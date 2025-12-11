വോട്ടെടുപ്പിൽ സ്ത്രീശക്തി; എണ്ണത്തിൽ പുരുഷന്മാരെ പിന്നിലാക്കി; സംസ്ഥാനത്ത് പോളിങ് 28.84%; ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ
Published : December 11, 2025 at 5:58 AM IST|
Updated : December 11, 2025 at 11:44 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള രണ്ടാംഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കവേ സംസ്ഥാനത്ത് 28 ശതമാനം പോളിങ് പിന്നിട്ടു. ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 28.84 ശതമാനമാണ് ആകെ വോട്ടിങ് നില. 1,53,37,176 വോട്ടർമാരിൽ 44,23,933 പേർ ഇതിനകം തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചു.
സ്ത്രീകൾ മുന്നിൽ
വോട്ടിങ് ശതമാനത്തിൽ പുരുഷന്മാരാണ് മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നതെങ്കിലും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയവരുടെ എണ്ണത്തിൽ സ്ത്രീകളാണ് മുന്നിൽ. 72,46,269 പുരുഷ വോട്ടർമാരിൽ 21,43,217 പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ 29.58 ശതമാനം പോളിങ് കൈവരിച്ചു. സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം 80,90,746 ആണ്. ഇതിൽ 22,80,707 പേർ വോട്ട് ചെയ്തതോടെ 28.19 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽ ഒമ്പത് പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ആകെയുള്ള 161 വോട്ടർമാരിൽ 5.59 ശതമാനം പേരാണ് ഇതുവരെ വോട്ട് ചെയ്തത്. ഉച്ചയോടടുക്കുമ്പോൾ പോളിങ് ശതമാനത്തിൽ ഇനിയും വർധനയുണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
രാഷ്ട്രീയ പോര് മുറുകുന്നു
വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം എൽഡിഎഫിന് ചരിത്രവിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവകാശപ്പെട്ടു. കണ്ണൂർ ചേരിക്കൽ സ്കൂളിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ കുടുംബസമേതമെത്തിയാണ് അദ്ദേഹം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. യുഡിഎഫിൻ്റെ കൈവശമുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇക്കുറി എൽഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ബലാത്സംഗ കേസ്, കോൺഗ്രസിലെ സ്ത്രീലമ്പടന്മാർ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. ലൈംഗികാരോപണ വിധേയരായവരെ പാർട്ടി സംരക്ഷിക്കില്ലെന്നും എന്നാൽ യുഡിഎഫ് അത്തരക്കാരെ ന്യായീകരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായുള്ള യുഡിഎഫ് ബന്ധത്തെയും മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു. ശബരിമല വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല രംഗത്തെത്തി. സിപിഎമ്മിലെ സ്ത്രീലമ്പടന്മാരെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യം നിലക്ക് നിർത്തേണ്ടതെന്ന് ചെന്നിത്തല തിരിച്ചടിച്ചു. സംവിധായകൻ പിടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെതിരായ പരാതി രണ്ടാഴ്ചയോളം കൈയിൽ വച്ചിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇപ്പോൾ വീമ്പ് പറയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. ലൈംഗികാരോപണ വിധേയരായവർക്കും സ്ത്രീലമ്പടന്മാർക്കും ഉന്നത പദവികൾ നൽകി ആദരിക്കുന്നതാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ ശീലമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
അതേസമയം ഇടത്, വലത് മുന്നണികൾ വർഗീയ ശക്തികളെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. യുഡിഎഫ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായും എൽഡിഎഫ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായും അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയാണ് വോട്ട് തേടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
LIVE FEED
ബൂത്ത് കെട്ടുന്നതിനിടെ തർക്കം; മേശ ചവിട്ടിമറിച്ചു; എരുമപ്പെട്ടിയിൽ സിപിഎം-കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുമുട്ടി
തൃശൂർ എരുമപ്പെട്ടിയിൽ സിപിഎം-കോൺഗ്രസ് സംഘർഷത്തിൽ രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് പതിനെട്ടാം വാർഡ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി സൗമ്യ യോഗേഷിൻ്റെ ഭർത്താവും സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുമായ കെകെ യോഗേഷ്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് അജു നെല്ലുവായ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.
എരുമപ്പെട്ടി ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സമീപം ഖാദി റോഡിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. ബൂത്ത് കെട്ടുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വാക്കേറ്റമാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത്. സിപിഎം പ്രവർത്തകർ മേശയിട്ടിരിക്കുന്നതിന് സമീപം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മേശ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കെകെ യോഗേഷ് അത് ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് സംഘർഷത്തിന് തുടക്കമായത്.
യോഗേഷ് ടേബിൾ ചവിട്ടി മറിക്കുകയും തുടർന്ന് അജു നെല്ലുവായിയുടെ ബൈക്കിൽ ടേബിൾ ചെന്ന് തട്ടുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് അജു നെല്ലുവായ് കെകെ യോഗേഷിനെ മർദിച്ചു. തുടർന്ന് ഇരു വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘട്ടനമുണ്ടായി. ഇതിനുശേഷം എരുമപ്പെട്ടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകാനെത്തിയ കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം നേതാക്കൾ തമ്മിൽ വാക്കേറ്റവും ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് എരുമപ്പെട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ അനീഷ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയും പരാതി നൽകുന്നതിന് തീരുമാനമാകുകയും ചെയ്തു.
"സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരെ ആദ്യം നിലക്ക് നിർത്തൂ"; സ്ത്രീലമ്പടന്മാർക്ക് ഉന്നത പദവി നൽകുന്നത് സിപിഎം: രമേശ് ചെന്നിത്തല
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ബലാത്സംഗ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ 'സ്ത്രീലമ്പടന്മാർ' എന്ന പരാമർശത്തിന് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ മറുപടി നൽകി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. സംവിധായകൻ പിടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെതിരായ പരാതി രണ്ടാഴ്ചയോളം കൈയിൽ വച്ചിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇപ്പോൾ വീമ്പ് പറയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു. തങ്ങളെക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
സിപിഎമ്മിലെ സ്ത്രീലമ്പടന്മാരെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യം നിലക്ക് നിർത്തേണ്ടത്. ലൈംഗികാരോപണ വിധേയരായവർക്കും സ്ത്രീലമ്പടന്മാർക്കും ഉന്നത പദവികൾ നൽകി ആദരിക്കുന്നതാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ ശീലം. കോൺഗ്രസിലെ സ്ത്രീലമ്പടന്മാർ എന്താണ് കാണിച്ചുകൂട്ടുന്നതെന്നും ലൈംഗിക വൈകൃത കുറ്റവാളികളെ 'വെൽ ഡ്രാഫ്റ്റഡ്' എന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിച്ചാൽ ജനം തള്ളിക്കളയുമെന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമർശനം. ഇതിനുള്ള മറുപടിയായാണ് ചെന്നിത്തല രംഗത്തെത്തിയത്.
സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു
സംവിധായകൻ പിടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെതിരായ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടും രണ്ടാഴ്ചയോളം അത് കൈയിൽ വച്ചശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ധാർമികത പ്രസംഗിക്കുന്നത്. സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാർക്കെതിരെ പരാതി വന്നാൽ അത് അലമാരയിൽ വച്ച് പൂട്ടുന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പതിവ് രീതി. പീഡന പരാതികളിലും ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രി ഇരട്ടത്താപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത്. സ്ത്രീപീഡനം നടത്തിയവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടേത്.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പരാതി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണോ എന്ന കാര്യം കോടതി പരിശോധിക്കട്ടെ. തങ്ങളെക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കരുത്. പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കാലത്ത് പിണറായി വിജയൻ ചെയ്തതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. വീമ്പ് പറയുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ ഇല്ലാത്ത ആളെക്കുറിച്ച് ഇനിയും എന്താണ് പറയേണ്ടത്. ഇനിയും പരാതികൾ വരാനുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരെക്കുറിച്ചാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം.
എടച്ചേരിയിൽ പോളിങ് കുതിക്കുന്നു; ചേളന്നൂരും കക്കോടിയും തൊട്ടുപിന്നിൽ; കോഴിക്കോട്ടെ കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ
കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിലെ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ 10.39 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം എടച്ചേരി ഡിവിഷനിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 30.81 ശതമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ പോളിങ് നിരക്ക്. ചേളന്നൂർ, കക്കോടി, മണിയൂർ, ചോറോട്, ഓമശ്ശേരി തുടങ്ങിയ ഡിവിഷനുകളും മികച്ച പോളിങ് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നു.
വിവിധ ഡിവിഷനുകളിലെ പോളിങ് നില
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ 28 ഡിവിഷനുകളിലെയും പോളിങ് ശതമാനം താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ്. അഴിയൂർ ഡിവിഷനിൽ 27.57 ശതമാനവും നാദാപുരത്ത് 26.64 ശതമാനവും പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി. കായക്കൊടിയിൽ 24.54 ശതമാനവും മൊകേരിയിൽ 24.34 ശതമാനവുമാണ് പോളിങ്. പേരാമ്പ്രയിൽ 24.75 ശതമാനം വോട്ടർമാർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മേപ്പയ്യൂർ ഡിവിഷനിൽ 26.72 ശതമാനം പോളിങ് നടന്നു.
ഉള്ള്യേരിയിൽ 26.42 ശതമാനവും പനങ്ങാട് 25.96 ശതമാനവുമാണ് നിലവിലെ നിരക്ക്. പുതുപ്പാടിയിൽ 22.69 ശതമാനവും താമരശ്ശേരിയിൽ 27.01 ശതമാനവും രേഖപ്പെടുത്തി. കോടഞ്ചേരിയിൽ 22.79 ശതമാനവും കാരശ്ശേരിയിൽ 24.53 ശതമാനവുമാണ് പോളിങ്. ഓമശ്ശേരിയിൽ 28.50 ശതമാനവും ചാത്തമംഗലത്ത് 27.18 ശതമാനവും വോട്ടർമാർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.
പന്തീരങ്കാവ് ഡിവിഷനിൽ 25.64 ശതമാനവും കടലുണ്ടിയിൽ 26.25 ശതമാനവുമാണ് പോളിങ് നിരക്ക്. കുന്ദമംഗലത്ത് 23.41 ശതമാനം പേർ വോട്ട് ചെയ്തു. കക്കോടിയിൽ 29.02 ശതമാനവും ചേളന്നൂരിൽ 29.03 ശതമാനവും രേഖപ്പെടുത്തി. നരിക്കുനിയിൽ 27.21 ശതമാനവും ബാലുശ്ശേരിയിൽ 26.89 ശതമാനവുമാണ് പോളിങ്.
കാക്കൂർ ഡിവിഷനിൽ 27.01 ശതമാനവും അത്തോളിയിൽ 27.46 ശതമാനവും പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി. അരിക്കുളം ഡിവിഷനിൽ 25.57 ശതമാനവും പയ്യോളി അങ്ങാടിയിൽ 26.17 ശതമാനവുമാണ് നിരക്ക്. മണിയൂരിൽ 28.55 ശതമാനവും ചോറോട് ഡിവിഷനിൽ 28.62 ശതമാനവും പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി.
പോളിങ് ബൂത്തിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു
കണ്ണൂർ: മൊറാഴ വാർഡിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ ആൾ പോളിങ് ബൂത്തിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. ലോട്ടറി വിൽപന തൊഴിലാളിയായ കെപി സുധീഷ് ആണ് മരിച്ചത്. പോളിങ് ബൂത്തിന് അകത്ത് കയറിയ ഉടൻ തന്നെ ഇദ്ദേഹം കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു.വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് മരണം സംഭവിച്ചു. മൃതദേഹം പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
യന്ത്രം പണിമുടക്കി; പനത്തടിയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് തടസ്സപ്പെട്ടു; വോട്ട് ചെയ്യാനാകാതെ വോട്ടർമാർ മടങ്ങി
കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പനത്തടി പഞ്ചായത്തിൽ വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിലെ തകരാർ കാരണം വോട്ടെടുപ്പ് തടസപ്പെട്ടു. ചാമുണ്ഡിക്കുന്ന് വാർഡിലാണ് സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം പോളിങ് നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇതേത്തുടർന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയവരിൽ പലരും മടങ്ങിപ്പോയി.
