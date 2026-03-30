ETV Bharat / state

LIVE: വോട്ടെടുപ്പിന് 10 നാൾ മാത്രം; പ്രചാരണം അവസാന ലാപ്പിൽ, രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ

Representative image. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 30, 2026 at 6:45 AM IST

|

Updated : March 30, 2026 at 7:46 AM IST

Choose ETV Bharat

സംസ്ഥാനത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 10 ദിവസം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ മുന്നണികളുടെ പ്രചാരണം അവസാന ലാപ്പിൽ. ദേശീയ നേതാക്കളുടെ പര്യടനങ്ങളും ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളും രംഗം ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നു. പ്രചാരണത്തിനായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും.

കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പര്യടനം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് രാഹുൽ എന്ത് മറുപടി നൽകുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ ഇടത് മുന്നണിക്കായി സിപിഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കളും മധ്യകേരളത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇന്ന് മുതൽ സജീവമാകും. അവസാനഘട്ടത്തിൽ, രാഷ്ട്രീയ ഡീൽ വിവാദങ്ങളും എസ്‌ഡിപിഐ വോട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളുമാണ് പ്രചാരണ രംഗത്തുള്ളത്.

LIVE FEED

7:45 AM, 30 Mar 2026 (IST)

'ഹോം വോട്ടിങ്' ഇന്ന് മുതല്‍

സംസ്ഥാനത്ത് ഹോം വോട്ടിങ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. പോളിങ് ബൂത്തുകളില്‍ എത്താനാകാത്ത 85 വയസിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഹോം വോട്ടിങ്. ഇന്ന് ആംഭിച്ച് ഏപ്രില്‍ നാലിന് ഹോം വോട്ടിങ് അവസാനിക്കും. 12 ഡി ഫോമില്‍ അപേക്ഷിച്ചവര്‍ക്കാണ് ഹോം വോട്ടിങ്ങിന് അവസരം. മൊബൈല്‍ പോളിങ് ടീമിന്‍റെ സഹായത്തോടെയാകും വോട്ടെടുപ്പ്. പോളിങ് ഓഫിസര്‍, രണ്ട് അസിസ്റ്റന്‍റുമാര്‍, മൈക്രോ ഒബ്‌സര്‍വര്‍, വീഡിയോഗ്രാഫര്‍, പൊലീസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് വീടുകളിലെത്തുക.

7:03 AM, 30 Mar 2026 (IST)

മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് കൊല്ലത്ത്

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഇന്ന് കൊല്ലത്തെത്തും. ചവറ, കൊല്ലം, കൊട്ടാരക്കര, ചടയമംഗലം എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്‍വെന്‍ഷനുകള്‍ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യും. രാവിലെ 10 മണിക്ക് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കാണും.

6:57 AM, 30 Mar 2026 (IST)

വടക്കൻ കേരളത്തിൽ എസ്‌ഡിപിഐ ചർച്ച

പാലക്കാട് മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള 60 മണ്ഡലങ്ങളിൽ എൽഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും എസ്‌ഡിപിഐ വോട്ടുകൾ നിർണായകമാണ്. ശബരിമല, സ്വർണക്കടത്ത് വിഷയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ എസ്‌ഡിപിഐ ബന്ധത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾക്കാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. യുഡിഎഫിൻ്റെ ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി ബന്ധം എൽഡിഎഫ് ആയുധമാക്കുമ്പോൾ, എസ്‌ഡിപിഐയുമായുള്ള എൽഡിഎഫിൻ്റെ രഹസ്യ ധാരണയാണ് യുഡിഎഫ് ഉന്നയിക്കുന്നത്.

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വേങ്ങര, മങ്കട മണ്ഡലങ്ങളിലെ എസ്‌ഡിപിഐ സ്ഥാനാർഥികളുടെ പിന്മാറ്റം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചു. വേങ്ങരയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ എസ്‌ഡിപിഐ പിന്തുണയോടെ മത്സരിച്ച സ്വതന്ത്രൻ തന്നെയാണ് ഇത്തവണ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി രംഗത്തുള്ളത്. മങ്കടയിൽ സ്ഥാനാർഥിയെ പിൻവലിച്ചത് എൽഡിഎഫിനെ സഹായിക്കാനാണെന്ന് യുഡിഎഫ് ആരോപിക്കുന്നു. മഞ്ചേശ്വരത്ത് എസ്‌ഡിപിഐ സ്ഥാനാർഥി പിൻവാങ്ങിയത് യുഡിഎഫ് നേതാവിൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലമാണെന്ന ആരോപണം എൽഡിഎഫും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.

