Live: അങ്കം മുറുകുന്നു; വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പെരുമഴ, പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി ഇടത്-വലത് മുന്നണികള്
Published : April 2, 2026 at 7:09 AM IST|
Updated : April 2, 2026 at 5:25 PM IST
സംസ്ഥാനത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരാഴ്ച മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ഇടത്-വലത് മുന്നണികൾ പ്രകടന പത്രികകൾ പുറത്തിറക്കി. കൊച്ചിയിൽ യുഡിഎഫും കോഴിക്കോട് എൽഡിഎഫും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നയരേഖകൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഇതോടെ പ്രചാരണ രംഗം കൂടുതൽ സജീവമാകുകയാണ്. പ്രകടന പത്രികകളിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രധാന പ്രചാരണ വിഷയങ്ങളായി മാറും.
ഇരുമുന്നണികളും തങ്ങളുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളും ക്ഷേമ പദ്ധതികളും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ പോരാട്ടം അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എൻഡിഎയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ നയരേഖ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാകും ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻഡിഎ പ്രചാരണം ശക്തമാക്കുക.
മൂന്ന് മുന്നണികളും തങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വോട്ടർമാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ താഴെത്തട്ടിൽ ഗൃഹസമ്പർക്ക പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാനാർഥികളുടെ പര്യടനങ്ങളും റോഡ് ഷോകളും അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുകയാണ്. പരമാവധി വോട്ടർമാരെ നേരിൽക്കണ്ട് വോട്ടുറപ്പിക്കാനാണ് മുന്നണികളുടെ ശ്രമം.
LIVE FEED
കെഎസ്ആര്ടിസിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ: യാത്രകെഎസ്ആര്ടിസി അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടി വരും തോമസ് ഐസക്
കെഎസ്ആര്ടിസിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര എന്ന യുഡിഎഫ് പ്രഖ്യാപനം നടപ്പാക്കിയാല് കെഎസ്ആര്ടിസി അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് തോമസ് ഐസക്. പന്തീരായിരം കോടി നൽകിയാണ് കെഎസ് ആർടിസിയെ കടക്കെണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്ന സാഹചര്യമായപ്പോൾ യുഡിഎഫ് പറയുന്ന സൗജന്യ യാത്ര കെഎസ്ആര്ടിസിയെ തകർക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജി സുധാകരൻ സ്ഥാന മോഹത്തിനു വേണ്ടി ആദർശങ്ങളെയും സദ് പ്രവൃത്തികളെയും ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സ്ഥാന മാനങ്ങൾ മോഹിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണോ ചെയേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അമ്പലപ്പുഴയിൽ ഇടതുമുന്നണി ജയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ നെല്ലിന്റെ താങ്ങുവില വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കർഷക രക്ഷാ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ.
യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ നെല്ലിന്റെ താങ്ങുവില വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കർഷക രക്ഷാ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമെന്നും എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ. കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് തരംഗം. വികസനമില്ലാത്തതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പരസ്യ സംവാദത്തിൽ നിന്നും പിൻമാറാൻ കാരണമെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ. ചിറ്റൂർ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയിൽ കെ സി വേണു ഗോപൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നെല്ലിന്റെ താങ്ങുവില വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നത് യുഡിഎഫിന്റെ ആറാമത്തെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. കാർഷിക മേഖലക്ക് പുത്തനുണർവ്വ് സമ്മാനിക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ യുഡിഎഫ് നടപ്പാക്കും.
കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി സ്വന്തം വികസനമല്ലാതെ നാടിന് ഗുണമുള്ള ഒരു വികസനവും ഇചക് മുന്നണി കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല. കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന വിഴിഞ്ഞവും മെട്രൊയുമുൾപ്പടെയുളള പദ്ധതികൾ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാറിന്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ചതാണ്. വികസനം പറയാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പരസ്യ സംവാദത്തിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഒളിച്ചോടിയത്. ഒരോ വിദേശ യാത്രിയിലും എന്തൊക്കെയോ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞവർ എന്തൊക്കെ വന്നുവെന്ന് പറയണം .
കേരളത്തിന്റെ പൊതു കടം ആറ് ലക്ഷം കോടിയിലേക്കുയർത്തിയതാണ് ഇടതുമുന്നണി കേരളത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തത്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ മേഖലയും ജീർണ്ണിച്ചു. വിശ്വാസികളെയുൾപ്പടെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്തു - നടപ്പാവാത്ത ഒരു വാഗ്ദാനവും യുഡിഎഫ് മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടില്ലന്നും വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. സ്ഥാനാർത്ഥി സുമേഷ് അച്യുതൻ. എ സതീഷ്, സമാജ് വാദി പാർട്ടി ദേശീയ നേതാവ് ആര് എസ് പ്രഭാത് യുഡിഎഫ് നേതാക്കളായ പി രാജമാണിക്കം, ആര് സദാനന്ദൻ , പി എസ് ശിവദാസ്, ഉബൈദ്, കൃഷ്ണ ലീല, റാഷിക്, തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു
'ഇത് സാമ്പിൾ', പിഷാരടിയെ തടഞ്ഞതിൽ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി, പാലക്കാട് കണ്ടത് ബിജെപിയുടെ അസഹിഷ്ണുത; കോൺഗ്രസ് നിസ്സഹായാവസ്ഥ കാണിച്ചെന്നും വിമർശനം
പാലക്കാട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമേഷ് പിഷാരടിയെ ഒരു സംഘം ബിജെപി പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ കടുത്ത വിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ബിജെപി മറ്റു പലയിടത്തും കാണിച്ചതിന്റെ ഒരു സാമ്പിളാണ് പാലക്കാട് ഇന്നലെ കണ്ടതെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ബിജെപിയുടെ അസഹിഷ്ണുതയാണ് ഇതിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടത്. പിഷാരടിയെ തടയുകയും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത നടപടി ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെ സിപിഎം ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥി തെരുവിൽ തടയപ്പെട്ടിട്ടും ബിജെപിക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിയാതെ കോൺഗ്രസ് നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്.
ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമെന്ന് പിഷാരടി
ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് പാലക്കാട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനത്തിനിടെ വടക്കന്തറയിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ രമേഷ് പിഷാരടിയെ തടഞ്ഞത്. ബിജെപി ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ വോട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പിന്നാലെ പിഷാരടി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ബിജെപി നടപടി ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്നും പിഷാരടി വിമർശിച്ചിരുന്നു. വടക്കുന്തറ അമ്പലത്തിന് പുറകുവശത്തുള്ള ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നടക്കവെയായിരുന്നു സംഭവമെന്ന് അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു. നടന്നുപോകവെ ഇളം നീല ചുരിദാറിട്ട സ്ത്രീ പെട്ടെന്ന് രോഷത്തോടെ കടന്നുവന്നായിരുന്നു പ്രതികരിച്ചത്. ഇതുവഴി നിങ്ങളെ ആരെയും കടത്തിവിടില്ലെന്ന് അവർ ഒച്ചയുയർത്തി ബഹളമുണ്ടാക്കി. സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് പെരുമാറിയത്. ബിജെപി ശക്തികേന്ദ്രമാണ് ഇതെന്നും ഇവിടെ വേറെയാരും വോട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇത് തികച്ചും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്നും പിഷാരടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നൂർബിന റഷീദിന് വിശദീകരണ നോട്ടീസ് അയച്ചുവെന്ന് പിഎംഎ സലാം; നൂർബിന പറഞ്ഞ എല്ലാ വാചകങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകാനില്ലെന്ന് സാദിഖലി തങ്ങൾ
മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരെ കലാപക്കൊടി ഉയർത്തി ഭാരവാഹിത്വം രാജിവെച്ച വനിതാ ലീഗ് നേതാവ് നൂർബിന റഷീദിനെതിരെ വിമർശനവുമായി ലീഗ് നേതാക്കൾ. നൂർബിന റഷീദിന് വിശദീകരണ നോട്ടീസ് അയച്ചുവെന്നും ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പിഎംഎ സലാം പറഞ്ഞു. കടുത്ത അച്ചടക്ക ലംഘനമാണ് നൂർബിന നടത്തിയത്. പാർട്ടിയിൽ പറയേണ്ടത് മാധ്യമങ്ങളോടാണ് പറഞ്ഞത്. വനിതാ ലീഗിന്റെ പൊതുനിലപാട് അല്ല. അത് പറയേണ്ടത് സംസ്ഥാന നേതൃത്വമാണെന്നും പിഎംഎ സലാം പറഞ്ഞു.
നൂർബിന റഷീദിന് എല്ലാ പരിഗണനയും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു പാണക്കാട് സാദിഖലി തങ്ങളുടെ പ്രതികരണം. ലീഗിൻ്റെ കോട്ടയായ കോഴിക്കോട് സൗത്തിലാണ് നൂർബിനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ അവസരം നൽകിയത്. നൂർബിന പറഞ്ഞ എല്ലാ വാചകങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകാനില്ല. നൂർബിനക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കേണ്ടത് ദേശീയ നേതൃത്വമാണ്. ഫാത്തിമ തെഹ്ലിയ മുസ്ലിംലീഗിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി. ഹരിതയിലും എംഎസ്എഫിലും പ്രവർത്തിച്ചയാൾ. ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിശ്ചയിച്ചത് എല്ലാവരുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷം. വനിത ലീഗിന് രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നൽകിയെന്നും സാദിഖലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വനിത ലീഗിനെ അവഗണിച്ചോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും പുരുഷലീഗും വനിതകളെല്ലാം വനിത ലീഗുമാണെന്നുമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ മറുപടി. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിലും ഫാത്തിമ്മ തഹ്ലിയക്ക് സീറ്റ് നൽകിയതിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് നൂർബിന വനിതാ ലീഗ് ഭാരവാഹിത്വം രാജിവെച്ചത്.
വനിതാ ലീഗ് ദേശീയ സെക്രട്ടറി നൂർബീന റഷീദ് വനിതാ ലീഗിലെ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും രാജിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ലീഗ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെയും പേരാമ്പ്രയിലെ സ്ഥാനാർഥി ഫാത്തിമ തെഹലിയക്കെതിരെയും അതിരൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് രാജി. പാണക്കാട് തങ്ങൾമാരുടെ കുടുംബത്തെ വരെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ ഹരിത വിവാദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഫാത്തിമ തഹലിയക്ക് സീറ്റ് നൽകരുത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഫാത്തിമ തഹലിയ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ നോമിനി ആണോ എന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ചോദ്യം അവർ ചിരിച്ചു തള്ളി. സാമൂഹ്യ ധ്രുവീകരണം നടക്കരുത്. എം കെ മുനീറിന് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നിഷേധിക്കാൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചില സംഘടിത ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഇതിന്റെ ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയാം. വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കോപ്രായങ്ങൾ കാട്ടുമ്പോൾ നേരത്തെ നിലപാടുകൾ എടുത്തിരുന്ന സമസ്ത നേതാക്കളുടെ ആദർശം എവിടെപ്പോയി. മുസ്ലിംലീഗിലെ വനിതകൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഗൾഫിൽ പോകുന്നു. രാഷ്ട്രീയം ധനാഗമന മാർഗമായി തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും പണാധിപത്യം പാടില്ലെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാകണമെന്നും നൂർബിനാ റഷീദ് പറഞ്ഞു.
നേമത്തിനായി വികസന മാർഗ്ഗരേഖ അവതരിപ്പിച്ച് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ; ജയിച്ചാൽ ത്രീ ടയർ വികസനം ഉറപ്പെന്ന് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി
നേമം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഒരു വികസന മാർഗ്ഗരേഖ പുറത്തിറക്കി. ആറ്റുകാൽ ടൗൺഷിപ്പ്, കിരീടം പാലം നവീകരണം, വെള്ളായണി കായൽ ടൂറിസം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ത്രീ ടയർ വികസന മാതൃകയാണ് അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. കേന്ദ്ര-കോർപ്പറേഷൻ ഭരണ സഹകരണത്തോടെ മണ്ഡലത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു
മണ്ഡലത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടുസഹിച്ച രാഷ്ട്രീയത്തിന് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനാണ് താൻ മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഈ മാർഗ്ഗരേഖ വെറുമൊരു പ്രഖ്യാപനമല്ലെന്നും ജനങ്ങളുമായുള്ള സാമൂഹ്യ കരാറാണെന്നും നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആറ്റുകാൽ ടൗൺഷിപ്പ് നിർമ്മാണം, കിരീടം പാലം നവീകരിച്ച് സാംസ്കാരിക-വാണിജ്യ കേന്ദ്രമാക്കുക, വിജയമോഹിനി മിൽ നവീകരണം വഴി പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങൾ.
വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ കണ്ണുവച്ച് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
വെള്ളായണി കായലിനെ ആധുനിക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കുമെന്നും ആരോഗ്യ - കായിക മേഖലകളിൽ വൻ വികസനം കൊണ്ടുവരുമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഉറപ്പുനൽകി. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഭരിക്കുന്നത് ബിജെപിയായതിനാൽ, നേമത്ത് നിന്ന് ഒരു ബിജെപി എംഎൽഎ കൂടി ഉണ്ടായാൽ കേന്ദ്രവുമായി സഹകരിച്ച് ത്രീ ടയർ വികസനത്തിലൂടെ മണ്ഡലത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരിപാടിക്കിടെ തിരുവല്ലം സിപിഐ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ കൗൺസിലറുമായ ജി എസ് ബിന്ദു അടക്കമുള്ള ഇടത് നേതാക്കൾ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത് എൻഡിഎ ക്യാമ്പിന് ആവേശം പകർന്നു. നേമത്ത് സിറ്റിംഗ് എംഎൽഎയായ വി ശിവൻകുട്ടിയാണ് എൽഡിഎഫിനായി വീണ്ടും മത്സരിക്കുന്നത്. അരുവിക്കര മുൻ എംഎൽഎയും കവടിയാർ കൗൺസിലറുമായ കെ എസ് ശബരീനാഥനാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി.
എസ്ഡിപിഐ വോട്ട് വിവാദം
ജമാ അത്തെ പിന്തുണ വേണ്ടെന്ന് യുഡിഎഫ് പറയട്ടെയെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദന്. അപ്പോള് ഇടതുമുന്നണിയുടെ നിലപാട് പറയാമെന്നും ഗോവിന്ദന്. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതാകുന്നതല്ല തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം. എസ്ഡിപിഐയുടെ വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് എന്തിന് പറയണം. ജമാ അത്തെ ഇസ്ലാമി യുഡിഎഫിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ. വർഗീയ പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് സിപിഎമ്മിന് കൃത്യമായ നിലപാട് ഉണ്ട്. എസ്ഡിപിഐ എൽഡിഎഫിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. മനസിൽ കണക്ക് കൂട്ടി ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മറുപടി ഇല്ല. അവര് നിലപാട് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിപിഎം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാമെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എസ്ഡിപിഐ വർഗീയ പാർട്ടിയാണോ എന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ ഒഴിഞ്ഞുമാറി.
വയനാട് ഫണ്ട് എവിടെയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നില്ല. ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് എങ്കിൽ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. ശവത്തിന്റെ പോക്കറ്റില് നിന്ന് പണം തട്ടി എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപമ വളരെ ശരിയാണ്. സ്ഥലം വാങ്ങിയത് മുതൽ തട്ടിപ്പാണ് നടക്കുന്നതെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി നടത്തിയ സർവ്വേ പോലും ഇടത് പക്ഷത്തിനു അനുകൂലമാണ്. പയ്യന്നൂർ വ്യാജ ഐഡി കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ സി വേണുഗോപാൽ അസംബന്ധം പറയുകയാണ്. ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ നുണ പറയുന്നു. കെ സി വേണുഗോപാൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വ്യാജ രേഖ ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിൽ വച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത്. തനിക്ക് കാസറഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ സംഘടന ചുമതലയാണുള്ളതെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. നിലപാട് പറയാമെന്നും ഗോവിന്ദന് വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നട്ടെല്ലില്ലെന്ന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഭീരുവെന്ന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി. നട്ടെല്ലില്ലാത്ത നേതാവാണെന്നും അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിനായി നിവര്ന്ന് നില്ക്കാനാകില്ലെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. അതേസമയം പിണറായി വിജയന് മോദിയുടെ ബി ടീമെന്നും വിമര്ശനം. പിണറായി വിജയന് മാത്രം എങ്ങനെയാണ് പരിഗണന ലഭിക്കുന്നത്. ശബരിമല കേസിലും അന്വേഷണമില്ലെന്നും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി.
'വി ഡി സതീശന്റെ പ്രസ്താവന ശുദ്ധ നുണ':മുഖ്യമന്ത്രി
സിപിഎം വയനാട് ഫണ്ട് പിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ കൃത്യതയും വ്യക്തതയും വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പാർട്ടിക്ക് അതിനൊക്കെ ഒരു രീതിയുണ്ട്. പിരിച്ച തുക ആ ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിരിക്കട്ടെ എന്ന് കണക്കാക്കിയാണ് കോൺഗ്രസ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. വയനാട്ടിൽ വ്യക്തത വരുത്താത്തത് കോൺഗ്രസ് ആണ് പിരിവ് നടത്തി സ്വന്തം കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് ഗുരുതര തെറ്റാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ.
ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്ത് ലൈഫിൽ നാട്ടിൽ 4 ലക്ഷം വീടുകളുണ്ടാക്കി എന്ന വി ഡി സതീശന്റെ പ്രസ്താവന ശുദ്ധ നുണയാണ്. 2016 ൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാറിന്റെ അവസാനകാലത്ത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് 4000 വീടുകൾ വച്ച് നൽകിയെന്നാണ് നിയമസഭയിൽ മറുപടി ലഭിച്ചത് അത് പിന്നീട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും വ്യക്തമാക്കിയതാണ് എന്നാൽ വി ഡി സതീശൻ തുടരുന്നത് നുണപ്രചാരണം ആണെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തില് ഒരു സാധാരണ ഭരണകാലമല്ല; ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം പുനര്നിര്മ്മിച്ച, വികസനത്തിന്റെ പുതിയ പാത തുറന്ന കാലഘട്ടമാണ്. 2016ല് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അധികാരത്തില് വന്നപ്പോള് കേരളം നേരിട്ടത് സാമ്പത്തിക പരിമിതികളും വൻതോതിലുളള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മേഖലയിലെ വലിയ വെല്ലുവിളികളും ആയിരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണാനാണ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷേ നമുക്ക് മറ്റ് ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികൾ ഈ കാലയളവിൽ നേരിടേണ്ടിവന്നു. പ്രളയങ്ങള്, നിപ, കോവിഡ് മഹാമാരി പോലുള്ള അസാധാരണ പ്രതിസന്ധികളും. എന്നാല് ഈ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും മറികടന്ന് കേരളം മുന്നേറിയത് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ദര്ശനത്തിന്റെ ശക്തിയാലാണ്.
