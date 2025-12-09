ETV Bharat / state

പോളിങ് ശതമാനം ഉയരുന്നു; എറണാകുളം മുന്നിൽ, തലസ്ഥാനത്ത് 7.44% മാത്രം; ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ

Kerala Local Body Election Phase One Voting (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 9, 2025 at 5:59 AM IST

Updated : December 9, 2025 at 9:48 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ മികച്ച പോളിങ് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ള ഏഴ് ജില്ലകളിലായി നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം എറണാകുളം ജില്ലയാണ് പോളിങ്ങിൽ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നത്.

പുറത്തുവന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 8.62 ശതമാനം പോളിങ്ങാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജില്ലയിൽ 2,30,036 വോട്ടർമാർ ഇതിനകം സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചു. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിലും മികച്ച പോളിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആലപ്പുഴയിൽ 8.48 ശതമാനം പേർ (1,52,904 വോട്ടുകൾ) വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് 8.42 ശതമാനം (1,38,161 വോട്ടുകൾ) പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി.

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ 8.21 ശതമാനം പേരാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 1,86,563 വോട്ടുകൾ ഇവിടെ പോൾ ചെയ്തു. പത്തനംതിട്ടയിൽ 7.95 ശതമാനം (84,518 വോട്ടുകൾ) പോളിങ്ങും ഇടുക്കിയിൽ 7.87 ശതമാനം (71,799 വോട്ടുകൾ) പോളിങ്ങും രേഖപ്പെടുത്തി. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 7.44 ശതമാനം പേർ വോട്ട് ചെയ്തു. 2,17,754 വോട്ടുകളാണ് തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ പോൾ ചെയ്തത്.

രാവിലെ ഏഴുമണിക്ക് ആരംഭിച്ച വോട്ടെടുപ്പിൽ ആദ്യ രണ്ട് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ 5.16 ശതമാനമായിരുന്നു ഏഴ് ജില്ലകളിലെയും ശരാശരി പോളിങ്. അപ്പോഴും എറണാകുളം ജില്ല തന്നെയായിരുന്നു മുന്നിൽ (7.88%). ഇടുക്കിയിലായിരുന്നു കുറഞ്ഞ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. വൈകുന്നേരം ആറുമണി വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ പോളിങ് ശതമാനം ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

9:31 AM, 9 Dec 2025 (IST)

വോട്ട് ചെയ്‌ത് മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി

സമ്മതിദാനം രേഖപ്പെടുത്തി മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട്‌ സ്‌കൂളിൽ എത്തി വോട്ട് ചെയ്‌തു.

മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി വോട്ട് ചെയ്യുന്നു (ETV Bharat)

9:17 AM, 9 Dec 2025 (IST)

തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ യുഡിഎഫ് 55 സീറ്റ് നേടും, ബിജെപി തോൽവി സമ്മതിച്ചെന്ന് കെ മുരളീധരൻ

തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ യുഡിഎഫിന് 55 സീറ്റ് കിട്ടുമെന്നും ബിജെപി തോൽവി സമ്മതിച്ചെന്നും കെ മുരളീധരൻ. കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ആവേശം. ഈ ആവേശം യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായ വിധിയെഴുതും. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അവകാശവാദങ്ങൾ ഒന്നും ഉന്നയിച്ചില്ല. രാജീവിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ കാലാവധി ഈ മാസം അവസാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിന്‍റെ വിധിയിൽ എല്ലാ വിധികളും എല്ലാവരെയും തൃപ്‌തിപ്പെടുത്തുന്നത് ആകണമെന്നില്ലെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തേണ്ടതില്ല. കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികളായവർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിച്ചു എന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

മുരളീധരൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു (ETV Bharat)

9:05 AM, 9 Dec 2025 (IST)

നിർമാതാവ് രഞ്ജിത്തും നടിയും ഭാര്യയുമായ ചിപ്പിയും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി

നിർമാതാവ് രഞ്ജിത്തും നടിയും ഭാര്യയുമായ ചിപ്പിയും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. തിരുവനന്തപുരം ജവഹർ നഗർ സ്കൂളിലെ പോളിങ് ബൂത്തിലാണ് ഇരുവരും വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയത്. രാവിലെ തന്നെ ബൂത്തിലെത്തി ഇരുവരും തങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശം വിനിയോഗിച്ചു.

