രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രി ആകണം, സതീശൻ്റെ വനവാസം സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെയെന്ന് പ്രാര്‍ഥിക്കാമെന്ന് സുധാകരൻ

Kerala Election Live Updates Top Leaders Hit Campaign Trail (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 6, 2026 at 6:53 AM IST

Updated : April 6, 2026 at 7:48 PM IST

സംസ്ഥാനത്ത് പതിനാറാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പരസ്യപ്രചാരണം നാളെ വൈകിട്ട് കൊട്ടിക്കലാശത്തോടെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ, വോട്ടർമാരെ നേരിൽക്കണ്ട് സ്വാധീനിക്കാൻ ദേശീയ നേതാക്കളുടെ വൻ നിര കേരളത്തിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നു. 2.71 കോടി വോട്ടർമാർ ഒൻപതിന് പോളിങ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി അവസാനവട്ട വോട്ടുകൾ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഓട്ടപ്പാച്ചിലിലാണ് എല്ലാ മുന്നണികളും. പരിമിതമായ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രചാരണത്തിന് ലഭിച്ചതെങ്കിലും പരമാവധി ദേശീയ നേതാക്കളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് കാടിളക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടക്കുന്നത്.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പര്യടനം

പ്രചാരണ രംഗത്ത് വൻ മുന്നേറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് തൃശൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മധ്യകേരളത്തിൽ പര്യടനം നടത്തും. നേരത്തെ കേരളത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള, സിപിഎം-ബിജെപി ഡീൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ശക്തമായി ഉന്നയിച്ച അദ്ദേഹം, അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വികസന കാര്യങ്ങളാണോ അതോ കൂടുതൽ ഗ്യാരണ്ടികളാണോ വോട്ടർമാർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയെന്ന് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. എഐസിസി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കളും പ്രചാരണരംഗത്തുണ്ട്. എറണാകുളം ജില്ലയിലടക്കം യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പ് വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്.

ശിവകുമാറും പ്രചാരണത്തിന്

കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ വട്ടിയൂർക്കാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലെ വിവിധ പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും. കൊച്ചിയിലെ ഹെലിപാഡ് അസൗകര്യങ്ങൾ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മധ്യകേരളത്തിലെ പര്യടനത്തിൽ നേരിയ അവ്യക്തതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

ആവേശം പകരാൻ അമിത് ഷാ

അതേസമയം ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ആവേശം പകരാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിവിധ പരിപാടികളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് എയിംസ് കൊണ്ടുവരുമെന്ന സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം അദ്ദേഹം നടത്തി. ഇതിന് പുറമെ ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികളെ കണ്ടെത്തി ജയിലിലടക്കാൻ എൻഡിഎ സർക്കാരിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം വോട്ടർമാർക്ക് മുന്നിൽ ആവർത്തിച്ചു. വിദേശ സഹായ നിയന്ത്രണ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈസ്‌തവ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടായ അകൽച്ച ഇല്ലാതാക്കാനും അമിത് ഷാ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ നൽകി.

എൻഡിഎയ്ക്ക് ഉറച്ച പ്രതീക്ഷ

കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾക്ക് പിന്നാലെ ക്രൈസ്‌തവ വിശ്വാസികളുടെ വോട്ട് എൻഡിഎയ്ക്ക് തന്നെ ലഭിക്കുമെന്ന ഉറച്ച പ്രത്യാശയും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തൃശൂരിലെ ഒല്ലൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇന്ന് പ്രചാരണത്തിന് എത്തും. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ബിജെപി ക്യാമ്പ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് പാരമ്യത്തിൽ

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള മുതൽ സിപിഎം-എസ്ഡിപിഐ ബന്ധം, വയനാട്ടിലെ ഫണ്ട് പിരിവ് വിവാദം, പയ്യന്നൂരിലെ വ്യാജ ആധാർ കാർഡ് നിർമാണ ആരോപണങ്ങൾ വരെ നീളുന്ന അതിരൂക്ഷമായ രാഷ്ട്രീയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കാണ് കേരളം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. അവശേഷിക്കുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ വോട്ടർമാർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും തങ്ങളുടെ പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നത്. റോഡ് ഷോകളും കൺവെൻഷനുകളുമായി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുകയാണ്.

LIVE FEED

7:47 PM, 6 Apr 2026 (IST)

കാസർകോട്ടില്‍ വോട്ടെടുപ്പിന് പഴുതടച്ച സുരക്ഷ

കാസർകോട് ജില്ലയിൽ വോട്ടെടുപ്പിന് പഴുതടച്ച സുരക്ഷ. കേന്ദ്ര സായുധ സേനയുൾപ്പെടെ 2000ത്തോളം സേനാംഗങ്ങളെ വിന്യസിച്ചു. 1200 ജില്ലാ പ`ലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയാണ് 2000ത്തോളം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജില്ലയിലുടനീളം വിന്യസിച്ചത്. പ്രശ്‌നബാധിത ബൂത്തുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി 864 കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസിനെ (CAPF) നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

7:11 PM, 6 Apr 2026 (IST)

രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രി ആകണം, സതീശൻ്റെ വനവാസം സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ, സുധാകരൻ

യു ഡ‍ി എഫിന് ഭരണം കിട്ടിയാൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രി ആകണമെന്ന അഭിപ്രായത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്ന് കെ സുധാകരൻ. വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യുഡിഎഫ് തോറ്റാല്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ വനവാസത്തിന് പോകേണ്ടി വരുമെന്നും അങ്ങനെയൊന്ന് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാര്‍ഥിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

