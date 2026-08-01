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ദുരിതപ്പെയ്‌ത്ത്; പ്രളയസമാന സാഹചര്യം, എട്ട് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്, രണ്ടു മരണം, രണ്ട് പേരെ കാണാതായി, ഒന്‍പത് ജില്ലകളില്‍ അവധി

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Kerala Heavy Rain (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 1, 2026 at 6:21 AM IST

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Updated : August 1, 2026 at 8:25 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആറ് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം മുതലപ്പൊഴിയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞ് അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശികളായ രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കാണാതായി. വരും മണിക്കൂറുകളിലും കനത്ത മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

എട്ട് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തുമായി വള്ളം മറിഞ്ഞ് മൂന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികലെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ഒന്‍പത് ജില്ലകളില്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശനിയാഴ്‌ച കാസർകോട് മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ള ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കോട്ടയം വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട പുതിയ ന്യൂനമർദമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കാൻ കാരണമായത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ കാലാവസ്ഥ തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടാനും മലയോര മേഖലകളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ഇതിനോടകം തന്നെ ഗതാഗതക്കുരുക്കും വെള്ളക്കെട്ടും രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ പൊട്ടിവീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കാൽനടയാത്രക്കാരും ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രികരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

മുതലപ്പൊഴിയിൽ അപകടം
ശക്തമായ കാറ്റിലും തിരമാലയിലും പെട്ടാണ് മുതലപ്പൊഴിയിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞത്. കാണാതായ അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശികൾക്ക് വേണ്ടി തീരദേശ പൊലീസും മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റും തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കടലിൽ ശക്തമായ കടലാക്രമണം തുടരുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്തെ മറ്റ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. മുൻപും നിരവധി അപകടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള മേഖലയാണ് മുതലപ്പൊഴി. അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് അപകടസ്ഥലത്തേക്ക് കൃത്യമായി എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്തത് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കാണാതായവർക്കായി ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തെരച്ചിൽ നടത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വള്ളം കരയ്ക്കെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തീരദേശവാസികൾ ആശങ്കയിലാണെങ്കിലും എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

LIVE FEED

8:23 AM, 1 Aug 2026 (IST)

മുതലപ്പൊഴിയിൽ ശക്തമായ തിരയടിയിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞു രണ്ടുപേരെ കാണാതായി

തിരുവനന്തപുരം മുതലപ്പൊഴിയിൽ ശക്തമായ തിരയിൽപ്പെട്ട് വള്ളത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് കടലിൽ വീണ രണ്ട് മത്സ്യതൊഴിലാളികളെ കാണാതായി. ശ്രീമോൻ (28 ഷിജിൻ ( 32 ) എന്നിവരെയാണ് കാണാതായത്. ഇന്നലെ (വെള്ളിയാഴ്‌ച ) രാത്രി 10.30 ഓടെയായിരുന്നു അപകടം. അഞ്ചു തെങ്ങ് സ്വദേശി ജോസിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വള്ളമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അഞ്ചുപേരാണ് വള്ളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മൂന്നുപേർ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു.അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശികളാണ് വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

തീരദേശ പൊലീസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാണാതായവർക്കുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് . ശക്തമായ കടലാക്രമണം കാരണം രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്‌കരമാണ്.

8:20 AM, 1 Aug 2026 (IST)

വരും മണിക്കൂറുകളിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അതി തീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

വരും മണിക്കൂറുകളിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അതി തീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണം കേന്ദ്രം.

തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇനി മഴ കുറയും. മധ്യ കേരളത്തിൽ മഴ തുടരുമെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നാളെരാവിലെ വരെ മഴ തുടരുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

8:15 AM, 1 Aug 2026 (IST)

പാലാ പുവരണി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെള്ളം കയറി

വണ്ടിപ്പെരിയാർ വള്ളക്കടവ് ഭാഗത്ത് പെരിയാർ നദി കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നു.