വികസനം മനുഷ്യകേന്ദ്രിതമാകണം, എല്ലാ വിഭാഗത്തെയും ചേർത്തുപിടിക്കുന്നതാവണം.സാമൂഹ്യ നീതിയും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും കൈകോര്ക്കണം. ഇതാണ് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ സമീപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജനക്ഷേമവും വികസനവും തമ്മില് വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടായപ്പോള്, കേരളത്തിന് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാന് കഴിഞ്ഞുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പ്രചാരണ വാഹനത്തിന് നേരെ ആക്രമണം; സിപിഎം പ്രവര്ത്തകര്ക്കെതിരെ കേസ്
ചിറ്റൂർ നിയോജക മണ്ഡലം യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി അഡ്വ. സുമേഷ് അച്യുതന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വാഹനത്തിന് നേരെ ആക്രമണം. പെരുവെമ്പ് വാഴക്കോട് വച്ചാണ് സംഭവം. ശബരിമല സ്വർണ കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാരഡി ഗാനം വാഹനത്തിൽ നിന്നും കേൾപ്പിച്ചതാണ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണം.
'പോറ്റിയെ കേറ്റിയെ സ്വർണ്ണം ചെമ്പായ് മാറ്റിയെ' എന്ന പാരഡി ഗാനം പ്രചാരണ വാഹനത്തിൽ പ്ലേ ചെയ്തിനാല് വാഹനം തടഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രിയത്തിന് ചൂട് പകർന്ന പാരഡി ഗാനമായിരുന്നു ഇത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഒരോ മുന്നണികൾക്കും സ്ഥാനാർഥികൾക്കുമായി പലവിധ പാർഡി ഗാനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാറുണ്ടെങ്കിലും കോടതി കയറിയ ഗാനമാണ് പോറ്റിയെ കേറ്റിയെ എന്ന ഗാനം. പാട്ട് നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും പാട്ട് നിരോധിക്കാൻ കോടതി തയ്യാറായിട്ടില്ല.
പ്രചരണ വാഹനത്തെ ആക്രമിച്ചതിന് പിന്നിൽ എല്ഡിഎഫിന്റെ പരാജയഭീതിയാണെന്ന് പെരുവെമ്പ് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു. ഭയപ്പെട്ട് പ്രചാരണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റ വാഹനത്തിലെ ജീവനക്കാരനായ മോഹനന് ചിറ്റൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ നൽകി. സിപിഎം പ്രവർത്തകരായ അപ്പു, തുളസീദാസ്, സതീഷ്, പ്രവീൺ എന്നിവർക്കെതിരെ പുതുനഗരം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പൊലീസ് സുഗമമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു.
'3000 പെൻഷൻ' യുഡിഎഫിന്റേത് കോപ്പിയടിച്ചത്
ക്ഷേമ പെൻഷൻ 3000 ആക്കുമെന്ന എൽഡിഎഫ് പ്രഖ്യാപനം യുഡിഎഫിന്റെ കോപ്പിയടിയാണെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. എൽഡിഎഫ് പത്ത് കൊല്ലം ഭരിച്ചല്ലോ? 3000 ആക്കണം എങ്കിൽ മുമ്പേ ആക്കാമായിരുന്നില്ലെയെന്നും ചോദ്യം. എൽഡിഎഫിന്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രകടന പത്രികയിൽ ക്ഷേമ പെൻഷൻ 2500 ആക്കും എന്നായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആക്കിയോ?. ഇപ്പൊ വോട്ട് പിടിക്കാൻ 1600 കൂട്ടി 2000 ആക്കി. 265 ദിവസം 10 രൂപ കൂട്ടാൻ ആശ വർക്കർമാർ രാപ്പകൽ സമരം നടത്തിയില്ലേ. കേരളത്തിലെ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന കുറ്റവാളികൾക്ക് ദിവസം 650 രൂപ ആക്കിയത്. അതെങ്കിലും ആശ വർക്കർക്കമാർക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോ ആളുകളെ പറ്റിക്കാനാണ് എൽഡിഎഫ് മാനിഫെസ്റ്റോ ഇറക്കുന്നത്. എല്ലാകാലവും എല്ലാവരെയും പറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
'ഇന്ദിരാ ഗ്യാരന്റികള് കേരളത്തിന് ഗുണകരം': അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട്
യുഡിഎഫ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ദിരാ ഗ്യാരന്റികള് കേരളത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട്. ചികിത്സകൾക്ക് വസ്തുവും സ്വർണവും പണയം വയ്ക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഗുണം ചെയ്യും. രാജസ്ഥാനിൽ ഇത് ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കിയതാണ്. സർക്കാർ ആശുപത്രകളിൽ മാത്രമല്ല സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ഇത് നടക്കുമെന്നും അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് പറഞ്ഞു.
ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ മാതൃകയായി "രാജസ്ഥാൻ മോഡൽ" മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് രാജസ്ഥാൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു. കണക്കുകൾ നിരത്തി സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രാജസ്ഥാനെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഒന്നാമതെത്തിച്ചതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, മികച്ച ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന് പേരുകേട്ട കേരളം നിലവിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ ദുർഭരണത്താൽ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച ചിരഞ്ജീവി പദ്ധതി രാജസ്ഥാനിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഓരോ കുടുംബത്തിനും 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ പണമില്ലാതെയുള്ള (cashless) ചികിത്സയും 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ അപകട ഇൻഷുറൻസും നൽകുന്നുണ്ട്. ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ ഈ പദ്ധതി മോചിപ്പിച്ചു. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ സമാനമായ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ക്യാൻസർ, ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ, ന്യൂറോ സർജറി, വൃക്ക-കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ, ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് തുടങ്ങിയ ചെലവേറിയ ചികിത്സകൾ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം പൂർണമായും സൗജന്യമായി നൽകുന്നു. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മാത്രമല്ല, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ഈ സേവനം പണമില്ലാതെ (cashless) ലഭ്യമാണ്. ഏകദേശം 5,000 കോടി രൂപയുടെ സൗജന്യ ചികിത്സ 50 ലക്ഷത്തോളം രോഗികൾക്ക് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകി കഴിഞ്ഞു. ചികിത്സയ്ക്കൊപ്പം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് 5 ദിവസം മുമ്പും ഡിസ്ചാർജ് കഴിഞ്ഞ് 15 ദിവസം വരെയുമുള്ള മരുന്നുകൾ സൗജന്യമായും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭ്യമാണ്. ഇത് ചികിത്സയുടെ തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കുകയും രോഗികൾക്ക് അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
രോഗി മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്താണ് ചികിത്സ തേടുന്നതെങ്കിൽ പോലും ചിരഞ്ജീവി ഇൻഷുറൻസ് പാക്കേജ് അനുസരിച്ചുള്ള തുക അവർക്ക് റീ ഇംബേഴ്സ് മെൻ്റായി ലഭിക്കും. എംആർഐ (MRI), സിടി സ്കാൻ (CT Scan), എക്സ്-റേ (X-ray) ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ അത്യാവശ്യ പരിശോധനകളും പൂർണമായും സൗജന്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പാവപ്പെട്ടവർക്കും ഇടത്തരക്കാർക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ്. ചിരഞ്ജീവി പദ്ധതി മൂലം രാജസ്ഥാനിലെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 93 ശതമാനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ദേശീയ ശരാശരി 42 ശതമാനം മാത്രമാണ്. ഗുജറാത്ത് (44%), മഹാരാഷ്ട്ര (22%), യു.പി (16%) തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളേക്കാൾ വളരെ മുന്നിലാണിത്. ഇത്തരം സമഗ്രമായ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ സംവിധാനം 'ആരോഗ്യവകാശത്തെ ' (Right to Health) ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു മാതൃകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ 'ആരോഗ്യവകാശ നിയമം' (Right to Health law) നടപ്പിലാക്കിയതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിലും സൗജന്യ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. രാജസ്ഥാനിൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുകയോ രോഗബാധിതനാകുകയോ ചെയ്താൽ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പോലും 24 മണിക്കൂർ സൗജന്യ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കും.