6:37 PM, 6 Apr 2026 (IST)

നേമം ഗുജറാത്തല്ല, മതനിരപേക്ഷതയുടെ നാടെന്ന് ശിവൻകുട്ടി

മതനിരപേക്ഷതയുടെ നാടാണ് നേമമെന്ന് വി ശിവൻകുട്ടി. എല്‍ഡിഎഫ് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന മത നിരപേക്ഷത നേമത്തെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങള്‍ എല്‍ഡിഎഫിനെ അംഗീകരിക്കുന്നത്. അതു കൊണ്ടാണ് ബിജെപി അവരുടെ ഗുജറാത്ത് എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച നേമം കഴിഞ്ഞ തവണ പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ എല്‍ഡിഎഫിനു കഴിഞ്ഞതെന്ന് ശിവന്‍കുട്ടി ഇടിവിഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

വി ശിവൻകുട്ടി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

6:14 PM, 6 Apr 2026 (IST)

മോദിയുടെ പരിപാടിക്കിടെ SHOയെ എസ്‌ഐ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്‌തത് ഗുരുതര ചട്ടലംഘനം

പത്തനംതിട്ടയിലെ തിരുവല്ലയിൽ നടന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പരിപാടിക്കിടെ പ്രൊബേഷൻ SHOയെ എസ്‌ഐ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്‌ത സംഭവത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നൽകി സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച്. ഗുരുതര ചട്ടലംഘനമെന്ന് പത്തനംതിട്ട SP, DGPക്ക് നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

5:53 PM, 6 Apr 2026 (IST)

സിസി മുകുന്ദൻ്റെ മുൻ പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗത്തിൻ്റെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധം; പൊലീസുമായി വാക്കേറ്റം

സിസി മുകുന്ദൻ എംഎൽഎയുടെ മുൻ പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗം അറസ്റ്റിൽ. ഗീതാഗോപി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റിലായത്. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്ന പരാതിയിലാണ് അഹ്സറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. തന്നെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഗീതാഗോപി അപമാനിക്കുന്നു എന്ന് കാട്ടി പരാതി നൽകാൻ അഹ്സർ എത്തിയപ്പോഴാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

ഇതോടെ സിസി മുകുന്ദൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിവൈഎസ്‌പി ഓഫീസിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. ബിജെപി പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗത്തെ വിട്ടു കിട്ടാതെ മടങ്ങില്ലെന്നാണ് മുകുന്ദൻ്റെ നിലപാട്. തുടർന്ന് മുകുന്ദനും പൊലീസും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. മുകുന്ദനൊപ്പം നിന്നതിനാണ് തന്നെ കുടുക്കിയതെന്ന് അസ്ഹർ പ്രതികരിച്ചു. ജാതീയമായ അധിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടില്ല. സിപിഐക്കാർ ഇടപെട്ടാണ് കള്ളക്കേസ് എടുപ്പിച്ചതെന്നും അസ്ഹർ പറഞ്ഞു.

5:29 PM, 6 Apr 2026 (IST)

സി.പി.എം - ബി.ജെ.പി കൂട്ടുകെട്ട് ആരോപിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ തൊടാത്തത് ബി.ജെ.പിയും സി.പി.ഐ.എമ്മും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യ ധാരണയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. പാലക്കോട്ടെ പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് ഇക്കാര്യം വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിച്ചത്. "എന്നെ ജയിലിലടക്കാൻ നോക്കുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ അഴിമതികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തത്?" എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

5:05 PM, 6 Apr 2026 (IST)

സന്ദീപ്‌ വാര്യരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്‌ത് എസ്‌എഫ്‌ഐ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി സന്ദീപ്‌ വാര്യരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്‌ത് എസ്‌എഫ്‌ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍. പ്രചാരണത്തിനായി പടന്നക്കാട് നെഹ്റു കോളജിലെത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം. കയ്യേറ്റ ശ്രമത്തിനിടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവര്‍ക്കും പരിക്ക്. ഇവരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സന്ദീപ്‌ വാര്യര്‍ക്ക് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരെയും കയ്യേറ്റം ചെയ്‌തതായി ആരോപണം.

സന്ദീപ്‌ വാര്യരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്നു. (ETV Bharat)

4:24 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ട്വന്‍റി 20യില്‍ പൊട്ടിത്തെറി

ട്വന്‍റി 20യുടെ എന്‍ഡിഎ പ്രവേശനത്തില്‍ പൊട്ടിത്തെറി. പുതൃക്ക പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് പൂജ ജോമോന്‍ രാജിവച്ചു. സാബു എം ജേക്കബ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപണം.

പൂജയുടെ ആരോപണത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി സാബു എം ജേക്കബ്‌:

തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ശ്രമമെന്ന് സാബു എം ജേക്കബ്. 5 ലക്ഷം രൂപ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്നും പൂജ കൈപ്പറ്റിയെന്ന് സാബു എം ജേക്കബ്.

3:58 PM, 6 Apr 2026 (IST)

മുഖ്യമന്ത്രി ധര്‍മടത്ത്

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ധര്‍മടത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ റോഡ്‌ഷോ. പെരളശേരിയില്‍ നിന്നും റോഡ്‌ ഷോ ആരംഭിച്ചു.

