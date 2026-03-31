വടക്ക് രാഹുൽ, തെക്ക് പിണറായി; സംവാദ വെല്ലുവിളികൾക്കിടെ സംസ്ഥാനത്ത് തീപാറും പ്രചാരണം

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 31, 2026 at 6:52 AM IST

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒൻപത് നാൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രചാരണം വികസന വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾക്ക് പകരം ഭരണനേട്ടങ്ങളും ജനക്ഷേമവും മുൻനിർത്തിയുള്ള സംവാദങ്ങൾക്കാണ് കളമൊരുങ്ങുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ മുൻനിർത്തി സംവാദത്തിന് തയാറാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കിയതോടെയാണ് പ്രചാരണരംഗം ചൂടുപിടിച്ചത്. സമയവും സ്ഥലവും നിശ്ചയിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോൾ നേരിടാൻ തയാറാണെന്ന മറുപടിയുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവും രംഗത്തെത്തി. പ്രകടന പത്രികകളും വികസന രേഖകളും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച മുന്നണികൾ ഇതിൽ ഊന്നിയാണ് വോട്ടഭ്യർഥിക്കുന്നത്. മധ്യകേരളത്തിൽ ശബരിമല വിഷയവും സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തും സജീവ ചർച്ചയാണ്. സർക്കാരിനെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന യുഡിഎഫിനെയും ബിജെപിയെയും വികസന നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാണ് ഇടതുപക്ഷം നേരിടുന്നത്.

LIVE FEED

6:58 AM, 31 Mar 2026 (IST)

ബിജെപി പ്രകടന പത്രിക ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്രിക ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും. ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ നിതിന്‍ നബീനാണ് ഭരണരേഖയായ പ്രകടന പത്രിക പ്രകാശനം ചെയ്യുക. കേരളത്തില്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ അതിവേഗ റെയില്‍ പദ്ധതി പത്രികയില്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. മാത്രമല്ല യുവാക്കള്‍ക്കും സ്‌ത്രീകള്‍ക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന പദ്ധതികളും വികസന വാഗ്‌ദാനങ്ങളും പത്രികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

6:54 AM, 31 Mar 2026 (IST)

വടക്കൻ കേരളത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി

യുഡിഎഫ് പ്രചാരണത്തിന് ആവേശം പകരാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ പര്യടനം നടത്തും. വിവിധ പൊതുസമ്മേളനങ്ങളിലും കോഴിക്കോട് മാവൂർ റോഡിലെ റോഡ് ഷോയിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തവണയുണ്ടായ തിരിച്ചടികൾ മറികടക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യം സഹായിക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. വികസന മുരടിപ്പും അഴിമതിയും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിനെ യുഡിഎഫ് പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നത്. സിപിഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം മറിയം ധാവ്‌ലെ, ബിജെപിക്കായി നടി ഖുശ്ബു തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരപ്രചാരകരും വടക്കൻ കേരളത്തിൽ സജീവമാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ദേശീയ നേതാക്കൾ എത്തുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പൂർവാധികം ഊർജസ്വലമാകും.

6:53 AM, 31 Mar 2026 (IST)

തലസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി അധ്യക്ഷനും

ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ എ ക്ലാസ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രചാരണത്തിനെത്തും. അരുവിക്കര, വട്ടിയൂർക്കാവ്, നേമം, കഴക്കൂട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിലെ പൊതുസമ്മേളനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും. വയനാട് ദുരന്തനിവാരണ ഫണ്ട്, ശബരിമല, ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട്, എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണ എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്കൊപ്പം നേമത്ത് ബിജെപിയുടെ അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിക്കുമെന്ന അവകാശവാദത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണമുണ്ടാകും. വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ബിജെപി കൗൺസിലർമാർ സിപിഎമ്മിന് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന കെ മുരളീധരൻ്റെ ആരോപണത്തിനും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിയേക്കും. അതേസമയം ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ഇന്ന് ആറ്റിങ്ങലിൽ റോഡ് ഷോ നടത്തും. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയ ആറ്റിങ്ങലിൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാനാണ് പാർട്ടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ബിജെപിയുടെ പ്രകടന പത്രികയിലുണ്ടാകുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