പുനലൂർ മുവാറ്റുപുഴ സംസ്ഥാന പാതയിൽ പാലായ്ക്കും തൊടുപുഴയ്ക്കും ഇടയിൽ കൊല്ലപ്പിള്ളി ടൗണിൽ വെള്ളം കയറി

8:11 AM, 1 Aug 2026 (IST)

കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരിയിൽ വീണ്ടും വള്ളം മറിഞ്ഞു

കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരിയിൽ വീണ്ടും വള്ളം മറിഞ്ഞു. ആറു പേർ പോയ വള്ളമാണ് മറിഞ്ഞത്. അഞ്ചു പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഒരാളെ കണ്ടെത്താനുണ്ട്

7:34 AM, 1 Aug 2026 (IST)

പത്തനംതിട്ടയില്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം തുറന്നു

ജില്ലാ കളക്‌ടറേറ്റിലെ ദുരന്തനിവാരണ വിഭാഗവുമായി ചേർന്ന് അടിയന്തര സഹായങ്ങൾ ഉടനടി ലഭ്യമാക്കുമെന്നും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു.

7:24 AM, 1 Aug 2026 (IST)

കൊല്ലത്ത് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിക്കുന്നു

കുളത്തൂപ്പുഴ ചോഴിയക്കോട് മിൽപ്പാലം പ്രദേശത്ത് വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നു

ഇവരെ താൽക്കാലികമായി മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി

ദുരിതപ്പെയ്‌ത്ത്; പ്രളയസമാന സാഹചര്യം (ETV Bharat)

7:20 AM, 1 Aug 2026 (IST)

കേരളതീരത്ത് കടലാക്രമണ സാധ്യത തീരവാസികള്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണം

ആളുകള്‍ മാറിത്താമസിക്കാനും നിര്‍ദ്ദേശം.

7:19 AM, 1 Aug 2026 (IST)

കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകള്‍ തുറന്നു

കോട്ടയത്ത് താലൂക്ക് ആസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകള്‍ തുറന്നു

7:06 AM, 1 Aug 2026 (IST)

കൊല്ലത്ത് മലയോര മേഖലയില്‍ കനത്ത മഴ, കല്ലടയാര്‍ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു

കൊല്ലം കല്ലടയാർ കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നു. കുളത്തുപ്പുഴ തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ട റോഡിൽ മുപ്പതടി പാലത്ത് വെള്ളം കയറി. ഈ പ്രദേശത്തെ വീടുകളിലും വെള്ളം കയറുന്നു. ആൾക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു.

6:58 AM, 1 Aug 2026 (IST)

പരീക്ഷ മാറ്റി

സംസ്ഥാനത്ത് മലയോര മേഖലയിൽ കനത്തമഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ നടത്തുന്ന ഇന്നത്തെ HDC & BM പരീക്ഷകൾ മാറ്റി വച്ചു. പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

6:56 AM, 1 Aug 2026 (IST)

കനത്ത മഴയില്‍ വ്യാപക നാശനഷ്‌ടം

ഉരുളന്‍ തണ്ണിയിലും ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്ന് തുടങ്ങി.

6:54 AM, 1 Aug 2026 (IST)

സുമതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി, ഇവരുടെ വീട് പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നു

ഇടുക്കിയിലെ ഉരുള്‍ പൊട്ടലില്‍ ഒരു മരണം,

6:51 AM, 1 Aug 2026 (IST)

സുമതിക്കായി തെരച്ചില്‍

ഇടുക്കി കുടയത്തൂര്‍ അടൂര്‍മലയില്‍ ഉണ്ടായ ഉരുള്‍പൊട്ടലില്‍ ഒരാളെ കാണാതായി തെരച്ചില്‍ തുടരുന്നു. രവി എന്നയാളുടെ ഭാര്യ സുമതിയെയാണ് കാണാതായത്. ഇവര്‍ മണ്ണിനടിയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇവരെ പുറത്തെടുക്കാന്‍ ശ്രമം തുടരുകയാണ്.