3:43 PM, 6 Apr 2026 (IST)

വികസനരേഖ പുറത്തിറക്കി എൻഡിഎ

കൽപ്പറ്റ മണ്ഡലത്തിന്‍റെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി വികസന രേഖ പുറത്തിറക്കി എൻഡിഎ. ആരോഗ്യം, ഗതാഗതം, വിനോദ സഞ്ചാരം തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് രേഖ തയ്യാറാക്കിയത്. മണ്ഡലത്തിനൊപ്പം വയനാടിന്‍റെ ദീർഘകാല ആവശ്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കൽപ്പറ്റ മണ്ഡലം ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി പ്രശാന്ത് മലവയൽ പറഞ്ഞു.

വയനാടിന്‍റെ ഏറെകാലത്തെ ആവശ്യമായ മടക്കിമലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് സ്ഥാപിക്കുമെന്നതാണ് പ്രധാന വാഗ്‌ദാനം. യാത്രാ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പടിഞ്ഞാറത്തറ–പൂഴിത്തോട് പാതയും ചിപ്പിലിത്തോട്–മരുതലാവ് ചുരം ബൈപ്പാസ് റോഡും യാഥാർഥ്യമാക്കുമെന്ന് രേഖയിൽ പറയുന്നു. വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയെ അന്താരാഷ്‌ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനായി ബാണാസുരസാഗർ, കാരാപ്പുഴ, പൂക്കോട് തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കും.

അടച്ചിട്ട മീൻമുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ വീണ്ടും തുറക്കാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതിയും നടപ്പാക്കും. ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ റോഡുകളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിപുലീകരണം, വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൂടുതൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ എന്നിവയും വികസന രേഖയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വയനാടിന്‍റെ ദീർഘകാല സ്വപ്‌നമായ റെയിൽവേ യാഥാർഥ്യമാക്കുമെന്നും എൻഡിഎ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.

3:14 PM, 6 Apr 2026 (IST)

മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമര്‍ശിച്ച് ചെന്നിത്തല

ഒരു മുന്നണി പ്രകടന പത്രിക തിരുത്തുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് രമേഷ്‌ ചെന്നിത്തല. മലയോര മേഖലയിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഇരുട്ടടിയാണ് നേരിട്ടത്. പ്രകടന പത്രിക വായിച്ച് നോക്കാന്‍ പോലും മുഖ്യമന്ത്രി സഹയമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രകടന പത്രിക തിരുത്തേണ്ടതായി വന്നത്.

2:53 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ബിജെപി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കുന്നു

കിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി തൃശൂർ ഡിസിസി പ്രസിഡന്‍റ് ജോസഫ് ടാജറ്റ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍റെ സഹായത്തോടെ ബിജെപി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കുന്നു. ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ പൊലീസിനെ ചട്ടുകമാക്കി മാറ്റിയെന്നും ജോസഫ് ടാജറ്റ്.

2:14 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ട്വന്‍റി-ട്വന്‍റിയില്‍ പൊട്ടിത്തെറി

ബിജെപിക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും സാബു ജേക്കബ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് പൂജാ ജോമോന്‍.

1:16 PM, 6 Apr 2026 (IST)

പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പച്ചക്കള്ളം; വിമര്‍ശനവുമായി വിഡി സതീശന്‍

ഇടതുപക്ഷ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പ്രോഗ്രസ് കാര്‍ഡിനെ വിമര്‍ശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്‍. സര്‍ക്കാര്‍ വാഗ്‌ദാനങ്ങളൊന്നും പാലിച്ചില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം. കാരുണ്യ വെനവലന്‍റ് , ആശ്വസ കിരണം പദ്ധതികള്‍ ഇല്ലാതായി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സമൂഹത്തിന് വലിയ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച് അവരെ കളിപ്പിച്ചു. ഇടുക്കിയിലെ ഭൂപ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. ഏത് പ്രശ്‌നമാണ് പരിഹരിച്ചതെന്ന് വിഡിസതീശന്‍ ചോദിച്ചു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം കുളമാക്കി. നിരവധി കോളജില്‍ പ്രിന്‍സിപ്പള്‍മാരില്ല. വിസിമാരില്ല. കോളജുകളില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ട കോഴ്‌സുകളില്ല. വിദ്യാര്‍ഥികളെല്ലാം താത്പര്യമുള്ള വിഷയം തേടി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുകയാണ്. നെല്ല് സംഭരണത്തിന്‍റെ അവസ്ഥയെന്താണ്? ഇതുപോലെ കള്ളം നിറച്ച മറ്റൊരു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിപിഎം ശവം തീനികളെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തല്‍.

1:07 PM, 6 Apr 2026 (IST)

കിറ്റ് വിതരണത്തിൽ കേസെടുത്തു

തൃശൂർ വാടാനപ്പള്ളിയിൽ വോട്ടിന് കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്‌ത സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തു. ഗോഡൗൺ ഉടമയ്ക്കും ഓർഡർ നൽകിയ വ്യക്തിക്കും എതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വാടാനപ്പള്ളി പൊലീസിന് നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി.

