ആവേശം നിറച്ച് മോദിയുടെ റോഡ് ഷോ; കേരളത്തിലെ പരിപാടി അവസാനിച്ചു

മോദി റോഡ് ഷോയില്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 4, 2026 at 7:00 AM IST

Updated : April 4, 2026 at 7:40 PM IST

സംസ്ഥാനത്തെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി വെറും അഞ്ച് ദിനങ്ങള്‍ മാത്രമെ ബാക്കി നില്‍ക്കേ ഭരണ മാറ്റത്തിനും തുടര്‍ഭരണം ഉറപ്പിക്കാനും പാര്‍ട്ടികളും സ്ഥാനാര്‍ഥികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കുകയാണ്. ദേശീയ നേതാക്കള്‍ അടക്കം എത്തിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രചാരണം പൊടിപൊടിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് വീണ്ടും കേരളത്തിലെത്തും.

ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30ന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്റര്‍ മാര്‍ഗം വൈകീട്ട് 3ന് ചങ്ങനാശേരി കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങും. അവിടെ നിന്ന് റോഡ് ഷോയില്‍ തിരുവല്ലയില്‍ എത്തും. തിരുവല്ല പബ്ലിക് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കുന്ന സംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും. തിരുവല്ല, ആറന്മുള, ചെങ്ങന്നൂര്‍ അടക്കമുള്ള 10 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ സംഗമമാണ് തിരുവല്ല പബ്ലിക് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കുക. തുടര്‍ന്ന് തിരുവല്ലയിലും പൊതുപരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും. ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള, എഫ്‌സിആർഎ നിയമ ഭേദഗതി വിവാദങ്ങളിൽ മോദി എന്ത് പറയും എന്നതാണ് ജനങ്ങള്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. സംഗമത്തിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിക്കും. തുടര്‍ന്ന് തിരുവനന്തപുരം, നേമം മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കിള്ളിപ്പാലം മുതല്‍ കരമന വരെ ഒന്നര കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരമുള്ള റോഡ്‌ഷോയില്‍ പങ്കെടുക്കും. അതിന് ശേഷം വൈകിട്ട് മോദി ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് മടങ്ങും.

അതേസമയം കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി രാവിലെ ആലപ്പുഴയിലെത്തി പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. 3 ജില്ലകളിലായി 4 പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും. രാവിലെ 10 മണിക്ക് കൊച്ചിയിലെത്തിയ രാഹുൽ ആലപ്പുഴയിലെ പൊതുപരിപാടിയിലാണ് ആദ്യം പങ്കെടുത്തത്. അതിന് ശേഷം കട്ടപ്പനയിലും പിന്നിട് കൊച്ചിയിലുമാണ് പ്രചാരണത്തിനെത്തുക. പ്രചാരണത്തിനെത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള ഉയർത്തി എൽഡിഎഫിനെ കടന്നാക്രമിച്ചു. ശബരിമല കേസ് സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൗനം അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും രാഹുൽ വിമര്‍ശിച്ചു.

LIVE FEED

7:37 PM, 4 Apr 2026 (IST)

കേരളത്തിലെ പരിപാടിക്ക് സമാപനം, മോദി ഡല്‍ഹിക്കു തിരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരത്തെ റോഡ് ഷോയ്ക്ക് ആവേശപൂര്‍വമായ സമാപനം. റോഡ് ഷോയ്ക്കു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് ഡല്‍ഹിക്കു തിരിച്ചു.

7:09 PM, 4 Apr 2026 (IST)

സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റോഡ് ഷോ

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ റോഡ്ഷോയ്ക്ക് ആവേശകരമായ സ്വീകരണം. റോഡ്ഷോ കടന്നു പോകുന്ന വീഥിക്ക് ഇരുവശവും ജനങ്ങള്‍ പുഷ്പാഭിഷേകം നടത്തിയതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചത്. ബി ശ്രീലേഖ, രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍, കരമന ജയന്‍, വി മുരളീധരന്‍ എന്നീ സ്ഥാനാര്‍ഥികളും മോദിക്കൊപ്പം വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

6:35 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ആവേശമായി മോദി, തലസ്ഥാനത്ത് റോഡ് ഷോ

തലസ്ഥാനത്ത് മോദിയുടെ റോഡ് ഷോയ്ക്ക് തുടക്കം. കിള്ളിപ്പാലത്ത് നിന്ന് കരമനയിലേക്കാണ് റോഡ് ഷോ.