6:48 AM, 1 Aug 2026 (IST)

കോട്ടയത്ത് ആറ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ തുറന്നു

മുണ്ടക്കയം കോസ്‌വേ വെള്ളം കയറി മുങ്ങി

6:46 AM, 1 Aug 2026 (IST)

സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയസമാന സാഹചര്യം, ആളുകള്‍ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു, റാന്നി, കോന്നി വനമേഖലകളില്‍ ഉരുള്‍ പൊട്ടല്‍

വീടുകളില്‍ വെള്ളം കയറി, പൂഞ്ഞാര്‍, പയ്യാനിത്തോട്ടത്ത് ഉരുള്‍പൊട്ടി

6:44 AM, 1 Aug 2026 (IST)

ഈരാറ്റുപേട്ട-വാഗമണ്‍ റോഡില്‍ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നെയ്യാര്‍ അണക്കെട്ടിന്‍റെ ഷട്ടറുകള്‍ തുറക്കും. തീരവാസികള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

ഈരാറ്റുപേട്ട ടൗണ്‍ പൂര്‍ണമായും വെള്ളത്തിനടിയില്‍

6:40 AM, 1 Aug 2026 (IST)

മലപ്പുറത്തും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

മലപ്പുറത്തും പ്രൊഫഷണല്‍ കോളജുകളടക്കം എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

6:38 AM, 1 Aug 2026 (IST)

കനത്ത മഴ: 4 ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി; 6 ജില്ലകളിൽ അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിൽ റെ‍‍ഡ് അലർട്ട്

കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് നാല് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ല കളക്‌ടര്‍മാർ. പത്തനംതിട്ട വയനാട്, ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മഴ ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പ്രഫഷണല്‍ കോളജുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഇന്ന് ജില്ലാ കളക്‌ടർ ചേതൻ കുമാർ മീണ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്കണവാടികള്‍, ട്യൂഷന്‍ സെന്‍ററുകള്‍, സ്‌പെഷൽ‌ ക്ലാസുകൾ എന്നിവയ്ക്കും അവധി ബാധകമാണ്. മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. ഇടുക്കിയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അവധിയാണ്.

ആറ് ജില്ലകളിൽ അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂർ റെ‍ഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ റെ‍ഡ് അലർട്ടും ബാക്കി ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടുമാണ്.

6:36 AM, 1 Aug 2026 (IST)

കനത്ത മഴയിൽ പത്തനംതിട്ട തൂമ്പാക്കുളത്ത് ഉരുൾപൊട്ടി

സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമാകുന്നു. കനത്ത മഴയിൽ പത്തനംതിട്ട തൂമ്പാക്കുളത്ത് ഉരുൾപൊട്ടി. തേക്കുതോട് കൊച്ചുപാലം മുങ്ങി. പമ്പയിലും കക്കട്ടാറിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. വാ​ഗമണ്ണിൽ കോലാഹല മേട്ടിൽ വീടിന് മുകളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. ഒരാൾ പ്രദേശത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. കൊക്കയാറിൽ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി കുടയത്തൂർ അടൂർ മലയിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അടൂർമല സ്വദേശി രവിയുടെ വീടിന് മുകളിലേക്കാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞത്. രവിയുടെ ഭാര്യ സുമതി വീടിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏലപ്പാറ ചെമ്മണ്ണ് ഭാ​ഗത്തും വീടിന് മുകളിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും ഒരാൾ കുടുങ്ങിയെന്നാണ് വിവരം. പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.

6:28 AM, 1 Aug 2026 (IST)

ഇടുക്കിയിലും കോട്ടയത്തും ഉരുള്‍ പൊട്ടല്‍

മണിമലയാറും മീനച്ചിലാറും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു

6:26 AM, 1 Aug 2026 (IST)

ആറ് ജില്ലകളില്‍ റെഡ് അലര്‍ട്ട്, മഴശക്തം, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അവധി

പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, വയനാട്, ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അവധി,

6:25 AM, 1 Aug 2026 (IST)

പത്തനംതിട്ടയില്‍ ഉരുള്‍ പൊട്ടല്‍

തേക്കുതോട് കൊച്ചുപാലം മുങ്ങി, പമ്പയിലും കക്കാട്ടാറിലും ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നു.

Last Updated : August 1, 2026 at 8:25 AM IST

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