1:02 PM, 6 Apr 2026 (IST)

വ്യാജ ഫോൺ സന്ദേശം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് പരാതി നൽകി പിടിഎ റഹീം

കുന്ദമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തന്‍റെ പേരിൽ വ്യാജ ഫോൺ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പിടിഎ റഹീം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ പരാതി നൽകി. ചുറ്റിക അരിവാൾ നക്ഷത്രം ചിഹ്നത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി വിവിധ ആളുകളുടെ ഫോണുകളിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ എത്തുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പരാതി നൽകിയത്. എന്നാൽ തന്‍റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം ബക്കറ്റാണെന്നും ചുറ്റിക അരിവാൾ-നക്ഷത്രം ചിഹ്നത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ താനോ തൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മറ്റിയോ അയച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തൻ്റെ പേരും ചിഹ്നവും ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം വോട്ടർമാരിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 8037847590 എന്ന നമ്പറിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാജ സന്ദേശം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തി ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പിടിഎ റഹീം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളെ പാർട്ടി ഫണ്ട് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് സ്വാധീനിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് മുമ്പ് തൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ചിലരുടേതിൽ 'സ്‌പാം' നമ്പറായി കാണിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ ജനാധിപത്യ നടപടിക്രമങ്ങളെ ബാധിക്കാമെന്നും അതിനാൽ അടിയന്തരമായി അന്വേഷണം നടത്തി നടപടിയെടുക്കണമെന്നുമാണ് പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സജീവ മുസ്‌ലീം ലീഗ് പ്രവർത്തകനാണ് ഫണ്ട് ഓഫർ ചെയ്‌ത് വിളിച്ചതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

12:49 PM, 6 Apr 2026 (IST)

പാലക്കാട് കേന്ദ്രമന്ത്രി ശിവരാജ്‌ സിങ് ചൗഹാന്‍

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ശിവരാജ്‌ സിങ് ചൗഹാന്‍ പാലക്കാട്. ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി ശോഭാ സുരേന്ദ്രന് വോട്ട് നല്‍കണമെന്ന് ശിവരാജ്‌ സിങ് ചൗഹാന്‍. സ്‌ത്രീകള്‍ക്കായി പ്രത്യേക പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി. ബിജെപി ഇവിടെ ജയിച്ചാല്‍ ഇവിടുത്തെ കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ പടക്കം പൊട്ടും. എന്നാല്‍ മറ്റുള്ളവരാണ് വിജയിക്കുന്നതെങ്കില്‍ പാകിസ്ഥാനിലാണ് പടക്കം പൊട്ടുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിങ്ങള്‍ ശോഭാ സുരേന്ദ്രന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങള്‍ വിജയിപ്പിച്ചാല്‍ ഈ ഗ്രാമത്തില്‍ വികസനം ഞാന്‍ കൊണ്ടുവരും.

പാലക്കാട്ടെ ബിജെപി പ്രചാരണം. (ETV Bharat.)

12:36 PM, 6 Apr 2026 (IST)

അമിത്‌ ഷായുടെ റോഡ്‌ ഷോ

ആലപ്പുഴയിലെ ഹരിപ്പാട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്‌ ഷായുടെ റോഡ്‌ ഷോ.

12:34 PM, 6 Apr 2026 (IST)

സണ്ണി ജോസഫിന് വോട്ടുതേടി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി സണ്ണി ജോസഫിനായി വോട്ട് അഭിയര്‍ഥിച്ച് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി. നിക്ഷേപം നടത്തുന്നവർക്ക് ചില ഉറപ്പുകൾ നൽകണം. നയങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. അനാവശ്യ സമരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിക്ഷേപം വരും. യുഡിഎഫ് വന്നാൽ അതുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഹൈവേകളെയും എയർപോർട്ടിനെയും തുറമുഖങ്ങളെയും എതിർത്ത പാരമ്പര്യമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ളത്. ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസിൽ മൂന്നിലാണെന്ന വാദമുണ്ട് എന്നിട്ടും നിക്ഷേപം എന്ത് കൊണ്ട് വരുന്നില്ലെന്നും ചോദ്യം.

വയനാട് രാത്രി യാത്ര: പ്രിയങ്ക നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വനംവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട്. മനുഷ്യ മൃഗ സംഘർഷമുണ്ട്. അതെല്ലാം പരിഗണിച്ച് വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും. 52000 കോടി രൂപയാണ് 5 ഗ്യാരൻ്റികൾ നടപ്പാക്കാൻ ചെലവഴിക്കുന്നത്.

12:30 PM, 6 Apr 2026 (IST)

കണ്ണൂരിലടക്കം വികസനമുണ്ടായിട്ടില്ല ഡികെ ശിവകുമാര്‍

പിണറായി വിജയന്‍റെ നേതൃത്വത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കണ്ണൂരിലടക്കം വികസനത്തിനായി ഒരു നിക്ഷേപവും വന്നിട്ടില്ലെന്ന് കര്‍ണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാര്‍. പത്ത് വർഷം എൽഡി എഫ് ഭരിച്ചിട്ട് ഒരു വികസനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

തൊഴില്ലായ്മ വലിയ പ്രശ്‌നമാണ് 25 ലക്ഷം ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഓരോ വർഷവും നാടു വിടുന്നത്. അവർ ലോകത്തിന്‍റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും തൊഴിൽ തേടി പോകുന്നു. രളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ അധ്വാനശീലരാണ്. ഴിൽ നൽകാതെ എന്തിനാണ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ തുടരുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കാനുളളതെന്നും ഡികെ ശിവകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു ചോദ്യവും പിണറായിയോട് ചോദിക്കുന്നില്ല. വർ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല. എന്ത് നിക്ഷേപമാണ് ഇടത് സർക്കാർ കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണം. ണാടകയിൽ വലിയ നിക്ഷേപം എത്തുന്നുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടേത് ലിബറൽ നയങ്ങളാണ്. ഇവിടെ അതിൽ വ്യക്തതയില്ല. ഇവിടെ ആവശ്യത്തിലധികം മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയുണ്ട്. മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ യോഗത്യയുള്ളവരുണ്ട്. അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ മേഖലയിലും സർക്കാർ തികഞ്ഞ പരാജയം.മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിന് വലിയ കടമാണ്.