4:53 PM, 4 Apr 2026 (IST)

എല്ലാവര്‍ക്കും ഈസ്റ്റര്‍ വിഷു ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

മലയാളത്തില്‍ സംസാരിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതില്‍ ക്ഷമാപണം, തന്നോടുള്ള സ്‌നേഹവും ആശീര്‍വാദവുമാണ് നിങ്ങള്‍ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് കാരണം. കേരളത്തിന്‍റെ വികസനം ഏറ്റെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്‌നേഹം നൂറിരട്ടിയായി തിരിച്ച് നല്‍കും. ഭാരത് മാതാ കീ വിളികളോടെയും വന്ദേഭാരതം ചൊല്ലിയും അവസാനിപ്പിച്ചു.

4:51 PM, 4 Apr 2026 (IST)

പൗരത്വ നിയമഭേദഗതി വന്നപ്പോള്‍ ഇടത് വലത് മുന്നണികള്‍ കള്ളങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചു

ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ എഫ്‌സിആര്‍എ യ്‌ക്കെതിരെയും കള്ളപ്രചരണം നടത്തുന്നു.

4:48 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ഇടത് മുന്നണി ഹിന്ദു വിശ്വാസങ്ങളെ തകിടം മറിക്കാനാണ് എന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്

വലത് പക്ഷമാകട്ടെ വിശ്വാസികള്‍ക്കൊപ്പമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പകര്‍ന്നു, എന്‍ഡിഎ അധികാരത്തില്‍ വന്നാല്‍ ഇരു കൂട്ടരെയും ശിക്ഷിക്കും

4:45 PM, 4 Apr 2026 (IST)

വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടി ഇരുമുന്നണികളും കേരളത്തെ അപകടത്തിലാക്കുന്നു

മുനമ്പം പോലുള്ളവ ഇതിന് ഉദാഹരണം, നേരത്തെ ശബരിമലയുടെ പവിത്രതയെ കളങ്കപ്പെടുത്താന്‍ ആദ്യശ്രമം ഇപ്പോള്‍ അവിടെയുള്ള മുതലുകള്‍ കൊള്ളയടിക്കുന്നു

4:38 PM, 4 Apr 2026 (IST)

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിക്കാന്‍ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ ജീവന്‍ അപകടത്തിലാക്കരുത്

പ്രസ്‌താവനകള്‍ക്ക് ഇനിയും അവസരമുണ്ടാകും.

4:38 PM, 4 Apr 2026 (IST)

കോണ്‍ഗ്രസെന്നത് ബിജെപിയുടെ ബിടീമാണ് എന്ന ആരോപണം

രണ്ട് കൂട്ടര്‍ക്കും അറിയാം ബിജെപിയാണ് ഇവിടുത്തെ എ ടീമെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കുമറിയാം.

4:34 PM, 4 Apr 2026 (IST)

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം, അവിടെയുള്ള ഇന്ത്യാക്കാരെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന പ്രസ്‌താവനകളാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ നടത്തുന്നത്

നമ്മുടെ യുവാക്കളുടെയും അമ്മമാരുടെയും സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനം, അനാവശ്യ പ്രസ്‌താവനകള്‍ നടത്തരുത്.

4:27 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒരൊറ്റ ലോക്‌സഭ സീറ്റും ഇല്ലാതാകില്ല, നാരീശക്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നിയമം ഏകകണ്‌ഠമായി പാസാക്കണം

കേരളത്തിലെ വര്‍ഗീയതയും അഴിമതിയും തുടച്ച് നീക്കിയാല്‍ എല്ലായിടത്തും വികസനമെത്തും, യുവാക്കള്‍ കേരളം വിട്ടു പോകുന്നത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്.

4:22 PM, 4 Apr 2026 (IST)

പെണ്‍കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ബുദ വാക്‌സിന്‍, സ്ത്രീകള്‍ക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം

സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വത്തിനായി വിവിധ പദ്ധതികള്‍, സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് സംവരണം

4:19 PM, 4 Apr 2026 (IST)

കേരളത്തില്‍ എന്‍ഡിഎ അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് വമ്പന്‍ പദ്ധതികള്‍

സ്‌ത്രീ ശാക്തീകരണവും സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രാതിനിധ്യവുമെല്ലാം എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യങ്ങള്‍,

4:16 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ശബരി റെയില്‍ പദ്ധതി വരുമ്പോള്‍ അവസരങ്ങളുടെ പെരുമഴ

കച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങള്‍, പുത്തന്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടും, കേരളത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഇതൊന്നും നടപ്പാകാതിരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിന്‍റെയെല്ലാം ദോഷം ഉണ്ടാകുക തിരുവല്ലയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കാണ്. കേന്ദ്രത്തിലെ എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാര്‍ പുരോഗതിയിലേക്ക് കേരളത്തെ അതിവേഗം കൈപിടിച്ചെത്തിക്കും.