പനത്തടി പഞ്ചായത്തിലെ ചാമുണ്ഡിക്കുന്ന് വാർഡിലെ പോളിങ് ബൂത്തിലാണ് വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിന് തകരാർ സംഭവിച്ചത്. യന്ത്രം പണിമുടക്കിയതോടെ വോട്ടെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പൂർണമായും തടസപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി.
ഏറെ നേരം കാത്തുനിന്നിട്ടും തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെത്തുടർന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയവരിൽ പലരും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താതെ മടങ്ങിപ്പോയി. സാങ്കേതിക പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് വോട്ടെടുപ്പ് പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അധികൃതർ നടത്തിവരികയാണ്.
സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ച് സ്പീക്കർ; എ എൻ ഷംസീർ വോട്ട് ചെയ്തത് പുന്നോൽ ഈസ്റ്റിൽ
നിയമസഭ സ്പീക്കർ അഡ്വ. എ എൻ ഷംസീർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. തലശ്ശേരി നഗരസഭയിലെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഡായ പുന്നോൽ ഈസ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്.
പുന്നോൽ എയ്ഡഡ് എൽപി സ്കൂളിൽ സജ്ജീകരിച്ച പോളിങ് ബൂത്തിലാണ് സ്പീക്കർ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയത്. വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കവേ ബൂത്തിലെത്തി നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വോട്ട് ചെയ്തത്.
തണ്ടർബോൾട്ട് ഇറങ്ങി; ബൂത്തുകളിൽ തോക്കുധാരികൾ; മാവോവാദി ഭീഷണിയുള്ളിടത്ത് കനത്ത സുരക്ഷ
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ മാവോവാദി ഭീഷണിയുള്ള മേഖലകളിലെ ബൂത്തുകളിൽ കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വനാതിർത്തികളോട് ചേർന്നുള്ളതും പ്രശ്നബാധിതവുമായ ബൂത്തുകളിൽ തണ്ടർബോൾട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രത്യേക സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോട്ടർമാർക്ക് നിർഭയമായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരമൊരുക്കാൻ പൊലീസ് അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്.
വയനാട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഖലകളിലാണ് മാവോവാദി സാന്നിധ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ മേഖലകളിലെ ബൂത്തുകളിൽ തോക്കുധാരികളായ പൊലീസുകാരെയാണ് സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പ്രത്യേക സായുധ സേനാംഗങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണവും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുള്ള ബൂത്തുകളിൽ തത്സമയ വെബ്കാസ്റ്റിങ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വോട്ടെടുപ്പ് പ്രക്രിയ നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാൻ കലക്ടറേറ്റുകളിലും പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തും പ്രത്യേക കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. കാട്ടുവഴികളിലും ഇടവഴികളിലും പൊലീസ് പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കി. അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കാസർകോട് 20.13 ശതമാനം പോളിങ്
കാസർകോട് ജില്ലയിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കവേ 20.13 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി. രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വിവിധ ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടർമാർ ആവേശത്തോടെയാണ് സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കാനെത്തുന്നത്. ഉച്ചയോടടുക്കുമ്പോൾ പോളിങ് ശതമാനത്തിൽ ഇനിയും വർധനയുണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
വിഭാഗം തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ
വിഭാഗം തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരാണ് പോളിങ് ശതമാനത്തിൽ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നത്. 21.15 ശതമാനം പുരുഷന്മാർ ഇതുവരെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. സ്ത്രീകളുടെ പോളിങ് 19.22 ശതമാനമാണ്. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽ 2.48 ശതമാനം പേരും തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചു.
മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ നില
മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ പോളിങ് നിലയും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. നീലേശ്വരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണ് നിലവിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 24 ശതമാനം പേർ ഇവിടെ വോട്ട് ചെയ്തു. കാസർകോട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 19.17 ശതമാനവും കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 18.88 ശതമാനവും പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി.
ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി
എൽഡിഎഫ് കൺവീനറും എംഎൽഎയുമായ ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. നൊച്ചാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്.
രാവിലെ തന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായി അദ്ദേഹം ബൂത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹം വോട്ട് ചെയ്ത് മടങ്ങി.
"അന്ന് കൈ ഉയർത്തി വോട്ട് ചെയ്തു, ഇന്ന് യന്ത്രത്തിൽ"; 97-ാം വയസ്സിലും ആവേശം; കുഞ്ഞമ്പു നായർ ബൂത്തിലെത്തി
കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൈ ഉയർത്തി വോട്ട് ചെയ്ത ഓർമകളുമായി തൊണ്ണൂറ്റിഏഴുകാരൻ കുഞ്ഞമ്പു നായർ വീണ്ടും പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തി. കണ്ടോന്താറിലെ കരുമാലക്കൽ ഏരത്തു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായി എത്തിയത്. കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ചെറുവച്ചേരി ഗവ. എൽപി സ്കൂളിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വോട്ട് ചെയ്തത്.
ചരിത്രത്തിന് സാക്ഷി
ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായ വ്യക്തിയാണ് കുഞ്ഞമ്പു നായർ. കൈ ഉയർത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്ത അദ്ദേഹം, വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ കാലത്തും തൻ്റെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ മറന്നില്ല. പ്രായത്തിൻ്റെ അവശതകൾ വകവയ്ക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം ബൂത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.
"പുനർവിചിന്തനമില്ല, നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല"; രാഹുൽ വിഷയത്തിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉറച്ചുതന്നെ
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ കേസിൽ താൻ നേരത്തെ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി വ്യക്തമാക്കി. വിഷയത്തിൽ പുനർവിചിന്തനം നടത്താൻ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം വിവാദ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
താൻ എടുത്ത നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാനോ അഭിപ്രായം മാറ്റാനോ തയാറല്ല. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോഴില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അസന്നിഗ്ധമായി വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോൾ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സമയമല്ല ഇത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായ ശേഷം ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദമായ പ്രതികരണം നടത്താമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
ആന്തൂർ കുതിക്കുന്നു ,21.51%, കോർപ്പറേഷൻ കിതയ്ക്കുന്നു, 12.39%; കണ്ണൂരിലെ പോളിങ് കണക്കുകൾ ഇതാ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഭേദപ്പെട്ട പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ജില്ലയിൽ 15.68 ശതമാനം പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആകെ 20,92,003 വോട്ടർമാരുള്ള ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ 3,27,513 പേരാണ് തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്.