90 ശതമാനം ആളുകളും ഭരണം മാറണമെന്ന് അഭിപ്രായമുള്ളവരാണ്. ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ സുഹൃത്ത്. ഒരുപാട് അഴിമതികൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു അന്വേഷണവുമില്ല. കർണാടകയിൽ നൽകിയ 5 ഗ്യാരൻ്റികളും ഭരണത്തിലേറി 5-6 മാസം കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കി.കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 5 ഗ്യാരൻ്റികളും സമയ ബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കും. പാർലമെൻ്റ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായത്. അത് തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അവർത്തിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. യുദ്ധത്തിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയുന്നവർക്കൊപ്പം കോൺഗ്രസും യുഡിഎഫും ഉറച്ച് നിൽക്കും.

11:35 AM, 6 Apr 2026 (IST)

വീണാ ജോര്‍ജിനെതിരെ ഹര്‍ഷിന

വാക്ക് കൊണ്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും പ്രവർത്തി കൊണ്ട് വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്‌തയാളാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രിയെന്ന് പ്രസവ ശാസ്ത്രക്രിയയ്‌ക്കിടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങി വര്‍ഷങ്ങളോളം ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ അനുഭവിച്ച പന്തീരാങ്കാവ് സ്വദേശിനി കെകെ ഹർഷിന. ആറന്മുള നിയോജക മണ്ഡലം യുഡിഫ് സ്ഥാനാർഥി അബിൻ വർക്കിക്കായി വോട്ട് അഭ്യർഥിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രതികരണം. ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജാണ് ആറന്മുള മണ്ഡലത്തിലെ സിറ്റിങ് എംഎൽഎ. സമരപന്തലിൽ വന്ന് നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ വച്ച് പോയ ആരോഗ്യ മന്ത്രി എവിടെ? സർക്കാർ വഞ്ചിച്ചപ്പോൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും അബിൻ വർക്കിയുമാണെന്നും ഹര്‍ഷിന പറഞ്ഞു. അബിൻ വർക്കി അന്നും ഇന്നും കൂടെ നിന്നയാളാണെന്നും അബിൻ വർക്കി വിജയിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. അബിൻ വർക്കിക്കൊപ്പം മണ്ഡലത്തിലെ അഴൂർ വഞ്ചിപ്പടിയിൽ വച്ചാണ് ഹര്‍ഷിന മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ അലംഭാവമുണ്ടായെന്നും ഹർഷിന ആരോപിച്ചു.

11:29 AM, 6 Apr 2026 (IST)

രാജ്യം സമൃദ്ധമായാല്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും

രാജ്യം സമൃദ്ധവും സുരക്ഷിതവുമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ജനങ്ങള്‍ക്ക് അഭിവൃദ്ധി കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂവെന്ന് ആർ‌എസ്‌എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു. ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ സമൃദ്ധിയും സുരക്ഷയും കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഷ്‌ട്ര നിർമാണത്തിനായി സംഭാവന നൽകാൻ ആളുകളെ പലപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സ്വന്തം കരിയർ വളർച്ചയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണോ അതോ രാജ്യത്തിന്‍റെ വികസനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കണോയെന്ന കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

കരിയർ നിർമാണവും രാഷ്‌ട്രത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പരസ്‌പര വിരുദ്ധമല്ലാത്തതിനാൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകരുത്. ശരിയായ പാത തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് പ്രധാനം. ആർ‌എസ്‌എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്കായുള്ള സാംസ്‌കാരിക സംഘടനയായ ബാലഗോകുലത്തിന്‍റെ ദ്വിദിന കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത ശേഷം ഒരു സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഉദ്ഘാടനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഭഗവത് ഭഗവത് ശ്രീകൃഷ്‌ണന് പുഷ്‌പാർച്ചനയും നടത്തി. ബാലഗോകുലം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുമായും അദ്ദേഹം സംവദിച്ചു.

10:52 AM, 6 Apr 2026 (IST)

രേഖകളില്ലാത്ത പണം പിടികൂടി

തൃശൂർ നഗരത്തിൽ നിന്ന് രേഖകളില്ലാതെ കടത്തുകയായിരുന്ന പണം പിടികൂടി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വാഡാണ് പണം പിടിച്ചെടുത്തത്. 9 ലക്ഷം രൂപയുമായി ഫറൂഖ്, ഷാജി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. മുനിസിപ്പൽ ബസ്‌ സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്നാണ് പണം പിടികൂടിയത്. എന്നാല്‍ തങ്ങൾ മൊത്ത വ്യാപാരികളാണെന്നും ബാങ്കിൽ അടക്കാൻ കൊണ്ടു പോയ പണമാണ് പിടികൂടിയതെന്നുമാണ് ഇരുവരുടെയും മൊഴി. അതേസമയം രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫ്ലയിങ് സ്ക്വാഡ്.

10:47 AM, 6 Apr 2026 (IST)

സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

കൊല്ലം എഴുകോണിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ഐഷ പോറ്റിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞ് അസഭ്യം പറഞ്ഞ സംഭവത്തില്‍ രണ്ട് സിപിഎം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുത്തതായി പൊലീസ്. കുഴിമതിക്കാട് സ്വദേശിനിയായ പ്രസാദ്, ചൂരപൊയ്‌ത സ്വദേശിനിയായ സതീഷ് എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് കേസ്. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ ചൂരപൊയ്‌ത ജങ്‌ഷനിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെയാണ് ഇരുവരുമെത്തി അസഭ്യ വര്‍ഷം നടത്തിയത്. കേസെടുത്ത രണ്ട് പേരെയും ഉടന്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

10:29 AM, 6 Apr 2026 (IST)

പതാക ഉയര്‍ത്തി അമിത്‌ ഷാ

ബിജെപി സ്ഥാപക ദിനാഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്‌ ഷാ. തിരുവനന്തപുരം മരാര്‍ ജി ഭവനില്‍ പതാക ഉയര്‍ത്തി അമിത്‌ ഷാ.