4:14 PM, 4 Apr 2026 (IST)

വഴിമുട്ടിയ ദേശീയ പാതാവികാസം സാധ്യമാക്കിയത് എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാര്‍

റെയില്‍വേ മേഖലയിലും വന്‍ കുതിപ്പ്, കോട്ടയം വഴി അതിവേഗ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകള്‍ ഓടുന്നു.

4:12 PM, 4 Apr 2026 (IST)

കേരളത്തില്‍ ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ വികസനം വരും

വടക്ക് കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആറെണ്ണത്തിലും ബിജെപി സര്‍ക്കാരാണ് ഉള്ളത്. ഗോവയിലും തുടര്‍ച്ചയായി ബിജെപിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ക്രൈസ്‌തവ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഈ സംസ്ഥാനവും വികസനക്കുതിപ്പിലാണ്.

4:10 PM, 4 Apr 2026 (IST)

പ്രധാമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പ്രകാരം കേരളത്തില്‍ നിരവധി പേര്‍ക്ക് വീട് നല്‍കി

നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയര്‍ത്താനാണ് ശ്രമം, കിസാന്‍ യോജനയുടെ ഫലം കേരളത്തിലെ റബര്‍ അടക്കമുള്ള കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കിട്ടി

4:09 PM, 4 Apr 2026 (IST)

കേരളത്തില്‍ ഇതുവരെ ബിജെപി സര്‍ക്കാരുണ്ടായിട്ടില്ല, എന്നാല്‍ കേന്ദ്രത്തിന് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും കേരളത്തിന് നല്‍കി

ബിജെപിയും എന്‍ഡിഎയെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു.

4:07 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ഗ്രാമീണ ഇടറോഡുകള്‍ എല്ലാം അതീവ ദയനീയാവസ്ഥയില്‍

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ഇത്രയും അപര്യാപ്‌തത ഉള്ളിടത്ത് വികസനം എങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്നും മോദി

4:05 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ഈശ്വരന്‍ കേരളത്തിന് വിശാലമായ സാധ്യതകളാണ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്

കേരളത്തില്‍ വ്യവസായത്തിനും വിനോദസഞ്ചാരത്തിനും നീലസമ്പദ്ഘടനയ്ക്കും ഏറെ അനുയോജ്യം

4:01 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ഇത്രയും വലിയ യോഗത്തിന് തിരുവല്ലയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു

നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് തങ്ങളുടെ ശക്തിയെന്നും മോദി,

3:59 PM, 4 Apr 2026 (IST)

അനൂപ് തന്‍റെ വലം കയ്യായി ദീര്‍ഘകാലമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു

അദ്ദേഹത്തെ താന്‍ തിരുവല്ലയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു

3:55 PM, 4 Apr 2026 (IST)

കേരളം വലിയ മാറ്റത്തിന് വേദിയാകുന്നു

മെയ് നാലിന് കേരളത്തിലെ ദുര്‍ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കും. ഇടത് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ വീഴ്‌ചയുടെ നാളുകള്‍ എണ്ണപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരളത്തില്‍ ആദ്യമായി ബിജെപിയുടെയും എന്‍ഡിഎയുടെയും സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വരുമെന്നും മോദിയുടെ ആത്മവിശ്വാസ പ്രകടനം

3:53 PM, 4 Apr 2026 (IST)

തനിക്ക് ചിത്രം നല്‍കിയ പെണ്‍കുട്ടിയെയും തന്‍റെ അമ്മയുടെ ചിത്രം നല്‍കിയ ആളെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്നും മോദി

വേദിയില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ അദ്ദേഹം അണിനിരത്തി

3:50 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ജയ് കേരളം, ജയ് കേരളം, ജയ് വികസിത കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞ് മോദിയുടെ തുടക്കം

കേരളത്തിലെ എന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്‍മാരെ എല്ലാവര്‍ക്കും എന്‍റെ നമസ്‌കാരം, ഭഗവന്‍ ശ്രീവല്ലഭന്‍റെ കാല്‍പ്പാദങ്ങളും വണങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് തുടക്കം, ശബരി അയ്യപ്പനെയും വണങ്ങിക്കൊണ്ട് തുടക്കം.