വിഭാഗം തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ
വോട്ട് ചെയ്തവരുടെ കണക്കുകൾ വിഭാഗം തിരിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരാണ് ശതമാനക്കണക്കിൽ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നത്. 9,66,454 പുരുഷ വോട്ടർമാരിൽ 1,59,951 പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ 16.58 ശതമാനം പോളിങ് കൈവരിച്ചു. സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 11,25,540 പേരുള്ളതിൽ 1,67,561 പേർ വോട്ട് ചെയ്തതോടെ 14.91 ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തി. ഒമ്പത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വോട്ടർമാരിൽ ഒരാൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ 11.11 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി.
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെ നില
ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ എടക്കാട് ബ്ലോക്കിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് (17.57%) രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്കിൽ 15.71 ശതമാനവും കല്യാശ്ശേരിയിൽ 16.22 ശതമാനവും തളിപ്പറമ്പിൽ 16.12 ശതമാനവും പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്കിൽ 15.33 ശതമാനവും കണ്ണൂർ ബ്ലോക്കിൽ 15.59 ശതമാനവുമാണ് നിലവിലെ പോളിങ് നിരക്ക്. തലശ്ശേരി ബ്ലോക്കിൽ 16.58 ശതമാനവും കൂത്തുപറമ്പിൽ 14.64 ശതമാനവും രേഖപ്പെടുത്തി. പാനൂർ ബ്ലോക്കിൽ 15.55 ശതമാനവും ഇരിട്ടിയിൽ 15.25 ശതമാനവും പേരാവൂർ ബ്ലോക്കിൽ 15.64 ശതമാനവും വോട്ടർമാർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും കോർപ്പറേഷനും
മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആന്തൂർ നഗരസഭയിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 21.51 ശതമാനം പേർ ഇവിടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. തളിപ്പറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 16.28 ശതമാനവും കൂത്തുപറമ്പിൽ 15.08 ശതമാനവും പയ്യന്നൂരിൽ 15.95 ശതമാനവും പോളിങ് നടന്നു.
തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 13.75 ശതമാനവും ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് 16.73 ശതമാനവും രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പാനൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 11.35 ശതമാനവും ഇരിട്ടിയിൽ 16.13 ശതമാനവുമാണ് പോളിങ് നിരക്ക്. കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ പോളിങ് നിരക്കാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 12.39 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
സമ്മതിദാനം രേഖപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ
വോട്ട് ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കണ്ണൂർ ചേരിക്കൽ സ്കൂളിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ കുടുംബസമേതമെത്തിയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്. ചേരിക്കൽ സ്കൂളിലെ രണ്ടാം വാർഡിൽ ക്രമീകരിച്ച ഒന്നാം നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ 125-ാം ക്രമനമ്പറാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. രാവിലെ തന്നെ ഭാര്യ കമല, മകൾ വീണ, മകൻ വിവേക് എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം ബൂത്തിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. Read More
വോട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സജ്ന സജീവൻ
മാനന്തവാടി സർക്കാർ യുപി സ്കൂളിൽ വോട്ട് ചെയ്ത് ക്രിക്കറ്റ് താരം സജ്ന സജീവൻ
സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം എല്ഡിഎഫിന് അനുകൂല തരംഗം - മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തുടക്കം മുതല് എല്ഡിഎഫിന്റെ വിജയ പ്രതീക്ഷ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മന്ത്രി മടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായ വിജയ തരംഗം സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം ദൃശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം.
കോഴിക്കോട് - പോളിങ് ശതമാനം
കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ- 13.23%
നഗരസഭകള്
കൊയിലാണ്ടി - 15.34%
വടകര - 16.16%
പയ്യോളി- 15.42%
രാമനാട്ടുകര- 17.97%
ഫറോക്ക്- 13.95%
കൊടുവള്ളി- 15.85%
മുക്കം- 16.4%
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ
വടകര - 16.51%
തൂണേരി - 16.95%
കുന്നുമ്മൽ - 15.55%
തോടന്നൂർ - 17.92%
മേലടി - 16.32%
പേരാമ്പ്ര - 15.52%
ബാലുശ്ശേരി - 15.72%
പന്തലായനി - 16.21%
ചേളന്നൂർ - 16.83%
കൊടുവള്ളി - 15.99%
കുന്ദമംഗലം - 15.62%
കോഴിക്കോട് - 15.1%
കാസർകോട് ജില്ല - പോളിങ് ശതമാനം
കാസർകോട് ജില്ലയിൽ 11.32% പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി. 12,5891 പേർ വോട്ട് ചെയ്തു.
പുരുഷന്മാർ- 67499
സ്ത്രീകൾ -58392
മുനിസിപ്പാലിറ്റി
കാസർകോട് : 12.23%
കാഞ്ഞങ്ങാട് : 12.67%
നീലേശ്വരം : 15.68%
കണ്ണൂർ ജില്ല - വിശദമായ പോളിങ് കണക്കുകള് ഇങ്ങനെ
ജില്ലയില് പോളിങ് 6.75 %
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജില്ലയില് ഇതുവരെ 140951 പേര് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ആകെ 20,92,003 വോട്ടര്മാരാണ് ജില്ലയിലുള്ളത്.
വോട്ട് ചെയ്ത സ്ത്രീകള്: 69499, 6.19% (ആകെ : 11,25,540)
വോട്ട് ചെയ്ത പുരുഷന്മാര്: 71451, 7.41 % (ആകെ : 9,66,454)
വോട്ട് ചെയ്ത ട്രാന്സ്ജെന്ഡേഴ്സ്: 1, 11.11 % (ആകെ : 09)
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്
1. പയ്യന്നൂര്: 6.63%
2. കല്യാശ്ശേരി: 6.48%
3. തളിപ്പറമ്പ്: 7.35%
4. ഇരിക്കൂര്:6.48
5. കണ്ണൂര്:6.83%
6. എടക്കാട്6.99%
7. തലശ്ശേരി: 6.68%
8. കുത്തുപറമ്പ്: 6.56%
9. പാനൂര്: 6.87%
10. ഇരിട്ടി:7.08%
11. പേരാവൂര്:6.41%
മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്
1. തളിപ്പറമ്പ്: 7.49%
2. കൂത്തുപറമ്പ്: 8.7%
3. പയ്യന്നൂര്: 5.63%
4. തലശ്ശേരി:5.5%
5. ശ്രീകണ്ഠാപുരം: 8.64%
6. പാനൂര്:5.71
7. ഇരിട്ടി:7.01%
8. ആന്തൂര്: 10.3%
കണ്ണൂര് കോര്പ്പറേഷന്: 5.78%
കാസർകോട് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ വീടിന് സമീപം നാടൻ ബോംബ്
കാസർകോട് കുബഡാജെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ വീടിന് സമീപം നാടൻ ബോംബ്. കെ പ്രകാശിൻ്റെ വീടിന് സമീപമാണ് നാല് നാടൻ ബോംബുകൾ കണ്ടത്. ഒന്ന് നായ കടിച്ച് പൊട്ടിച്ചതോടെയാണ് വിവരം അറിഞ്ഞത്. നായ ചത്തു.