2012-ൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ആരംഭിച്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സൗജന്യ മരുന്ന് പദ്ധതിയായ നിരോഗി രാജസ്ഥാൻ പദ്ധതി വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ട് 2021-ൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മരുന്നുകൾ, പരിശോധനകൾ, മുഴുവൻ ചികിത്സ എന്നിവ പൂർണമായും സൗജന്യമാക്കി. ഇതും ചിരഞ്ജീവി പദ്ധതിയും നിലവിൽ വന്നതോടെ സർക്കാർ-സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ പൂർണമായും സൗജന്യമായ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായി രാജസ്ഥാൻ മാറി.
കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്ത് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ 1,674 സബ് സെന്ററുകൾ, 710 പിഎച്ച്സികൾ (PHC), 325 പിഎച്ച്സികൾ (CHC) എന്നിവ തുറന്നു. രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു ലക്ഷം ജനസംഖ്യയ്ക്ക് 36 പിഎച്ച്സികൾ ഉള്ളപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇത് 17 മാത്രമാണ്.
രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു ലക്ഷം പേർക്ക് 11 പിഎച്ച്സികൾ ഉള്ളപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇത് 6.5 മാത്രമാണ്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ കിടക്കകളുടെ എണ്ണം 60 ശതമാനവും ഐസിയു കിടക്കകൾ ഏകദേശം 3 മടങ്ങും വർധിച്ചു. മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ വർധിച്ചതോടെ രാജസ്ഥാന്റെ ആരോഗ്യ സൂചികകളിലെ പുരോഗതി കാര്യമായി മുന്നേറി. സംസ്ഥാനത്തെ 95% പ്രസവങ്ങളും ഇപ്പോൾ ആശുപത്രികളിൽ നടക്കുന്നു, ഇത് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ 7% കൂടുതലാണ്. വാക്സിനേഷൻ: 2015-16ൽ 54.8% ആയിരുന്ന വാക്സിനേഷൻ പരിരക്ഷ ഇപ്പോൾ 81% ആയി ഉയർന്നു.
എല്ലാ ജില്ലകളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ തുടങ്ങാനുള്ള പദ്ധതി യഥാർഥത്തിൽ യുപിഎ സർക്കാർ മുൻകൈയെടുത്തതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തന്റെ ഭരണകാലത്ത് രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ 12 പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളജുകളും 29 നഴ്സിങ് കോളജുകളും തുറന്നു. എംബിബിഎസ് (MBBS) സീറ്റുകൾ 1,980, പിജി (PG) സീറ്റുകൾ 558 എന്നിങ്ങനെ വർധിപ്പിച്ചു. മികച്ച ഏകോപനത്തിനും മെഡിക്കൽ ഗവേഷണത്തിനുമായി മാർവാർ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി. ചികിത്സയ്ക്കായി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് തങ്ങളുടെ ഭൂമിയോ ആഭരണങ്ങളോ വിൽക്കേണ്ടി വരാത്ത വിധം രാജസ്ഥാനെ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു. ഈ 'രാജസ്ഥാൻ മോഡൽ' ഇന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
യുഡിഎഫ് വാഗ്ദാനങ്ങള്
- മിഷന് സമുദ്ര.
- വ്യോമയാന വികസനം.
- എംഎസ്എംഇ സംരംഭങ്ങള്.
- വയനാട് ട്രൈബല് യൂണിവേഴ്സിറ്റി.
- സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെന്ഷന് 3000 രൂപയാക്കും.
- ദരിദ്രര്ക്ക് നവ ആശ്രയ പദ്ധതി ആരംഭിക്കും.
- വിശപ്പ് രഹിത കേരളം ഉറപ്പാക്കാന് ഇന്ദിര കാന്റീന്. യുവ ശക്തി നാടിന്റെ സമ്പത്ത്.
- ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് വിഭാഗത്തോടുള്ള അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കാന് നടപടി.
- സ്പെഷല് സ്കൂളുകള്ക്ക് എയ്ഡഡ് പദവി.
- എയ്ഡഡ് സ്കൂള് അധ്യാപക നിയമനങ്ങള്ക്ക് അംഗീകാരം നല്കാന് നടപടി.
- കാരുണ്യാ ബെനവലന്റ് പദ്ധതി, ശ്രുതി തരംഗ തുടങ്ങിയ കാരുണ്യ പദ്ധതികള്.
- മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകള്, ഓട്ടോറിക്ഷകള്, കെഎസ്ആര്ടിസി, ടാക്സികള് എന്നിവയ്ക്ക് ഇന്ധന സബ്സിഡി.
- ആശാ വര്ക്കര്മാരുടെ ദിവസ വേതനം 700 ആക്കും.
- ബിപിഎല് കുടുംബങ്ങളിലെ രോഗികള്ക്ക് സൗജന്യ ഡയാലിസിസ്.
- വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് കെ ആര് നാരായണന് സ്കോളര്ഷിപ്പും ലോണ് സ്കോളര്ഷിപ്പും.
- ക്ഷേനിധി ബോര്ഡുകളുെട പ്രവര്ത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കാന് നടപടി.
- സ്നേഹ സുമംഗലി വിവാഹ മണ്ഡപങ്ങള്.
- ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് ബജറ്റ് വിഹിതം വര്ധിപ്പിക്കും.