3:45 PM, 4 Apr 2026 (IST)

പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ ഉപഹാരം സമര്‍പ്പിച്ചു

തിരുവല്ലയിലെ ഇരട്ട എന്‍ജിന്‍ വികസന രേഖ അനൂപ് ആന്‍റണി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമര്‍പ്പിച്ചു

3:42 PM, 4 Apr 2026 (IST)

മോദിയെ താമരപ്പൂമാല ചാര്‍ത്തി സ്വീകരിച്ചു

കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍, തിരുവല്ലയിലെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി അനൂപ് ആന്‍റണി തുടങ്ങിയവര്‍ ചേര്‍ന്ന് ഉപഹാരവും സമര്‍പ്പിച്ചു. പൊന്നാട അണിയിക്കുകയും ഹരിപ്പാട് എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി സന്ദീപ് വചസ്‌പതി വേല്‍ കൈമാറുകയും ചെയ്‌തു. അനൂപ് ആന്‍റണി കഥകളി കിരീടവും ചാര്‍ത്തി

3:40 PM, 4 Apr 2026 (IST)

മോദി വേദിയില്‍

മോദി തിരുവല്ലയിലെ പൊതുയോഗ വേദിയിലെത്തി. മോദി വിളികളോടെയാണ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത്. വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലെ എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അദ്ദേഹം ഹസ്‌തദാനം നടത്തി.

3:16 PM, 4 Apr 2026 (IST)

പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തില്‍ എത്തി

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കേരളത്തിലെത്തി. ചങ്ങനാശേരിയില്‍ ഹെലികോപ്ടറില്‍ ഇറങ്ങിയശേഷം റോഡ്മാര്‍ഗം തിരുവല്ലയിലേക്ക് തിരിച്ചു. തിരുവല്ലയില്‍ വൈകിട്ട് നാലിന് നടക്കുന്ന പൊതു പരിപാടിയില്‍ മോദി പങ്കെടുക്കും. ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി റോഡ്ഷോയിലും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

2:09 PM, 4 Apr 2026 (IST)

സിദ്ധരാമയ്യ നാളെ കാസർകോട്

കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ നാളെ കാസർകോട് എത്തും. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കല്ലട്ര മാഹിൻ ഹാജിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനാണ് സിദ്ധരാമയ്യ എത്തുന്നത്. വൈകിട്ട് മുള്ളേരി വൊർക്കാടി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

12:47 PM, 4 Apr 2026 (IST)

യുഡിഎഫിൽ ആശയ കുഴപ്പമില്ല

എസ്‌ഡിപിഐ പിന്തുണയിൽ കൃത്യമായ മറുപടി പറയാതെ സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. എല്ലാവരുടെയും വോട്ട് സ്ഥാനാർഥികൾ പ്രതീക്ഷിക്കും. എല്ലാവരുടെയും വോട്ട് വേണ്ടിവരും. മതത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല മത്സരിക്കുന്നത്. യുഡിഎഫിൽ ആശയ കുഴപ്പമില്ല. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാകും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം എസ്‌ഡിപിഐ മതേതര പാർട്ടിയായാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. പേരാമ്പ്ര വിവാദത്തിൽ മതധ്രുവീകരണത്തിന് വളംവയ്‌ക്കുന്ന നിലപാടാണ് എൽഡിഎഫിനെന്നും സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ.

സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. (ETV Bharat)

11:49 AM, 4 Apr 2026 (IST)

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തില്‍

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആലപ്പുഴയില്‍. പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമര്‍ശിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. നരേന്ദ്ര മോദി ദൈവത്തെ പോലും മറന്നുവെന്ന് ശബരിമല സ്വര്‍ണ കേസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ബിജെപിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ബിജെപി-സിപിഎം ഡീല്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് രാഹുല്‍. പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് പ്രാചരണം.