വിജയ പ്രതീക്ഷ പങ്കുവച്ച് അനില് അക്കര
താൻ ആദ്യം വോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും താൻ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അനില് അക്കര. ഇത്തവണയും താനാണ് ആദ്യം വോട്ട് ചെയ്തതെന്നും വിജയം ഉറപ്പെന്നും അദ്ദേഹം. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"പരാജയം ഉറപ്പായപ്പോൾ അക്രമം"; പാലക്കാട് ബിജെപി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് വികെ ശ്രീകണ്ഠൻ
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയം ഉറപ്പായതോടെയാണ് ബിജെപി പാലക്കാട് അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടതെന്ന് വികെ ശ്രീകണ്ഠൻ എംപി. തോൽവി ഭയന്നാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ അക്രമമാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
അക്രമം പരാജയഭീതി മൂലം
ഇന്നലെ രാത്രിയും ഇന്നുമായി ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ബിജെപിയുടെ പരാജയഭീതിയാണ് വെളിവാക്കുന്നത്. സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം തകർക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ജനവിധി എതിരാകുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ വെപ്രാളമാണ് അക്രമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത്. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയും വീടുകൾക്ക് നേരെയും ഉണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അക്രമത്തിലൂടെ വോട്ടർമാരെ ഭയപ്പെടുത്താമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ട. ഇത്തരം ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വഴങ്ങില്ല. പാലക്കാട്ടെ ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അക്രമങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് യുഡിഎഫ് വലിയ വിജയം നേടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി
മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായി ചെറുവച്ചേരി സ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ എത്തി. രാവിലെ തന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കാനായി ബൂത്തിൽ എത്തുകയായിരുന്നു.
അവശതകളെ വകവയ്ക്കാതെ കുഞ്ഞമ്പു നായർ
പ്രായത്തിൻ്റെ അവശതകളെ വകവയ്ക്കാതെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ 97-കാരനായ കുഞ്ഞമ്പു നായർ എത്തി. ചെറുവച്ചേരിയിലെ ഒമ്പതാം നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്.
വാർധക്യ സഹജമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളിയാകാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവേശം മാതൃകയായി. രാവിലെ മുതൽ തന്നെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരടക്കം നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായി എത്തുന്നത്. വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം സംതൃപ്തിയോടെയാണ് കുഞ്ഞമ്പു നായർ ബൂത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങിയത്.
കുഞ്ഞി കൈകൾക്ക് അഭിനന്ദനം
പിണറായി പഞ്ചായത്ത് ജൂനിയർ ബേസിക് സ്കൂളിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം എത്തിയ കുട്ടിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഹസ്തദാനം നൽകി. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായി മുഖ്യമന്ത്രി ബൂത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് കൗതുകകരമായ നിമിഷം അരങ്ങേറിയത്.
മാതാപിതാക്കൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയപ്പോൾ കൂടെ വന്നതായിരുന്നു കുട്ടി. ബൂത്ത് പരിസരത്ത് വച്ച് കുട്ടിയെ കണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി അടുത്തുചെന്ന് കുശലാന്വേഷണം നടത്തുകയും കൈകൊടുക്കുകയുമായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരക്കുകൾക്കിടയിലും കുട്ടിയോട് സൗഹൃദം പങ്കിടാൻ മുഖ്യമന്ത്രി സമയം കണ്ടെത്തി. നേരത്തെ ഇതേ ബൂത്തിൽ കുടുംബസമേതമെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
എൽഡിഎഫിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമെന്ന് മുഹമ്മദ് റിയാസ്
മന്ത്രി പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് കോട്ടുളി എയുപി സ്കൂളിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് എൽഡിഎഫിന് അനുകൂലമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും സർക്കാരിന് അനുകൂലമായ വികാരമാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സർക്കാരിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വികസനത്തുടർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിൽക്കും.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിരവധി കുടുംബയോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അവിടെയൊന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധവും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ജനങ്ങളുടെ ഈ പിന്തുണ വോട്ടെടുപ്പിലും പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം എത്തുമോ
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആകാംക്ഷ തുടരുന്നു. പാലക്കാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടറാണ് അദ്ദേഹം. പാലക്കാട് നഗരസഭയിലെ കുന്നത്തൂർമേട് സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സ്കൂളിലാണ് രാഹുലിന് വോട്ടുള്ളത്.
നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്തുമോ എന്നാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഈ പോളിങ് ബൂത്ത് വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രായത്തിൻ്റെ അവശതകൾ വകവയ്ക്കാതെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ വേങ്ങേരി യുപി സ്കൂളിലെ പോളിങ് ബൂത്തിൽ 76-കാരിയായ വിലാസിനി എത്തി. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൻ്റെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ച ശേഷമാണ് ഇവർ മടങ്ങിയത്.
രാവിലെ മുതൽ തന്നെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് പോളിങ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ വയോധികർ കാണിക്കുന്ന താൽപര്യം വേങ്ങേരിയിലെ ബൂത്തിലും ദൃശ്യമായി. വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം സംതൃപ്തിയോടെയാണ് വിലാസിനി ബൂത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത്.
