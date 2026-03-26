ETV Bharat / state

മത്സരരംഗത്ത് ആരെല്ലാം ഉറച്ചുനിൽക്കും? നാമനിർദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന സമയം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 3ന്

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 FINAL CANDIDATE LIST NEWS ASSEMBLY POLLS LIVE UPDATES DUMMY CANDIDATE WITHDRAWAL
പിണറായി വിജയൻ, വിഡി സതീശൻ, രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 26, 2026 at 6:25 AM IST

|

Updated : March 26, 2026 at 7:04 AM IST

Choose ETV Bharat

സംസ്ഥാനത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ യഥാർഥ ചിത്രം ഇന്ന് വ്യക്തമാകും. പത്രികകൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന സമയം ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്നിന് അവസാനിക്കുന്നതോടെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ അന്തിമ പട്ടിക പുറത്തുവരും.

നാമനിർദേശ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്‌മപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം നിലവിൽ 985 സ്ഥാനാർഥികളാണ് സംസ്ഥാനത്താകെ മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. പത്രിക സമർപ്പിച്ച 1254 പേരിൽ 269 പേരുടെ പത്രികകൾ തള്ളിപ്പോയി. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 957 സ്ഥാനാർഥികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്തവണ സ്ഥാനാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനയുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊടുവള്ളി മണ്ഡലത്തിലാണ് കൂടുതൽ സ്ഥാനാർഥികളുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് 16 സ്ഥാനാർഥികളുണ്ട്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം തെളിയുമ്പോൾ പ്രമുഖ മുന്നണികളെയും സ്ഥാനാർഥികളെയും അലട്ടുന്നത് അപരന്മാരുടെ ഭീഷണിയാണ്. വോട്ടർമാരിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അപരന്മാരെ പിൻവലിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളിലാണ് രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ. മഞ്ചേശ്വരത്ത് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ അപരനായി സുരേന്ദ്രൻ എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരാൾ പത്രിക നൽകിയത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. അപരന്മാർ വോട്ടുവിഹിതത്തിൽ കുറവുണ്ടാക്കുമോ എന്ന ഭയത്തിലാണ് മുന്നണികൾ.

സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡീൽ ആരോപണങ്ങളും വാക്‌പോരുകളുമായി മുന്നണികൾ പരസ്പരം ആഞ്ഞടിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ദേശീയ നേതാക്കൾ കൂടി എത്തുന്നതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ശക്തമാകും. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഇതിനോടകം സംസ്ഥാനത്തെത്തി. ഭരണത്തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിടുന്ന എൽഡിഎഫും ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യുഡിഎഫും കരുത്തുറ്റ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന എൻഡിഎയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ആര് വിജയിക്കുമെന്നത് നിർണായകമാണ്. സ്ഥാനാർഥി ചിത്രം വ്യക്തമാകുന്നതോടെ വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണാനുള്ള അവസാനവട്ട ഓട്ടപ്പാച്ചിലിലേക്ക് മുന്നണികൾ കടക്കും.

LIVE FEED

7:02 AM, 26 Mar 2026 (IST)

വിജയ പ്രതീക്ഷയില്‍ തിരുവഞ്ചൂര്‍

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി നാലാം തവണയും വിജയ പ്രതീക്ഷയുമായി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ. കോട്ടയത്തിന്‍റെ വികസന മുരടിപ്പിന് കാരണം എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം. യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽ മന്ത്രിയായിരിക്കെ കോട്ടയത്ത് താൻ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ തുടർന്ന് വന്ന ഇടത് സർക്കാർ തയാറായില്ലെന്നും അതാണ് ആകാശപ്പാതയുെട നിര്‍മാണം പാതിയില്‍ നിലച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. തുടങ്ങി വച്ച പദ്ധതികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ വോട്ടര്‍മാര്‍ കൂടെ നില്‍ക്കണമെന്നും തിരുവഞ്ചൂര്‍ ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. കുമാരനല്ലൂരില്‍ നടന്ന സ്വീകരണ യോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ എംഎല്‍എ. കേരളത്തെ ലേലം ചെയ്യുന്ന കാലത്തേക്ക് പിണറായി സർക്കാർ തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നവെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ പറഞ്ഞു. 6 ലക്ഷം കോടി രൂപ കടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുണ്ട്. അടുത്ത തലമുറയുടെ പേരിലുണ്ട്. അവരെല്ലാം വേദനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിത് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

കുമാരനല്ലൂർ ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ വിവിധ പോയിന്‍റുകളിൽ സ്ഥാനാർഥിക്ക് വമ്പിച്ച സ്വീകരണമാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. കുമാരനല്ലൂർ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ കിഴക്കേ നടയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പര്യടനം ചവിട്ടുവരി, പുത്തേട്ട്, ചൂരക്കാട്ടുപടി, കൊച്ചിപ്പടി, ഇളയിടം, നീലിമംഗലം എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി. എസ്എൻഎൽപിഎസ്, ശാസ്‌താവ് ക്ഷേത്രം, സെന്‍റ് ജോസഫ് ഹോം എന്നിവിടങ്ങളിലും ആവേശകരമായ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. മെഡിക്കൽ കോളജ്, പാറയ്ക്കൽ ജങ്‌ഷൻ, ചെമ്മനം പടി, പട്ടത്താനം, ഹൗസിങ് ബോർഡ് മേഖലകൾ പിന്നിട്ട് പര്യടനം കൈമുണ്ടൻ കാലാവഴിയിലൂടെ കണ്ണാതറപ്പടിയിലെത്തി. സംക്രാന്തി, പള്ളിപ്പുറം, ലക്ഷംവീട്, മാമൂട്, കുഴിയാലിപ്പടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർഥി വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ടു. തുടർന്ന് അർത്യാകുളം, വെള്ളൂപറമ്പ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിപ്പടി, ഇരുകവല എന്നിവിടങ്ങളിലും പര്യടനം നടത്തി.

ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങളിലും കുട്ടികളും വയോജനങ്ങളും വീട്ടമ്മമാരും ഉൾപ്പെടെ വൻ ജനാവലിയാണ് സ്ഥാനാർഥിയെ വരവേൽക്കാൻ എത്തിയത്. പൂച്ചെണ്ടുകൾ നൽകിയും ഷാൾ അണിയിച്ചും വോട്ടർമാർ തിരുവഞ്ചൂരിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് - കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ബൈക്ക് റാലി പര്യടനത്തിന് കൊഴുപ്പേകി. നൂറുകണക്കിന് യുവാക്കളാണ് ബൈക്കുകളിൽ സ്ഥാനാർഥിയെ അനുഗമിച്ചത്. യുഡിഎഫിന്‍റെ കൈവശമുള്ള കോട്ടയം നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില്‍ തിരുവഞ്ചൂരിന്‍റെ മുഖ്യ എതിരാളി എല്‍ഡിഎഫിന്‍റെ അഡ്വ.കെ അനില്‍ കുമാറാണ്. എന്‍ഡിഎയിലെ പുതുമുഖ സ്ഥാനാര്‍ഥി പി.അനില്‍ കുമാറും മത്സര രംഗത്തുണ്ട്.

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.