എല്‍ഡിഎഫിനെതിരെ രാഹുല്‍:

എല്‍ഡിഎഫ് എന്തിനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇടതുപക്ഷ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട്. എന്നാല്‍ ധൈര്യത്തോടെ പറയുകയാണെങ്കില്‍ ഇടതുപക്ഷത്ത് ഇടതുപക്ഷമായ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറയേണ്ടവരും. മാത്രമല്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോള്‍ ഇടതുപക്ഷത്തില്‍ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഇടതിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന അദൃശ്യ കരമെന്ന് പറയുന്നത് വര്‍ഗീയതയുടേതാണ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാവര്‍ക്കും മനസിലാക്കാം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയും ബിജെപിയും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന്. ഇടതുപക്ഷത്തുള്ള നിരവധി നേതാക്കള്‍ക്ക് ഇത് മനസിലാകുന്നുണ്ട്. രണ്ട് തരം നേതാക്കളാണ് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിലുള്ളത്. അതിലൊരു കൂട്ടം പാര്‍ട്ടിയുടെ ആര്‍എസ്‌എസ്- ബിജെപി ബന്ധത്തില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തവരാണ്. എന്നാല്‍ രണ്ടാമത്തേത് പ്രത്യയ ശാസ്‌ത്രത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അവര്‍ അവസരപാദപരമായി ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല. ഇവര്‍ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട തോന്നുള്ളവരാണെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

ഞാന്‍ ബിജെപിെയയും ആര്‍എസ്എസിനെയും നിരന്തരം എതിര്‍ക്കുന്നയാളാണ്. എനിക്കെതിരെ 38 കേസുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്. അവരെന്‍റെ ലോക്‌സഭയിലെ അംഗത്വം റദ്ദാക്കി. എന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വസതി അവര്‍ നീക്കം ചെയ്‌തു. 55 മണിക്കൂര്‍ എന്നെ നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്‌തു. പക്ഷെ ഞാന്‍ ഒരിക്കലും ബിജെപിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം നിര്‍ത്തിയില്ല. നരേന്ദ്ര മോദി എന്നെയും കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയെയും ഓരോ ദിവസവും ആക്രമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നരേന്ദ്ര മോദി നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആക്രമിക്കാത്തത്? എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തെ ആക്രമിക്കാത്തത്? നരേന്ദ്ര മോദി എല്ലാ പ്രസംഗത്തിലും ദൈവത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കും. എല്ലാ സംസാരത്തിലും ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മതത്തെയും അവഹേളിച്ചതും ക്ഷേത്രത്തെ അവഹേളിച്ചതുമെല്ലാം പറയും. കേരളത്തിലെ പ്രശസ്‌തമായ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നാണ് സ്വര്‍ണം കവര്‍ന്നത്. അതിന് ശേഷം സ്വര്‍ണം മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് ചെമ്പ് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തില്‍ വന്നിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും മിണ്ടിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മതത്തെയും ക്ഷേത്രങ്ങളെയും മതങ്ങളെയും അദ്ദേഹം മറന്ന് പോയി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എല്‍ഡിഎഫിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും സഹായിക്കണം. നരേന്ദ്ര മോദിക്കറിയാം ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്ക് നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ യാതൊരു വെല്ലുവിളിയും ഉയര്‍ത്താനാകില്ലെന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് യുഡിഎഫിനെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. 22 വര്‍ഷമായി താന്‍ രാഷ്‌ട്രീയത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് നിരവധി അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഞാന്‍ നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷെ അവയെല്ലാം നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. ഒരു പാര്‍ട്ടി തന്നെ 5, 10 വര്‍ഷം അധികാരത്തില്‍ ഇരുന്നാല്‍ അവരുടെ മനസില്‍ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും. അവരുടെ മനസില്‍ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള സംശയങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കും.

ചെറിയ നേതാക്കളിലും അതുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതില്‍ സീനിയര്‍ ജൂനിയര്‍ വ്യത്യസമില്ല. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ്, എംഎല്‍എ തുടങ്ങി എല്ലാവരിലും ഇത് കാണാനാകും. ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വരുന്നത് ജനങ്ങള്‍ മൂലമാണെന്നത് വ്യക്തമാകണം. ഒരു ജനാധിപത്യത്തില്‍ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ വരുമ്പോള്‍ ജനങ്ങളാണ് തങ്ങള്‍ അധികാരം നല്‍കിയതെന്നും ഈ അധികാരം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയതെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടാകണം.