"സ്ത്രീലമ്പടൻമാർ ഇരകളെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു; ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവരാനുണ്ട്": മുഖ്യമന്ത്രി
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള രണ്ടാംഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം എൽഡിഎഫിന് ചരിത്രവിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കണ്ണൂർ ചേരിക്കൽ സ്കൂളിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ കുടുംബസമേതമെത്തിയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരുമ്പോൾ എൽഡിഎഫ് ചരിത്രപരമായ മുന്നേറ്റം നടത്തുമെന്നും യുഡിഎഫിൻ്റെ കൈവശമുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇക്കുറി എൽഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പീഡന പരാതി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പരാതി കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് അല്ലേ നൽകിയതെന്ന ചോദ്യവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു. സ്ത്രീലമ്പടൻമാർ എന്താണ് കാണിച്ചുകൂട്ടുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കണമെന്നും ഇരകൾക്കെതിരെ വെറും ഭീഷണിയല്ല, കൊന്നുതള്ളുമെന്ന ഭീഷണിയാണ് ഇക്കൂട്ടർ ഉയർത്തുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ഭീഷണികൾ കാരണം നിസഹായരായ യുവതികൾ സത്യം പുറത്തുപറയാൻ മടിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും അതിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരും ഇത്തരം നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും വരാനുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പൊതുസമൂഹം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
ശബരിമലയും വിവാദങ്ങളും
ശബരിമല വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു തരത്തിലും തിരിച്ചടിയാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. ശബരിമലയിൽ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നത്. ഈ സർക്കാർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഇത്ര കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതെന്നും സർക്കാർ കർക്കശ നിലപാട് എടുത്തതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ പിന്തുണ സർക്കാരിനുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് യുഡിഎഫും ബിജെപിയും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ബന്ധം
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായുള്ള യുഡിഎഫ് ബന്ധത്തെയും മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം നേരത്തെ തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ്. വർഗീയ കക്ഷികളുമായുള്ള ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന് ജനം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ചേരിക്കൽ സ്കൂളിലെ രണ്ടാം വാർഡിൽ ക്രമീകരിച്ച ഒന്നാം നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ 125-ാം ക്രമനമ്പറാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. രാവിലെ തന്നെ ഭാര്യ കമല, മകൾ വീണ, മകൻ വിവേക് എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം ബൂത്തിലെത്തി ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളിയായത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മുതൽ എൽഡിഎഫിന് നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉടനീളം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വലിയ പിന്തുണ എൽഡിഎഫിന് അനുകൂലമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചരിത്രവിജയമായിരിക്കും ജനം എൽഡിഎഫിന് സമ്മാനിക്കുകയെന്നും യുഡിഎഫിൻ്റെ കൈവശമുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലും ഇത്തവണ എൽഡിഎഫ് നേടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കാസർകോട് ജില്ലയിൽ വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളിൽ തകരാർ
കാസർകോട് ജില്ലയിൽ പരക്കെ വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളിൽ തകരാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലും നഗരസഭാ പരിധിയിലുമുള്ള പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ യന്ത്രത്തകരാർ മൂലം വോട്ടെടുപ്പ് തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമം തുടരുന്നു.
ദേലംപാടി പഞ്ചായത്തിലെ പള്ളംകോട് ജിയുപിഎസ് സ്കൂളിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ യന്ത്രം പണിമുടക്കി. കാറഡുക്ക പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാർഡായ മുണ്ടോൾ പോളിങ് ബൂത്തിലും സമാനമായ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ട്. കാസർകോട് മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിലെ ഇരുപത്തിനാലാം വാർഡായ ഹൊന്നമൂലയിലും വോട്ടിങ് യന്ത്രം തകരാറിലായി.
പുത്തിഗെ പഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡായ ഉജംപദവിൽ പുത്തിഗെ മുഹിമ്മാത്ത് സ്കൂളിലെ യന്ത്രവും പണിമുടക്കി. കൂടാതെ വെള്ളരിക്കുണ്ട് കൂരാംകുണ്ട് എൽപി സ്കൂളിലെ രണ്ടാം നമ്പർ പോളിങ് ബൂത്തിലും യന്ത്രത്തകരാർ മൂലം വോട്ടെടുപ്പ് തടസപ്പെട്ടു. തകരാർ പരിഹരിച്ച് വോട്ടെടുപ്പ് പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി
കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ഉണ്ണികുളം പഞ്ചായത്തിലെ ഒമ്പതാം വാർഡിലാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്. വാർഡിലെ ഒന്നാം നമ്പർ പോളിങ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയാണ് അദ്ദേഹം വോട്ട് ചെയ്തത്. വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കവെ ബൂത്തിലെത്തി അദ്ദേഹം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മടങ്ങി.
"എൽഡിഎഫിന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ബന്ധം, യുഡിഎഫിന് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി"; അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടെന്ന് കെ. സുരേന്ദ്രൻ
സംസ്ഥാനത്ത് ഇടത്, വലത് മുന്നണികൾ വർഗീയ ശക്തികളെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന മുൻ അധ്യക്ഷൻ കെ. സുരേന്ദ്രൻ. കോഴിക്കോട് അത്തോളി മൊടക്കല്ലൂർ സ്കൂളിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മതതീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയാണ് ഇരു മുന്നണികളും വോട്ട് തേടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
വർഗീയ ശക്തികളുമായുള്ള സഖ്യം
യുഡിഎഫ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം എൽഡിഎഫ് കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിരോധിത സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെയാണ്. നിരോധിത സംഘടനയുടെ സഹായം തേടുന്നതിലൂടെ എൽഡിഎഫ് വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. വർഗീയ ശക്തികളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇരു മുന്നണികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതെന്നും ഇത് കേരളത്തിലെ മതേതര സമൂഹത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സർക്കാരിന് പരാജയം
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടു. വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിലോ നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിലോ സർക്കാരിന് സാധിച്ചില്ല. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും വീഴ്ചയാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും കെ. സുരേന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
133 പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടിങ് തടസപ്പെട്ടു
സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാംഘട്ട തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കവേ 133 പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ ഇതുവരെയും വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കാനായില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറാണ് ഇതിന് കാരണം.
