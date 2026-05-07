ആരാകും അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി? എംഎല്‍എമാരെ ഒറ്റയ്‌ക്ക് കണ്ട് ഹൈക്കമാൻഡ് നിരീക്ഷകര്‍

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 7, 2026 at 11:10 AM IST

Updated : May 7, 2026 at 1:35 PM IST

ടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇന്ദിരാ ഭവനിലും (കെപിസിസി ആസ്ഥാനം) ഡൽഹിയിലും നടക്കുന്നത്. പത്ത് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് 102 സീറ്റുകളുടെ വമ്പൻ ഭൂരിപക്ഷവുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ, കേരളം ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഒരേയൊരു ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ആരാകും അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി? കെപിസിസി ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിരാ ഭവനിൽ എംഎൽഎമാരുടെയും മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെയും തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയ്ക്കായി പ്രധാനമായും മൂന്ന് നേതാക്കളുടെ പേരുകളാണ് ഉയർന്നുകേൾക്കുന്നത്...

വി.ഡി. സതീശൻ: കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിച്ച മികവും, മുന്നണിയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചതിലെ പങ്കുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. മുസ്ലീം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകകക്ഷികളുടെ പിന്തുണയും സതീശനുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

കെ.സി. വേണുഗോപാൽ: എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ഹൈക്കമാൻഡുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധവും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്തൻ എന്ന പദവിയുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരുത്ത്. ഇദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന നിലപാട് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ. സുധാകരൻ പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചത് ചർച്ചകൾക്ക് ചൂടേറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

രമേശ് ചെന്നിത്തല: ഭരണരംഗത്തെയും സംഘടനാ രംഗത്തെയും ദീർഘകാല പരിചയവും സീനിയോറിറ്റിയും മുൻനിർത്തിയാണ് ചെന്നിത്തല രംഗത്തുള്ളത്. 'സീനിയോറിറ്റി' പരിഗണിക്കപ്പെടണം എന്ന വാദം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നു.

1:28 PM, 7 May 2026 (IST)

''അതിമോഹം ആപത്ത്, മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനല്ല എംപിയാക്കിയത്''; കെസിയ്‌ക്കെതിരെ ആലപ്പുഴയിൽ ഫ്ളക്‌സ്

കെസി വേണുഗോപാലിനെതിരെ ആലപ്പുഴയിൽ വ്യാപകമായ ബാനർ ഫ്ളക്‌സ് പ്രചരണം. കോൺഗ്രസ് സഹയാത്രികർ എന്ന പേരിലാണ് നഗരത്തിൽ ബാനറുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

''കെസി വേണുഗോപാലിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനല്ല എംപിയാക്കിയത്, ആലപ്പുഴയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കണം, എഡി തോമസിനെ ജയിപ്പിച്ചത് രാജിവയ്ക്കാൻ അല്ല അതിമോഹം ആപത്ത്," തുടങ്ങിയ വാക്യങ്ങളാണ് പോസ്റ്റർ, ഫ്ളക്‌സ് എന്നിവയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആലപ്പുഴ ഡിസിസി ഓഫീസിന് പരിസരത്തും, കല്ലുപാലം, ഇരുമ്പുപാലം, തുടങ്ങിയ നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ് വ്യാഴാഴ്‌ച രാവിലെ മുതൽ പോസ്റ്ററുകളും ഫ്ലസ്‌കളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എംഎൽഎമാരായ നേതാക്കളുടെ അനുയായികളാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ എന്നാണ് സൂചന.

1:15 PM, 7 May 2026 (IST)

''ഒന്നും അറിയില്ല... എല്ലാം രഹസ്യം, വാ തുറക്കില്ല, എല്ലാം ഞായറാഴ്‌ച അറിയാം...'' മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിൽ നേതാക്കന്മാർ

ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് എൻ ശക്തൻ എംഎൽഎ. ക്യാബിനറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നും അറിയില്ലെന്നും എല്ലാം രഹസ്യമെന്നും പ്രതികരണം. എല്ലാം ഞായറാഴ്‌ച അറിയാമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ. വാ തുറക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് തീരുമാനമെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ. എല്ലാം എഐസിസി തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്ന് സന്ദീപ് വാര്യർ.

12:45 PM, 7 May 2026 (IST)

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിൽ അയവില്ലാതെ വിഡി സതീശൻ

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിൽ അയവില്ലാതെ വിഡി സതീശൻ. തന്നെ പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന നിലപാടിൽ വിഡി സതീശൻ. നിരീക്ഷകരുമായുള്ള ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ തന്നെ കടുത്ത നിലപാട്. തീരുമാനം ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റേത്.

12:20 PM, 7 May 2026 (IST)

എഐസിസി നിരീക്ഷകരും എംഎല്‍എമാരും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്‌ചയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍

12:16 PM, 7 May 2026 (IST)

ഓരോ എംഎല്‍എമാരുടെയും അഭിപ്രായം പ്രത്യേകം ആരാഞ്ഞു

അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതില്‍ ഓരോ എംഎല്‍എമാരുടേയും തീരുമാനം എഐസിസി നിരീക്ഷകര്‍ പ്രത്യേകം ആരാഞ്ഞു. എംഎല്‍എമാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ച ഉച്ചയോടെ അവസാനിക്കും.

12:10 PM, 7 May 2026 (IST)

എംഎല്‍എമാരുമായി ഒറ്റയ്‌ക്കൊറ്റയ്‌ക്ക് ചര്‍ച്ച

നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുളള ചുമതല ഹൈക്കമാൻ്റിന് നൽകി ഒറ്റവരി പ്രമേയം പാസാക്കി ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച്ച കൂടി കഴിഞ്ഞാണ് എംഎൽഎമാർ പുറത്തിറങ്ങിയത്.

11:47 AM, 7 May 2026 (IST)

എഐസിസി അധ്യക്ഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി പ്രമേയം

നിയമസഭ കക്ഷി നേതാവ് ആര് എന്നതില്‍ തീരുമാനം എടുക്കാൻ എഐസിസി അധ്യക്ഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റാണ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്.

11:41 AM, 7 May 2026 (IST)

മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്നതില്‍ പരസ്യപ്രതികരണത്തിന് ഇല്ലെന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ

തനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും പുതുപ്പള്ളി എംഎല്‍എ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ. താൻ പരസ്യ പ്രതികരണത്തിനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

11:37 AM, 7 May 2026 (IST)

അജയ് മാക്കനും മുകുൾ വാസ്‌നിക്കും കെ.പി.സി.സി ഓഫീസിൽ എത്തിയപ്പോള്‍

കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി എ.ഐ.സി.സി നിരീക്ഷകരായ അജയ് മാക്കനും മുകുൾ വാസ്‌നിക്കും കെ.പി.സി.സി ഓഫീസിൽ എത്തി. "സി.എൽ.പി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എം.എൽ.എമാർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം." മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ അജയ് മാക്കൻ പറഞ്ഞു.

11:30 AM, 7 May 2026 (IST)

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ പോലും അംഗീകരിക്കില്ല, വിഡി മതിയെന്ന് നടൻ സിദ്ധിഖ്

ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൂറിൽ അധികം സീറ്റിൽ വിജയിച്ചു യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വരും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയ വനവാസത്തിനു പോകും എന്ന് ചങ്കുറപ്പോടെ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു നേതാവാണ് വിഡി സതീശനെന്ന് നടൻ സിദ്ധിഖ്. ഒരു സാമുദായിക നേതാക്കളുടെയും തിണ്ണ നിരങ്ങാത്ത, ഒരാളുടെയും ഭീഷണിക്കു വഴങ്ങാത്ത, ഒരു നിലപാടെടുത്താൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന, മതനിരപേക്ഷത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു നേതാവ്. അദ്ദേഹം ആയിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഓരോ സാധാരണക്കാരാനും. ആ വിശ്വാസം തകർക്കരുത്. അധികാര വടംവലിക്കിടയിൽ, ഗ്രൂപ്പ്‌ കളിച്ചും കുതികാൽ വെട്ടിയും മറ്റൊരാൾ ആ പദവിയിലേക്ക് വരരുത്. ഞങ്ങൾ സഹിക്കില്ല, പൊറുക്കില്ല. എന്തെല്ലാം ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല. സതീശൻ എന്ന ഒരേ ഒരു നേതാവിനെ അല്ലാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെപ്പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയായി സങ്കൽപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാവില്ലെന്നും സിദ്ധിഖ് കുറിച്ചു.

11:27 AM, 7 May 2026 (IST)

മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരെ മാത്യു കുഴൽനാടൻ

മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ഇടപെടാറില്ലെന്നും അങ്ങനെയാകണം തിരിച്ചുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മാത്യു കുഴല്‍നാടൻ. രാഷ്ട്രീയമായി മുസ്ലിംലീഗിന് എപ്പോഴൊക്കെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ കോൺഗ്രസ് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പരസ്പര ധാരണയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

11:19 AM, 7 May 2026 (IST)

സതീശന് കൈകൊടുത്ത് ലീഗ്

മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലേക്ക് വി.ഡി. സതീശനെ പിന്തുണച്ച് മുസ്ലീം ലീഗ്. ജനവിധി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിനുള്ള അംഗീകാരമാണെന്ന് എ.ഐ.സി.സി നിരീക്ഷകരെ ലീഗ് നേതാക്കൾ നേരിട്ടറിയിക്കും. പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ നിരീക്ഷകരുമായി നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്ച കോൺഗ്രസിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകളിൽ നിർണ്ണായകമാകും. വോട്ടർമാരുടെ വികാരം മാനിക്കണമെന്ന കർശന നിലപാടിലാകും ലീഗ് സ്വീകരിക്കുക.

11:16 AM, 7 May 2026 (IST)

പാർട്ടി നിരീക്ഷകരെ കണ്ട് വിഡി സതീശൻ

കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി, വി.ഡി. സതീശൻ പാർട്ടി നിരീക്ഷകരായ മുകുൾ വാസ്നിക്കിനെയും അജയ് മാക്കനെയും നേരിൽ കണ്ടു.

11:01 AM, 7 May 2026 (IST)

കെസി വേണമെന്ന് സുധാകരൻ

കെസി വേണുഗോപാലിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരീക്ഷകര്‍ക്ക് കെ സുധാകരൻ കത്ത് നല്‍കിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്.

11:00 AM, 7 May 2026 (IST)

ഹൈക്കമാൻഡ് ഇടപെടൽ

മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിശ്ചയിക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എഐസിസി നിരീക്ഷകരായ അജയ് മാക്കനും മുകുൾ വാസ്നിക്കും തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഇന്ദിരാ ഭവനിൽ വെച്ച് ഓരോ എംഎൽഎമാരുമായും അവർ വ്യക്തിഗതമായി സംസാരിക്കും. ഇതിനുശേഷം തയ്യാറാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഡൽഹിയിൽ ഹൈക്കമാൻഡിന് കൈമാറും. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ചേർന്നായിരിക്കും അന്തിമ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക.