എന്നാല്‍ പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങള്‍ നല്‍കിയ അധികാരം ജനങ്ങളുടേതല്ലെന്നും അത് എന്നിലുള്ളതാണെന്നും അവര്‍ ചിന്തിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ജനങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഈ അധികാരം വന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നയാള്‍ വിനയാന്വിതനാണ്. അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നയാളും അഭിനന്ദിക്കുന്നയാളും ആയിരിക്കും. ജനങ്ങളെ അവര്‍ തന്‍റെ പങ്കാളിയായിട്ടാകം കാണുക. അത്തമൊരാള്‍ സംസാരിക്കുന്നത് വ്യവസായിയോടാണെങ്കിലും ചെരുപ്പ് കുത്തുന്നയാളോടാണെങ്കിലും അവര്‍ കരുതുന്നത് അതവരുടെ പങ്കാളിയാണെന്നാണ്. എന്നാല്‍ അധികാരം നിന്നില്‍ നിന്നാണുണ്ടായതെന്നാണ് ചുറ്റുമുള്ളവര്‍ പറയുമ്പോള്‍ അത് അവരുടെ ഉള്ളില്‍ ഒരു ദാര്‍ഷ്‌ട്യം ഉണ്ടാക്കും.

11:09 AM, 4 Apr 2026 (IST)

തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്നത് വ്യക്തിഹത്യയെന്ന് തഹിലിയ

തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്നത് വ്യക്തിഹത്യയെന്ന് പേരമ്പ്രയിെല സ്ഥാനാര്‍ഥി പാത്തിമ തഹിലിയ. വര്‍ഗീയ പ്രചാരണത്തിന് പിന്നില്‍ എല്‍ഡിഎഫ്. തോല്‍വി ഉറപ്പായത് കൊണ്ട് വര്‍ഗീയ പ്രചാരണ നടത്തുന്നുവെന്നും തഹിലിയ.

10:16 AM, 4 Apr 2026 (IST)

'പുറത്ത് വരുന്നത് പെയ്‌ഡ് സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍'

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ പുറത്ത് വരുന്നത് പെയ്‌ഡ് സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്‍. എല്ലാം തട്ടിക്കൂട്ട് സർവേകളാണെന്നും ഇതില്‍ ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം. ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് ശ്രമം. യഥാർഥ ജനവിധി ഇതല്ലെന്നും വിഡി സതീശന്‍ പറഞ്ഞു.

യുഡിഎഫ് 100ലധികം സീറ്റുകൾ നേടുമെന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നു. എസ്‌ഡിപിഐ , പിഡിപി, ആർഎസ്‌എസ് പിന്തുണകളെ കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി മിണ്ടുന്നില്ല. എസ്‌ഡിപിഐ തീവ്രവാദ സംഘടന ആണെന്നാണ് പാർട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് പറയുന്നത്. കാപട്യമെ നിന്‍റെ പേരോ പിണറായിയെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു. നാല് പതിറ്റാണ്ട് സിപിഎം ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയെ തോളില്‍ കൊണ്ടുനടന്നു. എസ്‌ഡിപിഐ വോട്ട് വേണ്ട എന്നത് യുഡിഎഫ് എടുത്ത തീരുമാനമാണ്. അതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. മഞ്ചേശ്വരത്തെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എസ്‌ഡിപിഐയെ മതേതര പാർട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. എഫ് സി ആർ എ സുരേഷ് ഗോപി ശരിക്കും വായിച്ച് നോക്കണം. ബിജെപി ആട്ടിൻ തോലിട്ട ചെന്നായയാണ്. കേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തവർ. എഫ് സി ആർ എ വഴി ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകാതിരിക്കാം. ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ ഏറ്റെടുക്കാം. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ആസ്‌തി തട്ടിയെടുക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ബിജെപിയുടെ ശ്രമമെന്നും വിഡി സതീശൻ കാസർകോട് പറഞ്ഞു.

വിഡി സതീശന്‍. (ETV Bharat)

8:39 AM, 4 Apr 2026 (IST)

കെസി വേണുഗോപാലിനെതിരെ വ്യാജ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു; കൈരളി ന്യൂസിനെതിരെ പരാതി

എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാലിനെതിരെ വ്യാജ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ച കൈരളി ചാനലിനെതിരെ പരാതി. എഐസിസി നിയമ വിഭാഗം ചെയർമാൻ ഡോ.അഭിഷേക് സിഭ്‌വിയാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് പരാതി നൽകിയത്. പണം കൈപ്പറ്റുന്നുവെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും വിധം ഡിജിറ്റൽ മാർഗങ്ങളിലൂടെ എഡിറ്റ് ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് ചാനലിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ചിത്രത്തിന് മുകളിൽ പച്ച നിറത്തിലുള്ള വട്ടം ബോധപൂർവം ചേർത്തുവെന്നും പരാതികളിൽ പറയുന്നു.