10:09 AM, 6 Apr 2026 (IST)

പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ടുമായി മുഖ്യമന്ത്രി

എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. 900 വാഗ്‌ദാനങ്ങളില്‍ 97 ശതമാനവും നടപ്പാക്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം. ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ 5 ലക്ഷം വീടുകളുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു.

വികസനങ്ങള്‍ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി:

  • നാലര ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പട്ടയം ലഭ്യമാക്കി.
  • ഇടുക്കിലെ ഭൂപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തീര്‍പ്പാക്കി.
  • 16 ലക്ഷത്തിലേറെയുള്ള സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം.
  • കേരളത്തെ അതിദാരിദ്ര മുക്തമാക്കി.
  • 82 ലക്ഷം അപേക്ഷകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കി.
  • മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് 2238 വീടുകള്‍.
  • ഭരണ സേവനം ലളിതമാക്കി.
  • 2 ലക്ഷത്തിലധികം തൊഴിലവസരം സൃഷ്‌ടിക്കാനായി.
  • യുവാക്കള്‍ക്കായി കണ്‌ടു വര്‍ക്ക് പദ്ധതി.
  • 266000 തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിഅടിസ്ഥാന സൗകര്യം വികസനം മെച്ചപ്പടുത്തി. നേരിട്ടിരുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിച്ചു.
  • 313202 പേർക്ക് പിഎസ്‌സി വഴി ജോലി നൽകി.
  • മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് വയോജന കമ്മിഷൻ.
  • കേരളം നിക്ഷേപ സൗഹൃദം ആയിവിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിച്ചു.
  • തൊഴില്‍ നൈപുണ്യം നേടാന്‍ പ്രത്യേക പദ്ധതി.തൊഴില്‍ നൈപുണ്യം നേടാന്‍ പ്രത്യേക പദ്ധതി.പിഎസ്‌സി അപേക്ഷ പ്രായപരിധി ഒഴിവാക്കി.
  • ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം സൗജനയമാക്കി.
  • ചൂരല്‍മല പുരധിവാസം: 178 വീടുകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു.ശരിയായ ഭരണം അനുഭവിക്കാന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കായി.
  • വയനാട് തുരങ്ക പാത നിര്‍മാണം.
  • പ്രവാസികള്‍ക്കായി പ്രത്യേക പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ.

9:55 AM, 6 Apr 2026 (IST)

കലക്‌ടറുടെ വാട്‌സ്‌ആപ്‌ ചാനലിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ പ്രചാരണം

ആലപ്പുഴ കലക്‌ടറുടെ വാട്‌സ്‌ആപ് ചാനലിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണമെന്ന രീതിയില്‍ കാര്‍ഡ് പോസ്‌റ്റ്‌ ചെയ്‌ത സംഭവത്തിനെതിരെ സിപിഎം. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് 'മാറ്റത്തിന് ഒരു വോട്ട്' എന്ന കാപ്‌ഷനോടെ കാര്‍ഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ഇതോടെ പ്രതിഷേധവുമായി സിപിഎം രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. വരണാധികാരിയുടെ ചാനലിലൂടെ ഇത്തരം കാര്‍ഡുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിയമ വിരുദ്ധമാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇടപെടണമെന്നും സിപിഎം പറഞ്ഞു. ഇത്തരം നടപടികള്‍ സ്വതന്ത്രമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലികളില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്നും സിപിഎം പറഞ്ഞു. അതേസമയം വിശദീകരണവുമായി കലക്‌ടര്‍ രംഗത്തെത്തി. തന്‍റെ അംഗീകാരമില്ലാതെ ഒരു ജീവനക്കാരനാണ് കാര്‍ഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തതെന്നും സംഭവം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതോടെ ഉടന്‍ നീക്കം ചെയ്‌തൂവെന്നും കലക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞു.

9:44 AM, 6 Apr 2026 (IST)

ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ വീടിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

കതിരൂരിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകന്‍റെ വീടിന് നേരെ സ്ഫോടക വസ്‌തു എറിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ്. കൊങ്കച്ചിയിലുള്ള മജിഷ പത്തായക്കുന്നിന്‍റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്‌ഫോടക വസ്‌തു എറിഞ്ഞ കേസിലാണ് അന്വേഷണം. ഇന്നലെ രാത്രി 8.50ഓടെ കതിരൂരിലെ വീട്ടിലെത്തി രണ്ട് പേര്‍ മജിഷയെ അസഭ്യം പറയുകയും തുടര്‍ന്ന് കൈയില്‍ കരുതിയ സ്‌ഫോടക വസ്‌തു എടുത്ത് വീടിന് നേരെ എറിയുകയുമായിരുന്നു. മജിഷയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്നും കതിരൂർ പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സ്‌ഫോടന വസ്‌തു തിരിച്ചറിയാന്‍ സ്ഥലത്ത് ഫോറൻസിക് വിദഗ്‌ധരുടെ പരിശോധന തുടരുകയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

9:33 AM, 6 Apr 2026 (IST)