ഏഴ് ജില്ലകളിലായി നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ പലയിടത്തും യന്ത്രത്തകരാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങേണ്ടതായിരുന്നുവെങ്കിലും യന്ത്രങ്ങളിലെ തകരാർ മൂലം ഈ 133 ബൂത്തുകളിലെ നടപടികൾ തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് എത്രയും വേഗം വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിവരികയാണ്. വോട്ടെടുപ്പ് വൈകുന്നതുമൂലം പല ബൂത്തുകൾക്ക് മുന്നിലും വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിര രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ശബരിമല കൊള്ളക്കാർക്ക് സർക്കാർ കവചം: അന്വേഷണം മരവിപ്പിച്ചെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്
മികച്ച മുന്നൊരുക്കത്തോടെയാണ് യുഡിഎഫ് ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സർക്കാരിൻ്റെ ജനദ്രോഹ നടപടികൾക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ വിധിയെഴുത്ത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ശബരിമല വിഷയം
ശബരിമലയിലെ കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് സർക്കാർ കവചം ഒരുക്കി സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വിഷയമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ചയാകുന്നത്. കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അവരെ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്നും ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശം ഉണ്ടായിട്ടും സർക്കാർ അന്വേഷണം മരവിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിയുടെ മൊഴിയിൽ മുൻമന്ത്രിയുടെ പേരുണ്ടെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടും അതിൽ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. ഇപ്പോൾ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ടവരെ പോലും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയും ഇവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
വിവാദങ്ങൾ തിരുത്തി
പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ നേതാക്കൾ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശശി തരൂർ അവാർഡ് വിഷയത്തിലും അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ വിവാദ പ്രസ്താവനയിലും അവർ തന്നെ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടി നിലപാട് ഉറപ്പിച്ചുക്കൊണ്ട് അടൂർ പ്രകാശ് തൻ്റെ പ്രസ്താവന തിരുത്തിയത് സ്വാഗതാർഹമാണ്.
രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിത പരാതി
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രണ്ടാമതുണ്ടായ പീഡന പരാതി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് വിലയിരുത്താവുന്നതാണ്. തനിക്ക് പരാതി ലഭിച്ച അതേസമയം തന്നെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്കും അത് ലഭിച്ചത്. ആസൂത്രിതമായുള്ള പരാതിയായിരുന്നു അതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇക്കാര്യം ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തട്ടെ. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കോടതിയുടെ പരാമർശം തന്നെയുണ്ടെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കണ്ണൂരിൽ ആശങ്ക
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ കൂടുതലായി സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വോട്ടർമാർ വലിയ ആശങ്കയിലാണ് കഴിയുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് നിർഭയമായി വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. സ്വതന്ത്രമായി വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അധികൃതർ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പുത്തിഗെ പഞ്ചായത്തിൽ വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിന് തകരാർ
കാസർകോട് പുത്തിഗെ പഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡായ ഉജംപദവിൽ വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിൽ തകരാർ കണ്ടെത്തി. പുത്തിഗെ മുഹിമ്മാത്ത് സ്കൂളിലെ ബൂത്തിലാണ് വോട്ടിങ് യന്ത്രം പണിമുടക്കിയത്.
വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് യന്ത്രത്തിന് സാങ്കേതിക തകരാർ സംഭവിച്ചത്. ഇതോടെ ഈ ബൂത്തിലെ പോളിങ് നടപടികൾക്ക് തടസം നേരിട്ടു. തകരാർ പരിഹരിച്ച് വോട്ടെടുപ്പ് പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. യന്ത്രം തകരാറിലായതോടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനെത്തിയവർക്ക് കാത്തുനിൽക്കേണ്ടി വന്നു.
കാസർകോട് വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിൽ തകരാർ
കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ദേലംപാടി പഞ്ചായത്തിൽ വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിൽ തകരാർ കണ്ടെത്തി. പതിനാറാം വാർഡിലെ വോട്ടെടുപ്പാണ് ഇതേതുടർന്ന് തടസപ്പെട്ടത്. പള്ളംകോട് ജിയുപിഎസ് സ്കൂളിലെ ഒന്നാം ബൂത്തിലാണ് യന്ത്രം പണിമുടക്കിയത്.
വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് യന്ത്രത്തിന് സാങ്കേതിക തകരാർ സംഭവിച്ചത്. ഇതോടെ ഈ ബൂത്തിലെ പോളിങ് നടപടികൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. തകരാർ പരിഹരിച്ച് വോട്ടെടുപ്പ് പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിവരികയാണ്. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനെത്തിയ വോട്ടർമാർക്ക് ഇതോടെ ബൂത്തിന് മുന്നിൽ കാത്തുനിൽക്കേണ്ടി വന്നു.
വീടാക്രമണം കോൺഗ്രസുകാർ തന്നെ നടത്തിയതെന്ന് സി കൃഷ്ണകുമാർ
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിഷയത്തിൽ പാലക്കാടിലെ വോട്ടർമാർ യുഡിഎഫിന് വലിയ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് സി കൃഷ്ണകുമാർ. ഇന്നലെ രാത്രി പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ കാറിടിച്ച് കൊല്ലാൻ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ ശ്രമിച്ചതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് സ്വന്തം പ്രവർത്തകൻ്റെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇത് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഇന്നലെ രാത്രി പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ കാറിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താനാണ് യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ ശ്രമിച്ചതെന്ന് സി കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു. സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് യുഡിഎഫ് നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
യുഡിഎഫ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുന്നേറ്റമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ്
തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിന് സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകളിൽ കനത്ത പോളിങ്ങാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദൃശ്യമായ അതേ അനുകൂല തരംഗം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലും പ്രകടമാണെന്ന് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. പാണക്കാട് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും.
തെക്കൻ കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് സ്വാധീനമേഖലകളിൽ വോട്ടർമാർ വലിയ തോതിൽ ബൂത്തുകളിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. കനത്ത പോളിങ്ങാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് സാദിഖലി തങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. ജനങ്ങൾ യുഡിഎഫിനെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഉയർന്ന പോളിങ് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായ അതേ രാഷ്ട്രീയ ട്രെൻഡ് തന്നെയാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലും കാണാൻ സാധിച്ചതെന്ന് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യുഡിഎഫ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ ആവേശമാണ് പ്രകടമായത്. എന്നാൽ ഇതിന് വിപരീതമായി ഇടതുപക്ഷത്തിന് സ്വാധീനമുള്ള ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് മന്ദഗതിയിലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളും മുനവറലി ശിഹാബ് തങ്ങളും വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തി
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായി പാണക്കാട് കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ബൂത്തിലെത്തി. മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് മുനവറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ എന്നിവരാണ് പാണക്കാട് പോളിങ് ബൂത്തിൽ രാവിലെ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയത്.
രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കാനായി ഇരുവരും ബൂത്തിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബൂത്തിന് മുന്നിൽ വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിര അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കനത്ത പോളിങ് നടക്കുമെന്ന സൂചന നൽകിക്കൊണ്ടാണ് രാവിലെ മുതൽ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ബൂത്തുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
മദ്യപിച്ച് എത്തിയ രണ്ട് പൊലീസുകാരെ പുറത്താക്കി
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി മദ്യപിച്ച് എത്തിയ രണ്ട് പൊലീസുകാരെ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസർ പോളിങ് ബൂത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. കാഞ്ഞങ്ങാട് കൺട്രോൾ റൂമിലെ സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ സനൂപ് ജോൺ, നിഷാദ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഇവർ മദ്യപിച്ച് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഹാജരായത്.
സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസർ ഇടപെടുകയും ഇവരെ ബൂത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയുമായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലികൾക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന കർശന നിർദേശം നിലനിൽക്കെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മദ്യപിച്ച് എത്തിയത്. ഇവരെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് നീക്കിയ ശേഷം സുഗമമായ വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കി. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വകുപ്പ് തല നടപടികൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
പാലക്കാട് ഡിസിസി സെക്രട്ടറിയുടെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം
പാലക്കാട് കല്ലേക്കാട് ഡിസിസി സെക്രട്ടറിയുടെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം. ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന സംഭവത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകരാണെന്ന് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം ആരോപിച്ചു.
അക്രമത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കണ്ണിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ യുഡിഎഫ് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. സ്ഥലത്ത് പൊലീസ് എത്തി പരിശോധന നടത്തുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
കനത്ത സുരക്ഷയിൽ ബൂത്തുകൾ
രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ 18,274 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 2,055 എണ്ണം പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളുള്ളത് (1025). തൃശൂർ - 81, പാലക്കാട് - 180, മലപ്പുറം - 295, കോഴിക്കോട് - 166, വയനാട് - 189, കാസർകോട് - 119 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ജില്ലകളിലെ കണക്ക്. ഈ ബൂത്തുകളിൽ വെബ്കാസ്റ്റിങ് സംവിധാനവും അതീവ സുരക്ഷയും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അധിക പൊലീസ് സേനയെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതിന് പുറമെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നേരിട്ട് വോട്ടെടുപ്പ് പ്രക്രിയ നിരീക്ഷിക്കും. ജില്ലാ കലക്ടറേറ്റുകളിലെ കൺട്രോൾ റൂമുകളിൽ ലൈവ് വെബ്കാസ്റ്റിങ് വഴി നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതാണ്. സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർമാരുടെയും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികളുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത്.
ബൂത്തുകളിൽ അസാധാരണ നടപടികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ കമ്മിഷൻ ഇടപെടും. അതിക്രമിച്ചു കയറുകയോ കൂട്ടംകൂടി നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തടസപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ആസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കൺട്രോൾ റൂമുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കമ്മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പുറമെ പൊലീസ്, എക്സൈസ്, ബിഎസ്എൻഎൽ, ഐകെഎം, മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്, കെൽട്രോൺ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിരീക്ഷണത്തിനായി സജ്ജമാണ്.
വോട്ടെടുപ്പ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആന്തൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ അഞ്ച് വാർഡുകളിൽ സ്ഥാനാർഥികൾ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അവിടെ വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. മൊറാഴ, കൊടല്ലൂർ, തളിയിൽ, പൊടികുണ്ഡ്, അഞ്ചാംപീടിക എന്നീ വാർഡുകളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ഒഴിവായത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മൂത്തേടം പഞ്ചായത്തിലെ പായിമ്പാടം ഏഴാം വാർഡിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഹസീന മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടുത്തെ വോട്ടെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മംഗൽപാടി, മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ഓരോ വാർഡുകളിലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആറ് വാർഡുകളിലും മലപ്പട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂന്ന് വാർഡുകളിലും സ്ഥാനാർഥികൾ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ വാർഡുകളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് സാധാരണപോലെ നടക്കും.
ആലപ്പുഴ മണ്ണാഞ്ചേരിയിൽ ഇന്ന് റീപോളിങ്
മണ്ണാഞ്ചേരിയിൽ ഇന്ന് റീപോളിങ് നടക്കുന്നു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിൽ തകരാർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.
ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനിടെ വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇവിടെ റീപോളിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മറ്റ് ജില്ലകൾക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് മണ്ണാഞ്ചേരിയിലെ ഈ ബൂത്തിലും വോട്ടെടുപ്പ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സ്ഥാനാർഥികളും വോട്ടർമാരും
1,53,37,176 വോട്ടർമാരാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 80,90,746 സ്ത്രീകളും 72,46,269 പുരുഷന്മാരും 161 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വോട്ടർമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ 3,293 പ്രവാസി വോട്ടർമാരും ഇത്തവണ വോട്ട് ചെയ്യും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലുള്ളത് 38,994 സ്ഥാനാർഥികളാണ്. ഇതിൽ 20,020 സ്ത്രീകളും 18,974 പുരുഷന്മാരുമാണുള്ളത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളിലേക്ക് 28,274 പേരും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് 3,742 പേരും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് 681 പേരും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലേക്ക് 5,546 പേരും കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്ക് 751 പേരും മത്സരരംഗത്തുണ്ട്.
വോട്ടെടുപ്പിനായി 18,274 കൺട്രോൾ യൂണിറ്റുകളും 49,019 ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാൻഡിഡേറ്റ് സെറ്റിങ് പൂർത്തിയാക്കി ഇവ ബൂത്തുകളിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാനായി 2,631 കൺട്രോൾ യൂണിറ്റുകളും 6,943 ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകളും റിസർവായും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.