- രോഗികള്ക്ക് ബെഡ് അവകാശമാക്കും.
- ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടിയെടുക്കും.
- സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളില് മികച്ച സേവനം.
- കുട്ടികള്ക്കും സ്ത്രീകള്ക്കുമായി ഷീ ഹോസ്റ്റല്.
- വൃദ്ധ വനിതകള്ക്ക് അമ്മവാടി പദ്ധതി.
- ആദിവാസികള്ക്കായി ട്രൈബല് ഹെല്ത്ത് ക്ലസ്റ്ററുകള്.
- തീരദേശവാസികള്ക്കായി കോസ്റ്റല് കെയര് യൂണിറ്റുകള്.
- അംഗനവാടി തൊഴിലാളികള്, ആശ, സ്കൂള് പാചക തൊഴിലാളികള് അടക്കമുള്ള സ്കീം.
- ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന: ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതം വര്ധിപ്പിക്കും. മരുന്നുകള്ക്കും രോഗ പരിശോധനകള്ക്കുമായി കൃത്യമായ ബജറ്റ് വിഹിതം. ആശുപത്രികളില് എത്തുന്ന രോഗികള്ക്ക് ബെഡ് അവരുടെ അവകാശമാക്കും. ആരോഗ്യമേഖലയില് ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് ചെലവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടി.സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളില് വയോജനങ്ങള്ക്കും അവശതയുള്ളവര്ക്കും മികച്ച സേവനം ലഭ്യമാക്കാന് കര്മ്മ സേന.
- സെക്കന്ഡറി ലെവലില് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യത്തിനായിഷീ ഹോസ്പ്പില്.
- വൃദ്ധവനിതകള്ക്ക് അംഗന്വാടിക്ക് സമാനമായി അമ്മവാടി പദ്ധതി.
- ആദിവാസി മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനായി ട്രൈബല് ഹെല്ത്ത് ക്ലസ്റ്ററുകള്.
- തീരദേശ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനായി പ്രത്യേക 'കോസ്റ്റല് കെയര് യൂണിറ്റുകള്' .
- പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ ജവഹര്ലാല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് മെഡിക്കല് എജ്യൂക്കേഷന് ആന്ഡ് റിസര്ച്ച് (ജിപ്മര്) മാതൃകയില് നോ ബില് (ബില് രഹിത) ആശുപത്രികള്.
- മുന് യു.ഡി.എഫ് സര്ക്കാര് ആരംഭിച്ച വയനാട്, തിരുവനന്തപുരം, കോന്നി, മഞ്ചേരി, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, കാസര്ഗോഡ്, കൊല്ലം (പാരിപ്പള്ളി) മെഡിക്കല് കോളജുകളുടെ പ്രവര്ത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തും. അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, സ്റ്റാഫ്, ഉപകരണങ്ങള് എല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തും. ഓരോ വീട്ടിലും ഒരോ ജീവന് രക്ഷാ പ്രവര്ത്തകന്.
- വിദേശ വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് കേരളത്തില് വന്ന് പഠിക്കാന് അവസരം ഒരുക്കുന്ന സെമസ്റ്റര് ഇന് കേരള പദ്ധതി.
- സംസ്ഥാന സ്റ്റുഡന്റ് മൊബിലിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്താന് സര്വകലാശാലകള്ക്കിടയില് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാന്സ്ഫര്.
- കേരളത്തിലെ കാമ്പസുകളില് 'സ്റ്റുഡന്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി'ക്ക് പ്രധാന പരിഗണന നല്കും.
- കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം അമിത രാഷ്ട്രീയവത്കരണത്തില് നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാന് അക്കാദമിക് കൗണ്സിലിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയായി അക്കാദമിക് സിന്ഡിക്കേറ്റ്
- സര്വകലാശാലകളിലെയും കോളജുകളിലെയും സ്കൂളുകളിലെയും വിദ്യാര്ഥികള്ക്കെതിരായ ജാതീയമായ വിവേചനങ്ങളും പക്ഷപാതവും അവസാനിപ്പിക്കാന് രോഹിത് വെമുല നിയമം.
- പ്ലസ് വണ് സീറ്റ് പ്രതിസന്ധിക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം.
- ആവശ്യമുള്ള ജില്ലകളില് സ്ഥിരമായ അധിക പ്ലസ് വണ് ബാച്ചുകള് അനുവദിക്കും.
- കേരളത്തില് കൂടുതല് അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാന് ഗ്ലോബല് കേപ്പബിലിറ്റി സെന്ററുകള്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നല്കാന് നയ രൂപീകരണം.
- പി.എസ്.സി സംവിധാനം കൂടുതല് കുറ്റമറ്റതാക്കാനും, ഒഴിവു റിപ്പോര്ട്ടിങ് കാര്യക്ഷമാക്കാനും പുതിയ നിയമ നിര്മ്മാണം.
- കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളില് റാഗിങ് തടയാന് സിദ്ധാര്ഥ് സ്റ്റുഡന്റ് ഡിസ്ട്രസ് ആപ്. റാഗിങ് തടയാനും വിദ്യാര്ഥി ക്ഷേമം ഉറപ്പ് വരുത്താനും സിദ്ധാര്ഥ് ആന്റി റാഗിങ് & സ്റ്റുഡന്റ വെല്ഫെയര് ആക്ട് നടപ്പാക്കും.
എല്ഡിഎഫ് 60 ഇന പരിപാടി
- കേവല ദാരിദ്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യും
- ആരോഗ്യകരമായ വാർധക്യം, കിടപ്പു രോഗികൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ പരിരക്ഷ
- കേരളത്തിൽ പഠിച്ചാല് ജോലി ഉറപ്പ്
- അഭ്യസ്തവിദ്യരുടെ സംരംഭങ്ങൾക്ക് പലിശ രഹിത വായ്പ
- സ്ത്രീകളിൽ 50 ശതമാനം പേർക്ക് ജോലി ഉറപ്പുവരുത്തും
- ബാക്ക് ടു സ്കൂള് തൊഴിൽ പരിശീലനം
- തൊഴിലുറപ്പിനെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കും
- വ്യവസായവത്കരണക്കുതിപ്പ്
- പൊതു മേഖല വിപുലപ്പെടുത്തും
- ടൂറിസം വളർച്ചയുടെ ചാലക ശക്തി
- മിഷൻ 100000
- പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളുെട നവീകരണവും വൈവിധ്യവത്കരണവും
- കാർഷിക ഉത്പാദന ക്ഷമത ദേശീയ ശരാശരിയിലേക്ക്
- മൂല്യവർദ്ധന ശൃംഖലയിൽ കൃഷിക്കാരുടെ വിഹിതം
- തോട്ടവിളകള്ക്ക് പുതിയ കര്മ്മ പദ്ധതി
- മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം
- ജലസേചനം - പുതിയ കാഴചപ്പാട്
- പാലിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത.