എംഎ റസാക്കിനായി പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങി ഹര്‍ഷിന

കുന്ദമംഗലത്തെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി എംഎ റസാക്കിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങി ശസ്‌ത്രക്രിയയ്‌ക്കിടെ വയറ്റില്‍ കത്രിക കുടുങ്ങിയ അതിജീവിതയായ കെകെ ഹര്‍ഷിന. തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ദുരനുഭവങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് റസാക്കിനായി ഹര്‍ഷിന വോട്ടഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നത്. തന്‍റെ ചികിത്സയ്‌ക്ക് സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ചിട്ടും സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്നും അതാണിപ്പോള്‍ യുഡിഎഫിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കാന്‍ കാരണമെന്നും ഹര്‍ഷിന പറഞ്ഞു. ഇത്രയേറെ ദുരിതം അനുഭവിച്ചിട്ടും തന്നെ ചേര്‍ത്ത് നിര്‍ത്തുന്നതിന് പകരം 110 ദിവസം തെരുവിലിരുത്തിയ ഒരു കരുണയുമില്ലാത്ത സര്‍ക്കാരാണ് ഇവിടെയുള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണാ ജോര്‍ജിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്ന അബിന്‍ വര്‍ക്കിക്കെതിരെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങുമെന്നും ഹര്‍ഷിന പറഞ്ഞു.

9:20 AM, 6 Apr 2026 (IST)

വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം അവധിയില്ല

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനത്തില്‍ തപാല്‍ വകുപ്പിലെ ജീവനകാര്‍ക്ക് അവധി നല്‍കാതെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ഇതോടെ ഭൂരിഭാഗം പേര്‍ക്കും വോട്ട് ചെയ്യാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അവധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മാര്‍ച്ച് 19ന് രാത്രി ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പോസ്റ്റല്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസം അവധിയായിരുന്നു. ഫോം 12 ഡി വഴി പോസ്റ്റല്‍ വോട്ടിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയം 22 വരെയായിരുന്നു. നിയമപ്രകാരം വോട്ടെടുപ്പ് ദിനത്തില്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ശമ്പളത്തോടുകൂടി അവധി നല്‍കേണ്ടത് നിര്‍ബന്ധമാണ്.

8:45 AM, 6 Apr 2026 (IST)

കിറ്റ് വിവാദത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുക്കും

വാടാനപ്പള്ളിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ച് വോട്ടർമാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ തയാറാക്കിയ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ പരാതിയിലാണ് നടപടി. കിറ്റുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഗോഡൗൺ ഉടമ പ്രവീൺ, ഓർഡർ നൽകിയ ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ സതീഷ് എന്നിവർ നിലവിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്.

മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതോടെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെയും ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെയും ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ നീക്കം. സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ പണമോ ഉപഹാരങ്ങളോ നൽകുന്നത് തടയാൻ കമ്മിഷൻ്റെ കർശന നിർദേശമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കി. 1500ലധികം കിറ്റുകളാണ് വാടാനപ്പള്ളി സെൻ്ററിന് സമീപത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ഗോഡൗണിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് വച്ചിരുന്നത്.

8:24 AM, 6 Apr 2026 (IST)

ആലപ്പുഴ തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ യുഡിഎഫ്

കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് ഇത്തവണ ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്നത്. പ്രതീക്ഷയോടെ യുഡിഎഫും രംഗത്തുണ്ട്. പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിച്ച് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും സ്ഥാനാർഥികൾ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട്. യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായ വിജയം ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എ ഡി തോമസ് പറഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രചാരണത്തിന് എത്തിയത് ഒരു സ്വപ്‌ന തുല്യമായ കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയാണ് എഡി തോമസ്.

8:18 AM, 6 Apr 2026 (IST)

പികെ ശശി-ബിജെപി ഡീല്‍ ആരോപണം

ഒറ്റപ്പാലത്ത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പികെ ശശിക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി സിപിഎം. വോട്ട് മറിക്കാൻ പണം നൽകിയെന്നാണ് ആരോപണം. സിപിഎം പാലക്കാട് സെക്രട്ടറി ഇഎൻ സുരേഷ് ബാബുവാണ് ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. മുൻ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി വേണുഗോപാലന് 50 ലക്ഷം ഓഫൽ ചെയ്‌തുവെന്നും സിപിഎം ആരോപിച്ചു.

7:58 AM, 6 Apr 2026 (IST)

ബിജെപിയെ വിമർശിച്ച് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ദരാമയ്യ

കർണാടക സർക്കാർ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഇന്ദിര ഗ്യാരണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ നരേന്ദ്ര മോദി പരിഹസിച്ചു, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അത് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് യുഡിഎഫ് പറയുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചിരിച്ചു തള്ളുന്നുവെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ദരാമയ്യ. പാവപ്പെട്ടവരെയും പിന്നോക്ക ന്യൂനപക്ഷ ദലിത് വിഭാഗങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും ഒരുപോലെ ദ്രോഹിക്കുന്ന നയമാണ് നരേന്ദ്ര മോദി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റേതെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു. കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് മാത്രം സേവനം ചെയ്യുന്നവരായി ബിജെപി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

കർണാടകയിൽ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയ “ഇന്ദിര ഗ്യാരണ്ടി” പദ്ധതിയാണ് കേരളത്തിൽ യു.ഡി.എഫ് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കർണാടകയിൽ ഇരുനൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ വൈദ്യുതി സൗജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ടെന്നും “ഇന്ദിര ഗ്യാരണ്ടി” കേരളത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വോർക്കാടി പഞ്ചായത്തിലെ മജീർപ്പള്ളയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യുഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ദരാമയ്യും മറ്റ് നേതാക്കളും (ETV Bharat)

