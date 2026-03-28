'ഡീൽ' കത്തിച്ച് യുഡിഎഫ്, പ്രതിരോധിക്കാൻ എൽഡിഎഫ്; നേട്ടം കൊയ്യാൻ ബിജെപി

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 28, 2026 at 6:40 AM IST

കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 12 ദിവസം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം 'ഡീൽ' വിവാദത്തിലേക്ക് വഴിമാറി. പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ വാക്പോരിന് തിരികൊളുത്തി. പഴയ ചിത്രങ്ങളും പ്രസ്‌താവനകളും കുത്തിപ്പൊക്കിയുള്ള പ്രചാരണങ്ങളാണ് ഇരുമുന്നണികളും നടത്തുന്നത്.

സജീവമാക്കി നിർത്താൻ കോൺഗ്രസ്

ഡീൽ വിവാദം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണത്തിന് കാരണമാകുമെന്നത് ഭരണമുന്നണിക്ക് വലിയ തലവേദനയാണ്. അതിനാൽ വിവാദങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാതെ വികസനം ചർച്ചയാക്കാനാണ് സിപിഎം ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിഷയം സജീവമായി നിലനിർത്താനാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നീക്കം. സിപിഎം വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ബിജെപിക്കാണ് ഗുണമെന്നും ഇത് കേവലമൊരു ആരോപണമല്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭരണവിരുദ്ധ, ബിജെപി വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കാതെ യുഡിഎഫിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

പ്രതീക്ഷയോടെ ബിജെപി

ഡീൽ വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി വികസന കാര്യങ്ങളിലേക്കും ശബരിമല അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്കും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണം കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുമ്പോൾ, യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും തമ്മിലുള്ള പോര് പല നിർണായക മണ്ഡലങ്ങളിലും തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന് ബിജെപിയും കണക്കുകൂട്ടുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാകും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളെ പൂർണമായും നിയന്ത്രിക്കുക.