വരാനിരിക്കുന്ന കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാനും വോട്ടർമാരെ തെറ്റിധരിപ്പിക്കാനുമുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമമാണിതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വാട്‌സ്ആപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, എക്‌സ് (ട്വിറ്റർ) തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ ഈ വ്യാജ ചിത്രം മനഃപൂർവം വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ സിങ്‌വി കമ്മിഷന്‍റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ തേടി. വ്യാജ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ ഉടൻ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കണമെന്നും എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്നും ചാനലിൽ നിന്നും ഈ വ്യാജ ചിത്രം അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദേശിക്കണമെന്നും സിങ്‌വി പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ആലപ്പുഴ പൊലീസിലും പരാതി: കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് എഎ ഷുക്കൂർ ആലപ്പുഴ നോർത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകി. 336(4) (വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ), 353(2) (പൊതുജനമധ്യത്തിൽ വിദ്വേഷം പടർത്തൽ), 61 (ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന), ഐടി ആക്‌ട്‌ സെക്ഷൻ 66 എന്നിവ പ്രകാരം കൈരളി ന്യൂസിനും അതിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്കുമെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എഎ ഷുക്കൂർ പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ അട്ടിമറിക്കാനും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്താനുമുള്ള ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പോരാടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

7:44 AM, 4 Apr 2026 (IST)

മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രശംസിച്ച് പ്രകാശ്‌ രാജ്

വികസനത്തിന്‍റെയും സാഹോദര്യത്തിന്‍റെയും പച്ചത്തുരുത്തായി നിലകൊള്ളുകയാണ് കേരളമെന്ന് തെന്നിന്ത്യന്‍ താരം പ്രകാശ്‌ രാജ്. കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷമായി ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വജിയനെന്നും അദ്ദേഹം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്‍റെ തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ലാത്ത നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി കാണിച്ച ആര്‍ജവം പ്രശംസനീയമെന്നും പ്രകാശ്‌ രാജ്.

7:32 AM, 4 Apr 2026 (IST)

മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് ധര്‍മടത്ത്

എല്‍ഡിഎഫിന്‍റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജന്‍ ഇന്ന് ധര്‍മടത്ത് എത്തും. മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടാണ് എല്‍ഡിഎഫിന്‍റെ പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്.

7:24 AM, 4 Apr 2026 (IST)

ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് എംസി റോഡില്‍ തിരുവല്ല മുതല്‍ ചങ്ങനാശ്ശേരി വരെ ഇന്ന് വാഹന ഗതാഗതം ഉണ്ടാകും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതല്‍ വൈകുന്നരം 6 മണി വരെയാണ് നിയന്ത്രണം. ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്‍എസ്എസ് കോളജും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കുക.

ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഇങ്ങനെ

ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ

ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും എസി റോഡിലൂടെ കോട്ടയത്തേയ്ക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ പൂർണമായും കിടങ്ങറ ജങ്‌ഷനിൽ നിന്നും കുന്നുംകരി, വാലടി, മുളയ്ക്കാംത്തുരുത്തി വഴി എംസി റോഡിൽ പൂന്നമൂട് എത്തി അവിടെ ന്നിനും കോട്ടയം ഭാഗത്തേയ്ക്ക് പോകേണ്ടതാണ്.

ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും തിരുവല്ല ഭാഗത്തേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ കിടങ്ങറ ഭാഗത്ത് നിന്നും മുട്ടാർ വഴി തിരുവല്ല - അമ്പലപ്പുഴ റോഡിലെത്തി തിരുവല്ല ഭാഗത്തേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞ് പോകണം.

ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും എ.സി റോഡിലൂടെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഭാഗത്തേയ്ക്കെത്തുന്ന കെഎസ്‌ആര്‍ടിസി ആലപ്പുഴ റോഡിൽ കൈലാത്ത് പമ്പിലും മാതാ വേ ബ്രിഡ്‌ജ് ഗ്രൗണ്ടിലും യാത്രക്കാരെ ഇറക്കി യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കണം.

ആലപ്പുഴ ഭാഗത്ത് നിന്നും കോട്ടയം ഭാഗത്തേയ്ക്ക് പോകേണ്ട വാഹനങ്ങൾ ചേർത്തല, തണ്ണീർമുക്കം, കുമരകം വഴി കോട്ടയത്തേയ്ക്ക് തിരിക്കണം.

കോട്ടയത്ത് നിന്നും പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ

കോട്ടയം ഭാഗത്ത് നിന്നും എംസി റോഡിൽ കൂടി തിരുവല്ല ഭാഗത്തേയ്ക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ മതുമൂല, വാഴപ്പളളി ഭാഗത്തേയ്ക്ക് ഒഴികെയുളള വാഹനങ്ങൾ പൂർണമായും പാലാത്ര ജങ്‌ഷനിൽ നിന്നും ബൈപ്പാസിലൂടെ എസ്എച്ച് ജങ്‌ഷനിലെത്തി നാലുകോടി, പായിപ്പാട് വഴി കവിയൂർ ഭാഗത്തേയ്ക്ക് പോകണം.

കോട്ടയത്ത് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകേണ്ട വാഹനങ്ങൾ കഞ്ഞിക്കുഴി, വടവാതൂർ, മണർകാട്, പുതുപ്പളളി, കറുകച്ചാൽ, മല്ലപ്പളളി കോഴഞ്ചേരി വഴി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകണം.

കോട്ടയം ഭാഗത്ത് നിന്നും പത്തനംതിട്ട ഭാഗത്തേയ്ക്ക് പോകേണ്ട വാഹനങ്ങൾ കഞ്ഞിക്കുഴി, പുതുപ്പളളി, കറുകച്ചാൽ, നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി, മല്ലപ്പളളി, പുല്ലാട്, കോഴഞ്ചേരി വഴി പത്തനംതിട്ട ഭാഗത്തേയ്ക്ക് പോകേണ്ടതാണ്.

കോട്ടയം ടൗണിൽ നിന്നും ആലപ്പുഴയിലേക്ക് പോകേണ്ട വാഹനങ്ങൾ കുമരകം, തണ്ണീർമുക്കം, ചേർത്തല വഴി ആലപ്പുഴയിലേക്ക് പോകണം.

തലസ്ഥാനത്ത് നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും എറണാകുളം ഭാഗത്തേയ്ക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ മുളക്കുഴ, പുത്തൻകാവ്, ആറാട്ടുപുഴ, കോയിപ്രം, പുല്ലാട്, മല്ലപ്പളളി, മണർകാട് ബൈപ്പാസ് റോഡിലെ പട്ടിത്താനം ജങ്‌ഷനിലെത്തി എറണാകുളത്തേക്കും കോട്ടയം ഭാഗത്തേയ്ക്ക് പോകേണ്ടവർ മണർകാട് ഭാഗത്ത് നിന്നും കെകെ റോഡിലൂടെ കോട്ടയത്തേക്കും പോകണം.

തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്ത് നിന്നും എംസി റോഡ് വഴി എറണാകുളം ഭാഗത്തേയ്ക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ചെങ്ങന്നൂരു നിന്നും മുണ്ടൻകാവ്, പാണ്ടനാട്, പരുമല, മാന്നാർ, പൊടിയാടി, ചക്കുളത്തുകാവ്, അമ്പലപ്പുഴ വഴി ഹൈവെയിലെത്തിയോ ആല്ലെങ്കിൽ ചക്കുളത്തുകാവിൽ നിന്നും മുട്ടാർ, കിടങ്ങറ, വഴി എ.സി റോഡിലെത്തി ആലപ്പുഴ വഴി എറണാകുളം ഭാഗത്തേയ്ക്ക് പോകേണ്ടതാണ്.

6:48 AM, 4 Apr 2026 (IST)

പ്രീപോള്‍ സര്‍വേകള്‍ നിരോധിക്കണം; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് പരാതി

സംസ്ഥാനത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ വിവിധ വാര്‍ത്ത ചാനലുകള്‍ നടത്തുന്ന പ്രീപോള്‍ സര്‍വേകളും അഭിപ്രായ സര്‍വേകളും നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് പരാതി നല്‍കി. കെപിസിസി അംഗം അഡ്വ. ജെഎസ്‌ അഖിലാണ് പരാതി നല്‍കിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പരാതി സമര്‍പ്പിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നെയുള്ള ഇത്തരം ഫലങ്ങള്‍ വോട്ടര്‍മാരെ മാനസികമായി സ്വാധീനിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയ്‌ക്ക് തടസമാണെന്നും പരാതിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