7:56 AM, 6 Apr 2026 (IST)

എൽഡിഎഫ് അനൗൺസ്മെൻ്റ് വിവാദം; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മറുപടി നൽകി ടിപി രാമകൃഷ്‌ണൻ

കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയിലെ എൽഡിഎഫ് അനൗൺസ്മെൻ്റ് വിവാദത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മറുപടി നൽകി ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ. യുഡിഎഫ് ആരോപണങ്ങളെ പാടെ നിഷേധിക്കുന്ന മറുപടിയാണ് സ്ഥാനാർഥിയായ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നൽകിയത്. സ്ഥാനാർഥിയായ തൻ്റെ അറിവോടെയോ പാർട്ടിയുടേയോ മുന്നണിയുടെയോ അറിവോടെയോ ആരോപണത്തിൽ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അനൗൺസ്‌മെൻ്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് മറുപടിയിൽ പറയുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രാഥമികമായി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ചെയ്‌ത വാഹനം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അനൗൺസ്മെൻ്റ് നടത്തിയതായി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ആരോപണങ്ങളെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് രാമകൃഷ്ണൻ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്

7:34 AM, 6 Apr 2026 (IST)

പത്തനംതിട്ടയും ശക്തം; ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരം നാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ

പത്തനംതിട്ടയിൽ കനത്ത പോരാട്ടം. എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും പോരാട്ടം മുറുകുകയാണെങ്കില്ലും ആറന്മുളയിലും റാന്നിയിലുമാണ് ഇത്തവണ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ തിരുവല്ല, കോന്നി, അടൂർ തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിലും പോരാട്ടം കടുക്കും.

6:54 AM, 6 Apr 2026 (IST)

കൊല്ലത്ത് പോരാട്ടം കടുക്കുന്നു; പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ യുഡിഎഫ്

കൊല്ലത്തും ഇത്തവണ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം കടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ കുണ്ടറ, കരുനാഗപ്പള്ളി എന്നീ രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയ യുഡിഎഫ്, ഇത്തവണ തങ്ങളുടെ സീറ്റ് നില ആറോ ഏഴോ ആയി വർധിപ്പിക്കാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ്. എന്നാൽ കൊല്ലത്തെ തങ്ങളുടെ ഇടത് കോട്ടയ്ക്ക് യാതൊരു കോട്ടവും തട്ടില്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് എൽഡിഎഫ് നേതൃത്വം. ജില്ലയിലെ ചാത്തന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ ബിജെപിയും വലിയ വിജയപ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്നുണ്ട്.

ഒരു കാലത്ത് യുഡിഎഫിൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ടയായിരുന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒറ്റ സീറ്റ് പോലും നേടാൻ മുന്നണിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇത്തവണ ആറന്മുള മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി അബിൻ വർക്കി എൽഡിഎഫിലെ സിറ്റിങ് എംഎൽഎ വീണാ ജോർജിന് ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ ജില്ലയിലെ മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലും മികച്ച വിജയം കൊയ്യാനാകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് കാമ്പ് കരുതുന്നു. മറുവശത്ത്, കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ സമ്പൂർണ ആധിപത്യം ഇത്തവണയും നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എൽഡിഎഫ്. ചുരുക്കത്തിൽ, സംസ്ഥാന ഭരണം ആർക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഇത്തവണ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ജനവിധി നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

6:53 AM, 6 Apr 2026 (IST)

തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കടുത്ത പോരാട്ടം

രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന് അധികാരത്തുടർച്ച നൽകുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ അതിശക്തമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വലിയ ഇടത് തേരോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയാണ് ഇത്തവണ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രകടമാകുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ കോവളം മണ്ഡലം മാത്രമായിരുന്നു യുഡിഎഫിന് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ, ഇത്തവണ നിരവധി മണ്ഡലങ്ങളിൽ മികച്ച മത്സരം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്.

വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നണികൾ

ജില്ലയിൽ കുറഞ്ഞത് ആറ് മുതൽ പരമാവധി ഒൻപത് വരെ സീറ്റുകൾ നേടാനാകുമെന്നാണ് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലടക്കം വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിനുള്ളത്. നെയ്യാറ്റിൻകര, കാട്ടാക്കട, വാമനപുരം, അരുവിക്കര, ചിറയിൻകീഴ്, തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലെ മികച്ച സ്ഥാനാർഥി നിർണയം വലിയ വിജയസാധ്യത നൽകുന്നുവെന്ന് അവർ വിലയിരുത്തുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാരുടെ ജനകീയതയിലും കരുത്തിലും എൽഡിഎഫ് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. ജില്ലയിൽ തങ്ങളുടെ സീറ്റ് നില 10ൽ താഴേക്ക് പോകില്ലെന്നാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസം.

സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

സംസ്ഥാനത്ത് എൻഡിഎ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയപ്രതീക്ഷ വച്ചുപുലർത്തുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നേമം, വട്ടിയൂർക്കാവ്, കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലങ്ങളിലെ മുന്നണി പോരാട്ടവും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇതിൽ നേമത്ത് ശബരിമല വിഷയം വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നത് നിർണായകമാകും. ബിജെപിക്ക് വിജയസാധ്യത കാണുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ മറ്റൊരു ശക്തനായ സ്ഥാനാർഥിയിലേക്ക് ഏകീകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവണതയും തിരുവനന്തപുരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്.