നേമത്തെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് എസ്‌ഡിപിഐ പരസ്യ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും തള്ളിക്കളയാൻ അദ്ദേഹം തയാറായിട്ടില്ലെന്നത് യുഡിഎഫ് പ്രചാരണ വിഷയമാക്കുന്നു. മുമ്പ് എസ്‌ഡിപിഐയെ തീവ്രവാദ സംഘടനയായി വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന എൽഡിഎഫ് നേതാക്കൾ, നിലപാട് തിരുത്തിയോ എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ചോദിക്കുന്നത്. മലബാർ മേഖലയിലെ വോട്ട് വിന്യാസത്തിൽ എസ്‌ഡിപിഐ ഘടകം വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് മുന്നണികൾ ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്നത്.

6:49 AM, 30 Mar 2026 (IST)

മധ്യകേരളത്തിൽ നിർണായകം

യുഡിഎഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അധികാരത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിന് മധ്യകേരളത്തിലെ മുന്നേറ്റം അനിവാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നഷ്‌ടപ്പെട്ട ക്രൈസ്‌തവ വോട്ടുകൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ട്വൻ്റി20 നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണങ്ങളും എസ്എൻഡിപി വോട്ടുകളുടെ വിന്യാസവും ഇവിടുത്തെ ജനവിധിയെ സ്വാധീനിക്കും. നിലവിൽ തൃശൂരിൽ ആകെയുള്ള 13 സീറ്റുകളിൽ ഒരിടത്ത് മാത്രമാണ് യുഡിഎഫ് എംഎൽഎ ഉള്ളത്. ഇത്തവണ തൃശൂർ, നാട്ടിക, മണലൂർ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്‌ച വയ്ക്കാനാണ് മുന്നണികളുടെ നീക്കം.

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 22 സീറ്റുകളിൽ 9 എണ്ണം കോൺഗ്രസിനാണെങ്കിലും അങ്കമാലി, പെരുമ്പാവൂർ, തൃപ്പൂണിത്തുറ, കൊച്ചി, വൈപ്പിൻ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എൽഡിഎഫ് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ആലപ്പുഴയിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ നിലപാടുകൾ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചർച്ചയാണ്. കായംകുളം, അരൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലും പോരാട്ടം കടുക്കുന്നു. കോട്ടയത്ത് ജോസ് കെ. മാണിക്ക് പാലാ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ജോർജ് കുര്യനും പൂഞ്ഞാറിൽ പി.സി ജോർജും നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ ബിജെപിക്ക് എത്രത്തോളം ഗുണകരമാകുമെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണണം. ഇടുക്കിയിൽ റോഷി അഗസ്റ്റിനും റോയി കെ പൗലോസും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ഫലം പ്രവചനാതീതമാക്കുന്നു.

6:47 AM, 30 Mar 2026 (IST)

തെക്കൻ കേരളത്തിൽ പോരാട്ടം കടുക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം, ആറ്റിങ്ങൽ, പത്തനംതിട്ട അടക്കമുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇത്തവണ അതിശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ എൽഡിഎഫ് മികച്ച വിജയമാണ് നേടിയത്. പത്തനംതിട്ടയിൽ സമ്പൂർണ വിജയം നേടിയപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സീറ്റൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലായിടത്തിലും ഇടത് മുന്നണി വിജയിച്ചു. ഇത്തവണയും തെക്കൻ കേരളത്തിലെ കോട്ടകൾ ഭദ്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഉണ്ടായാൽ പോലും ജനപ്രീതിയുള്ള സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാരിലൂടെ വോട്ട് ആർജിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എൽഡിഎഫ് കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് യുഡിഎഫ് വച്ചുപുലർത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ നഷ്‌ടപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാനാകുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. പത്തനംതിട്ടയിലെ മികച്ച വിജയവും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പിടിച്ചെടുത്തതിന് സമാനമായ അട്ടിമറി കൊല്ലം ജില്ലയിലും കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ കോവളം മാത്രമാണ് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ, ഇത്തവണ നാല് സീറ്റുകൾ ഉറപ്പാണെന്നും അനുകൂലമായ കാറ്റ് വീശിയാൽ അത് ആറ്, ഏഴ് സീറ്റുകൾ വരെയാകാമെന്നും യുഡിഎഫ് അവകാശപ്പെടുന്നു. തിരുവനന്തപുരം, ആറ്റിങ്ങൽ, പത്തനംതിട്ട തുടങ്ങിയ എ-ക്ലാസ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപിയും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് അർപ്പിക്കുന്നത്.

TAGGED:

ELECTION LIVE MARCH 30
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
RAHUL GANDHI RALLIES
SDPI VOTE CONTROVERSIES
STATE ELECTION UPDATES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.