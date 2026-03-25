അപരന്മാർ പിന്മാറുമോ? നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അന്തിമ സ്ഥാനാർഥി ചിത്രം നാളെ തെളിയും

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 25, 2026 at 6:22 AM IST

സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി അവസാനിച്ചതോടെ മത്സരചിത്രം നാളെ തെളിയും. പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം നാളെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ അപരന്മാരെ ഒഴിവാക്കാൻ പാർട്ടികൾ ശ്രമം തുടങ്ങി. ആരെല്ലാം മത്സരരംഗത്തുണ്ടാകുമെന്ന് നാളെ വൈകിട്ടോടെ വ്യക്തമാകും.

പ്രമുഖരായ പല സ്ഥാനാർഥികൾക്കും ഇപ്പോഴും അപരഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രന് ഭീഷണിയായി ഡി സുരേന്ദ്രൻ നായർ എന്നയാൾ പത്രിക നൽകി. തിരുവനന്തപുരം ഉഴമലയ്ക്കലിലെ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് ഇയാൾ. കോൺഗ്രസിൻ്റെ അറിവോടെയാണ് ഇയാൾ പത്രിക നൽകിയതെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

ഇന്നലെ നടന്ന സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നായി 354 പത്രികകൾ തള്ളി. നാളെ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം കഴിയുന്നതോടെ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും അന്തിമ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തുവരും. അപരന്മാർ മത്സരരംഗത്ത് തുടരുമോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും പല പ്രമുഖ സ്ഥാനാർഥികളുടെയും വിജയസാധ്യത. രാഷ്ട്രീയ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് ഒടുവിൽ തെളിയുന്ന മത്സരചിത്രം വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഗതി നിർണയിക്കും.