- കടൽ കടലിന്റെ മക്കൾക്ക്.
- പവർ കട്ട് ഇല്ലാത്ത കാലം തുടരും
- സ്മാർട്ട് റോഡുകൾ
- അതി വേഗ റെയിൽപ്പാതയും റെയിൽ ഗതാഗത ശൃംഖലയും
- KSRTC പ്രവർത്തനം ലാഭത്തിലാക്കും
- ജലഗതാഗത പാതകളും വാട്ടർ മെട്രോയും
- വിമാനത്താവളങ്ങളും തുറമുഖങ്ങളും
- ലോകോത്തര ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം
- നൂതന നൈപുണികളെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം
- നവകേരള ജനകീയാസൂതണം.
- ISO സർട്ടിഫിക്കഷൻ
- സമ്പൂർണ മാലിന്യ സംസ്കരണം
- കേരളം ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ പാർപ്പിട സംസ്ഥാനം
- എല്ലാ വീടുകളിലും ശുദ്ധജലം
- സാർവ്വത്രിക ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതി
- പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഗുണമേന്മ
- ശിശു സൗഹൃദം
- യുവജനക്ഷേമം
- കായിക കേരളം
- സ്ത്രീകളുടെ നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള് തടയും
- കുടുംബശീ പുതിയ വിതാനത്തിലേക്ക്
- ഭിന്നശേഷിക്കാരെ ഉൾച്ചേര്ക്കുന്ന വികസനം
- പട്ടികജാതി ക്ഷേമം
- പട്ടികവർഗ ക്ഷേമം
- മറ്റ് സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾ: പരിവര്ത്തിത ക്രൈസ്തവര്ക്കും പട്ടിക ജാതികാര്ക്കുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യങ്ങള് തുല്യ അളവില് നല്കും
- പ്രവാസികൾ വിജ്ഞാന സമ്പദ്ഘടന നിർമ്മാണത്തില്
- ഭാഷാ പോഷണവും സാംസ്കാരിക വികസനവും
- മാധ്യമ സാക്ഷരത
- പൊതുവിതരണം ശക്തിപ്പെടുത്തും
- സഹകരണ മേഖലയെ അഴിമതിരഹിതമാക്കി ശക്തിപ്പെടുത്തും
- പശ്ചിമഘട്ട ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കൽ
- വനങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ സംരക്ഷണം
- പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കേരളം
- ദുരന്ത നിവാരണം
- വാണിജ്യ മിഷൻ
- നഗരവത്കരണ നയം
- ജീവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും
- അഴിമതിരഹിത സദ്ഭരണം
- ഇടുക്കി, വയനാട്, കാസര്കോട്, കുട്ടനാട്, തീരദേശം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പാക്കേജുകൾ തുടരും
- ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പൂർത്തീകരിക്കും.
- മതനിരപേക്ഷതയെ മുറുകെപ്പിടിക്കും
യുഡിഎഫ് -എല്ഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി
കൊച്ചിയില് യുഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രികയും കോഴിക്കോട് എല്ഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രികയും പ്രകാശനം ചെയ്തു.
കൊച്ചിയില് പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കാന് യുഡിഎഫ്. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡി വേദിയില്. രേവന്ത് റെഡ്ഡിയാകും പത്രിക പ്രകാശനം ചെയ്യുക.
എല്ഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രിക ഉടന്
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള എല്ഡിഎഫിന്റെ പ്രകടന പത്രിക ഉടന് പുറത്തിറക്കും. തുടര് ഭരണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് പത്രികയിലുണ്ടാകുകയെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
പേരാമ്പ്രയിലെ വിവാദ അനൗണ്സ്മെന്റ്
പേരാമ്പ്രയിലെ വിവാദ അനൗണ്സ്മെന്റ് സംബന്ധിച്ചുള്ള യുഡിഎഫ് ആരോപണം തള്ളി എല്ഡിഎഫ്. അനൗണ്സ്മെന്റ് തങ്ങളുടേതല്ലെന്ന് എല്ഡിഎഫ്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി നമ്മുടെ ഖൗമില്പ്പെട്ടയാളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് യുഡിഎഫ് വോട്ട് പിടിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് എല്ഡിഎഫ് പ്രചാരണ വാഹനത്തില് നടത്തിയ അനൗണ്സ്മെന്റ് വിവാദമായതിന് പിന്നാലെയാണ് എല്ഡിഎഫ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഇന്നലെയാണ് എല്ഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വാഹനത്തില് 'നമ്മുടെ വോട്ടുകള് നമ്മുടെ ഖൗമിലെ കുട്ടിക്ക്' എന്ന അനൗൺസ്മെൻ്റ് കേട്ടത്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി മതം പറഞ്ഞ് വോട്ട് പിടിക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ചുള്ളതായിരുന്നു അനൗൺസ്മെൻ്റ്. എന്നാല് മതം പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചോദിച്ചില്ലെന്നും വർഗീയ വിഭജനം ലക്ഷ്യമിട്ട് എല്ഡിഎഫ് നടത്തുന്ന പ്രചാരണ വേളയാണിതെന്നുമാണ് യുഡിഎഫ് പറയുന്നത്.
പിവി അന്വറിനെതിരെ പരാതി നല്കും
ബേപ്പൂരിലെ സ്ഥാനാര്ഥി പിവി അന്വറിനെതിരെ പരാതി നല്കുമെന്ന് എതിര് സ്ഥാനാര്ഥിയായ പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ്. വ്യക്തിഹത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനില് പരാതി നല്കുക.
എല്ഡിഎഫിനെതിരെ കെസി വേണുഗോപാല്
പയ്യന്നൂരില് എല്ഡിഎഫ് വ്യാജ ആധാര് കാര്ഡ് നിര്മിക്കുന്നുവെന്ന് കെസി വേണുഗോപാല്. സിപിഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിലാണ് നിര്മാണം. മുഖ്യമന്ത്രിയാകട്ടെ നടത്തുന്നത് ലോ ലെവല് അറ്റാക്കാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇടതിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പരാജയ ഭീതിയെന്നും കെസി വേണുഗോപാല്.