നിർമാതാവ് രഞ്ജിത്തും നടിയും ഭാര്യയുമായ ചിപ്പിയും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം (ETV Bharat)

8:56 AM, 9 Dec 2025 (IST)

ശബരിമല കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും നാളെ പുറത്തുവിടുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല

ശബരിമല കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും നാളെ രാവിലെ 11ന് പുറത്തുവിടുമെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. തനിക്ക് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ്ഐടി) മുൻപാകെ വെളിപ്പെടുത്തും. തനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യവസായിയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ തന്നോട് പറഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയ ആളിന് ഭയമുണ്ട്. പൊലീസ് സംരക്ഷണം നൽകിയാൽ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുപറയാൻ അദ്ദേഹം തയാറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്യട്ടെ. തൻ്റെ കൈയിൽ തെളിവുകളില്ല, എന്നാൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളെല്ലാം നാളെ വെളിപ്പെടുത്തും. മന്ത്രിമാർ അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വേണമെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയ ആളെ വിളിച്ചുവരുത്താം. ശബരിമല കൊള്ള നടത്തിയവർ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും പലരും ജയിലിൽ പോകും. ശബരിമല വിഷയം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

8:40 AM, 9 Dec 2025 (IST)

80 ശതമാനത്തിലധികം പോളിങ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 80 ശതമാനത്തിലധികം പോളിങ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ എ ഷാജഹാൻ. വോട്ടർമാർക്ക് നിർഭയമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും കമ്മിഷൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം പട്ടം സെൻ്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ നാലാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ ഭാര്യ നജ്മയ്ക്കൊപ്പം എത്തിയാണ് അദ്ദേഹം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കും

ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇലക്ട്രോണിക് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എൻജിനീയർമാരെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. യന്ത്രങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.

രണ്ടാംഘട്ടമായി തൃശൂർ മുതൽ വടക്കോട്ടുള്ള ഏഴ് ജില്ലകളിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പരസ്യപ്രചാരണം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്ക് അവസാനിക്കും. ഡിസംബർ 13ന് വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ അവസാനിക്കുമെന്നും ഷാജഹാൻ അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ എ ഷാജഹാനും ഭാര്യയും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം (ETV Bharat)

8:35 AM, 9 Dec 2025 (IST)

"ഭരണത്തിൽ ജനം മടുത്തു"; സർക്കാരിനെതിരെ വികാരം പ്രതിഫലിക്കും; 50% സീറ്റുകൾ നേടുമെന്ന് യുഡിഎഫ്

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് വമ്പിച്ച മുന്നേറ്റം നടത്തുമെന്ന് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സർക്കാരിനെതിരായ ജനവികാരം വോട്ടെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് എൻകെ പ്രേമചന്ദ്രനും കെസി വേണുഗോപാലും വ്യക്തമാക്കി.

യുഡിഎഫ് മുന്നേറ്റമുണ്ടാകും

സംസ്ഥാനത്തെ 50 ശതമാനം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഭരണം യുഡിഎഫിന് ലഭിക്കുമെന്ന് ആർഎസ്പി നേതാവ് എൻകെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപി പറഞ്ഞു. 2020നെ അപേക്ഷിച്ച് വമ്പിച്ച മുന്നേറ്റമായിരിക്കും ഇത്തവണ ഉണ്ടാവുക. ജനങ്ങൾ യുഡിഎഫിനൊപ്പമാണെന്നും മികച്ച വിജയം നേടാനാകുമെന്നും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അപ്രീതിയുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം വിധിയെഴുത്തിലുണ്ടാകുമെന്നും എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള ഭരണത്തിൽ ജനം മടുത്തു. യുഡിഎഫിന് മികച്ച മുന്നേറ്റമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രതീക്ഷയോടെ അടൂർ പ്രകാശ്

101 ശതമാനം പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് യുഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതെന്ന് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. അടൂർ നഗരസഭയിൽ യുഡിഎഫ് ഭരണം നടത്തും. മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടാകും. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഏകോപനം ഉണ്ടാക്കിയാണ് കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ നീങ്ങിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയത് തീവെട്ടിക്കൊള്ളയാണെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് ആരോപിച്ചു.

രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെതിരെ മുരളീധരൻ

ഡിസംബർ 13ഓടെ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അവസാനിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരൻ പരിഹസിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്നതോടെ ബിജെപി നേതൃത്വത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്.

ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ 5.16% പോളിങ് (ETV Bharat)

8:15 AM, 9 Dec 2025 (IST)

രണ്ടിടത്ത് വോട്ടെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചു

സ്ഥാനാർഥികളുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രണ്ടിടങ്ങളിലെ വോട്ടെടുപ്പ് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ മാറ്റിവച്ചു. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാമ്പാക്കുട പഞ്ചായത്തിലും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ വിഴിഞ്ഞം വാർഡിലുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചത്

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാമ്പാക്കുട പഞ്ചായത്ത് പത്താം വാർഡിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി സിഎസ് ബാബു ആണ് അന്തരിച്ചത്. വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ വിയോഗം ഉണ്ടായത്. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ 66-ാം വാർഡായ വിഴിഞ്ഞത്തെ വോട്ടെടുപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി ജസ്റ്റിൻ ഫ്രാൻസിസ് (60) വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇവിടെ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. മാറ്റിവച്ച വാർഡുകളിലെ പുതുക്കിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.

8:11 AM, 9 Dec 2025 (IST)

ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ ഭേദപ്പെട്ട പോളിങ്

സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഭേദപ്പെട്ട പോളിങ്. ഏഴ് ജില്ലകളിലായി ശരാശരി 4.45 ശതമാനം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. രാവിലെ മുതൽ തന്നെ മിക്ക ബൂത്തുകളിലും വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിരയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ജില്ലകളിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 5.44 ശതമാനം പേർ ഇവിടെ ഇതിനകം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. പോളിങ്ങിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കോട്ടയം ജില്ലയാണ്. 4.9 ശതമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ പോളിങ്. മലയോര ജില്ലയായ ഇടുക്കിയിലും മികച്ച പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി. 4.82 ശതമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ കണക്ക്.

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ 4.3 ശതമാനം പേരും തിരുവനന്തപുരത്ത് 4.2 ശതമാനം പേരും സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചു. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 3.8 ശതമാനമാണ് ആദ്യ മണിക്കൂറിലെ പോളിങ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 3.7 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വോട്ട് ചെയ്തത്.

വിഡി സതീശൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം (ETV Bharat)

7:26 AM, 9 Dec 2025 (IST)

യുഡിഎഫ് ഐതിഹാസികമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തും: വിഡി സതീശൻ

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് ഐതിഹാസികമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. പറവൂർ കേസരി ആർട്‌സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജിലെ പോളിങ് ബൂത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ടീം യുഡിഎഫ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും അതിൻ്റെ ഫലം ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിൽ കാണാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ യുഡിഎഫ് അവതരിപ്പിച്ച കുറ്റപത്രം കേരളം ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലും ഭൂരിപക്ഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും യുഡിഎഫ് വിജയിക്കും. ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ജയിക്കാത്ത പഞ്ചായത്തുകളിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇത്തവണ ഭരണം പിടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കും. അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വർണം കട്ടവരെ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എസ്ഐടിയുടെ അന്വേഷണത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. പല നേതാക്കളുടെയും അറസ്റ്റ് ബോധപൂർവം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

രാഹുൽ വിഷയം ബാധിക്കില്ല

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കില്ല. അവിടെ യഥാർഥത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിലായത് സിപിഎം ആണ്. അറസ്റ്റ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവരാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി ആരുടെ കൈയാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് കേരളം കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് ആ കൈ വിട്ടു. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ വിധിപ്പകർപ്പ് വന്നാലേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയൂ. ജനാധിപത്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്.

വിഡി സതീശൻ വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം (ETV Bharat)

7:08 AM, 9 Dec 2025 (IST)

തിരുവനന്തപുരം തിലകമണിയുമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ബിജെപി പിടിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. ശാസ്തമംഗലം ആർകെഡി എൻഎസ്എസ് സ്‌കൂളിലെ മൂന്നാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരം തിലകമണിയുമെന്നും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. മോദി സർക്കാരിൻ്റെ യശസ്സ് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ബിജെപിയിലാണ് ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നം. അത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രതിഫലിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് കേവല ഭൂരിപക്ഷമാണോ അതോ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷമാണോ നൽകേണ്ടതെന്ന് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.

ഒളിമ്പിക്സും വികസനവും

ഒളിമ്പിക്സ് തിരുവനന്തപുരത്തല്ല, കേരളത്തിലാണ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് ഒരു സ്‌പോർട്സ് ഇൻഫ്രാസ്‌ട്രക്ചർ വേണമെന്നതുകൊണ്ടാണ് രാജീവ്‌ ചന്ദ്രശേഖർ അക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഭരണതലത്തിൽ തന്നെയാണ് അതിനുള്ള നീക്കം വരേണ്ടത്. കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പറയാൻ സാധിക്കൂ. വികസനത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയം ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ തയാറാകാത്തതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

വിശ്വാസികളുടെ കരുത്ത് വോട്ടിൽ

തിരുമല അനിലിന്റെ ആത്മഹത്യയും ബിജെപിക്കുള്ളിലെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ജനങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല. എസ്ഐടിയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കാനാണ് ശബരിമല വിഷയവും പാലക്കാട്‌ വിഷയവും പ്രചാരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത്. എന്നാൽ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ പ്രതികാര നടപടി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കും. വിശ്വാസികളുടെ കരുത്ത് വോട്ടിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

7:06 AM, 9 Dec 2025 (IST)

വിഡി സതീശൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനെത്തി

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനെത്തി. പറവൂർ കേസരി ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജിലെ പോളിങ് ബൂത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയത്.

രാവിലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ബൂത്തിലെത്തി സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചു. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് മികച്ച വിജയം നേടുമെന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

6:58 AM, 9 Dec 2025 (IST)

എറണാകുളത്ത് സ്ഥാനാർഥി അന്തരിച്ചു

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാമ്പാക്കുട പഞ്ചായത്ത് പത്താം വാർഡിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി സി.എസ്. ബാബു അന്തരിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ വിയോഗം. സ്ഥാനാർഥിയുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് ഈ വാർഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവയ്‌ക്കാനാണ് സാധ്യത.

നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ വിഴിഞ്ഞം വാർഡിലെയും മലപ്പുറം എടക്കര മൂത്തേടം പഞ്ചായത്തിലെയും സ്ഥാനാർഥികൾ മരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അവിടങ്ങളിലെ വോട്ടെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചിരുന്നു.

6:37 AM, 9 Dec 2025 (IST)

സുരേഷ് ഗോപി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനെത്തി

കേന്ദ്രമന്ത്രിയും നടനുമായ സുരേഷ് ഗോപി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായി ശാസ്തമംഗലം ആർകെഡി എൻഎസ്എസ് സ്‌കൂളിലെത്തി. ഭാര്യ രാധികയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. വോട്ട് ചെയ്യാനായി രാവിലെ തന്നെ വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിര ബൂത്തുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്.

സുരേഷ് ഗോപി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായി ശാസ്തമംഗലം ആർകെഡി എൻഎസ്എസ് സ്‌കൂളിലെത്തിയപ്പോൾ (ETV Bharat)

6:34 AM, 9 Dec 2025 (IST)

സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ: 15,432. ഇതിൽ 480 എണ്ണം പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളാണ്.

വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ: 15,432 കൺട്രോൾ യൂണിറ്റുകളും 40,261 ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകളും സജ്ജം.

റിസർവ്: യന്ത്രത്തകരാർ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 2,516 കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും 6,501 ബാലറ്റ് യൂണിറ്റും റിസർവ് ആയി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

6:28 AM, 9 Dec 2025 (IST)

കരുത്തുകാട്ടി സ്ത്രീവോട്ടർമാർ

ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ ആകെ 1,32,83,789 വോട്ടർമാരാണ് സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളാണ്. 70,32,444 സ്ത്രീ വോട്ടർമാരും 62,51,219 പുരുഷ വോട്ടർമാരും 126 ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വോട്ടർമാരും പട്ടികയിലുണ്ട്. 456 പ്രവാസി വോട്ടർമാരും ഇത്തവണ വോട്ട് ചെയ്യും.

6:26 AM, 9 Dec 2025 (IST)

മോക് പോളിങ് പൂർത്തിയാവുന്നു

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള മോക് പോളിങ് ഭൂരിഭാഗം ബൂത്തുകളിലും പൂർത്തിയായി. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ സീൽ ചെയ്ത് വോട്ടെടുപ്പിനായി സജ്ജമാക്കി.

ഇതുവരെ ഒരിടത്തും വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളിൽ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്. കൃത്യം ഏഴുമണിക്ക് തന്നെ വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കാനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

6:25 AM, 9 Dec 2025 (IST)

ജനവിധി തേടുന്നത് 36,630 സ്ഥാനാർഥികൾ

ഏഴ് ജില്ലകളിലെ 595 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി 11,168 വാർഡുകളിലേക്കാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ആകെ 36,630 സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. ഇതിൽ 19,573 സ്ത്രീകളും 17,056 പുരുഷന്മാരും ഒരു ട്രാൻസ്‌ജെൻഡറും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളിലേക്ക് 27,141 പേരും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലേക്ക് 4,480 പേരും കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്ക് 1,049 പേരും ജനവിധി തേടുന്നു.

6:23 AM, 9 Dec 2025 (IST)

മൂത്തേടത്ത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി മരിച്ചു

മറ്റെന്നാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മലപ്പുറം എടക്കര മൂത്തേടം പഞ്ചായത്ത് ഏഴാം വാർഡായ പായിംപാടത്തെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കുറ്റിക്കാട് വട്ടത്ത് ഹസീന (52) ആണ് മരിച്ചത്. മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന ഇവർ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് മരിച്ചത്. പായിംപാടം അങ്കണവാടിയിലെ അധ്യാപികയായിരുന്ന ഹസീന രണ്ടുമാസമായി അവധിയിലായിരുന്നു. 2000-2005 കാലയളവിൽ എടക്കര മൂത്തേടം പഞ്ചായത്ത് കുറ്റിക്കാട് വാർഡ് അംഗമായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഖബറടക്കം നടത്തി. ഭർത്താവ്: അബ്ദുറഹ്മാൻ. മക്കൾ: ശബാന ജാസ്മിൻ, നിഷാന ജാസ്മിൻ, റഷ ജാസ്‌മിൻ.

പുതുക്കിയ വോട്ടെടുപ്പ് തീയതി പിന്നീട് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കും.

6:12 AM, 9 Dec 2025 (IST)

വിഴിഞ്ഞത്ത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി ജസ്റ്റിൻ ഫ്രാൻസിസ് മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ 66-ാം വാർഡായ വിഴിഞ്ഞത്ത് വോട്ടെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചു. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയുടെ മരണത്തെത്തുടർന്നാണ് ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചത്. തെന്നൂർകോണം അഞ്ജു നിവാസിൽ ജസ്റ്റിൻ ഫ്രാൻസിസ് (60) ആണ് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഭാര്യയോടൊപ്പം വോട്ടഭ്യർഥിച്ച് മടങ്ങവെ ഞാറവിള കരയടിവിള റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ മുന്നോട്ട് ഉരുണ്ട് ഇടിച്ച് അപകടമുണ്ടാവുകയായിരുന്നു.

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.50ഓടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. സംസ്‌കാരം വ്യാഴാഴ്‌ച രാവിലെ വിഴിഞ്ഞം കോട്ടപ്പുറം പുതിയപള്ളിയിൽ നടക്കും. ഭാര്യ: റെയ്ച്ചൽ. മക്കൾ: അജയ് ജസ്റ്റിൻ, അഞ്ജു ജസ്റ്റിൻ.

6:10 AM, 9 Dec 2025 (IST)

വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കാൻ ഇനി 40 മിനിറ്റ് മാത്രം

സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കാൻ ഇനി 40 മിനിറ്റ് മാത്രം. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ള ഏഴ് ജില്ലകളിലെ ബൂത്തുകളിൽ മോക് പോളിങ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

രാവിലെ ആറുമണിക്ക് ആരംഭിച്ച മോക് പോളിങ് നടപടികൾ സുഗമമായി നടക്കുന്നു. ഇതുവരെ ഒരിടത്തും വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളിൽ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മോക് പോളിങ് നടക്കുന്നത്. പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി കൃത്യം ഏഴുമണിക്ക് തന്നെ വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കും. വോട്ടർമാർ പലയിടത്തും നേരത്തെ തന്നെ ബൂത്തുകൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് സജ്ജമായ പോളിങ് ബൂത്ത് (ETV Bharat)

6:06 AM, 9 Dec 2025 (IST)

നോട്ടയും വിവിപാറ്റും ഇല്ല

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിവി പാറ്റും (VVPAT) നോട്ടയും (NOTA) ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. നിയമസഭ, പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഈ രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളും ലഭ്യമാണെങ്കിലും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളിലെ സാങ്കേതികപരമായ പ്രത്യേകതകൾ കാരണമാണ് ഈ തീരുമാനം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ മൾട്ടി പോസ്റ്റ് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ വിവി പാറ്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. സ്ഥാനാർഥികളിൽ ആർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ താത്പര്യമില്ലെങ്കിൽ 'നോട്ട' (None of the Above) രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സൗകര്യവും ഇത്തവണത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടാകില്ല.

തിരുവനന്തപുരത്ത് സജ്ജമായ പോളിങ് ബൂത്ത് (ETV Bharat)
