡിഎഫ് കണക്കാക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും കോർപറേഷൻ ഭരണ നേട്ടങ്ങളും ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് എൽഡിഎഫ് നേതാക്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ.
അതേസമയം, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനും ഉൾപ്പെടെ പല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇത്തവണ ചരിത്ര വിജയം നേടുമെന്നാണ് ഡിസിസി നേതൃത്വം അവകാശപ്പെടുന്നത്. കോർപറേഷൻ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാനും ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പ്. വിജയം ഇരുമുന്നണികൾക്കും നിർണായകമായതിനാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ല.
തൃശൂർ കോർപറേഷനിൽ ആര്
ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കടുത്ത മത്സരം നടന്ന തൃശൂർ കോർപറേഷനിൽ ഫലം പ്രവചനാതീതമാണ്. ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുരേഷ് ഗോപി നേടിയ വിജയത്തിൻ്റെ ഓളം തുടരുമെന്നാണ് ബിജെപി ഉറപ്പു പറയുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ലോക്സഭ വിജയത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയതിനാൽ ആ 'ഇഫക്ട്' തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രകടനത്തെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ഉറ്റുനോക്കപ്പെടുകയാണ്.
കോർപറേഷൻ സീറ്റുകളിൽ നിന്ന് വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ബിജെപി അവകാശപ്പെടുന്നത്. നിലവിൽ വിമതൻ്റെ പിന്തുണയോടെ ഭരിക്കുന്ന എൽഡിഎഫ് ഒറ്റക്ക് ഭരണം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ യുഡിഎഫ് ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ കോർപറേഷനിൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ട യുഡിഎഫ് ഇത്തവണ ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഉറച്ച ശ്രമത്തിലാണ്. പലയിടങ്ങളിലും ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ആദ്യം പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ്
പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ അതത് ജില്ലാ കലക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലക്ട്രേറ്റുകളിലും എണ്ണും. കൗണ്ടിങ് ടേബിളിൽ വയ്ക്കുന്ന കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൽ സീലുകൾ, സ്പെഷ്യൽ ടാഗ് എന്നിവ കൃത്യമായി ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാനാർഥികളുടെയോ കൗണ്ടിങ്, ഇലക്ഷൻ ഏജൻ്റുമാരുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും വോട്ടെണ്ണൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുക. വരണാധികാരിയുടെ ടേബിളിൽ ആദ്യം പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകളും തുടർന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനുകളിലെ വോട്ടുകളും എണ്ണും. സ്ഥാനാർഥിയുടെയോ സ്ഥാനാർഥികൾ നിയോഗിക്കുന്ന കൗണ്ടിങ് ഏജൻ്റുമാരുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഓരോ ടേബിളിലും വോട്ടെണ്ണുക.
വിജയാഹ്ളാദ പ്രകടനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയാഹ്ളാദ പ്രകടനങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർഥികളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മിതത്വം പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ 18 വരെ മാതൃകാ പെരുമാറ്റചട്ടം നിലവിലുണ്ട്. പൊതുനിരത്തുകളിലും ജങ്ഷനുകളിലും ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുകയോ ജനങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. പടക്കം, വെടിക്കെട്ട് മുതലായവ നിയമാനുസൃതമായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. ഹരിതചട്ടവും ശബ്ദനിയന്ത്രണ, പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളും ആഹ്ളാദപ്രകടനങ്ങളിൽ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.