കോഴിക്കോട്ടെ പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കാന് മുഖ്യമന്ത്രി
എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥികളുടെ പ്രചാരണത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് കോഴിക്കോടെത്തും. രാവിലെ 10 മണിക്ക് സിഎച്ച് കണാരന് സ്മാരക മന്ദിരത്തിലെത്തി അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക പ്രകാശനം ചെയ്യും. തുടര്ന്ന് കുണ്ടായിത്തോട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റാലിയില് പങ്കെടുക്കും. വൈകുന്നേരത്തോടെ കുന്നമംഗലം, കോഴിക്കോട് കടപ്പുറം, പുറമേരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ റാലികളിലും പങ്കെടുക്കും. ബിഹാര് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കളും റാലിക്കെത്തുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ഇന്നെത്തും
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ആവേശം പകരാന് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ഇന്ന് കേരത്തിലെത്തും. ചിറയിന്കീഴ് മണ്ഡലത്തില് നടക്കുന്ന പെതുയോഗത്തില് പ്രിയങ്ക പങ്കെടുക്കും. തുടര്ന്ന് കൊല്ലത്തും വൈകിട്ട് വട്ടിയൂര്ക്കാവിലും ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. സിപിഎം-ബിജെപി ഡീൽ, ശബരിമല സ്വർണ കൊള്ള അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി സംസാരിക്കും. വോട്ടെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ വരും ദിവസങ്ങളില് കോണ്ഗ്രസിന്റെ കൂടുതല് താരപ്രചാരകര് കേരളത്തില് എത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
യുഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രികയില് വന് പ്രഖ്യാപനങ്ങളെന്ന് സൂചന
- ആചാര സംരക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക നിയമം കൊണ്ടുവരും.
- ആശാവര്ക്കര്മാരുടെ പ്രതിദിന വേതനം 700 രൂപയാക്കും.
- സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെന്ഷന് അവകാശമാക്കും.
- ഇന്ദിര കാന്റീന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമാക്കും.
- സ്ത്രീകള്ക്ക് സൗജന്യം കെഎസ്ആര്ടിസി യാത്ര.
- റബ്ബറിന്റെ താങ്ങുവില 300 രൂപയാക്കും.
- കോളജുകളിലെ റാഗിങ് തടയാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന് പുറത്തിറക്കും.
- വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക നടപടികളുണ്ടാകും.
തപാല് വോട്ടിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തപാല് വോട്ടിങ് തുടരുന്നു. അവസ്യ സര്വീസ് വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ടവരും പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. 14 പോസ്റ്റൽ വോട്ടിങ് സെന്ററുകളും14 വോട്ടേഴ്സ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയുള്ള പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരല്ലാത്ത ജീവനക്കാർക്കുവേണ്ടി ഒരു ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് വോട്ടേഴ്സ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുമാണ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
രമേഷ് പിഷാരടിയെ പിന്തുണച്ച് എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി
പാലക്കാട്ടെ സ്ഥാനാര്ഥി രമേഷ് പിഷാരടിക്ക് പിന്തുണയുമായി എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി എന്എംആര് റസാഖ്. വോട്ട് തേടിയെത്തിയ പിഷാരടിയെ ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര് തടഞ്ഞ സംഭവത്തിലാണ് റസാഖിന്റെ പ്രതികരണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വോട്ട് തേടാനുള്ള അവകാശം എല്ലാ സ്ഥാനാര്ഥികള്ക്കുമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എതിര് സ്ഥാനാര്ഥികളോട് സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് എതിര്പ്പുണ്ടാകാം. എന്നാല് അതൊന്നും വ്യക്തിപരമോ വിദ്വേഷമോ ആകരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാലക്കാട്ടുകാരുടെ മനസ് ഇങ്ങനെയല്ലെന്നും അവര് എല്ലായിടത്തും എത്തി വോട്ട് ചോദിക്കട്ടെയും റസാഖ് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം എതിര്പ്പും വിദ്വേഷവും അണികളില് വെറുപ്പുളവാക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വടക്കന്തറയില് പ്രചാരണത്തിനെത്തിയപ്പോഴാണ് ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര് രമേഷ് പിഷാരടിയെ തടഞ്ഞത്. ബിജെപി കൗണ്സിലര് സിന്ധു രാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പിഷാരടിയെയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സംഘത്തെയും തടഞ്ഞത്.
എൽഡിഎഫിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് കാർഡ്
കോഴിക്കോട് സിപിഎം ജില്ല കമ്മിറ്റി ഓഫിസിൽ രാവിലെ 10ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എൽഡിഎഫിൻ്റെ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കും. കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് കൂടിയാകും ഈ നയരേഖ. 2021ൽ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എത്രത്തോളം നടപ്പാക്കി എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ വികസന പദ്ധതികളും പത്രികയിലുണ്ടാകും. ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ 2500 രൂപയായി വർധിപ്പിക്കുക, ലൈഫ് മിഷൻ, കെ-ഫോൺ പദ്ധതികളുടെ അടുത്ത ഘട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, റബറിൻ്റെ താങ്ങുവില 250 രൂപയാക്കി ഉയർത്തുക തുടങ്ങിയ നിർണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എൽഡിഎഫ് പത്രികയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇടതുമുന്നണിയിലെ വിവിധ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കും. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകൾക്കും ഊന്നൽ നൽകുന്നതാകും ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ.
യുഡിഎഫ് പ്രകടനപത്രിക കൊച്ചിയിൽ
യുഡിഎഫിൻ്റെ പ്രകടനപത്രിക കൊച്ചിയിലെ അബ്ബാദ് പ്ലാസയിൽ ഉച്ചയോടെ പ്രകാശനം ചെയ്യും. കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന അഞ്ച് പ്രധാന ഇന്ദിര ഗാരൻ്റികൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയാകും യുഡിഎഫിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ. ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ വർധിപ്പിക്കുക, സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുക തുടങ്ങിയ ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ പത്രികയിൽ ഇടംപിടിക്കും. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെയും യുവാക്കളെയും സ്ത്രീകളെയും ഒരുപോലെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വികസന പദ്ധതികളാണ് യുഡിഎഫ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ, കെസി വേണുഗോപാൽ, രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാകും പ്രകാശനം. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം വോട്ടാക്കി മാറ്റാനുള്ള നിർദേശങ്ങളും പത്രികയിലുണ്ടാകും. കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക പാക്കേജുകളും യുഡിഎഫ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാം. വിലക്കയറ്റം തടയാനുള്ള വിപണി ഇടപെടലുകളും നയരേഖയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും.